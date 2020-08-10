在世界的角落創造改變 國合會青年海外志工

【文˙謝宜婷 圖˙方建翔】

參與海外志工，需要跳脫原本的視角，學習用當地人的眼觀看身邊環境，用當地人的心感受在地需求。那些不斷迎來的挑戰與不停調整自我的過程，是旅程中意外的禮物。雖然名為志工，但收穫最大的往往是自己。

本期《光華》團隊採訪兩位30歲以下的青年，他們在進入社會就業前，報名國合會的海外志工計畫，希望能運用自身專業，提升異地人民的生活品質，同時藉由在地工作，深度了解當地文化與民情。

中東文化的洗禮

2017年12月，27歲的志工方建翔抵達約旦，過了幾天，美國總統川普宣布承認耶路撒冷為以色列首都，消息一出，中東國家示威四起，連平常幾乎沒有暴動的約旦，情勢也變得緊張。

方建翔參與Action Against Hunger在約旦的計畫，負責前期的市場調查，了解農民對堆肥的看法。

旅程剛開始，就來了顆震撼彈，方建翔雖然心裡有些不安，卻絲毫沒有打退堂鼓的意念。他心裡很清楚：「在每個國家，存在不同的風險。」幾個月前，他到多明尼加服外交替代役，社會上搶劫與幫派猖獗，但是他仍然全心協助當地發展竹子產業。

這次的志工計畫，為期三個月，目標是透過市場調查，了解阿茲拉克市農民對興建堆肥場的看法。當地農業發展的先天條件不利，夏天降雨量少，冬天有霜害侵襲，農民還使用化學肥料，造成土地貧瘠。加上近年來，鄰近國家難民移入，產生了大量垃圾，因此如何幫助當地將垃圾轉化為肥料，以解決公共衛生與土壤問題，成了迫在眉睫的挑戰。

每天早上，方建翔會先與當地的主管集合，從首都安曼前往阿茲拉克，單趟車程就要一個半小時。這條路雖然漫長，卻是他最好的戶外教室。「我喜歡看東看西的，」方建翔看過貝都因人牽著駱駝行走；也看過架設著機關槍的軍事用車在巡邏邊境；還有許多從鄰國進來貿易的大卡車，行駛在約旦東北部的主要公路上，造成交通擁擠。這些畫面對於來自島國台灣的他，都是全新的體驗。

具有商科背景的方建翔，先與當地團隊討論，設計出問卷以了解每座農場的基本資訊（規模、作物種類、員工人數）與農場主人對堆肥場的看法，細心的他將問卷電子化，讓受訪者可以在平板上作答，這個簡單的改變不僅提升了訪談的效率，更有利於事後資料的蒐集與分析。

訪談調查看似容易，但是阿茲拉克市裡總共有600多座農場，有些還分佈在荒山漫野，在網路訊號薄弱的情況下，很難在Google Maps上找到正確的定位。再加上這座城市的路面顛簸，幅員遼闊，交通往往耗費大把時間，一天下來，訪談三間農場已經是極限。

三個月後，團隊總共訪談了73座農場，將結果做成報告，作為計畫下一步的參考。「不過，真正的挑戰在後面，最終希望當地能自給自足。」方建翔表示調查只是第一步，接下來會建立合作社，協助該單位產出堆肥，找出獲利模式，邁向永續經營。

約旦的阿茲拉克難民營。約旦國內對難民的態度傾向包容與支持。

相互分享，彼此學習

曾經到德國當交換學生，也服務過外交替代役，方建翔自認適應力很強，很少會有文化衝擊的問題，但是這次的約旦行，當地的宗教習俗卻讓他在一開始「難以入眠」。約旦國教為伊斯蘭教，每天會透過廣播播誦禱告，總共五次，最早的在日出前開始，讓非信徒的海外志工們感到不太適應，「我室友還開玩笑地說，想建議當地政府延後一小時廣播。」方建翔回憶，他後來只好入境隨俗，調整作息。

另一個讓他印象深刻的是，約旦的處世哲學。身為被強國圍繞的小國，面對中東地區經常的戰亂，約旦彷彿「一股清流」，不僅國內少有暴動，還包容外國的難民，為他們劃分數個居住區域，並擬定計畫來回應難民議題。「雖然偶爾會聽到當地人抱怨，工作機會被難民搶走，但是整體而言，真的很少聽到不歡迎難民的聲音。」方建翔回憶，之前在歐洲，反對難民的聲浪相對較強。

經過這次海外志工之旅，方建翔深刻體會了中東地區艱辛的生活，天氣溫差大、水資源不足、氣候乾燥導致葉菜類作物產量稀少。當新聞中的畫面變為真實，他開始能同理當地人、理解他們的需求，跳脫原本的文化思維去做事，並從多方的角度去思考問題，像在堆肥場的計畫中，他就必須從農民、當地政府與非政府組織三方的角度去觀察。

回台灣後，方建翔在分享座談會上，常提醒有志參與海外志工的人，「心態」很重要，不要以幫助的角度來對待當地人，而是要「一起變好」，否則，容易將自己文化的做事方法套用到當地，他建議可試著在「尊重當地民族性」與「自己的做事原則」間取得平衡。除了工作之外，也可以利用閒暇，宣傳台灣的文化。這趟旅程，方建翔帶了紅包送給當地夥伴，不僅展現台灣的過年文化，也表達祝福。

帛琉的「重量」危機

另一位志工周語亭，在2015年從中國醫藥大學營養學系畢業後，報名了國合會的長期海外志工計畫，到帛琉執行一年的衛教與營養計畫。

「剛下飛機的時候，熱風迎面而來，但是海好美。」周語亭回想初到帛琉的場景，放眼望去，當地幾乎都是一層樓高的民宅，大海就在房子旁邊，炎熱的海風不受任何阻擋，直接撲向臉龐。這個美麗的群島，曾經是二戰的戰場，長期的戰役讓不同民族在此扎根，形成今日多元民族的樣貌，尊重彼此的文化差異。

「我常被誤認為是帛琉人與日本人生下的小孩。」周語亭笑著說，因為自己的膚色較深，所以常常被當地人誤認為混血兒。而她的亞洲臉孔，在人口只有兩萬人的島嶼上，顯得更為明顯，每次走在路上，居民總是會熱情地跟她打招呼，詢問她有沒有搭車的需要。

平常，周語亭的工作是衛教宣傳，到每個社區教導居民正確的營養觀念，並為他們量血壓與血糖。「常常量到高血壓的居民，收縮壓還有高達190的！」周語亭發現帛琉人的身材普遍過重，因此常導致心臟相關疾病與糖尿病，全國平均壽命只有60幾歲。這可歸咎於不均衡的飲食習慣，帛琉人常常吃罐頭食品、喝汽水，甚至學生的營養午餐也常出現這兩種加工食品。

「當地居民有意識到這個問題，但是知道與行動之間，有一段距離，所以我們要去填補其中的落差。」周語亭後來透過廚藝示範，教導居民烹調健康料理，過程中，大家都不斷提問，對台灣菜肉混搭的料理方式感到好奇。儘管反應熱烈，志工們都很清楚，飲食習慣非一朝一夕可以改變，需要政府擬定方案，幫助國人改變。

周語亭因喜愛當地的生活，於是再次報名國合會的計畫。在帛琉的第二年，進入當地教育部，執行營養午餐計畫，目標是重新規劃午餐菜單，讓飲食變得均衡、多樣，並去除那些不健康的菜色，如罐頭食品與汽水。學校廚工對新的菜單接受度不一，有些意識到營養問題的廚工，願意嘗試新的做法，但有些廚工不願意花更多時間去料理新鮮食材，堅持用罐頭當午餐配菜，畢竟，他們從小就是這樣吃的。

有些學生也不喜歡這麼健康的午餐，將食物丟在桌子底下，看在周語亭眼裡，難免令她有些沮喪，但是，她相信改變價值觀需要時間。幸好她遇上了理念相同的廚工，用帛琉家常菜的方式，來料理學生不常吃的食材，提升了學生的接受度。「我菜單上本來是開魚湯，不過廚工後來將魚肉加上樹薯，做成三明治，學生吃了反應都很好。」周語亭學習到，要用當地人的角度來規劃菜單，才能符合他們的需求。

國合會提供海外志工 行前訓練，圖為老師教導志工心肺復甦術。 （莊坤儒攝）

延續感動，持續改變

周語亭在帛琉的第一年，常常覺得「每天都過得很慢。」當地的做事步調不如台灣，她常常與夥伴「找事做」，主動到各個社區為居民量血壓。儘管如此，她還是覺得自己做的太少。第二年，她決定慢下來，融入當地生活。

工作之餘，她喜歡去游泳，甚至贏得當地公開水域游泳比賽的冠軍。有次她一人划獨木舟卻迷失了方向，她便靠著黑夜中燈塔的光芒，找到回家的路。居民知道周語亭喜歡海，在她離開之前，特別開船帶她到附近的小島上野餐，享受帛琉的海景，這些關於海的記憶，迄今是她心中牽縈不忘的羈絆，「我每天都在懷念那裡的生活，心想現在的海一定很美。」周語亭說，現在她還跟當時結識的帛琉居民保有聯繫，會跟他們分享台灣壯觀的自然景點。

在帛琉居住了三年，周語亭發現當地人心胸都很豁達，能尊重不同文化的差異，以及個體的獨特性，「後來我才發現台灣人的審美觀太狹隘了，美的樣子不只一種，過去我會嫌棄自己的身材，但現在會欣賞自己的獨特。面對事情，也更能接受不同的聲音。」在帛琉的生活影響了周語亭，台灣的朋友發現她變得溫暖，也更會照顧人。

因著帛琉給的感動與當地的需要，周語亭回台灣後，花了一年的時間讀書準備，申請上美國的營養學研究所，希望碩士期間能再度回到帛琉從事營養相關的計畫。三年海外志工之旅，不但讓她與帛琉結下緣分，還開啟一段更深厚的關係。

有別於一般旅遊多是以旁觀的角度來看待異國文化，海外志工計畫給年輕人機會為當地創造改變，並從中探索自我、成長，找到個人在世界舞台的角色。

周語亭（右）為帛琉總統雷蒙傑索（中）量血壓。 （周語亭提供）