屏息以待的掌聲 臺灣特技團驚艷國際

【文˙李珊瑋 圖˙臺灣特技團】

揪著一顆心，微微張著口，連呼吸都不敢大氣，手心冒著汗，眼珠子緊盯著舞台上驚險刺激的變化。這場表演，坐在台下的觀眾，和台上揮汗如雨的演員們，一起感同身受。

臺灣特技團是國立臺灣戲曲學院的校團之一，也是目前台灣唯一的專業雜技表演團隊，今年三十而立。半甲子的傳承，開枝散葉，造就了無數精英。隨著時代演進，積極走向國際化，加入聲光科技和虛幻劇情等元素，在創新和傳統間，要給你好看。

基本功，用血汗扎根

柔光輕舞的晨曦間，綠意盎然的碧湖旁，偌大的操場上，國立臺灣戲曲學院內湖校區的學子們，從早上5點50分，已精神抖擻的開始日復一日的堅實操練。「我每個星期，至少要抽一到二天，提早到校，來看孩子們晨訓。」國立臺灣戲曲學院校長劉晉立，用行動力表達對師生的關愛。

「穿越難關」是在刀圈點火，再由演員穿跳，驚險萬分。

「基本功是不進則退，不能停的。」現任團長王動員，由國立臺灣戲曲學院前身——復興劇校綜藝科第一屆畢業後，和李棠華劇團出身的副團長王希中，同時入團，三十年如一日，到今天都堅持每天練功。

位於內湖校區中興堂的團練場地，幾乎天天從早到晚都上演著疊高、平衡、彈跳、翻滾等高難度的雜技訓練。「我們是專業演員，一定要保持在最佳狀態。」在團長、副團長及藝術總監的督促下，每一位在線的團員都不能有絲毫鬆懈。

「還記得小時候，訓練倒立，從踢著牆五分鐘開始。」國立臺灣戲曲學院招收小學五年級的小朋友入校，過著住校集訓的規律生活。「因為孩子的筋骨軟，等到年紀大了，有些動作得花更多的時間訓練，還不一定能做到。」

臺灣特技團的LOGO，有如一隻展翅的飛鳥，正是寓意柔軟度在雜技中的重要性。「它是以七巧板堆疊的意象，來表達一位雜技演員的身體，可以做出很多變化。」該團行銷經理黃復君還由此發想，創作了精美的文宣詩句。

無論是高舉抬腿，平躺扭轉，即使是與人對話，節目編創石婉琦手中的「轉盤」動作，沒有絲毫停歇。訓練的要求，就是如此嚴苛。躺在地板上操練「蹬鼓」的團員，把直徑超過60公分的沉重大鼓，輕巧地在腳尖上隨心所欲的滴溜轉兒。「他們最少都經過八年的基本功磨練，光是練出手腕和腳踝的勁道，沒有一年半載，是沒有辦法穩定的。」培育一位雜技演員十分不易，王動員以每一位團員的敬業精神為傲。

「老師的眼光很準，你一進學校，很快就知道將來你適合練什麼。」雜技的項目眾多，一個人能夠專精三到四項，就已經非常難得。「扛杆是我的專長。」身材壯碩的王動員露出操練多年的肩頭，厚實而粗糙的老繭，是用血汗磨練出的痕跡。「一開始是扛沙包，穩定後，才能扛人。」由早期的竹竿進化到鋁杆，光是空杆，就已經很吃重。訓練過程中，瘀青挫傷，在所難免。

「我們叫在上面表演的是尖子，扛杆的人是底座，兩個人要有絕佳的默契。」藝術總監楊益全指著將近六米高的長竿，「不要說是一般人，連我們沒有練過這個項目的人上杆，都會暈眩呢！」女團員背後綁著粗大結實的棉繩，靈巧的順杆而上，在杆頂做肢體的展現。「一開始練習，當然是有保護措施，但是真正表演時，就全靠真本事了。」副團長仰著頭，專注地看著杆頂上的團員，隨著她上升和移動的角度，青筋畢露的雙手，奮力地配合拉放保護繩。

雜技原本就有很高的風險，再加上表演現場存在不可預期的變數，每一次都是搏命演出。尤其是高空項目，例如極受歡迎的「綢吊」表演，不僅要有強健的體力和柔軟的技能，還要有過人的勇氣和膽識，表演者之間更要完全信賴，配合得天衣無縫。而愈是危險的節目，愈是吸睛，總是讓觀眾揪著一顆心，屏息以待。膽小的人，還會用手把眼睛遮起來，從指縫裡偷偷的看。

去年8月1日接掌國立臺灣戲曲學院的劉晉立，致力提升軟硬體教學品質，積極推展國際化。 （莊坤儒攝）

經典雜技，慰藉鄉懷

「敖鷹展翅，是我們的經典節目之一。」經常在大排場節目中成為焦點，贏得全場熱烈的掌聲。大小不一的木椅，靠椅腳支點層層堆疊，高度接近二層樓，雜技演員用核心和手腳並用的力量，在搖搖欲墜的椅背上，進行倒立疊羅漢，並且排出炫麗的圖案。「這些道具和人員分配，都要經過比例和力點的精算，取得平衡。」龐大的形體，只要一點兒風吹草動，就會牽一髮而動全身。

擔任「保托」任務的團員，站立在一旁，全神貫注地負責同伴的安危。藝術總監楊益全則是在台下緊盯著排練。「這種團隊項目，一定要練個上百次，養成絕佳的默契。」無論是在空中還是地面，數十人的心，在演出的當下，要完全合一。

王希中認為，「所有的變化，都由紮實的基本功出發。」雜技演員的舞台生命短暫，超過35歲，體能就開始走下坡。唯有把體力維持在巔峰，才能再談技巧。

30年間，臺灣特技團歷任了八位團長，由創團的李棠華到後來擔任國立臺灣戲曲學院首任校長的鄭榮興，每一位都兢兢業業地帶領著特技團做出最佳的表現。

臺灣特技團配合外交部、僑委會、文化部等單位，以及國內外商演，光是2017到2019的三年間，在國內有75場次，國外46場次，非常密集。精心編排的節目，總是帶來歡樂、喜慶和祥和的氛圍，不僅達到宣慰僑胞的功能，也用璀璨的雜技，傳遞台灣精神。

自2001年開始，三度接受美國哥倫比亞藝術經紀公司邀請，每次赴美加巡演三個月，達80多場次，三年累計逾250場次，場場叫好又叫座。密集的訓練和演出，每個人都覺得像出國進修，功力大增。「僑胞好熱情，真的好感動。」王動員還記得有一場表演，當地華僑送來熱騰騰的家鄉味給大家解饞。表演結束後，還帶大家去餐廳吃消夜，歡笑到天明。「餐廳四周掛滿國旗，那種氛圍，一輩子也忘不了。」

國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系的國小生，每天清晨就得一起到大堂練功。

新馬戲思維，躍升國際

「新馬戲在國際間，愈來愈受到重視。」去年（2019）11月22日邁入第四屆的衛武營馬戲平台，劉晉立與衛武營藝術總監簡文彬及法國當代馬戲人才搖籃──法國國家馬戲藝術中心藝術總監吉哈．法索里（Gérard Fasoli）共同簽訂三方合作備忘錄，針對台灣與法國馬戲專業人才技能培育，以及創作職涯發展，進行三年三方人才合作培訓計畫。

「這也是首次把工作坊放在校園內。」去年8月1日接掌國立臺灣戲曲學院的劉晉立，不僅爭取到教育部「特色躍升計畫」四年一億元的培訓經費，提升軟硬體教學品質與師生安全訓練環境，更積極推展國際化。未來也期望透過參與「亞洲馬戲網絡」，與泛太平洋地區的國家，聯手建構當代馬戲創作永續發展環境。

「我希望能提升全民美感」，專精劇場藝術的劉晉立，覺得理論要回歸生活本質，他呼籲認同藝術有價，雜技或新馬戲成員才能無後顧之憂，全心投入。以文化和美學做基石，不斷提升精緻度和藝術價值，是雜技藝術和新馬戲未來的走向。

臺灣特技團努力推動雜技與其他表演藝術，像是音樂、舞蹈、戲劇的跨領域創作，激盪出新的火花。該團自編、自導、自演的《豬咪姑娘招親賽》，就是在兒童舞台劇裡，融入大量的雜技演出，讓視覺感官更加豐富多元。

2016年臺灣特技團與九天民俗技藝團合作的大型舞台演出中，表演雙排椅「敖鷹展翅」。

雜技科技化，創造無限可能

「劇團運用科技手法和拍攝技巧，讓觀眾體驗演員在雲端和火山口表演的虛幻場景。」劇團運用多媒體，在傳統藝術中，以科技手法，創造出別開生面的立體感官，劉晉立深以為榮。

因為每年都要籌募不算少的營運經費，劇團必須廣開財源，不斷創作新劇碼，爭取商演。「我們是代表學校的劇團，有許多公演必須配合。」公私兩忙，30位團員和十餘位行政人員，在夜以繼日的訓練外，還負責編劇和演出，幾乎全年都忙到人仰馬翻。

「我的身體，就是藝術。」力與美的結合，台上一分鐘，台下十年功。鹹澀的汗水飛颺，不斷地刺痛雙眼，依然要面帶微笑的咬牙苦撐。唯有熬得了磨難，才能成就大業。每一位團員，真的要對這份職業有高超的熱忱，否則如何面對艱苦又單調的長期重覆磨練？

用最精實的操練，換得台下的驚嘆喝采和不息掌聲。血脈賁張的飆雜技、尬功夫，是雜技演員最大的成就。「當觀眾用心給你回饋時，就覺得自己是個藝術家。」雜技演員，要的不多，只是一份尊重和鼓舞，「所有的苦，在觀眾如雷貫耳的掌聲裡，全忘了！」