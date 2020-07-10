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《光華》名人座談：金樽的光芒 嚴長壽與江賢二的台東藍圖

聯合新聞網 / 台灣光華雜誌
“台東擁有沒被破壞的自然風景與壯闊景觀。現在，當地還有原住民藝術家與音樂家，以及江老師這樣的國際級藝術家。[⋯]台東將會是一個不亞於瀨戶內海的國際景點。”~嚴長壽
“台東擁有沒被破壞的自然風景與壯闊景觀。現在，當地還有原住民藝術家與音樂家，以及江老師這樣的國際級藝術家。[⋯]台東將會是一個不亞於瀨戶內海的國際景點。”~嚴長壽

【文˙謝宜婷　圖˙林格立】

提及台東，許多熱血的活動不斷閃過腦海：池上藝術季、金樽衝浪賽、鹿野熱氣球嘉年華。原本「好山、好水、好無聊」的偏鄉形象，經過政府導入設計思維，以及民間團體長期駐點，台東已經蛻變為國際知名的旅遊城市。

除了觀光實力，台東也蘊含豐富的文化能量。嚴長壽創立的公益平台文化基金會，多年來致力挖掘並培養花東在地人才； 2008年移居台東的國際級藝術家江賢二，在金樽規劃了一座藝術園區，未來除了展示自己畢生的創作，還計劃邀請音樂家與文學家駐村，希望更多創作者能在台東的大自然找到靈感。

為了更加了解台東的優勢與發展潛力，此次名人座談由《光華》總編輯陳亮君主持，特別邀請嚴長壽總裁與江賢二大師談談他們對台東的印象與願景，以及兩人之間的深厚情誼。

江賢二(左)，嚴長壽(右)
江賢二(左)，嚴長壽(右)

TP：請問嚴總裁您覺得台東地方創生的優勢為何？

嚴：九二一大地震後，我到南投埔里協助恢復地方產業，我告訴在地人，種茶不只要賣茶，還要把它變成食養膳房，並延伸至茶藝和茶道；我在雪隧還未開通，宜蘭尚未開發的時候，到當地演講，我告訴他們：「請你們珍惜現在擁有的溫泉、蘭陽平原和一望無際的風景，但是不要只把宜蘭當成台北的後花園，而是要創造出自己的特色。」後來當地就規劃了童玩節。可是那些都是手段而已，最終的目的是，即使沒有童玩節，人們也會去宜蘭。經營花東，也是一樣的道理。50年前，我在花蓮當兵，知道原住民豐厚的部落文化，而台東擁有沒被破壞的自然風景與壯闊景觀。現在，當地還有原住民藝術家與音樂家，以及江老師這樣的國際級藝術家。這讓我想起日本瀨戶內海的地方創生案例，原本的荒島經過藝術家雕琢，變成一個重要景點，每年的藝術節吸引許多人朝聖。江老師跟我都認為，台東將會是一個不亞於瀨戶內海的國際景點。

TP：江老師搬到台東後，畫風從陰鬱轉為明亮，嚴總裁也開玩笑稱這是「臨老入花叢」，請問台東如何影響您的創作呢？

江：我所有系列作品，最重要的元素都是光。那道光有時微弱、有時溫柔、有時明亮，但都是從我心裡發出來。這可以解釋為什麼我在紐約、巴黎和台北，都不想面對外面，因為我只想享受從內心發出的光，那是虔誠與神聖的光線。不過搬到台東後，我開始打開畫室窗戶，感受台東的陽光、空氣、大海和花草，將台東給我的印象呈現在抽象的畫面上。

TP：嚴總裁創立的公益平台文化基金會，耕耘台東多年，您是如何永續經營當地呢？

嚴：我看到台東的優勢後，就開始思考如何不讓它被台灣西部的開發觀念所破壞，所以我們接著協助興起在地文化。以台東金樽為例，冬天有東北季風將浪推到海邊，形成很棒的衝浪條件，所以每年11月到隔年4月，會吸引日本、歐美和香港的衝浪客前來，這是台東金樽的優勢。不過，衝浪地點附近沒有公共廁所，於是我邀請當時的交通部長來看看，希望能讓這個地點的公共設施更完善。我們還帶媒體去台東的棉麻屋，報導原住民龍惠媚的手工作品，讓更多人看見她的創作。現在，她已經是義大利與法國的駐村藝術家了。而來自海外的訂單，動員了30幾位地方婦女投入編織工作，幫助凋零的部落復興。除了保存在地文化，更重要的是讓花東國際化，台東長濱現在有米其林水準的餐廳，而且菜單上，原住民料理和法國菜都有。我們還在台東創立國際實驗學校──均一中小學，讓在地的年輕人學習英文，跟國際接軌，這樣他們就有機會把國際資源引進花東。

TP：江老師在紐約長島時，興起建立藝術園區的念頭，不過來到台東才實踐這個想法。您當初為什麼想建立藝術園區？紐約長島與台東的相似處在哪裡？

江：台東跟長島的共同點就是人少、空氣好、自然景觀好，沒有高樓大廈。1980年代我住在長島東漢普頓，每年夏天我都在思考開放我的畫室給大眾，讓大家有機會跟我一樣體驗大自然的美，也因為我覺得藝術家對社會沒什麼貢獻，一輩子幾乎都在工作室處理自己的藝術品，所以，我希望未來一定要回饋社會。不過搬到台北後，因為環境改變，所以暫時打消了那個念頭，後來到台東，因為環境真的很好，自己能力也足夠了，加上嚴總裁的影響，各方面都讓我思考，應該要做點什麼來回饋社會。

TP：嚴總裁曾說過自己是江老師的後援會，請問您欣賞江老師的地方有哪些？

嚴：20幾年前，江老師回台灣後，我們才認識。雖然我當時對藝術是門外漢，但是他的《銀湖》系列作品總是讓我感動。當我在規劃蘇州亞致精品酒店的裝潢時，發現房間氣氛過於現代化，我第一個想到的解決方式就是江老師的畫。我馬上打電話回台灣，請江老師借我兩幅《銀湖》的翻拍照去出圖。畫掛上去之後，房間的氣氛都沉澱下來了，於是，我理解到一位藝術家用他的作品就能改變整個空間的氛圍。在接下來十幾年的時間，我看著老師他每一個階段，一轉身，就是一個新的創作。很多藝術家一輩子兩三個轉身已經不得了，但是老師幾乎做了十幾個轉身。江老師的畫室變成園區以後，他特別規劃了一個給駐村藝術家的區域，他不希望自己獨享在花東受到的感動。他期待藝術家到園區裡住一段時間，回去之後，台東的環境會給他們一些靈感。我知道這個規畫後，非常感動。有一天，老師跟我都會不在，但那個記憶會永遠留在台東，就像均一中小學會永遠延續下去，培養更多年輕人。

TP：請江老師分享搬到台東後，生活與心態的轉變？

江：年輕的時候，我聽的音樂種類不多，但每天早上我打開畫室，一定會先播巴哈的鋼琴曲。現在我在台東工作，什麼類型都聽，心血來潮就聽，我會聽聽貓王的音樂、rock and roll的音樂和 Bob Dylan的音樂。現在我面對很多事情，態度都變得比較輕鬆，不像年輕的時候很絕對，作品都非常非常用力在處理，上下左右一定要處理得很完美。經過二、三十年我才學會，對事情不一定要那麼用力，順其自然就好。我每天也會在園區走一走，天黑以前，一定要在園區view最好的地方喝咖啡，就是深怕錯過了那美好時光。我甚至會用鬧鐘提醒自己大約五點前要洗手，上樓去喝咖啡。以前鬧鐘，是用來叫醒我，但在台東我不需要鬧鐘，自己四、五點一定醒。

TP：嚴總裁與江老師雖然都已經70多歲，但是對於理想仍堅持不輟。請兩位分享自己的人生理念，並給後輩一些鼓勵。

嚴：我今年73歲，江老師78歲，都是坐七望八的年紀，而這一路走來，一片精彩，每一個轉身，都不必想下一步，它就在前方出現。我剛到花東的時候，從來沒想過會創辦學校，那是跟過去經歷完全不一樣的工作，可是現在我在台東所做的不僅跟藝術接軌，而且還成為江老師的後援會。公益平台基金會的每個夥伴都不知道我們會走到現在這個角色，所以，我要告訴年輕人，你將來做的事未必是當初設定的目標。每個階段都有無法預期的事發生，但是只要知道自己的優點在哪、未來趨勢是什麼，結合兩者就能找到發展的方向，不要給自己太大的壓力。

江：我年輕時創作太用力，對每件作品都斤斤計較，一定要處理得很perfect，但是慢慢地，我開始放輕鬆，簡單來說，就是順其自然，但不是什麼都不做，而是每天努力往你要的方向做，遇到問題就想辦法處理。我也常常跟年輕人說，藝術品是從人出來，所以每天還是要去生活，跟家人相處，然後繼續完成藝術品。也不要計畫三年、五年以後，要變成大畫家，在某個美術館展覽，這些我們都無法控制和計劃，唯一可以控制的是，每天認真生活，持續創作，最後一定會有成績。

嚴：江老師在受訪時，都會強調藝術家不要太早販賣作品，不然就會跟著市場需求走，開始遷就、妥協。藝術應該是生命經驗的積累呈現在作品裡，等到作品成熟，爆發的力量會非常大。老師的作品30年後，才第一次公諸於世，正式在台灣呈現，他忍受了30年的寂寞與沉澱，才淬煉出這樣的作品。

江賢二在美國紐約時，已經萌生藝術園區的構想，直到看見台東金樽的自然美景，才下定決心實現理想。
江賢二在美國紐約時，已經萌生藝術園區的構想，直到看見台東金樽的自然美景，才下定決心實現理想。

TP：請問嚴總裁與江老師，彼此覺得對方是個怎樣的人?

江：總裁有很多優點，講不完，我認識他這麼久了，他無論對朋友、工作夥伴，講話從來沒有一句重話，從來沒有。另外我也觀察到，他不管對什麼職位的人，清道夫也好，總統夫人也好，大企業家也好，他都是平等對待。甚至有人受傷的時候，總裁還會蹲下來幫他清潔。他有很多很多優點，都不需要我講。

嚴：江老師在國際上，是一個亮點與不容忽視的角色，只是他很低調、謙卑，不希望藝術太商業化，所以連經紀人都不要。我知道後，主動接下這個角色，希望能幫助他發光發熱。江老師與人相處上，非常的親切、溫暖，這是藝術家少有的特質，可是當他在創作時，非常地堅持，這是我看到的江老師。

以台灣物產，製作成日式風格的刨冰，再結合法式甜點的手法。一碗冰品，也是多元文化底蘊的累積。 （林旻萱攝）
以台灣物產，製作成日式風格的刨冰，再結合法式甜點的手法。一碗冰品，也是多元文化底蘊的累積。 （林旻萱攝）

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