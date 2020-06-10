友善清真全面啟動 歡迎穆斯林來台灣玩

【文˙陳群芳 圖˙林格立】

台灣宗教以佛、道、民間信仰居多，基督教、天主教的信眾也不少，相較之下國人對於伊斯蘭教的了解甚少。所幸在政府與民間的協力下，有越來越多人加入友善清真環境的行列，張開雙臂，歡迎穆斯林來台灣玩！

由萬事達卡與新月評比所共同發佈的全球穆斯林旅遊指數 （Global Muslim Travel Index, GMTI），是從全球130個旅遊目的地，針對各地的交通、通訊、環境與服務進行評比，並在伊斯蘭國家與非伊斯蘭國家分別選出十大適合穆斯林旅遊的國家。2015年，台灣首次被評比為非伊斯蘭國家的第十名；2016年躍升為第七名；2019年更晉升到第三名，與英國、日本並列，足見台灣在友善穆斯林環境上的進步。

政府民間齊力友善

穆斯林的生活與信仰密不可分，《古蘭經》的記載成了生活準則：每日朝麥加方向朝拜五次；不可食用豬肉、動物的血；其他肉類如牛肉、雞肉，在屠宰前必須是健康的活體，且需禱念安拉尊名而宰殺，才可食用。台北清真寺基金會總幹事王夢龍表示，穆斯林如廁後，一定要用水洗，禮拜前也必須淨身。因此，若想參與穆斯林的旅遊市場，建置祈禱室、淨下設備，提供符合清真規範的飲食等，提升旅遊環境的友善程度是不二法門。

台灣雖非伊斯蘭國家，但國內北中南東共有十間清真寺。交通部觀光局也持續推動友善穆斯林旅遊環境，包含13個國家風景區、國際機場、台鐵各大車站、故宮博物院、中正紀念堂、兒童新樂園、世貿、台北市立聯合醫院等，全台累計已有72個場所設有穆斯林友善設施。

為吸引民間產業共同投入，觀光局自2012年起便與中國回教協會合作，舉辦穆斯林餐旅認證說明會，讓餐飲業者對穆斯林有進一步的認識，並解說認證的內容。例如食材原料需符合教義、使用專屬的烹調器皿等，清真認證的內容雖然嚴謹，但沒有想像中複雜，只要理解穆斯林基本教義，就能以同理心製備符合穆斯林需求的餐點。

觀光局還制定《取得清真餐飲認證補助要點》，鼓勵業者改善接待環境，並製作《旅行社接待穆斯林旅遊手冊》，簡介穆斯林文化、接待穆斯林旅遊注意事項等，從各面向提升民眾建置穆斯林友善環境的意願。根據觀光局統計，截至今（2020）年3月為止，全台已有285家清真餐廳、穆斯林友善餐廳及旅館，從五星級飯店、休閒農場到街邊小吃都囊括其中，再加上來台印尼新住民開設的印尼小吃店，大大增加穆斯林餐旅的選擇。

每到周末，各地的穆斯林來到台北車站聚會，已成為台灣的日常風景。

好吃好看又好玩

穆斯林重視家庭生活，以家族旅遊的形態居多，除了飲食與朝拜需求比較特殊外，喜歡欣賞自然風景、體驗在地文化，穆斯林對旅遊的期待，其實與一般人相同。

位於宜蘭的香格里拉休閒農場，是台灣第一批取得清真認證的餐旅業者。閩式建築的外觀，每個房間皆以台灣檜木打造，一進門就是滿室的木頭香氣。還有占地18公頃的農場，可以採摘蔬果、欣賞大自然的風光，農場裡提供的穆斯林餐點都是大廚以在地食材做的創意台菜，新鮮又美味，獲得許多旅行社的好口碑，也使得農場每年吸引兩、三百位穆斯林到訪。

香格里拉休閒農場經理鄭碧華表示，早期台灣友善穆斯林環境沒那麼成熟，獲清真認證的餐廳少，旅行社規劃穆斯林旅遊時，為求方便，索性讓旅客吃素比較保險；有些對穆斯林不理解的導遊，甚至認為只要拿掉有豬肉的菜餚即可。這樣不僅缺乏對穆斯林的尊重，更會降低旅遊品質，所以若遇到穆斯林遊客，鄭碧華便會向旅行社堅持提供穆斯林餐。鄭碧華表示，穆斯林餐的全部食材、調味料、油品等，都不可含有豬肉和酒精，所以必須追溯源頭，向有清真認證的商家訂購合格的食材；而且鍋具、餐具、烹調區、用餐區、碗盤的清潔也都必須與一般餐點區隔，餐點成本自然比較高。於是，她會請旅行社在報價單上加註穆斯林餐點的酌收費用，寧可一開始就把規則講清楚，也不希望穆斯林旅客對台灣的印象打折扣。

香格里拉農場海拔250公尺，除了四季有不同風情，一天當中也是景色多變，有時早上還晴空萬里，午後便下起陣雨來，雨後的雲霧繚繞，為農場增添另一種浪漫。穆斯林旅客來到香格里拉農場，白天可以在鄰近的烏心石步道漫步，欣賞自然景觀；晚上香格里拉農場則為遊客準備了布袋戲偶表演、打陀螺、搓湯圓、放天燈等活動。工作人員向穆斯林解說湯圓在台灣象徵圓滿，是年節、喜事必備，並準備獨立的鍋子，讓他們體驗搓湯圓的樂趣；放天燈代表祈福，沒有宗教意味，也很受穆斯林歡迎。讓穆斯林感受台灣文化，是農場一直在做的事。

隨著來台穆斯林人數的增加，台灣許多地方都增設了清真寺、祈禱室、淨下設備等友善設施。

來吃道地台灣味

提到台灣的清真餐廳或穆斯林友善餐廳，腦中想到的都是土耳其餐廳、印尼料理等異國美食，「好像穆斯林來台灣卻只能吃其他國家的料理，所以我們希望透過清真認證，讓穆斯林可以吃到台灣道地的味道。」超秦集團專案經理蔡國憲表示。

超秦集團本業是雞肉屠宰場，董事長卓元裕從事養雞產業40年，台灣雞肉的好品質，是他的驕傲，「讓全世界都能吃到台灣的雞肉，是我們董事長一生懸命的信念。」蔡國憲說。為此超秦調整屠宰流程，將部分排程改由穆斯林員工誦唸古蘭經後宰殺雞隻，並於2015年取得清真認證，是目前國內唯一取得認證的白肉雞屠宰場，供給穆斯林可食用的生鮮雞肉。

以此為契機，超秦旗下的連鎖炸雞專賣店──炸鷄大獅也朝友善穆斯林餐廳而努力。不是改用清真認證食材即可，為讓產品維持原有的味道，研發人員從粉料、醃料、調味品等逐項調整，經過不斷嘗試才做出滿意的味道。例如炸鷄大獅經典口味「台式椒鹽」，是將現炸的鹹酥雞裝進罐子，加入椒鹽、蒜片、辣椒，搖拌均勻，仿造台式熱炒的感覺，裡頭光是椒鹽就有很多種比例，鹹度、辣度都要考量，「這些調整很花時間與人力成本，要牽動的供應商實在太多，也是很多非連鎖餐飲品牌很難跨足認證的原因。」蔡國憲表示。

歷時一年，2016年底炸鷄大獅南港店率先取得認證，聽聞台灣終於有了穆斯林可吃的炸雞，住在陽明山的穆斯林家庭，特地開車前往嚐鮮，他們感動的神情，令門市人員難忘。原來我們習以為常的平民小吃，對在台穆斯林而言，竟是如此難以企求。隨著其他分店陸續取得認證，炸鷄大獅的名氣也在穆斯林之間傳開。以公館店為例，就吸引附近台大、台科大的穆斯林學生，以及台北清真寺的教友，採訪當天還遇到從大安森林公園過來購買的印尼新住民，難怪公館店的四成營業額來自穆斯林，受歡迎程度可見一斑。

除了得到台灣穆斯林的好印象，炸鷄大獅在取得台灣清真認證後，也積極往東南亞國家拓展，並獲得當地的清真認證。如今馬來西亞、印尼、柬埔寨也都有「大獅」的蹤跡。持續秉持品牌的初衷「讓所有人都能吃到台灣的美味炸雞，不受種族、性別、宗教等因素而阻隔。」是他們一貫的信念。

香格里拉休閒農場投入友善穆斯林環境多年，以台灣的閩式建築與民俗活動，吸引穆斯林前來。

不一樣的台灣之旅

不僅餐旅業積極向穆斯林招手，台灣的醫療產業也朝穆斯林友善環境而努力。許多醫院都設有祈禱室，例如，林口長庚、成大醫院、台安醫院、台北市立聯合醫院等，提供穆斯林朋友一個心靈慰藉的空間；其中，台安醫院還在餐廳特闢了清真專區，讓穆斯林到醫院也能安心用餐，成為全國第一間取得清真認證的醫院。

而位於台北市的北投健康管理醫院則是全國第二家取得穆斯林友善醫療院所認證（Muslim Friendly Hospital Certificate）的醫院。為取得認證，北投健康管理醫院整併軟硬體設施，將空間重新規劃，設置了穆斯林專用的休息室與備膳室，尊重伊斯蘭男女有別的教義，分別設置男女祈禱室，備有禮拜毯和古蘭經，並指出麥加的方向。

北投健康管理醫院採預約制，接待穆斯林時能有效分流，安排專屬人員引導檢查動線，不會有一般醫院到處都是人的情形。再加上院內擺放了北投當地藝術家的畫作，行進間還能欣賞北投的景色，舒緩了健檢時的緊張感。副院長魏聰文表示，醫院以提供精準有效的健檢為宗旨，引進了高階的檢查設備，例如日本 Olympus最小管徑、解析度最高的腸胃道內視鏡，還有全台唯一有環場聲光情境的核磁共振檢查；九成的健檢結果都能在檢查當天判讀，且院內的醫護人員外語能力流暢，以期提供穆斯林最有品質的健檢服務。

目前已接待過馬來西亞拿督、阿曼的親王，雖然穆斯林的接待經驗還不多，「台灣的醫療設備與技術皆屬頂尖，只要做好友善穆斯林的環境，絕對有條件吸引國際穆斯林前來。」魏聰文表示。

參與清真認證的過程正是了解彼此的機會，因為理解了穆斯林的需求，才能更細緻的關照到各個層面。就像炸鷄大獅的工作人員不會在門市裡吃排骨便當、滷肉飯等豬肉製品；就連防疫期間的消毒用品，也不使用酒精，而改用二氧化氯產品……，都是對穆斯林的尊重。期待更多餐飲、醫療、零售等各行業都加入友善穆斯林的行列，讓穆斯林到台灣欣賞美景、品嚐美食，秉持著接待朋友來家裡玩的心，就是台灣的人情味。

突破清真飲食多為異國料理的印象，炸鷄大獅以傳統台灣小吃擄獲穆斯林的味蕾。