自媒時代停看聽 范琪斐、林冠廷答客問

【文˙蘇俐穎 圖˙林旻萱】

自媒體、新媒體百花齊放的時代，機會多、招式多；消息多，陷阱也多。作為經營者，如何在點擊率的誘惑下自律？作為受眾，面對眼花撩亂的媒體生態，又該如何判讀訊息真偽？這一期，《光華》特別邀請自媒體創辦人──范琪斐、林冠廷，聊媒體、聊態度、聊初衷，他們的回答，也許可以為活在媒體戰國時代的我們，找到安身立命的線索。

范琪斐

大學念的是法律系，紐約大學傳播所畢業，因躬逢解嚴，投入風起雲湧的媒體業。曾是TVBS、三立新聞的資深駐美特派員，旅美超過20年，雖說規劃退休才返台定居，卻峰迴路轉，辦媒體、開公司，中年創業，堪稱業界最資深，也最勇於嘗試、創新的媒體人。

產業觀察：時代交替，轉型之機

在美國待了那麼久，美國媒體產業的變化對您有什麼啟示，請談談您的觀察？

台美最大的不同就是市場規模，美國是資本主義國家，不論傳統媒體或新媒體，都不斷嘗試新的方式，不行就刷掉、不行就刷掉，汰換速度很快；台灣因為市場規模小，自生能力與創新精神都比較差，但這是市場規模造成的。整體來說，台灣大概比美國慢了個10年，想知道台灣媒體的未來，可以去看現在的美國。

但比較讓我憂心的是，美國現在不僅大媒體找到了一套生存下去的方法，不僅轉型了過來，也修正了過去的報導模式。這是2016年總統大選的教訓，當時因為地方消息掌握得很差，鄉下地方假新聞盛行，甚至地下電台成為主流，大選的結果，讓他們開始意識field report（現地採訪）的重要。雖然採訪就是很花錢，但無論如何不能犧牲，過去可能全部要求自製內容，現在或許會在社群媒體上跟寫手合作，藉著培訓寫手擁有基本的新聞記者素養，或者刊登時有一些篩選機制等等，總之就是很努力在做地方報導；但在台灣，這點還沒有看到。

從編制完整的主流媒體，到人力精省、必須親力親為的自媒體，范琪斐完整經歷媒體在不同時代的變革。

創新精神：舊酒裝新瓶

網路上可以看的東西那麼多，您運用了哪些新方法，嘗試抓住觀眾的眼球？

我以前的同事都會說，妳這不就只是在作編譯嗎？就是看國外的媒體報導，然後再說一次給觀眾聽。是，這是編譯，但我覺得，我已經加了一個新的東西，用新的方式講故事給觀眾聽，像使用LINE作載具；即便在寰宇新聞台的節目，也不是傳統的方式。我們融合了美式笑話，或者搭配動畫，老一輩可能不習慣，但年輕朋友喜歡。

另一個不一樣的元素是，我很堅持一定要年輕朋友上鏡。當時會開始做自媒，就是希望讓年輕朋友更關心國際上的事，所以就讓同年紀的人講給他們聽。我們每個禮拜開一次編輯會，我不指定題目，每個人各提三條題目，大家再投票，看哪條不錯，而且如果你是主筆，你有權決定最後要不要寫。因為我希望選年輕人會關心的題目，是對你來說很熱情很重要的，如果這條新聞對你來說，重要到遠比我們其他人的意見還重要，表示你很有熱情，那就去寫吧。

自媒體意味著自主、自由，不過另一面來說，您不會擔心因此造成偏食、同溫層的問題？

確實有想過這個問題，但我覺得台灣人絕大多數還是挺在乎其他人想法的，所以很少有主筆獨排眾議的情況發生。包括報導的角度我也不太干涉，除非明顯偏差，我才會出面提醒。我覺得罵人可以，但要罵的邏輯清楚，事實都正確；另一個是，不管哪個國家，都要等距，用同樣的標準來看。

目前跟我合作很久的嘉玲、凱莉、動眼神經，她們都是網紅出身，論戰經驗豐富，她們自己也很清楚這點，我甚至覺得她們的新聞掌握能力，比一般電視台記者還要更好。一般電視新聞都做得很片段，知識破碎，議題也沒辦法深入，這是工作型態造成的；但她們不同，像是動眼神經自己參與過同婚的社運，有時在議題上她們比我了解得更深，所以在講到新聞的幾個基本需求，她們是符合的，並不需要太過擔心。

范琪斐在寰宇新聞台錄製節目，邀請網紅、專家一同評點時事。

新聞判讀：內行人教你看新聞

現在假新聞一堆，新聞品質良莠不一，您自己又是怎麼篩選新聞來源？

剛剛一直在講field report重要，簡單來說，我只看有記者去採訪的媒體，所以我只看傳統媒體。我早上的first read，是看《紐約時報》，這是多年養成的習慣，另外還有《華爾街日報》、《英國衛報》。我不太看電視新聞，除非是breaking news（突發性的新聞），像是疫情影響、股票重挫的那一類的；但我是廣播的重度使用者，我會聽NPR（美國國家公共廣播電台）。自媒體我不太看，會看的通常已經是第二、三關了，像是「韓半島新聞平台」，那是因為記者人在那裡，可以補足field report的不足。

受限於資金，無法到現地作採訪，確實是許多自媒體的致命傷，那您自己現在有沒有打算補強這一塊？

所以最近我才在蒐集一些資料。目前我們粉絲頁上有20幾萬的追蹤人次，來自世界各地，還有很多的媒體同業。我把名單蒐集起來，某個地方要是出事，可以直接請問他們意見，這比我在這邊看、在這邊講，還要來得好，可信度也比較高。另外，我們也想做群眾募資，去採訪年底的美國大選，其實這個是創造關注，不僅是出於資金上的考量，重要的是參與，你有參與，那你就會關心這個議題。

范琪斐的美國時間

站在一線戰場的紐約，因為目睹傳統媒體產業的衰微與力圖轉型，因而有了危機意識，還在跑線時就掏腰包辦自媒體「范琪斐的美國時間」，直到海歸，開啟事業第二春。目前在寰宇新聞台主持「范琪斐ㄉ寰宇漫遊」，固定邀請凱莉、嘉玲、動眼神經幾位知識型網紅一同暢談時事；也與LINE合作的線上新聞節目「Today看世界」。品牌宗旨在於「讓更多人關心國際新聞」，雖然選題以「又大又硬」為準則，但運用輕鬆、幽默的手法，成功吸引年輕族群關注。

林冠廷

林冠廷

人生上半場都在美國度過，直到大學從廣告系畢業回台就職。曾跟隨時尚攝影師林炳存、紀錄片導演楊守義等人學習，後以廣告、MV導演的身分自立門戶。因為生長在文化多元的LA，對自己的根──台灣，有了關注的熱情，後創辦自媒體「台客劇場」，彷彿是一個海歸子女，藉由拍片重新探索故鄉。

產業觀察：自由發聲，有何不可？

在跨足媒體產業前，您受過新聞學方面的訓練嗎？可以談談這部分的想法？

我自己在大學時曾經上過新聞學的課。但經營自媒體，作為YouTuber，對我來說比較像是在當一名藝術家，像在拍紀錄片，紀錄片不重視「客觀」，重視的是「我的」想法。在我看來，並沒有客觀這件事，一切都是主觀，但重點在於，你的主觀對別人有沒有幫助？有的話，就用影片來表達，如果意見爛，那就閉嘴。不過當然，要公開發表，還是要有科學基礎，才有說服力。

〈柯P PK花媽！南北部撿煙蒂大賽。你猜誰贏？〉 （台客劇場提供）

資訊判讀：YouTuber的口袋名單

自媒體、新媒體這麼多，請跟我們分享幾個連你自己也愛看的YouTuber頻道？

我最常看的像是Vox，他的影片內容貼近最近的時事話題，標題以提問有趣的問題，再用科學的方式去回答，資訊上很豐富。最崇拜Casey Neistat和Dan Mace，尤其Dan Mace在剪接、音效、鏡頭語言都非常細緻。因為我平常還是多用英語思考，所以也會去看哪些YouTuber擁有我喜歡，但卻沒有的口才，所以我也看呱吉和博恩的頻道，向他們學習。就這樣經過融合，慢慢形成自己的風格。

創新精神：善用視覺語言

您學的是廣告，也當過導演，拍過MV、廣告、電視節目，這些有沒有影響到你後來玩自媒體的方式？

我自己是廣告系畢業，廣告的idea常常需要發想好多個，才會有一個好的。「台客劇場」的拍攝過程就是很廣告的，同事會一邊討論，一邊發想，最重要的是過程。像我們最近剛拍完一支影片，內容是討論在海邊種樹的重要性，其中一個idea，是拍建築物，再跟動畫師模擬做出淹沒的效果；或者我直接去海邊拍攝，穿著西裝泡在水裡等，這就是一種視覺溝通。但是如果是新聞記者，他會很直白地敘述事實，告訴你50年前的水線在哪裡，但當一個YouTuber或者說film maker，每個禮拜只推出一支影片，一定要把最重點，把最有趣的點勾出來，人家才會點進去看。

〈台灣國土一直萎縮！怎麼辦？〉 （台客劇場提供）

您說拍台客劇場就像在拍「紀錄片」，但說到紀錄片，多數由「第三方」的角度來拍攝他人的故事，但我也觀察到，您的影片時常從自身的體驗來切入，這點就還滿「不紀錄片」的。

我拍的議題，都會是我有興趣，我自己會想去嘗試的，像是討論養身健康的議題，我親自嘗試生酮飲食或者斷食。我覺得拍片的過程好玩，遠比其他帶給我的效益還要多上更多，過程才是最重要的。過去拍廣告是服務業，服務客戶，讓他的產品更cool、更多人看見，但當YouTuber拍影片，是因為你喜歡拍，所以去拍，就像任何藝術家，並不是因為繪畫可以賺很多錢，才去畫，而是有個畫面在他腦海裡想表達出來，不然會很痛苦。

不過，其實有些紀錄片也是滿個人的。像是有個以麥當勞為主題的超紅紀錄片《麥胖報告》，內容只拍攝導演自己，記錄下他的飲食與變胖的過程，「台客劇場」某部分就像是這個樣子，有點紀錄、有點個人，是一個mix。

台客劇場

電視觀眾越來越少，林冠廷鎖定使用手機、平板的年輕族群，嘗試創辦自媒體「台客劇場」。台灣就是他的田野，親自上山下海，走街串巷，從自身的體驗出發，細細記錄下台灣生活的點點滴滴，融合電影、MV的拍攝手法，或者素樸的側錄，以「讓台灣人更愛台灣」為任務，正向的精神，吸引超過62萬人次訂閱。