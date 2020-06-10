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防疫總動員 從守護台灣到貢獻世界

聯合新聞網 / 台灣光華雜誌
口罩國家隊以精準快速戰力，協助防疫，還作外交。
口罩國家隊以精準快速戰力，協助防疫，還作外交。

【文˙曾蘭淑　圖˙林格立】

根據美國約翰霍普金斯大學的統計，新冠肺炎病毒迄今（2020年5月底截稿為止）已蔓延至180多個國家，確診病例超過500萬例，死亡人數更是超過34萬人。

這個被喻為二次大戰以來，對人類生命最嚴重的威脅；1930年代經濟大蕭條以來，對全球經濟最嚴重的打擊。台灣民眾在疫情危機中，小心翼翼地走出全球擴散的陰影，創立成功的台灣防疫模式，備受世界讚譽。

2020年2月1日嚴重特殊傳染性肺炎（以下稱「新冠肺炎」）全球確診病例數突破一萬例時，台灣才出現第十例確診病例，當時口罩數量無法應付大多數民眾需求，於是政府決定徵用國內口罩廠商；2月5日宣布組建60條口罩生產線。

2月6日，台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲，傳簡訊給經濟部長沈榮津提到：「部長辛苦了，疫情嚴重，政府要增加60條口罩產線，如果需要工具機業者的人力與資源，我們準備好了！」這是回應台灣口罩國家隊成軍的第一個呼聲。

口罩國家隊，超前部署

「沈榮津從擔任工業局科長時，就與我們基層的工具機業者互動頻繁，打電話、LINE給部長都不會已讀不回，那一天，部長很快就回我的LINE。」許文憲說：「雖然答應要幫忙，沒想到是跳進泥沼！」因為與工具機公會名譽理事長嚴瑞雄一起去新北市權和、長宏兩家生產口罩機的工廠會勘，發現廠房空間不夠、組裝工人不夠，零組件也不齊全。

雖然台灣工具機有著全球出口第三大的堅強實力，但在沒有設計圖、什麼都缺的情況下，抱著「視同作戰，只好拚了！」的氣魄，缺零件就列清單；缺組裝師傅，就動員大廠支援。許文憲說，上銀、永進、亞崴、程泰這些整機廠大廠，本來就是我們零組件工廠的衣食父母，身為理事長，稍微向他們「撒嬌」一下，大廠們義氣地出動廿多位專業的師傅，自備工具支援。

平常同行競爭，搶單廝殺嚴重，此時卻同心協力，其利斷金。原本單一工廠一個月二台口罩機的產能，加速暴衝，從第一週組出一台口罩機；到第二週三天一台；第三週一天兩台，不到一個月內組出60台口罩機。

而行政院長蘇貞昌視察口罩機工廠時，所喊出的「口罩國家隊」，這種無形榮譽感的加持，吸引更多的工具機廠商加入，從2月10日到3月20日的40天內，共計投入了2,500人次，組裝了92台口罩機，交由口罩工廠生產口罩，讓台灣從原本 80%口罩需要進口，到日產1,500萬片口罩的全球第二大口罩生產大國，不啻為另類的「台灣奇蹟」。

台灣防疫洞燭機先，迅速應變，讓民眾在小心警覺中仍可以正常生活。
台灣防疫洞燭機先，迅速應變，讓民眾在小心警覺中仍可以正常生活。

審慎以對，全球讚譽

約翰霍普金斯大學今年一月曾預估，台灣染疫的案例，可能會是全球第二高。因為台灣距離中國最近，且每年有數百萬人次人員的往來。但事實卻顯示，當美國、歐洲成為全球重災區時，台灣在沒有封城情況下，確診案例迄今（至5月底截稿前）仍只有400多例，死亡人數不到十人，成為全球防疫的亮點國家。

台灣冷靜又警覺地在第一時間守住了防線。2019年12月31日，台灣政府就已開始對武漢直航入境班機實施登機檢疫作業，在1月20日則是啟動了中央流行疫情指揮中心，直接協調各部會的防疫作業，包括邊境管制、打擊假訊息等，也針對每個確診案例進行嚴密的疫調，追溯每個病例的旅遊與接觸史，於是得以防堵大規模社區感染。

針對台灣所採取的各種防疫措施，也是流行病學專家的前副總統陳建仁分析，是台灣記取2003年SARS教訓，痛定思痛的結果。而陳建仁正是SARS肆虐時，臨危受命帶領當時台灣抗疫的衛生署署長（衛生福利部前身）。他說，SARS之後，台灣政府全盤檢視並修訂《傳染病防治法》，建立傳染病防治指揮系統，加強疾病管制局（現在的疾病管制署）組織再造，還設立感染症醫師制度。

擔任「中央流行疫情指揮中心」指揮官、衛福部長陳時中則是每天親自發布最新疫情動態，公布防疫措施，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，讓民眾有所依從，私人企業和住宅社區也啟動體溫監測及消毒措施，呼應政府在公共空間防疫的努力，民眾得以在服從政府與個人自由之中取得平衡。全民一心的防疫，換來是對生命安全的保障，受到各國政要與媒體的讚譽。

衛福部長陳時中用專業帶領防疫團隊，是民眾眼中的防疫英雄。
衛福部長陳時中用專業帶領防疫團隊，是民眾眼中的防疫英雄。

IT軟實力，「罩」得住

單單一小片的口罩，透過公私協力，不僅罩住了疫情的擴散，也照亮了台灣在IT、公共衛生方面的軟實力。

《光華》編採團隊走訪生產口罩最前線的宣德醫材公司，11條生產線二班制生產，其中有兩條生產線，專門生產供前線的醫療人員使用的口罩。

宣德醫材董事長鄭永柱曾經歷SARS疫情，當時他因從大陸返台需自主管理，一天24小時戴著口罩不舒服，他體會到：「口罩那麼不起眼，卻是這麼的重要。」因而發明了立體鑽石型口罩，讓口罩戴起來增加密合的安全性，又有舒適性。

而新冠肺炎疫情爆發初期所面臨口罩缺貨的問題，政府則迅速祭出暫停出口、增建產線、實名制購買等政策。

為了讓民眾公平又便利地買到口罩，衛福部健保署2月4日就將全國各藥局販賣與剩餘的口罩資料公開。短短不到二天，台南好想工作室工程師吳展瑋展現撰寫程式的才能，將他原先「超商口罩地圖」改版為「即時口罩地圖」並分享出去。

還有各路程式高手設計了各種口罩地圖，可以讓民眾透過視覺化地圖、聊天機器人、語音助理等多元管道，查詢到附近健保特約藥局的地點、開賣時間、剩餘口罩的數量，有些還具有精準定位與導航的功能。

此外，行政院政務委員唐鳳則是串聯這些科技社群，打造「口罩供需資訊平台」，目前共有一百多個口罩地圖的APP、LINE@，這些做公益的科技社群，用高超的程式設計力，展現出台灣優異的IT軟實力。

民眾買口罩便利又公平，顯示台灣在資通訊科技與公衛醫療的實力。
民眾買口罩便利又公平，顯示台灣在資通訊科技與公衛醫療的實力。

醫療資訊雲端化，防疫無漏洞

透過健保卡買口罩，公平又便利，也是台灣獨步全球的亮點，連諾貝爾醫學獎得主本庶佑接受日媒專訪時，都指出台灣運用身分證號碼卡（「健保卡」）知道個人的醫療資訊，用在防疫上的作法很值得參考。

許多民眾可能不知道，當台灣政府2月3日晚間宣布，在2月6日實施口罩實名制，短短兩天後要上路實施，這其中涉及身分認證、金流的處理、物流的配送，背後需要複雜的程式架構與完整的資訊系統才能完成。

這一切都要歸功於台灣自2003年即將全民健保卡IC卡化，民眾所有就醫、用藥紀錄皆整合在一張卡片的晶片裡，並在每次看診時上傳雲端伺服器。2015年起民眾還可以利用健保卡報稅，因此可以透過健保卡進行身分認證，讓口罩實名制的實施水到渠成。

健保署再結合財政部的報稅機制，很快解決金流的問題，讓民眾刷卡或匯款即可完成口罩購買的手續。

健保卡不只可以買口罩，還可以阻斷防疫的漏洞。由於健保署長李伯璋三年前上任時力推分級醫療，為了鼓勵基層醫療診所，串接健保醫療資訊雲端系統，因此致力加強基層醫療診所的網路寬頻升級建設。今年一月統計，基層醫療診所的寬頻普及率達90％，藥局達82％，這也是台灣IT軟實力所在。拜醫療資訊雲端的高覆蓋率，加上串接移民署的入境資料，因此當民眾就診，如果刻意隱瞞旅遊史時，只要醫師一插入健保卡，個人的的旅遊史就可以提醒醫師提高警覺，杜絕疫情擴散。

防疫研究力：快、狠、準

新冠肺炎無症狀感染、無法準確判定潛伏期等特性，成為全球快速擴散的主因；而能夠快速篩檢就成為防疫關鍵的重中之重。

台灣相關研究單位全力投入新冠肺炎的快篩、藥物、疫苗、技術支援等各方面的研究，將科技研發力轉為領先世界的防疫力。中央研究院基因體研究中心與國衛院分別在三月、四月初，找到能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體，迅速完成技術移轉量產，未來可以比照流感快篩，判別是否感染新冠病毒。

而防疫不只比速度，檢測的靈敏度才能堵住防疫破口，避免檢測偽陰性的患者四處擴散。工研院生醫與醫材研究所四月宣布研發出「手持核酸分子快篩系統」，檢測靈敏度高達90％，並且60分鐘可取得結果，加上只有一個可樂罐大小，方便前線醫護人員隨時帶著進行檢測，可在社區或邊境針對高風險特定群聚族群，即時篩檢出潛伏期的患者，這項研究預計七月開始進行量產。

口罩援外，顯示台灣能夠為國際社會作出貢獻。 （陳美玲攝）
口罩援外，顯示台灣能夠為國際社會作出貢獻。 （陳美玲攝）

#台灣能幫忙，#台灣正在幫忙

曾多次參與衛福部長陳時中所率的「世衛行動團」，於WHA開會期間赴日內瓦的健保署長李伯璋指出：「雖飽嘗台灣被世界衛生組織基於政治考量拒於大會門外的辛酸，但每當在WHA期間，我國所舉辦的場外研討會說到台灣健保與醫療，都讓各國豎起大姆指。」就像新冠肺炎的防疫經驗，台灣可以在防疫和全球衛生議題上對國際社會做出貢獻，包括美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席賈德納等多位議員、歐洲十國共100多位國會議員均為台灣發聲，致函WHO幹事長譚德塞，呼籲WHO邀我出席相關會議。

然而，台灣沒有因為被世衛組織孤立而裹足不前，仍然盡心盡力貢獻所長，在歐、美疫情最嚴峻之際，台灣援贈20多個歐洲國家近千萬片口罩、美國600多萬片在四月中旬起，如及時雨般陸續送達，還有贈送日本、泰國、約旦等友邦防疫物資與醫材。歐盟執委會主席馮德萊恩、美國國務卿龐培歐、英國下議院副議長伊凡斯等重要意見領袖，都接連推文感謝台灣。

當義大利籍在台神父呂若瑟為故鄉教會求援募款時，六天之內，二萬多人慷慨解囊近1.2億元的善心捐款；還有位於防疫前線的醫護人員、公衛官員、醫材生產線上的作業人員、郵差與外送人員等，不眠不休地持續努力著，他們都是這場戰役的英雄。雖然疫情見證了生命的無常，但台灣用溫暖守護生命的防疫實力讓世界驚豔！

外交部啟動口罩外交，將防疫物資援助友邦，顯示台灣能夠為國際社會作出貢獻。 （陳美玲攝）
外交部啟動口罩外交，將防疫物資援助友邦，顯示台灣能夠為國際社會作出貢獻。 （陳美玲攝）

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