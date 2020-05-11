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自己的空氣自己救 公民社群推空氣盒子

聯合新聞網 / 台灣光華雜誌
PM2.5是直徑僅有2.5μm（微米）的懸浮粒子，人體吸入後會危害健康。
PM2.5是直徑僅有2.5μm（微米）的懸浮粒子，人體吸入後會危害健康。

【文˙謝宜婷　圖˙林旻萱】

台灣民眾對空氣品質的追求，催生出了「空氣盒子」，運用微型感測器與大數據偵測空氣汙染，在網路上公布當下的空氣狀況。這項技術領先全球，使台灣擁有豐富的數據分析，成為國際的典範，吸引各國來台取經與合作。

訊舟科技生產的空氣盒子，約有6,000台安裝在國內，4,000台在國外，民眾只要到網頁「EdiGreen 空氣盒子」，就可以看見空氣盒子全球所在地的PM2.5數值。這款產品不光是企業的生產成果，而是結合了學術界、民間創客社群、政府三方合作的結果。

產官學合作，大量蒐集數據

空氣盒子的發想者是中研院研究員陳伶志與LASS社群（開源公益環境感測網路）創辦人哈爸（本名為許武龍）。約在2015年，已經投入微型感測器一段時間的陳伶志，遇上正推出第一版感測器硬體的哈爸，兩人都對空氣污染議題有興趣，因此開始合作推出「開源空氣感測」計畫。

「我們兩個有種一搭一唱的默契。」陳伶志回想，當初在臉書LASS社群裡，他與哈爸公開了空氣盒子的程式、硬體做法、安裝方法，再加上哈爸創造話題的功力，吸引了一群創客自掏腰包去製作空氣盒子，有些甚至願意遠到澎湖去安裝，盡可能蒐集台灣各地的空氣數據。

但是，社群的力量有限，正當兩人苦於數據不足時，空氣盒子因緣際會地加入了台北市智慧城市的計畫，引起了大眾與媒體的關注。而空氣盒子的系統整合廠商訊舟科技，也出自企業社會責任，決定捐贈空氣盒子給六都使用。接著，連民間都開始出現「認養」空氣盒子的團體，全台偵測空氣品質的據點瞬間提升。

而這股公民力量，政府也注意到了。2017年，政府推出前瞻計畫，找了陳伶志負責空氣盒子的佈署，他決定與教育部合作，將空氣盒子安裝在全國許多國小校園內，不僅可以蒐集大量數據，也可以幫助教師依空氣狀況，調整室內外活動類型。

2017年美國休士頓哈維颶風過後，化學工廠有毒物質流入民宅，台灣的空氣盒子加上有機揮發氣體感測器後，被用來檢測災後空氣品質。 （陳伶志提供）
2017年美國休士頓哈維颶風過後，化學工廠有毒物質流入民宅，台灣的空氣盒子加上有機揮發氣體感測器後，被用來檢測災後空氣品質。 （陳伶志提供）

化誤解為合作，環保署也認同

有了豐富的數據，LASS社群開始做視覺化分析，g0v零時政府也加入，其他對空氣污染的創客也開始進行各項分析。

然而，這個時候，LASS社群設計的空氣盒子卻受到質疑。環境工程領域的專家認為空氣盒子的數值不準確，可信度有待考證。陳伶志對此無奈地說：「我們與環境工程在做的完全不一樣啊！只是大家做的主題都是PM2.5，自然會被比較。」

陳伶志解釋，環境工程使用的空氣測站，看的是一小時以上的平均值，是空氣穩定下來的結果；微型感測器，看的是五分鐘內的數值，是瞬間的狀態，抽菸、跑步引起的揚塵都可能會影響數據。兩種儀器有不同的用途，各有長處，一起使用才能發揮相輔相成的效果。

「剛開始環工的人還以為，我們做的東西是玩具耶！」哈爸笑著說，創客給人動手嘗試的印象，但也讓人誤會作品不夠專業。與環境工程的測站相比，空氣盒子是從資訊工程與大數據的角度去分析，透過物聯網呈現即時的空氣狀況，滿足民眾的需求，而測站的目標是蒐集大氣中各項指標的數值，與民眾的直接關連較低。不過，兩者並不衝突。

「空氣盒子很重要的用途是追蹤汙染源。」陳伶志表示，觀測空氣盒子在不同地點、不同時間的數據變化，可以推測出汙染的方位。雖然環保署一開始對空氣盒子準確度也抱有疑慮，但是確定其品質的一致性後，現在已經用空氣盒子來追蹤汙染源，取締非法工廠。

「空氣盒子以前是打游擊戰，現在是正規軍囉！」陳伶志對空氣盒子短時間的大量應用感到又驚又喜。

訊舟科技的空氣品質揭示板，提醒民眾依空氣狀況調整活動。
訊舟科技的空氣品質揭示板，提醒民眾依空氣狀況調整活動。

社群連結，跨領域分析

空氣盒子的發展漸趨成熟，社群的力量也跟著茁壯。地方民間團體開始自主「認養」空氣盒子，在臉書上成立地方空氣觀測社團，例如宜蘭、台中、桃園等地，互相分享與討論當地空氣狀況。LASS社群中也加入了更多元的使用者，無論是學術界、產業界、民間創客，都可以在裡面產生連結。

訊舟科技產品規劃部經理吳靜美分享，她也是LASS社群的成員，透過社群她可以隨時了解空氣盒子使用者的回饋，每年訊舟科技也會邀請社群成員進行討論，發揮當初空氣盒子的開發精神──共享共創。

目前PM2.5分布地圖主要有四個單位在做：環保署、LASS社群、g0v零時政府、訊舟科技Edigreen。陳伶志表示，網路上有創客會運用原始空氣資料，跨領域分析。在醫療界，有醫師研究氣喘及呼吸睡眠中止症與空氣中PM2.5的關係；在地理統計領域，有專家透過公式與空氣盒子數值，推測出中央山脈的空氣品質，解決了山中沒有電力提供測站運作的問題。

社群力量不僅投入空氣品質數據的呈現與分析，還落實在公民健康的社會關懷上。陳伶志的研究團隊推出「揪心安」計畫，針對彰化、雲林、嘉義地區，徵求有呼吸照護需求的家庭，提供免費的空氣盒子，讓照顧者依數據決定當下是否需要開窗或空氣清淨機。陳伶志提到，當初他的母親是氣切患者，因此家中格外注意空氣品質，這也是讓他興起幫助相同處境家庭的原因。

空氣盒子安裝於校園內後，教師可依空氣狀況決定要在室內或戶外活動。
空氣盒子安裝於校園內後，教師可依空氣狀況決定要在室內或戶外活動。

開源精神，共享共創

空氣盒子從最初創客的作品，發展成銷售韓國、新加坡、美國等國家的商品，成功的關鍵來自「開源」的精神，創作者將程式公開於網路上，有興趣的人可以直接應用，也可以依照需求稍作調整，社會上對空氣品質監測的風潮逐漸興盛。

「空氣盒子剛做出來的時候，很多人問我們怎麼不申請專利，其實，這個東西並不困難，我們只是先做出來而已。而且申請專利之後，這個東西就變成專屬我們的系統，無法繼續長大。但是，當程式開放，就會有很多人加進來，系統就會越來越大。」陳伶志與哈爸都認為，空氣盒子計畫重要的是最後成效，而非賺錢。

社群裡的創客秉持著貢獻的精神，然而，這份熱情當初也曾遭遇瓶頸。即使創客願意自掏腰包製作、安裝空氣盒子，但沒有民眾願意開放個人空間的話，就無法蒐集到數據。「產品服務切合需要，才會吸引人。」LASS後來以空氣品質數據提供為「賣點」，打中民眾想要了解空氣品質的需求，讓他們也有熱情投入這項行動。

即使空氣盒子成為商品，製造廠商訊舟科技依然保持開放的精神，將監測到的數據公開於網路，不僅有益於系統的擴大，也彌補了學術界、創客社群不足的地方。「創客做的東西無法大量生產，學術界做的東西只是研究，一定要加入產業，才有可能擴大規模。」哈爸表示，當初投入空氣盒子計畫，就有覺悟社群雖然是推動改變的力量，但是光靠社群絕對不夠。

「LASS現在在台灣的社群很大，不只有創客了，還集結了跨領域的人才，彼此激盪想法。」陳伶志肯定台灣目前在空氣感測領域的表現，不同類別的單位投入，使得國內擁有非常豐富的數據，讓台灣在全球空氣感測的研究領先，成為先鋒。

訊舟科技的應用程式Edigreen呈現全台空氣盒子的數據，綠色表示在安全值內。
訊舟科技的應用程式Edigreen呈現全台空氣盒子的數據，綠色表示在安全值內。

棲蘭神木上滿布各式的蘚苔與地衣，細微之美，美不勝收，走進森林，可以體驗大自然的律動。 （莊坤儒攝）
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