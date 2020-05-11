午夜書店的最後一頁 誠品敦南店熄燈號

【文˙謝宜婷 圖˙莊坤儒】

誠品創辦人吳清友，38歲那年生了一場重病，在手術室歷經失血與搶救，走過生死邊緣，再次睜開雙眼的他，開始思考生命過去所追尋的背後意義。他發現，自己不只想開一間人文藝術書店，還想創立一處「心靈停泊的場所」，用書本、音樂、畫作營造靜謐的氛圍，歡迎每一個渴望靠岸休息的靈魂。

1989年，誠品第一家門市在台北仁愛圓環開幕，後於1996年搬遷至敦南店現址。迄今20多年的歲月裡，除了一次改裝，沒有其他明顯變化。相較於後期開幕的新門市，敦南店少了點潮流感，卻保留讀者對誠品最初的印象與感動。這間全台唯一的「24小時書店」，不分晝夜，為想閱讀的人們點亮了燈，讓不同需要的靈魂都得以被溫暖。

閱讀的靜謐，心靈的港灣

走入誠品敦南店，要先經過一段白色階梯，才會到達二樓書區。樓層間的那段路，彷彿在為心靈預備，「慢慢走上來的瞬間，開始準備、倒數，好像走紅毯一樣。」對藝術家曲家瑞而言，步入誠品敦南店的過程，是一種儀式，通往著驚喜。

柔和的燈光，優雅的旋律，白色大理石走道貫穿前後，兩側是木造階梯與高起的木地板。有人坐在階梯上，用手撐著臉龐，低頭看書；有人盤腿坐在木地板上，掌中書翻了一半；有人正小心地避開地板上的讀者，用眼睛掃描書櫃中的每一排書本。

店裡近乎寂靜，除了播放著的古典音樂，只剩下店員整理時書籍與書櫃的碰撞聲，以及鞋子踩在木地板的腳步聲。從早到晚，這是敦南店特有的聲響。

誠品敦南店主打人文、社科類書籍，秉持30年前的開店初衷。

開創主題書區，拓展讀者想像

店員來回排書，並非庸人自擾，而是「誠品對陳列有自己的態度與主張。」資深出版人陳穎青回憶，誠品剛開幕時，除了高雅的裝潢，最令人印象深刻的，就是書的陳列方式。誠品打破傳統，不再以功能（如出版社與學科類別）作區分，而改以主題排列，最明顯的例子就是「生活風格」。

「現在大家都很習慣這個分類，但其實是誠品開創的。」陳穎青說明，當時社會生活水準提升，大家開始追求生活內涵。誠品看見社會趨勢後，開創「生活風格」這個類別，將園藝、賞鳥、爬山等類書籍放在一起，擴大了讀者對生活休閒的想像。

「主題書區」不僅回應時代需求，也提供讀者生活經驗之外的選擇，同時替出版社開發新市場，讓書市的上下游產生了新的連結。因此，自從誠品出現獨特的分類方式後，其他書店也開始跟進。

誠品投入大量時間，將供應商的邏輯轉換成自己的邏輯。即使是同一系列的書，在上架時也會拆散到自己的分類體系。曾經與誠品有業務往來的陳穎青，語帶佩服地說：「光看店員走路的里程數就很驚人！」細心的陳列反映誠品「款待」書的精神，正如吳清友所言，他不將書當成商品，而是智慧的結晶。

「只要讀者在找書時，發現旁邊那本更厲害，我們的目標就達成了。」敦南店店長周業陞笑著說，有時候書上架完，也差不多該下班了，付出這麼多時間成本，只希望讀者可以看到更多意想不到的書。

敦南店20多年來，藝術書區佔地比例始終最大。

敦南店與客人間的默契

誠品分店間的選書風格相異，捷運店人流快速，通常主打大眾小說，而敦南店維持初衷，以人文、藝術、社會科學為主。即使現在藝術書的市場逐漸萎縮，店內藝術區的比例依然最大，不隨市場縮小規模。

另一項堅持是「讓好書被看見」。敦南店不主打暢銷書，從入口處的書區就可以發現，上面擺的通常不是知名作家的暢銷作品，而是「有一定門檻」的選書，像是諾貝爾文學獎作品，「這類書籍入門不易，但是讀者看完會有『感覺』。」周業陞在敦南店工作八年，他知道這家店的老顧客喜歡什麼。

因著與讀者的默契，敦南店常推出新類型的書籍，雖然市場接受度還不高，但是內容值得被推薦。《為了活下去：脫北女孩朴研美》一書就是經典的案例，內容講述一名北韓少女為了逃離獨裁統治，卻意外落入中國人口販子手中，冒險橫越戈壁沙漠求生的故事。這本書剛出版時，誠品其他分店都沒有主打，直到它在敦南店爆紅，才紛紛跟進。

「那本書後來賣了好幾刷，連出版社都覺得很意外。」周業陞難掩興奮地說，當時連出版社都沒有信心會受大眾青睞的作品，卻因為敦南店的選書眼光，讓北韓議題類書籍在台灣熱銷。

「誠品的實驗風格比較強，所以出版社較容易找到推廣新作者與類型的機會，其他通路相對較保守。」陳穎青說明，傳統書店的做法是依循經驗選書，過去受歡迎的作者與類型才會持續推，但誠品則勇於嘗試。

在敦南店，店員要了解老饕口味，也要關心社會趨勢，迅速判斷書的價值。資深門市組長簡憲中分享：「平常我會透過新聞了解趨勢，推測讀者的口味，再決定要推那些書。同樣一本書，有些分店只放一本在架上，但我可能會放十幾本在桌上，因為我覺得它對敦南店的讀者很重要。」一旦嘗試成功，一本書在敦南店賣得特別好時，就是他們最大的成就感來源。

誠品敦南店的二樓咖啡廳，是創辦人吳清友的「幸福加油站」，他常在此處觀察店內讀者的表情。

不滅的光，點燃希望

誠品敦南店迄今20多年，在秉持初衷與市場變化的天平兩端，孰重? 一切都關乎那群喜愛它的人。「敦南店很看重的是，跟著它一起長大的那群人，那群讀者對它有一定想像。」周業陞回憶敦南店的歷史，最大的變動應該只有2008年那次，羅馬競技場般的圓形雜誌區改為策展書區。

即使時代需求改變，誠品的新門市也因應趨勢，推出生活與閱讀結合的書店，如信義店與松菸店，透過生活情境的展現，吸引讀者購買相關書籍，創造實體與資訊的結合。但敦南店仍然秉持初衷，店內裝潢與選書方向幾乎沒有變過，保持讀者對誠品最初的印象。

對生活在台北東區的人們來說，敦南店就像夜晚中的燈塔，在繁華的都市夜生活裡，照亮了一條不同的方向。當深夜來臨，不同職業的人們結束工作，會來到敦南店充實心靈。許多藝人，如：周杰倫、張鈞甯、蔡康永都曾在店內閱讀，還有廚師下班後穿著布希鞋，直接從廚房趕來，一覽豐富的國外食譜，媒體界的創意人也常站在雜誌區前，瀏覽最新潮流。

敦南店不僅是夜晚為人充電的補給站，也是實現願望的故事屋。有一位護理師值夜班時，他照顧的幼兒病患突然想閱讀一本書，當時病患情況相當不穩定，為了不留下任何遺憾，那位護理師奔向敦南店找書，最後幸運地完成小朋友願望。護理師事後回想，台灣有誠品24小時書店，真的是一件很幸福的事。

敦南店不只晚上精彩，人們上工前的晨間時光，同樣展現人生百態。許多頭髮微白，臉上略顯皺紋，西裝筆挺的高階管理人士，常利用上班前的時光，快速翻閱商業書籍或雜誌。接著是推著娃娃車的媽媽登場，她們常一邊手搖嬰兒車，一邊低頭閱讀，沉浸在平靜滿足的時光。

吳清友在信義店開幕前，常坐在敦南店二樓咖啡廳，看著人進人出，觀察他們的表情，而讀者專注的眼神，就是他用心「款待人、款待書」最好的回應。

誠品敦南店將於今（2020）年5月31日熄燈，敦南店的記憶將永留讀者心中。

書與非書之間，永遠的回憶

誠品在新時代的挑戰，不只有新型態書店的進駐，如蔦屋書店，還有網路書城的競爭。儘管旗下有網路書店，誠品這部分似乎較為薄弱，陳穎青笑著說：「可能是門市經營太成功了。」

的確，誠品不只在陳列煞費苦心，店內活動也精心計劃。誠品講堂在1997年開始後，每年邀請專家講學，藝術、建築、電影到歷史、文學、趨勢，從初期的一年幾百場成長到現今的一年幾千場，帶動社會追尋知識的風氣。

誠品講堂的「固定班底」，作家楊照回憶，自己開的「奇怪」課程，如波特萊爾的詩與德希達的解構主義，沒有任何實用性，還要求學生課前閱讀，但每次總是來了100多位學生，每期人數爆滿，不曾中斷。「不可能的事，在誠品變得可能。」楊照認為，誠品讓知識變得有吸引力。

除了講堂，誠品還開始各種形式的活動，如展覽、表演、畫廊，讓讀者在「書與非書之間」閱讀流連，而敦南店擁有許多活動的第一次。1995年，敦南店遷移時，舉辦了「喜新戀舊‧移館別戀」的活動，18個小時不斷電音樂會，樂團輪番演出；1996年的戶外音樂會，融合古典、搖滾、電音與民謠，連續了13個週末夜。

20多年的歲月，讀者們與敦南店的互動留下數不清的回憶，今（2020）年5月31日將要熄燈的消息一出，讓許多人錯愕、不捨，紛紛從各地回來道別。周業陞曾看到一位兒子推著坐輪椅的父親到店內，年邁的長者戴著呼吸器說，敦南店是他年輕時常去的書店，他想趁還有力氣時，重溫過去時光。

儘管誠品宣布24小時書店的經營模式會繼續，但敦南店卻只能留在回憶中了。當年有記者問吳清友，會不會捨不得誠品的創始店敦南店？他淡淡地回答，重要的是敦南店給讀者留下了什麼？如果能留給讀者一個印象或記憶，那這樣就夠了。