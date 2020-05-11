島內散步 遇見文化自信的台灣

【文˙鄧慧純 圖˙林旻萱】

在您的文化裡，「茶」這個字怎麼發音呢？是偏向「cha」還是「tea」？「島內散步」的導覽老師施子真為國際友人解說時，總喜歡用此當引子，解釋茶文化從華人世界傳播到世界各地的路徑。「cha」發音的國家，代表當年茶是走陸路（絲綢之路）傳播到當地，因途中經過波斯受其語言影響；若是「tea」的發音，則代表是經由海路，被荷蘭、英國貿易商帶到歐洲，因為從福建、台灣出口，受閩南語發音「te」影響。

利用「茶」開啟台灣與外國友人共同的話題，我們著實不一樣，卻也可能因為歷史留下的吉光片羽而有片段的相交。「島內散步」的導覽，總不放棄絲微線索，惦念著聆聽者的背景與需求，投其所好地客製導覽內容，就像電影《E.T.外星人》中E.T.伸出的手指剎那，文化的共鳴與交流就從那個觸點開始了。

「島內散步」是從台北大稻埕起家的文化導覽品牌，家族五代皆生活在大稻埕的創辦人邱翊，以徒步導覽的形式，帶領民眾走訪那些走過、路過卻未曾深入了解的街道巷弄與建築，不但說出城市角落的故事，也是一趟趟「認識自己」的旅程。

走路認識鄰里，發掘在地故事

2020年，新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，為了防疫，各國不得已紛紛祭出鎖國政策，禁止非必要的出入境，而「島內散步」則喊出「不出國，我們在家旅行吧！」無法出國增廣見聞，那就在台灣好好認識自己。

其實，「島內散步」已經「在家旅行」很多年了，從2012年開始第一場大稻埕街區導覽，「島內散步」帶著大家鑽進街頭巷弄，訴說台茶曾經的光輝歲月，看老屋新生與創意店家共存的街廓，跟著霞海城隍爺暗訪遶境，或是探訪迪化街上臥虎藏龍的老店舖，還是到慈聖宮附近大啖小吃，大稻埕的人文薈萃、文化底蘊豐厚，新的創意續接老的傳承，走訪千遍也不厭倦。

用徒步的速度，「島內散步」引領大家認識城市，形式包羅徒步導覽、手作體驗、實境解謎等，知性而有趣。以不疾不徐的速度，「島內散步」的導覽擴展到超過400條文化導覽及小旅行路線。他們曾在清晨三點半，探訪清晨批發市場的交易，見識拍賣台上台下幽微的默會手勢，那是一般人鮮少遇見的台北；或是跟著艋舺青山宮遶境，了解整個遶境儀式是不斷年復月累的文化慣習與記憶；每年10月，配合同志大遊行活動舉辦的同志議題導覽，走訪台北同志歷史空間，參加的人有半數以上都是異性戀；或與「燦爛時光」書店合作，請印尼移工現身導覽不一樣的台北車站，或是到中和興南路一帶體驗「南勢角緬甸華僑聚落」的異國風情。這些景點、時事的背後，都藏著「島內散步」對於社會議題的關注，如文化資產保存、老屋活化、同志議題、文化平權等，「理解是交流的第一步，」客戶行銷總監顏志豪說，希望藉由更多的認識與理解，促成社會的討論。

近年來，「島內散步」更跨出大台北地區，延伸到基隆、宜蘭、新竹、嘉義等地，與地方原有的文史工作者、產業合作，透過旅遊讓在地人發現自己的文化優勢，讓地方文化資產被重視，融入「永續旅行」的概念，與地方共好。

慈聖宮前的小吃攤收藏老台北人的味覺記憶。

「『島內散步』的客群集中在25～45歲間，多半都是成年人，大家的初衷都是想要認識自己是誰。」顏志豪解釋，這也讓「島內散步」意識到要從兒童教育著手，他們舉辦兒童營隊、城市小偵探、小小導覽員，引導孩子們認識自己居住的城市，再透過小朋友影響家長，讓更多人知道台灣是有故事的島嶼。

其實，我們的城市從來不缺故事，但在我們求學、生活的歷程中卻少有機會好好認識自己的鄰里，這或許是個遺憾，但更可以化成動力，更努力認識自己。施子真也是從參加「島內散步」導覽入門，到接受培訓成為導覽老師，他回憶道：「首次參加大稻埕導覽結束後，我第一個念頭就是我要再回來，因為我對它還不熟，導覽老師給我一點資訊，但是我覺得不夠，我想要再回來，想要帶朋友回來大稻埕，跟他們說我聽到的故事。」

「島內散步」帶著民眾在家旅行，好好認識自己。圖為導覽老師介紹迪化街最早的街屋「林五湖古厝」。

客製導覽，引發文化共鳴

「島內散步」不只帶國人認識自己，也介紹台灣給外國朋友。

經常接待外交部、教育部等公部門國外訪賓的施子真，擅長用小小的線索抓住訪賓的注意力，引發雙方的文化共鳴。舉例來說，他會特別去研究波蘭的共享單車，想要在徒步路過YouBike站點時，跟波蘭友人分享台灣的制度，建立對話溝通的起點。講到迪化街上的老屋保存，施子真先提起全球最早使用「容積移轉」作為古蹟保存的紐約市，說明台灣政府借用此概念，而有了URS都市再生前進基地（Urban Regeneration Station），意指私人老屋在轉售時，政府有優先承購權，並提供容積移轉等優惠，同時由政府整修老屋後，再招商經營者，約定經營項目需與老街產業脈絡相關及開放空間等條件。這複雜的內容，國外友人未必有興趣，但借用紐約市的「容積移轉」做前導，或許能勾起他們的興趣，促成兩地老屋保存經驗的分享。

依對方的背景需求設計導覽內容是「島內散步」特別著力的客製服務。施子真分享培訓課程中，一堂針對不同的顧客提供客製導覽的訓練，他恰好被分配到「為林語堂介紹台灣的美而美三明治」，這是顏志豪運用設計思考的概念，培訓種子教師如何易位思考。透過理解，導覽老師在初次見面的陌生距離，利用共有的線索，搭起一座對話橋梁。「面對外國訪賓要拿捏導覽的深度，我會問自己，我希望說的故事是他們六個月之後還會記得的，而不見得是要告訴他們台灣、大稻埕的歷史。」施子真說。

每回，施子真接到外賓導覽任務，會先研究訪賓的背景、國籍、出生地、就讀學校、學術專業，到YouTube、維基百科搜尋。曾經他事前拿到邀訪單位提供的兩頁來賓簡歷，讓他好開心的反覆研究，知道這位南非來的科學家，一路就讀天主教學校，專精於青少年吸菸議題。施子真帶她進到城隍廟，介紹城隍爺的七爺八爺護將，代表「信與義」的精神。學者聽完，回饋了在西方的教堂裡也會用雕像、繪畫傳達正面的觀念給不識字的信徒。訪賓自己做了連結，也讓施子真學了一課，「如果她跟我聊廟裡的香對肺部的傷害，我就會跟她分享台灣寺廟正在推動禁香的努力。」這樣的分享正是認識的起點，是交流的開始。

顏志豪說，每次接到外交部的委託，看到訪賓名單他都會想，這是同仁們花費多少心力，才邀請到國外傑出的人士訪台，那「島內散步」的任務就是盡力透過一兩個小時導覽，想辦法連結雙方的文化，讓他們對台灣留下深刻的記憶。「因為唯有文化的連結才能讓國外的訪賓願意再來台灣，或是在自己的場域為台灣發聲。科技力、民主自由的排行，這些只是量化的數據，唯有讓台灣跟他們自己的文化有連結，一旦情感上有所依歸，那『島內散步』的目的也達成。」

迪化街的三進街屋，每一進都別有洞天，老屋的中井天庭經過設計，更添綠意。

遇見文化自信的台灣

「島內散步」不斷的翻轉導覽形式，想讓每一次到大稻埕探訪的民眾，都有意外的收穫，例如「大稻埕博物館」，是一個無牆博物館，類似國外open house的概念，打開原本「非請勿入」的場域，讓空間的主人現身說法。譬如說他們邀請中藥材行、老店舖等來說自己的故事，把話語權交還給地方，來賓們能體會到主人家最生猛的內容。大稻埕博物館第一年企劃時，是「島內散步」同仁到處跟老店家拜託，還得讓創辦人邱翊出來賣面子才成功。第二年活動日期近了，反而是這些老店家主動來提醒，上回辦的不錯，今年要不要再繼續呀！

「必須先被觀看，先被欣賞學習，才會有動力去好好呈現自己。」顏志豪說，鄰里間也藉機會互相觀摩學習，在百年店家長大的孩子，見到父執輩在接待導覽時，訴說自家歷史發展時的自信滿滿，這一幕，也許就會觸動下一代對自家事業的榮耀感。「讓參與者看到文化自信的台灣，可說是『島內散步』最為底層的初衷。」顏志豪說。

當你認識越多越深時，會發現台灣的文化不是單一的，就像在大稻埕可以看到清朝、日治、戰後的建築並陳，每一棟房子都有自己的故事，「我的驕傲是來自於它是有趣的，而不見得是我們是最好的。我的驕傲來自於『我有故事』可以跟大家分享。」施子真有點激動地說。

他再舉了為汐止某中學班級導覽的故事為例，當他解說大稻埕的歷史後，接著秀出一張有美麗的洋樓、老街的老照片，學生認出是汐止，施子真點頭稱是，汐止與大稻埕也有相似的背景，當年中型船隻沿著基隆河可上行到汐止，汐止種茶，也是鄰近地區茶葉貨物的集散地，也曾因茶葉交易而風光繁華，蓋有漂亮的洋樓、老街。施子真希望連結大稻埕和汐止的故事，讓學生們聽到「島內散步」說故事的方法還有動機，回頭能去找到汐止的故事，說出屬於自己家鄉的故事。

不僅讓外國友人遇見文化自信的台灣，也讓我們再次認識文化自信的台灣，在「島內散步」，認識台灣，認識自己，「旅行，和土地的約定」，是永不嫌遲的進行式。

大稻埕最著名的就是商人文化，現為星巴克保安門市還留著當年商家「金泰享商行」的立面裝飾。