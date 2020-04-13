為地方策展 北投×鳳甲美術館

【文˙蘇俐穎 圖˙林旻萱】

在晴天時踏上鳳甲美術館的頂樓，丹鳳山、七星山、大屯山與軍艦岩，稜線鮮明，甚至連在地藝術重鎮的北藝大也盡收眼底。美術館所在的關渡平原，大馬路分割出截然不同的地景，一邊是一望無際的田野，一邊是櫛次鱗比的鐵皮工廠與民宅。

目睹此景，依稀明白，坐擁人文與自然薈萃之地，鳳甲美術館為何選擇以北投之名，發揚美學於民間。

鳳甲，並不是一間容易親近的美術館，藏在大樓裡的11樓，若沒留心，太容易錯過。連館長蘇珀琪也自嘲，鳳甲既沒有美麗的外觀，吸引遊客打卡拍照；也沒有開闊的空間，用以舉辦大型活動。

像這樣一間低調到不行的美術館，除了謹守「本份」，策劃一場又一場的展覽，還有什麼方法，能吸引人走入？

鳳甲美術館。

遇見行動美術館

冬日的某一天，我們尾隨鳳甲美術館策展人葉佳蓉，來到位於苗栗山區的「八窩窯」，親躬「開窯」儀式。蜿蜒山徑上，她領著北投大屯國小兩個班級的師生，一大群人吱吱喳喳地往前。

在這一日前，學生先歷經六週的陶藝課洗禮，最後由授課的陶藝家彭春榮協助，將學生的創作送入柴窯燒製。

不似工廠的機械化生產，成品總是整齊劃一，柴燒的獨特性在於燒窯過程中，木料產生的落灰與作品隨機結合，產生猶如釉藥一般的古拙顏色，美麗非常。燒窯是大工程，動輒兩、三天不能間斷，但漫長的等待，絕對值得。

走進窯場，只見彭春榮在比人還高的磚窯內忙著搬磚、取件，作品陸續出窯，換來師生的一陣陣驚嘆。

北投車站前送往迎來的人們、公園中泡腳的遊客（池中還有小魚群）、種菜的居民……從生活中拾掇的點點滴滴，在陶作中一一定格，樸拙的陶作正是他們所熟悉的日常。

館長蘇珀琪，期待鳳甲是一間容易親近的地方美術館。

當北投有了鳳甲

談鳳甲，必須從企業家邱再興說起。成立超過廿年的鳳甲美術館，便是由他創辦，命名的來由，是為了紀念其父親──邱鳳甲。

喜好文藝的邱再興，在本業以外，也是知名的收藏家，因著與藝文界互動熱絡，才決定開闢空間，共饗藝術愛好者，早年沙龍形式的空間，成了鳳甲美術館的前身。

雖然名字肖似鳳山，鳳甲經常被誤認在高雄，但創辦初始，因希望臨近邱再興的私人寓所，故選擇設點北投，這一無心插柳，恰好彌補北投沒有大型、公立美術館的缺憾。

電子業起家的邱再興，格外關注藝術中的科技運用，因此鳳甲積極舉辦錄像藝術的展覽，每兩年舉辦一次的國際錄像藝術雙年展，是藝術圈知名的盛會。

不過，從一般觀眾的角度來說，相較普及性較高的油畫、雕塑，錄像藝術仍是小眾，吸引力不足。

館長蘇珀琪回憶，過去館方為了吸引更多人前往，想盡方法，甚至還動員到早餐店發傳單，成效卻相當有限。

生活經驗化作創作動機，為期六週的陶藝課在學生心中留下深刻的一頁。

深蹲校園，累積長期觀眾

不過，要請人走進美術館很難，主動走出去，卻容易得多。

打從創辦初始便自詡「社區型美術館」的鳳甲，秉具美學教育的使命，嘗試連結在地資源，為民眾創造出各種拜訪美術館的理由。

好比最早與北投文化基金會合作舉辦「市民美展」，不限媒材、主題，廣邀在地素人藝術家參與，由此打開知名度。

接著，以北投為主線的理念不變，但改為計劃性，三年為一期的展覽，同時邀請獨立策展人加入，讓展覽主題、目標更明確。

2014年推動的「社區藝術培力計畫」可視為代表，鳳甲美術館與北投文化基金會共同出資，由當地國小自主提案、執行，待作品進入美術館，再經由策展人統一配置、策劃。

因國小採學區制，家庭都在鄰近區域，學童的作品展出，自然吸引到了不少家長前往。

就這樣，從藝術愛好者到一般觀眾，逐漸為美術館打開了知名度。

但很快的，下一階段的問題相繼衍生，「學校老師會調派，即便合作得很好，老師被調走就等於又失去了窗口；另外，跟國小合作，觀眾性質較單一，以家長為主，他們雖然會來，但來了一次以後，也就不會再來了。」葉佳蓉觀察到。

五年前以in-house策展人身分加入團隊的她，重擬策略，讓策展權從校方回歸館方，策展人掌握主題，再依主題，媒合不同的藝術家進入校園，學生也擴大到學齡前的幼童、國中小學的學生、樂齡班的銀髮族。

經過二十餘年的努力，「不論是在發展過程中的反省與改變，或者是跟社區互動的方法，如今都已經有了大大的開展。」蘇珀琪以此作結。

陶藝家彭春榮小心翼翼地將作品一件件取出，窯場外，師生無不翹首期盼。

挖掘北投生活肌理

鳳甲美術館專注發展的「北投學」，正呼應近年各地興起的「地方學」風潮。藉文獻史料、田野踏查、遊戲體驗等不同方法，看見地方生活的肌理美感，喚起大眾對於地方的關切。

再加上私人、小型美術館有其優勢，一來不須像大型的公立美術館，受限於政策方向，二來不須顧及展覽的普及性，務求雨露均霑地照顧到所有媒材。方向清晰，致力發展「北投學」的鳳甲，透過展覽主題，一步步挖掘、載記與發揚北投生活的精神與風貌。

好比去（2019）年展出的「藝遊味境─北投在地風味採集計畫」，策展主題定調於「風味」。策展人邀請到「胭脂食品社」，以北投物產製作出三種發酵食品，藝術團隊「雜草稍慢」則以19種野地雜草製作成複方的雜草茶，以大鍋熬煮成的「女巫湯」，正與北投平埔族的女巫傳說遙相呼應。

至於今年，則鎖定在「身體」的主題，除了靜態展覽，也有動態的舞蹈、戲劇，交錯呼應。陶藝家彭春榮在大屯國小的陶藝課程，即是一例，藉由觀察生活中的肢體動作，化成陶藝創作的能量，也隱隱回應北投曾經存在的陶藝產業。

去年，為展覽提供作物的農友，也踏進了美術館，透過玻璃窗景，指向遠方，告訴館方：「我的田就在哪裡，我的菜都是聽農禪寺誦經聲長大的。」

「前期推廣，是我們邀請居民來美術館，中後期，是自己走出去。」葉佳蓉總結這十餘年來的策展核心概念，「走出美術館以後，反而有更多人再走進來。」她的語氣不無滿足。

再說一段平埔族故事

因著北投與美術館的聯繫之深，「北投」開始成為大眾認識美術館的重要符碼。換言之，想了解不一樣的北投？不妨就走一趟鳳甲。

譬如近期正展出的「尋找刺桐的家─平埔族群在哪裡？」，這是以北投平埔族為主題所策畫，三年期展覽中的第二檔。

作為北投最早的主人──平埔族，因著多次的遷徙、土地徵收，加上漢化等緣故，文化資產逐漸在歷史洪流裡流失。

辦展的契機，源於若干年前，作為凱達格蘭族北投社族人公墓的場域，被強行徵收轉換成為「22號公園」，北投社後代不滿歷史被粗暴地抹去，開始一連串的抗爭行動，後來公園處雖然將之更名為「北投社三層崎公園」，但包括園內長達50公尺的歷史文化走廊，居然沒有任何的平埔族紀錄。

為弭平族人的憤怒，在文化局的委託之下，鳳甲承接下計畫，透過展覽、工作坊、講座等方式，重新講述平埔族在北投歷史上的歷史痕跡。

從失落到復振，尤其需要不厭其煩的溝通。以「保德宮」為例，這是北投社族人在漢化以後重要的信仰中心，但恰如族人公墓的命運一般，為了興建捷運，被迫拆遷，讓廟方倍覺委屈，「一開始接觸的時候，保德宮裡的大哥很退縮，不管問什麼都不想多說。」蘇珀琪回憶。

經過策展人、藝術家鍥而不捨的蹲點、搏感情，與廟方建立起情誼，保德宮不僅成了文獻史料的重要核心，也是鳳甲推廣藝術教育的重要據點。

藝術家梁廷毓在此舉辦工作坊，藉大哥們的口述，邀請民眾一起用陶土捏出「心目中的保德宮」，並計畫將作品數位化，利用3D掃瞄，重新合成到保德宮原址所在的位置。原本難以平復的傷，逐漸從中得到慰藉。

美學為本，地方學為路徑，扎根在地，厚實文化，鳳甲的存在，已然成為北投生活幸福的理由。