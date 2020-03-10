大院子的春天 古蹟重生的傳奇

【文˙李珊瑋 圖˙林旻萱】

抱持一顆利他的心，所有的善緣自然就來了。身兼力麒建設事業群及郭木生基金會董事長的郭淑珍，用注入生命的熱情，全心投入老屋重建，再現昔日風華。由迪化街的「綻堂」與溥儀御醫黃子正故居改建的「綻堂蒔光」，到修復圓山緩坡上，大稻埕茶商陳朝駿故居「台北故事館」，每一座老房子都全然賦予新生命，展開切合氛圍的營生。

因為新建案而意外投入哲學大師方東美故居的古蹟修復，像是冥冥中有一股力量牽引，郭淑珍一踏入大院子，就被蒙上神秘面紗的台大公共宿舍群徹底震懾，欣喜地看出衰敗中的重重生機，決心讓近百年的頹圮老屋，涅盤重生。讓眾生再次在綠海波濤中自然呼吸，極盡享受懷舊復興的文青優雅。

由荒涼到復興

祝融洗禮後的大院子，荒煙蔓草，一片蕭颯。百年老榕樹雜亂的氣根，張牙舞爪的霸占著地盤，在細細碎碎的縫隙間，撒下白駒過隙的耀眼光芒。戴上工程帽的郭淑珍，無視主建物火吻後的寂靜衰敗，一路用手撥開小徑上盤根錯節的枝椏，無畏地向深處探索。沉積多年的落葉，厚厚實實地覆蓋住不明顯的走道，隨著踩下的瞬間，沙沙作響，在寧靜的大院子裡上下迴盪，彷彿輕聲述說著飄渺消逝的前塵滄桑。

「這是ROT的案子，開標過程有些曲折。」郭淑珍坐在側屋原址新建、潔淨寬敞的玻璃屋裡，憐惜的目光，卻注視著屋外的花花草草，叮嚀著員工澆水時，不要遺忘角落裡的每一個盆栽。「這些花草，都是由家裡庭院分株來的。」愛屋及烏的心，不言而喻。位於和平東路一段寧靜的巷弄內，基地面積達1,355坪的大院子，曾經蒙上一層神秘的面紗。參天的楓香，常年翠綠的松樹和榕樹，圍繞著1931年日據時期上梁，占地402坪的主建物。2012年台北市政府登錄為歷史建築的「大院子」，前身是日本海軍軍官招待所，後來做為日僑小學，1952年產權歸屬台灣大學，做為教職員宿舍。

從2015年接案開始，歷時四年半，秉持「修舊如舊」原則的郭淑珍，一磚一瓦的嚴格監工。「因為年代久遠，又經過火燒，所以鋼構桁架必須換掉。」拆卸後的原物，仍保留在屋後，供人緬懷憑弔。「由高處俯瞰，主屋的屋頂面積是很寬廣的。」郭淑珍想保持主建物氣度恢宏的原貌。「要找到這麼長的好木頭，真的是愈來愈難。」挑高的屋脊，故意不安裝天花板，讓跨距極大的梁柱架構完全裸露。「我們還保留貓道。」桁架下形似棧道的通道，未來可以方便維修人員行走檢驗。

「幾乎是由地基到屋頂，全面重建。」原本腐朽的地板，處處出現凹陷危機。「做為公共建築，安全是首要考量。」留下原本的石墩，再用鋼筋混凝土強化。為了延長使用年限，改用磨石子鑲嵌銅條的施作工法，保留純樸又平滑的視覺延展。屋瓦也完全依照原來的形式燒製，雖然一般人用肉眼無法察覺，但是龜毛的郭淑珍仍覺得色澤偏白。「就讓歲月來洗刷吧！」由內到外的牆面粉飾，也盡量做到原貌重現。「這些磚，也是依照原來的樣子重做的。」半圓形窗框上，具有台灣大學象徵性的13溝面磚，保留古樸的容顏。

國際知名藝術家鄭麗雲的經典巨作《火》， 極具震撼力的詮釋出古蹟遭逢的創傷。

玻璃屋裡，通往VIP室的走道，保留原貌的穹頂造形，彷彿走進時光隧道。推開木頭拉門，室內由地板到屋頂，滿室檜木的香氛，酥柔到讓人全身放鬆。「這些水波玻璃，現在很難看到。」木製櫥櫃上的玻璃拉門，散發著半世紀前的雲彩。「這些洗手台和馬桶都是兒童使用的尺寸。」見證歲月的泛黃水漬，在乾涸多年後，再次喜悅地汨汨流動。

「這些窗框都是檜木的。」郭淑珍愛憐地撫觸著木質細緻的窗櫺，仔細審視。在久遠的年代，已經能夠運用力學原理，讓每一扇上下推動的玻璃窗，都能隨意停置在任何高度。好不容易找到彰化和嘉義技術精良的榫卯工法師傅，精工慢活的用傳統工法復舊。不計成本地運用自家龐大的建築業資源，支援老屋重生，郭淑珍真的是得天獨厚。

「只要是能保留的，我們不會刻意拆除。」故意留下斑駁的外牆，讓綠色植栽恣意攀爬。前院廢棄的古井，竟讓原本生長在山林間的綠蕨青翠欲滴。保留鏽蝕的壁釘，讓它忠貞穩固地守護著老宅。連通主建物與側屋的木質廊道，只修整腐壞的部分。行進其間，憑欄凝思，引發思古的幽情。

「大院子」開闊的空間，十分適合大型的展覽及活動。

花開富貴 大院子喜氣迎賓

穿透性的墨黑木柵門，掩不住疏影橫斜的詩意美景。走進2019年10月7日重生後開幕的「大院子」，迎面而來的是鄭麗雲亮橘耀眼的首展海報。「現在主建物的空間都是開放通透的，可以做展覽和藝文活動使用。」郭淑珍不只為老屋拉皮美容，更擅長運用無可取代的質樸風韻為藝文加分。

「2012年，因為一場火，屋頂燒掉了，這裡就是起火點。」郭淑珍站在藝術家鄭麗雲《火》，龐然經典巨作前，驚嘆冥冥中的安排。矗立整面牆，橘紅色的熊熊火焰，彷彿正在燃燒，為古蹟的歷史做了最佳註腳。

「這是20年前在美國獲得紐約文藝聯盟創作獎章的舊作，但是沒有想到，居然和展場的尺寸恰巧相符。」享譽國際的旅美藝術家鄭麗雲應邀為「大院子」作的首展，纖細的雙手，創作出色澤斑斕又大器的多幅畫作，讓浴火重生後的「大院子」華麗生輝。

站在門廳，一幅幅盛開的花朵，迎來富貴吉祥。純熟的繪畫風格，獨特的刮線立體技法，讓每一朵盛開的花卉，栩栩如生地展現出絲絨般的細膩風采。曾獲美國紐約藝術基金會榮譽獎章、義大利佛羅倫斯雙年展米提其大獎的鄭麗雲，作品獲邀於世界各地的美國大使館展出，並任美國文化大使，前往非洲教授現代藝術。大膽又古典的創作，每每讓人驚豔。

站在主屋十字中軸線上，向兩側遙望，一進又一進的起伏空間感，像山脈般無限延伸。一側的底端是深深淺淺的綠，畫的是明池山莊。另一頭是波光粼粼的藍，彷彿聽得到海浪拍擊的聲響。「我覺得她的作品，具有鎮住全場的氣度。」由收藏家到親如姐妹，對色彩敏銳度極高的郭淑珍，十分鍾情於鄭麗雲用礦石特調，恢宏又細膩的巨作。「我爸爸是賣布起家的，從小我就喜歡站在店裡，看著排列在貨架上，色彩繽紛的各色布匹，挑選自己喜歡的布料，請母親為我做衣裳。」

「我和郭董的成長歷程有很多相似之處。」同樣身為長女，在嚴父的教誨下，對事業專注又勤奮。「數年前回來台灣，差點死掉。」蘇迪勒颱風將室內整片玻璃窗吹落，無情地刺傷睡在床上的鄭麗雲。輕撫著至今仍在復原中的上唇和脖子上的數道疤痕，仍然心有餘悸。「也因為這場風暴，讓我和郭董結為鄰居，成為契合的姐妹。」

連續性的穿透空間，讓藝術品更具深度。

流連忘返的文青沙龍

徜徉在大院子裡，不僅是視覺饗宴，更是美食天堂。「這座玻璃屋是委請台灣建築美學教父李天鐸建築師設計的。」大師級的眼光和手法，讓建物與整體空間無違的融合，室內每個角落都能借景增色，隨著陰晴風雨的轉換，各具風貌。傳承父親的果斷眼光和母親的圓融百納，郭淑珍有霸氣的一面，也有溫柔的慈祥。經常在餐廳人潮巔峰時，挽袖幫忙洗碗。「我們提供下午茶和簡餐，也供應多種正式套餐。」希望用物超所值，高貴不貴的經營理念，讓遊客留駐在「大院子」。

郭木生文教基金會執行長劉文良博士是郭淑珍的夫婿，敬仰岳父勤勉、儉樸、誠信的教誨，身體力行愛物惜物。「很多事都是機緣巧合。」蓊鬱的大樹下，具有巴里島風味的編織休閒椅，玻璃屋內極具質感的餐桌椅，是由一家歇業的餐廳轉手而來，與內外環境十分搭配。

「每次來『大院子』，都會有驚喜。」鄭麗雲欣喜地拿出手機四處捕捉。每一株花草忙不迭地發芽吐蕊，奔放舒展，奼紫嫣紅，相互爭艷。「這裡準備規劃為古南傳佛教藝術美術館，未來可以舉辦佛學、思想講座。」極具文化涵養的郭淑珍，心愛的諸多典藏，終於可以雍容見客，融入重生後的美景，也為台北市增添一處藝術沙龍佳境。

「因為人，讓建築物有了溫度。」郭淑珍深信無形的氣場，會凝聚磁波相同的人，產生頻率共振。敦親睦鄰的郭淑珍和劉文良在「大院子」遇到好多位昔日的住戶，特別重返回憶。「在這裡印證了睹物思情。」前Google台灣香港兩地的總經理張成秀，也曾經是「大院子」的住戶，帶著臥病多年的母親重返「大院子」，老人家興奮地睜開雙眼，泛著淚光四處張望。

雖然付出了難以回收的高昂費用，僅僅取得有年限的使用權，但是郭淑珍認為，只要能讓人幸福，就是值得的。「我覺得有一種使命感，要讓每一座老房子再現生機，重現昔日的風華。」時光靜靜流淌，等待終有盡頭。颯颯的寒風漸行漸遠，暖柔的春風，已悄悄地拂面。

以修舊如舊的理念，讓「大院子」保持古樸的原味。