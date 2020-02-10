高山族變平地族的愛玉子 苗栗一號

聯合新聞網 / 台灣光華雜誌
愛玉子果實以45度C低溫烘55個小時，即成可食用的愛玉子。

【文˙曾蘭淑　圖˙林格立】

試問誰最愛台灣？種植愛玉子的農夫、研究隱花果的學者專家有共同的答案：「愛玉小蜂最愛台灣！」由於愛玉小蜂只能在台灣散播花粉與繁衍，帶來台灣獨家的特產──愛玉。

與愛玉小蜂互利共生的野生愛玉子，總是攀緣著樹幹生長，結成果實，高不可攀，採摘危險。苗栗區農業改良場開發出苗栗一號、二號的平地愛玉，產量高，採摘又更為便利；還發現愛玉子胚細胞具有美白功效，進一步研發推廣美白產品，提高愛玉子的應用價值。

這一處對外管制、看似不起眼的苗圃，溫煦的陽光穿透溫室，自動灑水系統正澆灑著綠色小苗，這裡是苗栗區農業改良場（簡稱苗改場）以廿年光陰，自全省山林、田野蒐羅而來的115種愛玉子幼苗種原庫。

在苗改場工作卅年的技術人員劉茂榮，一聽到哪裡有特殊的愛玉苗，就趕緊奔去，例如種原圃裡收藏一株採自草嶺石壁、據說有百年歷史的愛玉子苗。劉茂榮說：「這株愛玉子由傳承三代採愛玉的家族帶路才找到，老樹仍結實累累，單單愛玉子的樹藤就有人的手臂般粗。」但是移回平地種植，卻不適應平地氣候，產量不佳。

愛玉子種原庫裡有各式各樣的愛玉子，例如洗出來的愛玉較金黃，還有可以冬天結果的越冬種，品系各異，各有所長，但這些來自五湖四海的愛玉子，論產量、或是可以適應北、中、南的氣候，或果膠的含量，都比不上苗改場所開發的苗栗一號、二號愛玉子。

范振海今年的豐收，讓他成為「苗栗一號」最佳代言人。

馴化栽培，「平」易近人

苗改場會一頭栽進愛玉子的培育，卻是「愛玉小蜂」牽的線。由於苗改場的前身為「蠶蜂業改良場」，因為研究蜜蜂家族，也研究同為「授粉昆蟲」一族的愛玉小蜂。但不同的是，蜜蜂露天採蜜，愛玉小蜂卻是鑽進愛玉子果實內，完成交配產卵的神秘任務。為研究小蜂，愛屋及烏，當時的副場長吳登楨開始帶領團隊擴及愛玉子的研究。

林務局過去曾開放一百多個中、高海拔林班地採摘愛玉，基於採摘人口減少、位於國家公園內等因素，目前只剩奮起湖工作站內的林班地開放採摘，使得野生愛玉產量銳減。加上愛玉子大多野生天養，長於深山，攀附於大樹生長，愛玉子氣根爬得愈高，結果愈多，也增加採果人攀高採摘的危險性。

雖然已有農民採集野生愛玉予以馴化栽培，可能對愛玉小蜂認識不足，降低成功授粉機率，加上不易掌控雌雄株的栽培比例，使得果實產量及品質良莠不齊，導致愛玉產量有限，價格居高不下。

苗改場為了降低愛玉攀高採摘的危險性，以及培育產量高的愛玉子，從種原庫中篩選出「優良品系」，進行無性馴化，2012年、2013年培育出苗栗一號、二號，是平地生長速度快、結果量與果膠含量多的愛玉子品種。

不論是有抗蟲基因的苗栗一號，或是早生型的二號，透過設立約十台尺高的水泥柱，供愛玉子的藤蔓攀爬。採果人只要拿著採收檳榔的伸縮刀，甚至不用爬梯也能採果，可以說是達到「平」易近人、採摘便利的目標。

只不過，苗改場提供一號、二號技術移轉，為總價40萬元的套裝方案，包括提供1,000株愛玉子苗，輔導栽培管理技術與協助愛玉小蜂授粉，還不包括水泥柱一支約1,000元的成本，加上愛玉子從育苗到收成最快三年，最慢五年才能達到穩定產量，使得許多農民卻步。

愛玉小蜂與愛玉樹互利共生，而且唯有台灣是牠的家鄉。

解甲歸田，開墾老家

花蓮玉里范家愛玉園的主人范振海卻是「慧眼識英雄」，2013年他一聽到苗改場開放「苗栗一號」技術轉移，馬上報名簽約，成為第一位技轉的農民，經過五年的努力，成為苗栗一號最佳代言人。

范振海廣發英雄帖，經常接受各方拿著高山野生或平地愛玉來 PK，他說：「從產量與愛玉子的果膠含量來評比，至今很少遇到對手。」

長期派駐大陸十多年的范振海，由於玉里老家有一塊父母留下來、卻已荒廢的農地，2005年他託人開始種植肉桂樹，種植有成，卻遇到銷售的瓶頸。「依中藥法的規定，乾燥加工後的肉桂是中藥材，只能由中藥行販售，新鮮肉桂賣給中盤商又不符成本。」同時也是玉里特用作物三班班長的范振海說，他也想過種苦茶籽樹，但是大陸廣西有滿山滿谷的苦茶籽樹，如何抵抗大陸的低價傾銷？唯有台灣獨家的愛玉子。

退休後的范振海狠心地將原先的肉桂樹砍掉重種愛玉子苗，並且決定有機種植，前二年看著蟲吃著愛玉子樹，心裡非常掙扎想要噴藥，只能不斷用高壓水把蟲噴下來，他也因此養了一群「工作夥伴」放山雞，專吃高壓水噴下來的害蟲，真是瘦了愛玉樹，肥了放山雞。

經過五年復育，克服病蟲害，因應氣候變遷，調整耕作方式與採收時機，尤其是培養了愛玉小蜂與愛玉子樹共生互利的環境，現今有機種植的愛玉子生態盎然，而且有機愛玉果實紮實，果膠含量豐富。

對范振海來說，之前在外商公司壓力大，造成他甲狀腺亢進、過敏，現在每天日出而作、日落而息，不僅拾得健康，最重要的是重新開墾父母留給他的土地，穰穰滿家，連上小學的小外孫女都已表示，長大後要回玉里來繼承愛玉園。「愛玉是台灣的寶，我的夢想，就是把愛玉子，像紐西蘭的奇異果一樣，銷售到全世界。」范振海說。

苗栗農改場的愛玉子幼苗種原庫，蒐羅了來自全省山林、田野115種愛玉子苗。

愛玉小蜂：唯有台灣是家鄉

說到「台灣獨家」，范振海確實是眼光獨到，愛玉子是台灣特有種，原因就在愛玉小蜂。

苗改場副研究員林孟均指出：「愛玉樹的繁殖，唯獨靠體長只有 0.3公分、不會叮人的愛玉小蜂傳遞花粉。由於愛玉子雌雄異株，也就是雌樹只產雌果，雄樹只產雄果，從外表上很難分辨。當愛玉子結成小果時，果實尾端會自行打開一個0.3公分大的小裂縫，散發出獨特香味，吸引愛玉小蜂鑽進果實內。」

「從雄果飛出來的愛玉雌蜂，在鑽出果實的過程中，全身會沾滿雄果花粉，如果飛入雌果中，會接觸到雌花，完成授粉，當果實成熟後，即可長成可以洗出愛玉的愛玉子；但如果飛入雄果，也能在雄果內產卵，達成為小蜂家族傳宗接代的任務。」愛玉樹與愛玉小蜂互利共生，展現大自然神奇與奧妙的一面。

早在20年前，即有台灣農民想到中國大陸與東南亞種植愛玉子樹，甚至帶著台灣愛玉小蜂前往，可是小蜂們水土不服，無法達到授粉、結果的任務，病死異鄉。

林孟均解釋，目前全世界還沒有發展出可以用人工繁殖培育愛玉小蜂的技術；由於小蜂壽命短，不容易夾帶，縱使真的走私愛玉小蜂帶至大陸，由於數量不夠，近親交配的結果，會形成弱勢族群，不易繁殖。中國大陸其實有愛玉子的近親，名為「薜荔」，只是果膠量遠遠不如愛玉，也有專家試圖以薜荔小蜂取代愛玉小蜂，但由於在演化上薜荔小蜂與愛玉小蜂已形成不同族群，薜荔小蜂只會鑽進薜荔的果實裡，不會對愛玉子有興趣，培育愛玉子還是功敗垂成。

近年來，大陸不斷成功地仿製台灣農產品，諸如鳳梨釋迦、香蕉、玉荷包荔枝，只有愛玉子仿製不了，這是老天爺送給台灣的禮物。

為強化愛玉產業，苗改場鎖定特定品種進行萃取與調製，發現愛玉子的胚細胞精華具有抑制黑色素形成、促進膠原蛋白生成的功效，經與中國醫藥大學合作，進行細胞與動物實驗，驗證其可以幫助肌膚淨白與修復，開發為美白產品也沒有技術上的問題。

苗改場研究員盧美君指出，通常一顆愛玉子可以搓出約200ml的愛玉凍，但經過生物科技的萃取，可以作成500片面膜或400瓶精華液，CP值很高，目前苗改場正在尋找技術移轉的廠商，若能開發成商品，除了可以促進農民種植愛玉的誘因，最重要的是，這將是台灣獨家的美容產品呢！

具有抗蟲基因的「苗栗一號」愛玉子，若經妥善照顧，果大、皮薄且種子多。

如何讓資源永續是當代重要課題，全球皆不斷尋找解方，位於苗栗竹南外海的離岸風電即是一例。 （莊坤儒攝）

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