跳出框架 客語劇的精彩與亮點

聯合新聞網 / 台灣光華雜誌
《醬園生》以萬家香醬油為藍本，加入虛構的戲劇元素，講一部手工釀製醬油的創業故事。

【文˙陳群芳　圖˙客家電視台】

自2008年、第43屆金鐘獎起，每年的戲劇節目獎都有客家電視台（以下簡稱客台）的作品入圍，至今已連續12年。我們這才發現，客語連續劇的題材包羅萬象，台灣文學改編、探討生死、精神疾病、偏鄉廢校、隔代教養等。客台以每年一至二檔的步調，從選材、編劇、選角慢慢打磨，一齣齣深具質量的故事才得以上演。

邀請大家拋開對客族的想像及語言的限制，帶著好奇心，共下看戲（共下：客語的一起之意）。

2019年10月，客台推出台灣第一部探討精神疾病的戲劇──《烏陰天的好日子》。故事以精神療養中心為背景，劇情圍繞在病患、家屬及醫護人員之間的互動而開展；因著各種精神疾病的症狀表徵，家屬面對疾病的各種反應，不管是自責、抗拒，或是包容，交織出一部充滿溫暖與力量的戲劇。

客家電視台盼以《烏陰天的好日子》，讓大眾對精神疾病患者有更多的理解。

用戲劇傳遞能量

每集播出後，《烏陰天的好日子》粉絲專頁就會有網友感性留言，不論是被劇情感動落淚，或是勾起自身回憶，演員們真實且自然的演技，成功引起觀眾的共鳴。而能如此穿透人心，劇本是關鍵。編劇黃靜瑱曾任護理人員，自身也罹患過躁鬱症，深刻理解大眾對於精神病患的汙名化，以及病患給自己貼的標籤。她希望透過戲劇讓社會對精神病患有多一些的理解，更希望病患能明白，罹患精神疾病不是因為自己不夠好，或是做了壞事的報應，而是要撕去貼在身上的標籤，獲得面對疾病的勇氣。

為求對精神疾病有更全面、真實的呈現，製作單位找來身心科醫師當顧問，在開拍前替演員上課，指導有關自閉、躁鬱、思覺失調、人格分裂、創傷後壓力症候群……的症狀表現、病因，以及醫護人員可能的處置方式。大眾常認為精神疾病是心裡出現問題，但除了壓力、創傷等情緒的因素，精神疾病其實也與腦部組織出現異常有關，例如，憂鬱症是腦內的神經傳導物質分泌失調所致，不是叫病人想開一點就能解決。所以精神疾病與其他疾病一樣，可以透過找出病因，配合藥物及非藥物的治療，讓病患的病情獲得控制。

客家電視台戲劇群召集人黃桂慧表示，這部戲希望讓觀眾知道「病識感」，每個人都會有情緒的問題，必須適時排解，假如真的生病了就要看醫生，尋求專業協助，不要置之不理或聽信偏方。為拉近大眾與精神疾病的距離，粉絲頁上放置了各種精神疾病的介紹、溫馨小語，就像戲劇的宣傳標語：「我們無法把自己裁剪成符合世界的形狀，只要往前走，就算烏陰天也會是好日子。」生活本來就是起起伏伏，不是要把陰天變晴天，而是希望觀眾藉由戲劇的陪伴，獲得前進的力量。

《出境事務所》以戲劇探討死亡，描述每個人必經的人生課題，引起觀眾共鳴。

給大家看的客語劇

細數客台製作的戲劇，其實產量不算大。隨著這幾年台灣電影的復興，影視工作者的數量並未相應增加。電影拍攝經費高、酬勞高，電視台必須以更高的金額吸引優秀的影視從業人員，戲劇製作費便跟著上升。黃桂慧表示，自己剛接戲劇組時一集的製作費大約80萬元，不到十年時間，現在一集已增加到200萬元左右。在預算不變的情況下，連續劇的製作便從早期一年兩檔、兩年三檔，如今約是一年一檔的頻率。

若仔細觀察客台歷年的戲劇作品，除了戲劇製作精緻化，還會發現戲劇取材也有顯著的改變。黃桂慧表示，早期客台戲劇方向以「客家人客家事」為主，希望透過戲劇向大眾介紹台灣這塊土地上有個客家族群，他們有哪些打拚、奮鬥的故事。像是2007年推出的《大將徐傍興》，由演員溫昇豪飾演有「台灣外科第一刀」之稱，也是台灣棒球推手、美和中學創辦人的客家裔醫生徐傍興。或是2009年的《十里桂花香》，描述鼎泰豐創辦人楊秉彝與客家裔的妻子賴盆妹，他們是如何創業奮鬥，打造台灣的小籠包傳奇。

但以宣揚客家成就為主的戲劇做久了，勢必會遇到瓶頸，尤其以真人為藍本的戲劇，必須深入挖掘具有戲劇張力的人生故事，所有的劇本內容都必須取得當事人及家屬的同意，有時候一磨就是一年，其前製準備可能還比原創劇本來的更久。再加上同樣題材做久了，會強化客家的界線，讓觀眾誤以為客台的戲劇只做給客家人看。為打破這樣的刻板印象，電視台轉換戲劇目標，改以議題性的取材，讓客語連續劇能吸引更多非客籍觀眾。像是2010年的青春校園劇《牽紙鷂的手》，是以中輟生遇上教學風格特殊的老師而展開的故事，也是編劇呂蒔媛第一部獲得金鐘獎的作品。客台讓戲劇內容能更面向大眾，試圖以具親和力的連續劇作為民眾認識客台的入門磚。

對於沒接觸過客語連續劇的民眾，黃桂慧推薦可由《出境事務所》入門，劇情以禮儀公司為背景，找來實力派演員吳慷仁、柯淑勤等詮釋生死議題。每個人都會有親友離世的經驗，劇中演員完美詮釋人在歷經生離死別時，可能有的情緒反應及行為表現，「讓觀眾可以套入自己的經驗產生共感，從中得到安慰，是一部蠻療癒的作品。」黃桂慧表示，客台的戲劇，在首播時或許不那麼受注目，但好的題材與堅強的演員陣容，使作品歷久彌新，上檔幾年後仍能受到民眾青睞。以《出境事務所》為例，透過網路影音平台的數據分析，自2015年首播至今，仍是客台最受觀眾歡迎的戲劇作品，不斷有新的觀眾收看。

黃桂慧期望客台用心製作的連續劇，能在世界客家文化中占有一席之地。 （林旻萱攝）

突破語言的侷限

為了跳脫非客籍人士對客家的既定印象，例如客家大院、花布等元素，黃桂慧總是跟劇組強調，「製作客語連續劇的客家元素就是客語。」若場景或劇情裡需要客家元素的地方，客台在劇本討論階段就會給予建議，例如以符合地域的客家宅第來拍攝時代劇，不需要刻意在場景布置大量花布，因為那並非客家人生活的真實樣貌。所以製作客語連續劇的劇組團隊，如導演、編劇，甚至是演員，都不一定要是客籍人士，「處理客家文化的問題，我們來就好。」黃桂慧笑說。

每齣戲的選角，客台都是以製作好看的戲為優先，依角色屬性尋找合適的演員，即使不諳客語也沒關係。只要願意接受挑戰，客台會找來語言指導，幫演員作客語發音的訓練。除此之外，語言指導會將台詞譯成客語並一句句錄音，以一次慢速朗讀、一次正常速度的形式，讓演員在開拍前就能先背好台詞；開拍後，語言指導會依角色性格調整台詞的語氣，並在拍戲現場協助監督台詞發音的正確性。演員同時要兼顧台詞與演技實在不容易，也因此，假如拍攝華語戲一天需要10小時，拍客語就需要16小時，如此給予導演與演員磨合的充足時間。

就黃桂慧長期的觀察，判斷演員對客語是否學得來，有個有趣的分類。通常會講閩南語的人，大概一個月就能學會；但若只會講國語的人就會學得比較吃力。因為客語有七個聲調，而閩南語有八個，國語只有四個聲調，在轉換聲調時就常會遇到困難。所幸台灣演員的學習能力都蠻強，使用不熟悉的語言也不影響演技，能讓劇情詮釋流暢，一般觀眾在看戲時根本不易察覺。面對民眾不懂客語就看不懂客語連續劇的擔憂，黃桂慧表示，近幾年韓劇大量來台，降低了戲劇的語言限制，即使不懂韓語也不影響對劇情的理解，她鼓勵民眾也能以同樣的開放態度來欣賞客語連續劇。

演員溫昇豪（左）飾演的《大將徐傍興》，是客台典型的「客家人客家事」。

立足世界的客家劇

身為公廣集團裡的電視台，客台少了商業電視台的營收考量，多了對社會議題的關注與文化傳承的使命，也因此影響了戲劇選材的深度與廣度。例如《雲頂天很藍》，就演出了偏鄉廢校、新二代、隔代教養等社會現象；這幾年常在新聞裡看見的勞工權益問題，例如保全人員休假制度、過勞認定、勞檢機制等，客台也以比較輕鬆的節奏，拍攝成《勞動之王》，盼能藉由戲劇引起民眾對議題的好奇與關注。

2019年推出的《日據時代的十種生存法則》，則是以戲劇重新詮釋台灣文學，由成功大學台灣文學研究所畢業、研究賴和的陳南宏擔任製作人，精選賴和的作品編寫成時代劇。將日據時期台灣人的身分認同問題，會社壟斷市場、控制收購價格等當時庶民的生活景況以戲劇重現。即使穿越百年，賴和筆下的台灣人所面臨的種種困難，與當今台灣社會的貧富差距、年輕人對未來的不確定性等，都契合了現代人的鬱悶，也拉近了台灣文學與大眾的距離。

秉持推廣的想法，客台製作的連續劇皆可在官網、YouTube、LINE TV等網路平台免費觀看。「我們敢說全世界也沒有別人在做客語發音的節目。」黃桂慧自信地期盼，「我們想做世界的客家，希望以後不管在哪裡講到客家，大家就會想起台灣有個客家電視台。」透過網路的無遠弗屆，讓客語連續劇在世界的客家文化中占有一席之地。

如何讓資源永續是當代重要課題，全球皆不斷尋找解方，位於苗栗竹南外海的離岸風電即是一例。 （莊坤儒攝）

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