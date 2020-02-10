用「設計思考」減少垃圾 台灣循環經濟的龐大潛能

【文˙謝宜婷 圖˙莊坤儒】

2016年，台灣被《華爾街日報》讚許為「垃圾回收的天才」；同年上任的新政府宣布台灣將進入「循環經濟」的時代，並將這項目標列入「5+2產業創新計畫」。剎時，「循環經濟」成了熱門關鍵字，但許多人也誤將它與回收畫上等號。事實上，這是一個超越回收、跨足不同產業，能夠引領台灣走出代工困境的轉型策略。

「循環經濟」，一言以蔽之，就是思考「如何不製造垃圾。」今日線性經濟的商業模式恰好相反：原料開採、商品製造、消費丟棄，原本有價值的資源淪為令人頭痛的垃圾，而且與日俱增。為了停止產品「從搖籃到墳墓」的宿命，並改變企業與消費者生產、購買的習慣，台灣民間已經開始了一股力量，透過與政府、企業的合作及向民眾的宣導，期盼台灣未來能成為「循環之島」。

環拓科技利用熱裂解技術，將廢棄輪胎轉變為高價值的「碳黑」，再次應用在工業產品上。

從搖籃到搖籃的產品設計

國際上對循環經濟產品設計的討論，始於德國化學教授麥克布朗嘉（Michael Braungart）與美國建築師威廉麥唐諾（William McDonough）提出的「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle，即C2C）設計原則，認為「好的設計就像大自然，沒有浪費這回事！」產品在設計前端就應該開始思考，最後該如何回到源頭再利用或直接在大自然分解成為養分。

麥克布朗嘉於1987年以C2C的理念在德國創辦了公司EPEA（Environmental Protection Encouragement Agency），之後還在荷蘭、瑞士、土耳其、巴西成立了分公司，而台灣也在2010年成為EPEA在亞洲的第一個據點。

2012年，「台灣搖籃到搖籃策略聯盟」成立，就是由環保署與EPEA 台灣分公司推動，目的要幫助聯盟業者了解C2C的概念，並合作推動產業的C2C實行計畫。

聯盟成員「南台彩藝印刷」與「德商美最時」就是成功的案例，同屬聯盟的印刷包材小組，對健康印刷有著相同理念，於是開始了印刷的轉型計畫，以「繪博油墨」取代大豆油墨，致力達到零廢棄的目標。

美最時印刷事業部經理黃俊彰表示，看似環保的大豆油，其實有一定比例是礦物油，不但不利於紙類回收利用，也會對印刷人員的健康產生影響，而公司所代理的德國繪博油墨是百分百的植物油墨，符合C2C的認證，沒有對環保與健康的疑慮。南台彩藝知道這項產品後，開始調整印刷技術，將繪博油墨利用在生產過程中。

「健康油墨成本雖然比較高，但是拼價格不是我們的目標，最終達到零廢棄才是。」南台彩藝印刷營運部副理王淳健表示，二代接班人以環保為理念起家，秉持「企業社會責任是從採購開始」的態度，創業過程中一直在找尋理念相同的夥伴，也不斷向客戶宣導健康印刷的重要性，希望能帶起產業內的風氣。

REnato lab產品「一把膠椅」的椅面是由車用安全帶編織而成。

Redefine, Redesign：需求引導設計

「廢棄物資源化只是循環經濟的開始。」循環台灣基金會董事長黃育徵堅定地說，以前講3Rs: Reduce, Reuse, Recycle（減量、再利用、回收），但現在要想2Rs: Redefine, Redesign（重新定義、重新設計）。

經常受邀出席循環經濟論壇的黃育徵，只用一個問題就切入觀念核心：「你是需要冷氣機？還是冷風？」當下令人摸不著頭緒的提問，背後隱藏重要的觀念突破。當今的商業模式是計畫性汰舊，產品設計每隔一段時間就需要更新，業者從消費者淘汰換新的購買過程中獲取利益。消費者買越多，業者賺越多，而環境汙染也越多。

「我們其實只需要冷風，不需要一直買冷氣機。」黃育徵點出今日消費的迷思，也強調當消費者「重新定義需求」，業者會改變商業模式與產品設計。原本以汰舊為目的的商業模式，改為「服務消費者」時，產品設計的使用年限會增加，業者獲利來源則轉為定期維修，垃圾也會大量減少。

「我賣服務給你，你會是我一輩子的顧客。」未來產品服務化不只會減少垃圾量，也有助於鞏固消費者對品牌的需求。生活中，需要「重新定義需求」的產品太多，黃育徵隨手拾來一個例子。「你有在用刮鬍刀嗎？用完怎麼回收？」材料複雜的產品往往因為難以分解，面臨直接被丟棄的命運，但是，如果仔細思考使用者的需求，再加上C2C工業循環的思維，就會有新的設計靈感出現：紙製刮鬍刀！「你有被紙割到過吧？紙製刮鬍刀用完可以直接丟掉，回歸大自然。」黃育徵興奮地分享在循環設計的思考中，生活會產生很多改變。

循環經濟的產品設計，聽起來有點夢幻，但台灣其實已經有不少例子。循環台灣基金會蒐集了國內66個案例集結成冊《邁向循環台灣：循環經濟實踐案例》，書中介紹了不同機構如何透過「系統性思考」，將別人的廢棄物轉為自己的原料，讓資源留在循環內，不停地被使用。

「台灣其實有機會在這個領域（循環經濟）成為領導者。」參加過許多國際論壇的黃育徵認為，台灣過去的弱點其實是現在的優勢，多年的代工經驗累積了堅強的生產實力，這是歐洲國家無法超越的，事實上，已經有歐洲國家想要借鏡台灣在循環經濟的方法。

「台灣必然會走上循環經濟這條路，只是時間早晚的問題。」黃育徵表示，台灣產業以代工為主，但是，原料幾乎都仰賴進口，這樣的情況下，轉型以設計為主的循環經濟模式，才是未來發展的目標。

南台彩藝印刷營運部副理王淳健（左）、德商美最時事業部經理黃俊彰（右後）與EPEA台灣分公司張宇靖經理（右前）是「台灣搖籃到搖籃策略聯盟」的合作夥伴。

REnato lab：循環經濟實驗室

循環經濟的觀念興起，協助企業採用循環經濟的公司也應運而生。REnato lab在2014年成立，是一間環保顧問公司，取名re加上nato（義大利文），分別代表重生與誕生，象徵公司透過循環經濟的方法，讓所有看似無用的廢棄物再次產生價值。

創辦人王家祥過去任職於財團法人中技社，協助政府擬定環保、能源等施政策略。他發現政策雖然能影響產業，但是無法改變民眾購買環保產品的意願，於是他決定由下而上去改變。透過協助企業盤點與教育民眾，王家祥希望大家能夠了解概念，進而主動支持、行動。

REnato lab前期，主要在將廢棄物做成產品，例如將輪胎做成椅子，但後來王家祥發現廢棄物的量實在太多，「台灣一年玻璃的回收量，如果拿來做杯子，每個人可以得到76個！」與其在後端做成其他產品，不如幫助企業在前端就找出問題，減少廢棄物產出，於是後來轉型為顧問公司。

除了協助單一企業盤點，找出產生廢棄物的主要原因，REnato lab也連結不同企業，從廢棄物處理、製成原料、做成產品到銷售，不同單位串聯起來，才能完成一個循環設計的產品。除了產品之外，循環經濟商業模式的調整也是他們的服務之一，像是協助宏碁（Acer）電腦在全台7-11門市建立舊電池蒐集點，方便消費者回收。

轉型為顧問公司的REnato lab還是保有產品設計的工作，甚至建立了一套材料庫，讓設計師可以清楚掌握材料性質，做出適合的產品。「我們的實驗室，就在別人的工廠。」王家祥說，他把REnato lab定位為「循環經濟的實驗室」，會嘗試用客戶的材料做產品，做出來之後，如果客戶也接受，隔天就可以直接進生產線。爽快的口氣中，聽得出他對循環設計的熱情。過去有幾次，REnato lab因為案件成果規模做得比當初跟客戶約定的大，成本幾乎花光，「最後自己做得很高興，但結果沒賺錢。」就算有時候會賠錢，為什麼還堅持呢？王家祥微笑著說：「解決事情的效益，比賺錢還大，這樣想就比較好過了。」

REnato lab想影響的不只有企業，還有民眾。王家祥談起循環經濟中每個角色的關係，用車子作了一個生動的比喻：「政策跟技術就像車子的啟動器，企業與民眾就像是齒輪。車子要發動，靠的是啟動器，但是要繼續前進，靠的就是不同齒輪的配合了。」用理解取代說教，是王家祥的信念，而這也反映在REnato lab的策展中，去（2019）年在華山文創的展覽──Future is now，讓民眾在不同情境去發現可以透過哪些資源與管道，實行循環經濟的生活；並透過體驗破除大眾對循環設計產品的迷思：不美觀、不耐用。

「環境教育應該要讓消費者藉著體驗去了解，進而支持。」王家祥認為教條只能規定，但是體驗才能帶來改變。

台灣的挑戰：品牌與資源

黃育徵與王家祥，兩位在循環經濟領域都有豐富的經驗，不約而同地表示，「品牌」與「資源分配」是台灣當前發展循環經濟的兩大挑戰。

王家祥表示，國內民眾對於循環設計的商品，普遍都有「回收的為什麼還這麼貴？」的疑惑，但是國外的情況相反，民眾願意多花一些錢來支持環保的產品。因為這樣的意識，所以國外循環設計的商品是知名的品牌，售價甚至媲美精品，例如瑞士回收再製帆布包FREITAG。

不過近年來，台灣民眾對再生商品的接收度有提高，像是愛迪達與耐吉分別利用海廢與寶特瓶抽紗做成的鞋子，但是這些牌子並非台灣本土品牌，「如果是國內品牌，就不一定有這個價格。」王家祥認為台灣的設計在國際上是有知名度的，但是循環設計的品牌還需要更多曝光。

黃育徵表示，台灣要發展循環經濟，需要中小企業帶動大企業。大企業規模龐大，只能做些微調整，相反地，中小企業的彈性高，構思活潑，比較有可能做整體的改變。王家祥表示如果政府調配資源分配，讓中小企業有更多機會發展循環經濟，這樣在產業中發酵的速度會比較快。

循環經濟是另一種商業模式，也是看待環境的新眼光：讓資源生生不息，在循環內不停流動。當台灣陷入缺水、缺電、缺地的困境，循環經濟也許就是一帖解方。

環拓科技是全世界唯一成功商業營運處理廢輪胎的化學裂解廠。