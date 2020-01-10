移動的美好 鐵路便當的心意與新意

以手作體驗的小店，吸引不同國家的旅客來嘗試，反映台灣工藝正從製造業轉型為知識服務業。 （林旻萱攝） 分享 facebook

【文˙陳群芳 圖˙林格立】

在時代的巨輪下，台鐵便當依然保有傳統的排骨口味，同時也以台灣各地食材，推出特色美味；福井食堂的鐵道迷老闆，在故鄉賣便當、打造鐵道文物館；而里山動物列車則以生態彩繪拉近了人與自然的距離。火車乘載了回憶、鄉愁、理想，訴說關於美好的故事。

「便當便當，排骨便當有需要嗎？」車勤人員推著餐車，在列車上販售便當，是許多台灣人的共同記憶。打開飯盒，滷的鹹香入味的排骨、渾圓飽滿的整顆滷蛋，還有樸實的飯香一起撲鼻而來。這種懷舊的滋味，早已刻印在民眾心中，許多年長的旅客每逢搭車必定帶上台鐵便當，好似在火車上一定要吃便當，才能讓旅途完整。

台鐵便當好吃的祕密

以鐵道為主題的福井食堂 分享 facebook

已有至少70年歷史的台鐵便當，排骨始終是經典口味。從最早的一個20元，因應物價及民生發展，在1990年調漲至60元，然後在1995年推出另一款80元的排骨便當，60元和80元的價格就這樣維持至今。

價格平實，菜色卻絲毫不馬虎。以台北鐵路餐廳的60元排骨便當為例，方形的紙飯盒裡裝著一塊排骨、一整顆的滷蛋，還有一塊豆皮和高麗菜，以及份量十足的白飯，在物價高昂的現代，60元能吃到這樣的菜色，真的「足感心」。若想再多點菜色，還有80元的八角排骨便當及100元懷舊排骨菜飯的選擇，裏頭有更多豐富的配菜，滿足喜歡變化的味蕾。

嚴選新鮮、高品質的食材是台鐵便當好吃的關鍵。像是米飯選用台灣產的一等米，每日進貨，就連過年也不例外，以確保食材新鮮。且驗收標準高，台北鐵路餐廳主廚余巡安還特別去受訓，學習驗米的技巧。他表示，驗米必須以放大鏡檢視、秤量，計算碎米粒及白粉質的比例，符合國家CNS一等米的標準，才能通過驗收。煮飯時還須因應稻米的期作不同，調整製程，才能確保米飯軟硬適中。如此要求細節，難怪台鐵便當就算涼了，米飯吃起來依然Q彈，絲毫不減損便當的美味。

穩坐台鐵便當暢銷寶座的排骨，製成工序更是繁複且馬虎不得。余巡安表示，每片排骨都必須由內往外敲打五至六下，讓排骨斷筋，絕不添加嫩筋粉，接著再醃製、按摩，然後先炸後滷。以台北鐵路餐廳一日製作1萬2千片的份量，每天都有兩位工作人員從早到晚專門負責敲打排骨，如此龐大的數量，難怪師傅笑說，至今已不知敲破幾塊砧板。

服務人員推著餐車販賣便當，是大家的共同記憶。 分享 facebook

台鐵便當新滋味

除了傳統的排骨便當，各鐵路餐廳也以當地食材推出特色便當，像是七堵車勤服務部的宜蘭櫻桃鴨便當，裡頭有宜蘭產的櫻桃鴨、金棗，還有三星蔥製作的菜圃蛋等食材，減少運輸的碳足跡，充分展現地方特色。這些特色便當不在列車上販售，必須前往各地的便當本舖才能購買，而且每日限量，常常一開賣沒多久就完售，手腳慢一點的想買還買不到，被網友暱稱為隱藏版便當。

因應展覽和節慶，台鐵還會推出限定款菜色，像是甫於去年11月落幕的第五屆台鐵便當節，各餐室便使出渾身解數，台中鐵路餐廳推出的普羅旺斯羅勒烤雞腿便當、花蓮餐務室的洄瀾馬告雞排便當等，展現師傅們的廚藝與創意，即使現場有20多家日本鐵道便當業者，台鐵便當也毫不遜色。

想吃台鐵便當除了搭火車，台鐵各大車站也都設有便當本舖，有些站點還推出列車造型的銷售據點。廣受民眾青睞的台鐵便當，每年能達到七億以上的營業額，去年台鐵局正式成立附業營運中心，加強發揮各地方特色，要讓台鐵便當的招牌傳得更響亮。

響應第五屆鐵路便當節，台鐵各地區鐵路餐廳推出特色便當，令人食指大動。上為宜蘭櫻桃鴨風味便當，下為花東特蔬便當。 分享 facebook

火車的時光隧道

若說在火車上吃台鐵便當是懷舊的味道，那位於彰化社頭的福井食堂則凝聚了各個年代的鐵道記憶，讓人在吃便當時細細咀嚼時光的美味。

搭著火車來到社頭車站，出站直走500公尺左右，平交道號誌出現在眼前，旁邊一座長的像台鐵車站的指示招牌，寫著站名福井，相鄰車站則是幸福與平安，這裡是以鐵道為主題的福井食堂。從有著藍皮火車外觀的自動門走進餐廳，印入眼簾的是火車上的墨綠色皮座椅，一側牆上有置放行李用的鐵架，牆壁彩繪成有著綠色樹蔭的列車車窗，再加上每個座位都有對號座的號碼及杯架，坐在店內用餐，讓人彷彿有搭上火車的錯覺。

店內各式各樣的火車模型、公仔，還有台鐵每年推出的限定款金屬便當盒，在牆上排列整齊，透露出收藏者幾十年來不間斷地蒐集嗜好。牆上的畫作、店內播放的音樂，每個細節都與火車相關，如此用心營造氛圍，全因福井食堂有位熱愛鐵道的老闆陳朝強。

陳朝強與鐵道的緣分，自小就結下，家族裡兩個叔公、阿公以及父親都是台鐵的火車司機，自己也出生在二水的鐵路宿舍裡，在各式火車聲響裡陪伴長大。愛上火車，對他而言就像是呼吸般自然。

小時候，只要是火車玩具他都愛不釋手，長大後，他開始蒐集火車模型。起初是想討父親歡心，只要看到火車模型就買回家，漸漸地擴散到火車周邊，紀念酒、列車長的公事包、懷錶、車長帽、列車小姐的制服、退役火車的零件、寫有剪票室字樣的燈箱等，只要跟鐵道有關的文物，全成了陳朝強的收藏。

在屏東讀大學時，有好長一段時間陳朝強都在自助餐店打工，累積了他規劃菜色的能力；他也曾經協助老闆開設分店，將一間店從起步到營運上軌道。懷抱著照顧父母的孝心，退伍後的陳朝強便決定回到故鄉創業，學生時代累積的餐飲工作經驗，加上他對火車的熱愛，開設鐵道主題餐廳的想法也就呼之欲出。

台鐵局在便當節重現早期的鐵路餐廳，供人回味；（左圖）台北車站B1層機場捷運連通口的便當本舖，設計成列車造型，相當吸睛。 分享 facebook

賣便當築鐵道夢

福井食堂以服務當地居民為主，陳朝強販售價格實在的便當，老闆兼主廚的他，選用在地食材，每天製作不同的配菜，提供排骨、爌肉、雞腿、虱目魚等十多種的主菜選擇。「有位阿伯每天中午和晚上都會來買同一種口味的便當，為了回應他的支持，讓他能吃的健康，我每天都想盡辦法變化菜色。」陳朝強笑說。

到福井食堂用餐，絕不可錯過二、三樓的福井鐵道文物館，裡頭展示了陳朝強30年來的鐵道收藏，有1960年代的列車時刻表小冊子、火車司機的簽到表、寫有車站標語的大木牌、剪票口的木柵門，甚至還有日治時期的鐵道工程圖等。這些見證鐵路發展的歷史文物，陳朝強全部大方地開放給民眾免費參觀。

不只文物蒐集，陳朝強甚至還買了「火車」。店外展示的台糖135巡道車，就是陳朝強在2015年從資源回收廠買下，是耗時762天、花費50萬元修復的傑作。當時原本要被作為廢鐵處理的巡道車，車體嚴重鏽蝕、內部引擎損壞，陳朝強找來專長維修遊覽車車體的車廠老闆詹永富，從車體除鏽、加骨架、外部鈑金……一點一滴做起。陳朝強形容詹永富以修復文物的態度，遍尋合適零件，堅持維持引擎的原貌。在兩人的搶救下，這輛巡道車重獲新生，還能以63歲的車齡重回溪湖糖廠奔馳。

陳朝強對於鐵道的熱情及憨厚的個性，讓他結交許多國內外的鐵道同好。在日本經營模型店的杉本誠司製作了福井食堂與135巡道車的模型作為禮物；漫畫家康學鳳無償為135巡道車設計了專屬漫畫人物「小巡」；還有來自大阪的鐵道迷櫻井清美，每年必來造訪。在口耳相傳下，福井食堂早已成為台日鐵道迷必訪的景點。

食材新鮮、品質好，加上師傅的用心烹調，是台鐵便當好吃的關鍵。 分享 facebook

與自然共好

火車牽起人與人之間的緣分，也串起了人與大自然之間的連結。

林務局與台鐵局攜手推出里山動物列車，在一台通勤列車的外表，彩繪了次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落共四個里山生態系，生活在其中的動物們被畫成可愛的圖案，如樹鵲、食蟹獴、白鼻心等一個個躍上火車表面，彷彿在歡迎旅客上車，一起來一趟生態之旅。

車廂內的天花板、地板、海報架、火車吊把也都彩繪了里山動物及牠們生活的環境；仔細找找還會發現以里山動物繪製成的身高尺；而以國產材製作的石虎立體雕刻就藏身在座位旁，路過的民眾都會忍不住摸摸牠的頭，抬頭看五色鳥的木雕可能就在頭頂上。充滿童趣的里山動物列車，不是特定路線的觀光列車，而是作為每日機動調整班次的通勤之用，不經意的偶遇總讓搭乘的民眾充滿驚喜，還有帶著孩子的媽媽開心地跟孩子說：「我們今天坐在森林裡喔！」

這幾年常常聽到「里山」一詞，但里山不是一個地名，指的是低海拔的淺山、丘陵與平原，裡頭有次生林、溪流、田野鑲嵌其中，棲息在這些環境的野生動物就稱為里山動物。里山也是人們活動頻繁的區域，人類在此發展聚落、開發道路，使得動物們原有的棲地被分割而破碎，阻礙了動物的遷徙；可能因為穿越馬路而遭遇路殺，也可能在農地上誤食農藥或毒餌，於是國土生態綠網計畫因而誕生。

林務局透過與農委會其他部門、交通部、經濟部、內政部，及地方政府等跨部會單位的合作，在東西向的河川以生態造林的方式建置動物可以通過的廊道，或是在高速公路旁加裝圍網，避免動物穿越馬路，並讓牠們沿著圍網的導引到高架通道或地下涵洞，讓動物得以遷徙。又或是鼓勵農民施行友善耕作，為動物們提供自然的生存棲地，讓生態系得以生生不息。

里山動物列車作為連結民眾與生態的平台，透過車上的生態影片或是QR code掃描，認識這些與我們生活在同一片土地的生物們。林務局所屬的各林區管理處也規劃了與里山動物列車相關的生態導覽活動。誠如作家劉克襄在第五屆台鐵便當節宣傳影片裡提到，他搭火車一定要帶著火車便當，一邊吃一邊欣賞風景，在少人的小站下車，慢慢散步、爬山、越嶺，看看有甚麼樣的生活風景。或者搭上里山動物列車，走進自然，來一趟生態旅行，讓移動的美好就此展開。