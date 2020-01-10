一紙情深 「鳳嬌」催化紙的可能

以手作體驗的小店，吸引不同國家的旅客來嘗試，反映台灣工藝正從製造業轉型為知識服務業。 （林旻萱攝） 分享 facebook

【文˙蘇俐穎 圖˙林旻萱】

孩提時拿筆學寫字，運筆之際，掌緣與紙輕觸摩娑，筆尖在紙張上留下深淺字跡，較之今日電腦打字的普及，寫字不僅古雅，還有著難以言喻的情感，在字裡行間流洩。

打從蔡倫造紙伊始，紙與人類的生活相互牽絆，一同譜寫著文明演變，但這份羈絆，卻在今日邁向式微。

不忍紙文化的殞落，「樹火」的伴侶「鳳嬌」，以累積超過一甲子的基礎，邀請各方勇於跨界，探索現代生活中，紙的萬千可能。

為了回饋社會，老字號的長春造紙廠，在25年前成立了樹火紀念紙博物館，在這個大隱於市的空間，向大眾開誠布公地分享累積數十年的造紙工藝。

不過，這不過是個起點，就在2018年，距離樹火咫尺之遙的地方，本來是一間紙鋪的街屋經過重新改裝，搖身一變，成為「鳳嬌催化室」的基地。

樹火的誕生，是樹火紀念紙文化基金會執行長陳瑞惠對父親的一個紀念，成全了長春棉紙廠創辦人陳樹火想打造一座紙博物館的未了遺願，新長出的「鳳嬌」，則取名自陳樹火的髮妻陳賴鳳嬌，象徵了夫妻的形影不離，陳瑞惠將新品牌託付給女兒李依耘，希望藉著家族力量，守護紙文化的綿延不斷。

「鳳嬌催化室」以累積超過一甲子的基礎，邀請各方勇於跨界，探索現代生活中，紙的萬千可能。 分享 facebook

紙鋪翻新，重賦新使命

在人潮熙攘、店家爭相競艷的長安東路，鳳嬌低調得讓人稍不留心就可能錯過。然而一旦推門而入，首先迎來的便是出乎意料的驚喜。

從天垂降、型如雲朵的裝置藝術，正是耐久的塑料纖維，以造紙技術相遇的完美結合，這一開門迎賓的象徵作品，明確傳遞出了這一新品牌、新空間的企圖。

老宅的前身，是同屬紙廠關係企業的老紙鋪，經過建築師洪浩鈞的巧心構思，原本的木作裝潢卸除以後，大膽裸露出斑駁的磚紅牆面，左手側是同屬前朝遺蹟的紙櫃，右手側的那一面，則特地包覆上僅有0.6公分寬的金屬網架，搭配可自由拆卸、移動的鐵板，方便用於展覽、陳列。而由長春棉紙廠獨立開發或代理的紙樣，共計36種，都已陳列在上頭。

然而，鳳嬌的收藏遠不只如此。耗費人力的手工紙、不再生產的絕版紙、超過30年的老紙……李依耘拉開紙櫃，小心翼翼地向我們展示這些外頭罕見、傳家的非賣品。

年紀輕輕的她談起紙張，語氣卻顯得無比懷舊。她教我們辨別機器紙與手工紙的不同，有別於機器紙的整齊劃一，手工紙獨有的毛邊，以及在抄製過程中，所留下來猶如浮水印的淡淡竹簾紋路，加上仰賴人工前後左右去擺盪，因而造就出每張紙的纖維紋理大不相同。

無法規格化量產的紙張，像極了私密的日記，記載下那天造紙師傅的心情與狀態，對於李依耘來說，紙張絕對不只有功能，「也是很感性的。」她這樣形容。

揉合薑黃與月桂葉的「薑黃紙」，耀眼的紙材上，印著燙金的詩句，是寫給新移民的祝福。 （FENKO鳳嬌催化室提供） 分享 facebook

「樹火」扎根產業，「鳳嬌」孕育新生

背後有堂堂紙廠撐腰，在過去，樹火便已承接下許多極具挑戰性的案子。

最知名的便是2005年，專為林懷民的作品《狂草》打造的「雲門舞紙」。歷經近九個月的開發，200次以上的反覆測試，紙張終於通過測試，足夠輕盈，且便於收納、運送，能陪著舞團到世界各地巡迴，還能耐得住舞台燈的高溫，又能讓墨汁從七公尺的高處緩緩渲染而下，符合林懷民的想像，讓墨跡與舞者的舞姿相互對話。

2015年在北美館的展覽「X-site計畫：未知的質域」也是一例。建築師邱裕文利用以塑料纖維製作的「薄纖紙」，原來主要用在3C產品作為絕緣體的紙材，因著輕透、強韌的特性雀屏中選，與其他媒材搭配，構築出立體的空間地景，成功挺過三個月戶外展覽的風吹日曬雨淋。

就在鳳嬌籌劃成立的階段，2017年的文博會，受策展人王耀邦邀請，這款紙材也再度登場，成為展場中空間分隔的利器，大大有別於傳統展場多採用的木料展板。

這些過去被動式的合作邀請，一次次的鍛鍊，因而成就鳳嬌水到渠成的誕生。

有別於前往參觀樹火的，多是對造紙工藝感興趣的學生、親子遊客；踏入鳳嬌的，則常是身懷絕技的修復師、平面設計師、空間設計師、建築師、藝術家，這裡不僅滿足了他們對紙材種類的好奇，也常提出挑戰，邀請鳳嬌共同攜手解題。

「樹火是傳達我們所知道的事，鳳嬌是邀請別人一起完成不知道的事。」李依耘形容兩者的不同。

堅固、耐水洗的紙紗大衣，為永續時尚立下典範。 分享 facebook

從紙出發，跨域實驗

紙本來就取材於大自然，這讓鳳嬌的團隊對於天然材質懷抱著無比熱情。

除了從不同元素汲取靈感，為單純的紙張「加料」，舉凡甘蔗、小麥、稻殼、鳳梨、咖啡渣，不同的素材，成為紙張的一部分，也造就了每款紙材不同的質地、特性。其中加入稻殼、質感溫潤的「稻禾紙」，也成為設計師方序中「集禾計畫」中的特刊包裝紙。

去年首次在「勤美學森大」課程上亮相的紙紗大衣，更顛覆了紙張脆弱、怕水的一貫特質，鳳嬌的團隊與台灣紡織廠合作，先以馬尼拉麻的纖維製成紙紗，再紡成堅韌、耐水洗的衣料，最後剪裁成時尚感俱足的大衣，100％可自然分解的天然材質，讓時尚不再背負環境殺手的惡名。

因著親近自然，團隊甚至關注到了鮮少人在意的苔蘚，高達1,500種的苔蘚種類，賦予了靈感，他們開發出不須人力照顧、可以自動澆灌的苔蘚植生牆，這片具美感的幽綠風景，已進駐在若干商業空間，撫慰都市人盼望親近自然的心。

海歸回台的李依耘，從家族記憶裡承接下發揚紙文化的使命。 分享 facebook

「催化進行中，未來尚未來，鳳嬌現在還不急著定義自己。」恰如鳳嬌為自己下的註解，從紙出發，在這個致力催化未知的場域，一切都可能發生。

樹火與鳳嬌，背後存在著一段令人唏噓的往事。原來，陳樹火在世時便已身體欠佳，因嚴重的心臟病被醫生宣告來日無多，彼時的他便對興建博物館一事念茲在茲。

孰料人算不如天算，剛開放國人出國旅遊的1990年，陳樹火與陳賴鳳嬌夫婦相偕赴中國大陸觀光，卻在廣州白雲機場因劫機事件蒙難，驟然離世。

幸而陳樹火對紙文化的深情，經過家族情感轉化成後人的使命，空難後的五年，陳瑞惠催生出了博物館。

而現今的鳳嬌催化室，更在博物館的基礎上，以點亮紙張新可能的新使命持續生長，也讓鳳嬌與樹火，猶如昔日夫妻倆的鶼鰈情深，相伴相依，重聚於世。