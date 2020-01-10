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台灣棒球重回世界五強 相信中華隊！12強棒球賽

2020-01-10 09:02台灣光華雜誌

以手作體驗的小店，吸引不同國家的旅客來嘗試，反映台灣工藝正從製造業轉型為知識服務...
以手作體驗的小店，吸引不同國家的旅客來嘗試，反映台灣工藝正從製造業轉型為知識服務業。 （林旻萱攝）
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【文˙蘇晨瑜　圖˙林格立】

從不被看好到全民沸騰，攸關東京奧運門票的世界12強棒球賽，中華健兒展現高度的紀律、智慧與百折不挫的意志力。重新站上世界五強，再向2020東京奧運挺進！

每逢國際棒球一級賽事，台灣球迷都會變身成「總教練」，對賽事下指導棋。

11月12日晚上，世界12強棒球賽，中華隊在日本千葉對上難纏的宿敵韓國。「總教練們」下達指令：一定贏韓國！旅居日本的台灣球迷更劃下比賽底線：輸誰都可以，就是不可以輸韓國！

只能贏、不能輸的高標期待，全押在總教練洪一中領軍的中華隊身上。從第一局開始，好運就一直站在中華隊這邊，全隊越打氣勢越旺。七局上，陳俊秀一記三分砲全壘打，讓現場嗨翻天，最後中華隊以7：0，完封強勁對手，現場球迷歡聲雷動，旗海飄揚。12強史上首次台灣在一級賽事打敗韓國，讓12強佳績再添一筆。

這次12強棒球賽因事涉明年直達東京奧運門票，中華隊有非贏不可的壓力。循環賽結束後，雖然東奧門票還未到手，但外界認為中華隊這次的表現可圈可點，可說是無可挑剔，甚至超乎預期。

世界12強棒球賽
世界12強棒球賽
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賽前不被看好

「從預賽開打前，大家一開始就不被看好。」負責這次組訓的中華職業棒球大聯盟秘書長馮勝賢，一開始找教練就不斷碰壁，連組訓的過程中，也遇到非常多的困難。尤其是從去年開始籌組國家隊時，馮勝賢就不斷邀請洪一中出任總教練。歷時半年，洪總遲不願答應，直到今年七月，才決定不計個人毀譽，為了國家，接下重任。

「我本身是球員出身，也在國家隊待過四年，我知道穿上那總教練的衣服，壓力非常大。」馮勝賢1999年在攸關奧運參賽權的亞錦賽中漏接，成為眾矢之的；洪一中也在2008年北京奧運打得全身是傷，兩人都有承擔戰敗罵名的傷心回憶。

因此這次籌組國家隊，馮勝賢把「安全」「安心」放在第一要務。「我們組隊很簡單，強調只有國家隊，沒有分旅日、旅美或中華職棒球員。」只有一個中華隊，全體共同去面對挑戰、去面對輸贏。劃下這條安全線以後，球員不會因為失誤或戰敗而影響日後職業生涯，甚至有可能因這場比賽而加分。

台灣長年以賽事引導棒球人才培育，孕育出不少棒球好手，為世界棒壇做出貢獻。圖為20...
台灣長年以賽事引導棒球人才培育，孕育出不少棒球好手，為世界棒壇做出貢獻。圖為2009年世界少棒錦標賽亞太區比賽。 （林旻萱攝）
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黃金教練陣容

說服洪一中出任總教練後，馮勝賢請出恰恰彭政閔、王建民等大咖級教練坐鎮，讓年輕球員吃下一顆定心丸。馮勝賢與王建民去美國小聯盟找江少慶，江少慶二話不說，立刻答應為中華隊效力。「建民學長當教練，我一定要來！」在美國期間，馮勝賢與王建民14天內造訪12座城市，其中一天開了1,400公里，就是希望能邀請旅美好手加入國家隊。「國際賽最重要就是投手這一環，如果你找到王建民這種等級的台灣之光，除了在球場上傳承提攜後輩，還能帶來安定感。」

恰恰擔任打擊教練，王建民擔任牛棚教練，賽事開打期間，年輕投手爭相到牛棚裡「給建仔調一下」，向台灣之光請益、討教。很多球員也簇擁著恰恰學習，讓恰恰用心傳授個人豐富的打擊經驗。經過調整，選手戰力都有長足的進步。

中華隊總教練洪一中展現高度的臨場智慧，讓中華隊發揮最大戰力。 （中華棒協提供）
中華隊總教練洪一中展現高度的臨場智慧，讓中華隊發揮最大戰力。 （中華棒協提供）
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轟吧！逆轉韓國

對韓國一役，據傳賽前韓國根本不把中華隊放在眼裡。賽前記者問韓國隊總教練金卿文有什麼策略，沒想到他放話，目標只看美、日，擺明沒有把中華隊當成對手，讓洪一中聽了為之氣結。

「大家都說中華隊很好打，跟中華隊打，一定穩贏的。」帶隊到東京的教育部體育署署長高俊雄，有次聽洪一中說，中華隊就像是國外球隊在草原上的獵物，「大家都一直在關注我們，一直想打壓我們。」這給洪總帶來莫大的壓力。

這次教練與球員遴選，坊間也有一些雜音。球員名單一拉出來，旅外投手一個比一個年輕，沒有超過25歲的，「張奕？這麼年輕，他行嗎？」與韓對戰先發名單掛出來，更是跌破球迷眼鏡。高宇杰從預賽以來，從來沒有上壘過，打擊率是零；胡金龍打擊率也只有0.3，沒有幾個選手打擊率超過2。

縱使有這些指手劃腳的批評，事後證明，中華隊確實有實力完封韓國，也打贏了澳洲，甚至重回「世界五強」。這說明總教練的臨場調度能力、強大的後勤團隊，以及情蒐系統發揮功效。尤其洪總臨場判斷果決，信任球員，頂得住外界壓力。「所以網路上一直說『諸葛洪中』，不是沒有道理。」署長高俊雄事後調侃洪總，要他別再否認這個稱號。中華隊打敗賽前信心滿滿的韓國隊，「千葉慘事」透過媒體放送，震驚韓國，也大振中華隊士氣。

這次12強比賽，球員其實剛打完季賽，身體狀況都比較疲累。台中熱身賽時，江少慶鼠蹊部不舒服，大家都很擔心，考慮可能讓他改投第二場。這時負責選手防護，有大聯盟防護證照的李恆儒老師，馬上調動醫生與防護團隊，進行緊急處置。馮勝賢回憶：「少慶那時在場上一直在熱敷，精神令人感動。」而在千葉時，賽事強度強、壓力大、天氣又實在太冷，再加上不適應人工草皮，九個先發球員裡有六、七位都腳抽筋，還有球員急著找馮紹賢要「辣椒醬」貼布，希望壓住抽筋疼痛。「為了贏韓國，每一局下來，休息室裡面大家都在熱敷、電療，全身包起來，連洪總都頭痛在吞止痛藥。」為了國家，到後面球員們都是靠意志力在拚的。

中華職業棒球大聯盟秘書長馮勝賢組訓期間吃盡苦頭，力勸洪一中出任中華隊總教練。 （...
中華職業棒球大聯盟秘書長馮勝賢組訓期間吃盡苦頭，力勸洪一中出任中華隊總教練。 （林旻萱攝）
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龐大後勤成堅強後盾

為了保護球員，中華隊這次出動了龐大的醫生、物理治療師及防護員團隊，更首度派出心理諮商師隨行。此外，由於棒球是講究「動力鍊」傳導的運動，因此也找來曾到大聯盟響尾蛇隊進修，專精運動科學的林衛宣，擔任肌力體能教練。林衛宣平時會攜帶科學儀器，在場邊偵測球員的運動表現，判斷是否有疲勞或受傷，以便針對每個選手去調整訓練的強度。

另一群幕後功臣則是16人情蒐小組。今年初，棒協、中職與體育署簽訂三方合作協議後，立刻啟動情蒐戰。除派出專員飛去觀看搜集較不熟悉的中南美洲球隊比賽，中職還端出斥資600萬、請宏碁設計的情蒐記錄系統。這套系統能精準記錄即時落點九宮格，事後情蒐小組會跟選手、捕手一起觀看、分析，然後科學配球。每次捕手與教練分析、討論、整理就要花將近六小時，再做成捕手手臂護腕的戰術小抄。密密麻麻如外星文的小抄，常就是左右戰情發展變化的關鍵。

中華隊先發投手張奕對委內瑞拉七局無失分，冷靜沈著表現，一戰成名。
中華隊先發投手張奕對委內瑞拉七局無失分，冷靜沈著表現，一戰成名。
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中華晉身第一強

中華隊在教練、後勤、球員的合作無間之下，繳出了一張不算差的成績單，團隊投手平均防禦率僅2.07，以及9成96守備率，均名列12強第一。「經過這次賽事，國際棒壇已把我們列為第一級強隊，可以跟日本、韓國、美國並駕齊驅。」中華民國棒球協會秘書長林宗成分享他的觀察。

台灣是彈丸之地，卻能出這麼多棒球好手，打到世界前五名，高俊雄認為，台灣從31年前就由教育部推廣棒球學生聯賽，透過比賽引導選手訓練，31年來比賽毫不間斷，透過良性競爭，形塑成很好的棒球訓練風氣，加上有無數用心的教練投入棒球人才培訓，才能讓棒球成為國球。

接下來，台灣要在6搶1賽事中，與列強爭奪奧運門票。贏的方法很簡單，也很困難，就是必須擊敗每一個對手。面對下一次挑戰，馮勝賢說中華隊並不畏戰，裡面的選手，沒有誰是怕輸的，「我們都能贏韓國了，奧運一定也可以。」2020東京奧運，中華隊一定要贏！

台灣光華雜誌

《台灣光華雜誌》記錄台灣最新的資訊新知、藝術文化、生態環境、社會經濟、休閒旅遊，以及台灣景觀和人文專訪，以中英文（紙本版及電子版）、中日文（電子版）三種語言版本，發行世界一百餘國家地區，讓你在忙碌的時候也有偷閒充電的滿足。

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