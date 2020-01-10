出入虛實的大夢想家 徐嘉凱的「沉浸式娛樂」世界

以手作體驗的小店，吸引不同國家的旅客來嘗試，反映台灣工藝正從製造業轉型為知識服務業。 （林旻萱攝） 分享 facebook

【文˙蘇俐穎 圖˙SELF PICK】

28歲的徐嘉凱始終很忙。

一頭往後梳的紳士髮型，鼻樑上一副徐志摩風格的圓框眼睛，不像同輩的人還在人生道路上迷惘，超齡的他，腦子總是轉得飛快，不論電影、哲學、社會，都自有一番見地。

15歲立志成為電影導演，為了圓夢，他的每一階段都步步為營。18歲進入台藝大廣電系就讀，23歲創業成立製片公司SELF PICK，拍攝網路短劇《Mr. Bartender》、《私室》，累積超過百萬點擊率。

2019年，更是意義非凡的一年。他的首部院線片，同時也是台灣第一部以區塊鏈作為主題的商戰電影《聖人大盜》，在十月正式上映，他也因此入圍第56屆金馬獎最佳新導演，耕耘多年，終於受到專業肯定。

小有名氣的他，回顧追夢過程，走來磕磕碰碰。

他心目中的終極藍圖，是打造出猶如迪士尼、環球樂園那樣，具有產業規模，能夠虛實整合，訴諸五感體驗的「沉浸式娛樂」世界。

剛創業時，曾向文化部申請補助，評審委員認為「夢想太大」，被打回票。

不屈不撓的他，先嘗試拍攝網劇《Mr. Bar­tender》，過程中曾向群眾募資，仍以失敗告終。

他不氣餒，先接了其他案子賺錢，再投入資金，不僅完成了作品，片場還被留下，當成酒吧持續經營至今。

「夢想這條路，我跪著走了好久，好不容易，卻才走到這裡。」這是為《聖人大盜》電影發起群眾募資時，徐嘉凱的自述。

雖然電影評價兩極，燒了5,000萬的拍片資金，台北的戲院卻只上映10天，票房慘澹。

但他敢夢、敢想、言而有信的態度，卻打動了許多人。一群熱情的年輕網友，自主發起「百刷」（觀賞百次）的挑戰，應援導演的夢想。

雖是不完美的商業片，卻點燃了每個人心中的一點什麼。

《聖人大盜》導演徐嘉凱 （林旻萱攝） 分享 facebook

科技園區長大的孩子

徐嘉凱不像傳統的電影人。

他是文人魂、科技骨。雖然年輕，卻不像典型的「厭世代」，既擁有入世的關懷，又嫻熟於科技的技術，他借電影敘事的殼，從角色的口，吐露自己的心聲。

他也兼具感性的心與理性的腦袋，想說一個勇敢逐夢的故事，得先經過邏輯檢驗，沙盤推演，確認可行，才筆直推進。

會成為現在的樣子，實在不令人意外，在新竹科學園區長大的他，爸爸在工研院上班，媽媽在竹科管理局擔任管理職。尋常百姓人家，茶餘飯後聊的不外乎日常、時事，「在我們家，聊的都是晶圓廠、技術轉移、科技趨勢。」徐嘉凱回憶。

也因此，讓他自然而然地注意到，從美國矽谷興起的「零元創業」，還有中國的新媒體浪潮。「那時，我就覺得也許可以在台灣做一樣的事，未來有機會，可以因此拍一輩子的電影。」徐嘉凱說。

雖沒像自己的哥哥那樣，一路追求頂尖成績，拿獎學金出國，進入一流的科技廠工作，但科技始終與他相依相存。

主角尹子翔以區塊鏈技術，發起群眾募資，真實世界裡的徐嘉凱亦如是。 分享 facebook

我心有所愛，不忍世界傾敗

看過《聖人大盜》的人，應該都會對電影裡，針對資本主義、經濟體系、權力遊戲等議題，尖銳的提問與辯詰，留下鮮明的印象。

像極了羅智成的詩句：「我心有所愛╱不忍世界傾敗」，這是少年老成、憂國憂民的徐嘉凱，借影中人的自問自答。

他說，他太愛台灣，過去有過幾次可以赴海外發展的大好機會，但不知怎地，他始終離不開。因為愛，他留了下來，也因為愛，才對台灣有所期待。

「但這份愛與離不開，到最後難免有失望。所以才大聲疾呼。」他說。

他又說，按照最原始的劇本，台詞還要更劍拔弩張，是經過兩位監製的修潤，才收斂了起來，「如果按照那樣去拍攝，說不定我就會冠上『憤青』的頭銜。」他開玩笑地說。

《聖人大盜》的募資現場，推出虛擬貨幣的募資方式，吸引到不少科技迷爭相投資。 分享 facebook

區塊鏈獻策，台灣首部商戰電影

徐嘉凱與他創造出來的電影主角尹子翔的歷程，若合符節。

年紀輕輕的創業家，面對不近完美的世界，想用次世代的虛擬貨幣，翻轉僵固的體制，創造出去中心化的新世界。

才落幕不久的金馬獎，獲頒最佳劇情影片的《陽光普照》，導演鍾孟宏的得獎致詞，說進了徐嘉凱的心，「每個人在拍電影的過程中，都遇到了非常非常多的苦難，我相信我吃的苦絕對沒有在下吃得多。但台灣就是這個樣子，沒有人拿刀子、拿著槍抵著你的頭、壓著你的脖子說要拍電影，這是我們喜歡做的工作。」

為了拍電影，絕大多數的台灣電影人，只有一條路可走。先向政府爭取為數不多的輔導金，有了這筆資金作為後盾，再以此吸引到其他投資人。因為錢不會太多，只好拍藝術片，加上藝術片能拿獎，才好作政府的績效。

「但沒有商業，也沒有活水，這要怎麼活下去？」雖然不像劇中的尹子翔，是野心勃勃的新創家，但他也想改變矢志一輩子投入的電影產業。

為此，籌拍《聖人大盜》的期間，他首開先例，結合區塊鏈技術，發行加密貨幣SELF（自元幣），並且用這套貨幣對外募資。

這樣一來，既可以吸引到不同類型的投資人，同時加深了觀眾與電影的互動，創造出更多行銷空間，產業也才有了改變的機會。

因此，《聖人大盜》不僅成了台灣電影史上第一部區塊鏈主題的電影，也是第一部實際運用區塊鏈作募資的電影，就猶如劇情的現實衍生。

至於，為什麼是區塊鏈？「區塊鏈是一種具有人文精神的科技統整技術，結合了密碼學、網路、邏輯，不算是一種新科技的發明。」徐嘉凱說明。

因為他預見了未來世界的金融體系，現實與虛擬將顛倒翻轉。「在過去，只有現實世界的蒙娜麗莎有價值，網路上的蒙娜麗莎沒有價值；在未來，會變成網路上的東西才值錢，現實的東西不值錢。」他這樣想。

尤其當2020年以後，5G時代來臨，行動支付系統不再需要中介的支付商，在這個不可逆的過程中，「錢會變不見，區塊鏈扮演一個重要的角色，它是結算的機制，也是網路驗證的方式。」

經過層層推敲，區塊鏈是最可行的解答，也成為通往遠大夢想，最可行的方式。

徐嘉凱認為，未來世界的虛擬與現實將會翻轉，他也將這樣的想法融貫在電影中。 分享 facebook

歡迎來到，共感體驗的世界！

採訪的這一日，我們相約在台北瑞安街上的SELF OASIS（綠洲）。

這間酒吧，也是徐嘉凱的物業之一。如今的他，名下已擁有三間公司、兩家酒吧。

但這不只是為了成就他的野心，更是為了兌現與影迷的諾言。

踏入酒吧，明眼人一下子就可以發現，在角落一隅，造型肖似「S」的大型裝置藝術，正是在《聖人大盜》片中，屢次登場的重要道具。

不僅這裡，在他的另一間酒吧SELF Bar（私室），一整面眼熟的酒牆，是電影中尹子翔（曹晏豪）與徐菁（賴雅妍）多次上演對手戲的重要場景。

打從一開始，就不打算開「一片公司」的徐嘉凱，把每一部作品、每一間公司、每一家店，都當成放入宏大藍圖裡的一片片拼圖。

在傳統的產業模式，片子拍完就拍完，公司隨之解散，事後頂多賣賣授權，沒有後續，「如果當時《海角七號》有規劃好，片場留下來，可以把場景變成音樂祭的舞台。」徐嘉凱舉例，「只要搭配好產業方向、策略與群眾脈絡，那很多東西，都可以有延續性。」

說穿了這件事一點兒也不新鮮，迪士尼、環球影城都在做類似的事。先產出原創性的影視作品，再來有涵蓋食衣住行育樂、五感體驗的空間場域，還有周邊商品，從線上到線下，彼此互為所用，帶入現金流，加上房地產與相關物業的投資，形成完整的產業生態系──只是在台灣，從來沒有人做過。

雖然無法像財力雄厚的大集團，一次到位，但善用網際網路、加密貨幣，就擁有打開未來之門的鑰匙。

用區塊鏈做群眾募資，這件事並不複雜，「簡單來說，就是我寫了一份合約，放在鏈上，叫作『我想跟大家一起共創一個市值一億美金的沉浸式娛樂生態系。』」徐嘉凱說。

由他名下公司發行SELF，藉由募資，吸引認同理念的人購買。他負責兌現合約內容，一步步把產業做起來，想辦法從票房、場景、版權，創造出未來市值超過一億美金的產業生態系。

這是一環扣著一環的。依徐嘉凱的想像，源頭的故事內容，將依拍片進度，一點一點做深、做大，《聖人大盜》只是三部曲的首部，它既可以獨立觀賞，又可以與其他作品互相呼應；至於分散在各地的片場，轉換成商業用途，觀眾前往消費，就像在遊歷拆解版的都市影城。

已有太多人對徐嘉凱說過，他的夢想太大、太難，他坦言有壓力，卻不曾想過後退。

「如果覺得是對的、可行的，那就去做！不然，活著要幹嘛？」「如果人活著，註定會死，你要等死，還是要用力的活著？」他鏗鏘有力地反問。

就像在《聖人大盜》中引用的文字，雖是舉步維艱，卻義無反顧：

「人生來是為行動的，就像火總向上騰，石頭總是下落。對人來說，一無行動，也就等於他並不存在。」──伏爾泰