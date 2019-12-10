全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

【文˙謝宜婷 圖˙林旻萱】

一個人口嚴重外移的小鎮，卻在2009年登上《時代》雜誌，照片裡的音樂家在金黃色的稻浪裡彈奏鋼琴，輕風拂過稻田，琴聲在山谷間悠揚迴響。

台東池上秋收稻穗藝術節，經歷11年的歲月，對當地鄉親而言，不只是藝術活動，更是家鄉的慶典，是池上人向外地旅客說：「我愛池上」的大好機會。

秋天的午後，陽光依然溫暖，尤其在一望無際的金黃稻田中，稻穗上的光芒，更顯耀眼。平時寬敞的田間道路，擠滿了來看表演的旅客與歡迎的隊伍。「歡迎來到池上！」池上國中的學生列隊歡呼，指引觀眾入席，旅客被孩子們可愛的模樣吸引，暫停了腳步，拿出相機捕捉他們燦爛的笑靨。

2018年池上秋收稻穗藝術節十週年，雲門舞集表演「松煙」給書法氣息濃厚的池上鄉。 （台灣好基金會提供，劉振祥攝） 分享 facebook

池上鄉民，團結應戰

藝術節當天，場地附近到處都是志工，交通指揮、醫療團隊、紀念品攤位都是由池上鄉親統籌負責。火車站前，一位大哥興奮地說：「這兩天是池上的大日子！」整個池上全鄉動員，鄉民在各自崗位熱情服務，在街上看到似乎迷路的遊客，就立刻向前指引。

每年為了籌備這個慶典，池上鄉親至少要花八個月的時間，投入300位志工，在企畫、宣傳、公關、場地、票務等不同組別學習專業能力。而農民必須配合舞台架設的需求，提早收割部分的稻米，其餘待藝術節落幕後再收割。面對這樣的要求，農民不但沒有怨言，還貼公文提醒大家，藝術節這三天暫停收割。

「池上人很團結，做什麼事都比較容易。」池上藝術協會理事長梁正賢回憶，居民這股團結的力量，也許是從1990年代，台灣要加入WTO開始。當時農民知道這則消息後，鄉裡一片愁雲慘澹，早已購入的新設備也無心安裝。

面對這波挑戰，梁正賢認為與其坐以待斃，不如開創一條新的活路，提升池上米的價值。當時市面上充斥仿冒池上米的廠商，影響池上農民的生意，於是梁正賢呼籲大家，推動池上米產地認證制度，並改採有機耕作。農民抱著姑且一試的態度，參與了改變的行動，經過四年努力，終於獲得公所及農會支持，推出產地認證標章系統。

從此，只有池上在地出產的稻米才有「池上米」的標章。品牌建立後，農民的生活獲得保障，也從中培養了革命情感及對社區意識。

回想起約20年前的那段日子，梁正賢某些記憶已經模糊，但對於農民的努力仍印象深刻，「農民參加教育訓練後的測驗，（因不識字）看不懂題目，我還一個一個選項用台語念給他們聽，他們照樣完成。」梁正賢訴說這段歷史時，眼神露出光芒，彷彿一位打了勝仗的戰士。

池上國中的學生，列隊歡迎來參加池上秋收稻穗藝術節的觀眾。 分享 facebook

池上的文化底蘊

自從池上農民團結應戰，爭取建立產地認證標章後，對於家鄉這塊土地，也變得格外珍惜及呵護。2003年，台電原本要在農田旁邊蓋電線桿，但遭到農民以稻田整體形象及稻米生長習性為由反對。因為農民當時的堅持，留下了一片美麗的田地，日後「大地舞台」才得以成形。

池上農民不僅對維護土地敏銳，對藝術也是。農閒之餘，書法社、繪畫班、讀書會，都是農民生活的一種方式。尤其是書法，歷史源遠流長，來自客家閩南耕讀文化及戰後榮民生活休閒，例如蕭春生老師創立的「黑潮書法社」，已經有20多年歷史，奠定了池上人愛寫書法的底蘊。

鄉民的書法作品，充斥在街上路牌及火車站，池上對書法的熱愛，可見一斑。這樣的文化，開啟了池上成為文化藝術之都的契機，也讓2008年來到池上駐點的台灣好基金會，很快地找到與鄉民合作的方式。

現池上藝術協會理事長梁正賢，推動池上米產地認證制度，保障池上米價值，同時也推動池上藝術文化發展。 分享 facebook

尊重在地，共同規劃

台灣好基金會希望以鄉村文化為底蘊，讓每一個人，體會台灣美麗的風景、善良的人情與深層的文化。執行長李應平強調，身為外來團體，他們的理念很簡單──尊重鄉親對生活的選擇，「我們沒有想過要帶進什麼，而是到當地認識居民，成為朋友後，才慢慢知道他們要什麼，我們能給予什麼協助。」

李應平表示，池上鄉親對土地的自覺意識高，而且開始的早，所以他們面對外來團體非常謹慎，「包含梁大哥（梁正賢）也是，他會坐在旁邊聽，看我們要做什麼。」

台灣好決定先從小型活動──池上春耕野餐節開始，邀請鄉親到大波湖畔野餐、看表演。原本習以為常的風景，在氛圍的催化之下，帶給居民不同的感受，梁正賢也讚嘆：「那個意境真的不錯，很詩情畫意。」

野餐節受到民眾歡迎，背後的理念也獲得鄉民信任。台灣好與池上鄉親拉近關係之後，發現居民更自在地與台灣好溝通、表達需求，秋收藝術節就是在一次的對談中開始的。某次餐敘，鄉親想著「我們這片稻田這麼美，如果在上面有音樂表演，一定很棒！」台灣好基金會董事長柯文昌，當下爽快回應，「音樂會我們搞定，稻田你們搞定。」

第一屆的秋收藝術節在2009年拉開序幕，鋼琴家陳冠宇在稻田裡演奏的照片登上《時代》雜誌網站，讓世界看見池上的美。接下來幾年，優人神鼓、雲門舞集、歌手張惠妹及伍佰等，陸續站上池上的舞台，吸引了更多人來池上，聽池上的故事，過池上的生活。

池上秋收稻穗藝術節前，農民一起收割舞台區的稻米，其餘待藝術節結束再收割。 （台灣好基金會提供，羅正傑攝） 分享 facebook

專業傳承，在地扎根

面對熱烈的迴響，柯文昌卻開始反思，台灣好在池上所做的這些，是否有在當地生根，影響居民的生活及他們的下一代；抑或只是煙火般的美麗，徒留短暫感動。為了讓池上朝永續經營發展，柯文昌將這個反思傳達給基金會及池上鄉民，希望他們自行成立藝術協會主辦秋收藝術節，而基金會則退居幕後協助。

剛開始，池上鄉親沒有信心能辦理如此盛大的慶典，但台灣好不斷鼓勵居民，從建立在地組織開始，跨出第一步。於是，2016年池上藝術協會成立，跟著台灣好籌辦隔年的秋收藝術節，從複雜性較低的工作接手，漸漸掌握活動辦理的主要企劃。過程中，台灣好也向贊助單位表示，未來藝術節會交由池上藝術協會執行。

基金會一步步將資源、人脈、專業轉交給池上藝術協會，將舞台交還給在地人，最終在2018年，秋收藝術節由池上藝術協會主辦，台灣好只協助媒體接待，補足池上藝術協會當時較不足的地方。

李應平回想當初要交接時，鄉親的反應歷歷在目，她笑著說：「鄉親以為我們要走了！」但台灣好向大家解釋，他們的任務不是「放煙火」，而是落地扎根，除了將活動主辦權交還給在地，接著還要成立一個基地，一個能夠與當地產生連結的空間，於是2014年開始了池上藝術村計畫，2016年建立穀倉藝術館。

台灣好開始邀請藝術家駐村，透過工作坊與展覽，與居民展開雙向交流，並請他們在駐村期間以池上為主題創作，最後將作品留在池上。透過不同藝術家的視角，記錄池上不同的風貌，累積池上的故事。

藝術家也進入校園做藝術教育，讓學生接觸到不同創作型態與思想，以拓展眼界。雖然池上的孩子，跟城市的孩子相較之下，參觀美術館的機會較少，但是透過直接與藝術家互動，縮短了城鄉差距。

李應平回憶在池上駐點的時光，除了居民的包容與藝術家的影響力，讓這塊土地的文化有越來越豐富的呈現，時間也是關鍵。台灣好的計畫都是以十年為單位規劃，不急著在兩三年間看到改變，因為他們了解，一個鄉鎮要翻轉，需要長時間的努力與等待。

池上書法文化深厚，居民的作品可見於池上火車站及街上路牌。 分享 facebook

老屋改建，保存池上記憶

除了每年的秋收藝術節，池上越來越多有故事的店家，吸引旅客到訪。池上有許多老屋改建而成的店家： Coffee Stay賴老師的家、青庭民宿、好和民宿、莊稼熟了民宿、伴田公社等等，在這裡不僅可以聽見池上的歷史，還可以感受老闆與池上的感情。有的是返鄉青年，有的是單純喜歡池上的移居者，但都因為這塊土地而留下，為了共同的目標而努力──保存池上故事。

莊稼熟了老闆魏文軒，回到池上已經16年，算是返鄉青年第一代，因此看見許多返鄉青年及移居人面對的挑戰，不僅工作機會不多，也不熟悉當地產業與人脈網絡，起初的熱血其實參雜幾分對未來的擔憂。

於是他與好友共創黑色騎士，騎著老鐵馬車到處走，藉此與池上居民展開對話，讓返鄉青年與移居者了解當地發展脈絡，也讓在地人認識這些新面孔，彼此從中建立友善的關係。

隨著移居及返鄉的青年漸漸增多，池上的店家藉著「分散式旅館」的經營模式，在網站「厝味」上串連，彼此分享客群。來到池上民宿的旅客，透過網站上的行程導覽，會看到許多特色店家，然後再前往其有興趣的店家用餐及購買商品。

魏文軒回憶當初替其他人改建老屋時，許多人都不理解，總是問他「你開民宿，為什麼還要幫其他人改造民宿？」但魏文軒認為，現在的商業模式，不是靠激烈競爭求生存，而是把餅做大。透過這樣的行動，讓大家看見池上商業共榮的好處，吸引其他人延續這個模式，找志同道合的人一起努力。

魏文軒也相信「我們不需要再從土地蓋出新空間，而是保留這些由生活堆疊出來的老房子。」池上與鄰近鄉鎮相比，其優勢在於藝術氛圍的生活，而老屋中的故事正是創造氛圍的關鍵。

透過老屋改造與客群共享，池上青年的生計問題得以舒緩。當年輕一代留下來，當地老人安養與小孩教育的問題才有可能被解決，池上的故事也才能延續。