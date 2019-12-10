施展整理的魔法 「藝收納」與「衣櫥醫生」

【文˙陳群芳 圖˙莊坤儒】

現代人生活寬裕，免費的集點贈品、百貨禮品，還有24小時開放的網路購物，讓物品的取得變得容易。但堆積如山的物品卻沒有為現代人帶來快樂，反倒在雜物中迷失生活本質，「整理師」便是因應時代而生的新行業。

又到了年終大掃除的季節，跟著我們直擊居家整理顧問何安蒔與衣櫥醫生賴庭荷的工作現場，探訪這個神秘又迷人的新領域吧！

試著想像打開櫃子，物品從頭上掉落；拉開抽屜，藥品、文具、護手霜……，過期的、新買的通通塞在一塊兒，過載的抽屜拉開就闔不上；房間內滿是書籍衣物，無路可走；或是角落堆積如山的紙箱，一挪動，蟑螂、老鼠便跑了出來……，這些我們有點熟悉又難以想像的場景，正是整理師的工作實況。

整理時，何安蒔會將物品全部下架、分類，再依照物品的屬性、數量決定擺放位置。 分享 facebook

整理師的日常

提起整理師，一般人容易與居家清潔搞混。藝收納居家整理顧問何安蒔表示，居家清潔處理的是「髒」，由客戶指示清掃區域，將灰塵、污垢打掃乾淨即可；而整理師處理的是「亂」，必須面對過多且毫無擺放邏輯的雜物、動線不良的房間。一般人看了就腿軟、煩躁的凌亂空間，整理師平均一待就是4到12個小時不等，考驗整理師的耐性與體力。

整理師像是指揮若定的將軍，看穿一切凌亂，並帶著客戶動手整理。透過改變家具的擺放、安排物品的收納位置，實現委託人對空間最舒適自在的想像。何安蒔就曾在不添購家具的情況下，只靠動線調整，就把原本缺乏美感的房間，營造成具備臥室、客廳、書房、瑜珈四種功能的區域，讓客戶大為驚嘆，直說擁有了此生最滿意的房間。

在整理的過程中，整理師常需要面對客戶的情緒，可能是整理到一半賭氣擺爛，或是看到大量物品被自己浪費而感到沮喪，又或是家人在整理過程中爭吵，見識了最真實的一面。整理居住環境也像在整理人生，有時整理師不只美化空間，還需要抽絲剝繭找出問題所在。像是有位太太委託何安蒔改造飯廳，但夫妻倆各執己見，深入了解才知道，太太希望將童年時全家在餐桌吃飯、分享生活的美好記憶帶給孩子；而先生卻自小就在客廳用餐。這樣的情況即使美化飯廳也不見得會改善，但何安蒔發掘了根本的原因，讓這對夫妻互相理解，才能在整理後體諒對方，共同營造想要的家庭氛圍。

人們在整理物品時會看到自己的過去、現在與未來，決定物品去留有人果決，有人難捨，因此當一名整理師不僅需要空間規劃及收納的技能，還需要溝通、開導，更要有同理心，「切勿用自己的價值觀去批判委託人的生活，唯有帶著愛去給予協助，才能展現整理師的價值與意義。」何安蒔表示。

何安蒔親手打造的衣物間，上衣、褲裝、洋裝、包包全都分類收納，看起來整齊又美觀。 分享 facebook

發揮天賦，找到自己

整理師這行業在日本已行之有年，台灣則是近兩年才較為眾人所知。2016年2月成立「藝收納」的何安蒔，便是台灣整理師的先行者之一。

小時候，何安蒔的爸爸每半年就會帶著她和妹妹將家具大風吹，教導空間丈量，思考物品擺放的關聯性。姊妹倆在爸爸的鼓勵下，常常更換房間床鋪、書桌的位子，自己刷油漆、裝飾衣櫃，種下她美化空間的種子。何安蒔婚後與先生住在小型社區的舊屋，家中多是親友贈送的二手家具，雖然實用卻少了美感，於是她陸續以布置來改造，並在2015年自己存夠錢，重新裝潢廚房和地板。何安蒔自己選材料、畫設計圖，她以烹調習慣來配置櫥櫃的順序：冰箱、水槽、料理區、爐火，還在廚房設置食譜區，親手打造理想的廚房。

看著何安蒔將住家打點得整齊美麗，爸爸提議她開創整理布置的生意，到別人家中找出問題，協助他們美化居家環境。於是，沒聽過整理師這職業的何安蒔就這樣入行了。

何安蒔開「藝收納」粉絲專頁分享多年來改造自宅的點點滴滴，以旗袍作為個人形象，何安蒔表示，整理不一定要捲起袖子穿圍裙，居家整理是一門藝術，只要做好一次大整理，定下物品的收納方式，往後每天只要花十分鐘物歸原位，維持美好的居家環境是可以很優雅的。

起初每月一兩筆委託，到2017年底一個月十幾張預約單。如今何安蒔開授整理師培訓課程、到處演講，還成立中華心希望空間整理顧問協會，今年十月協會開辦了台灣第一次的整理師認證考試。每次看到委託人從整理前的焦慮、不開心，到整理後露出的滿足笑容，何安蒔很是感動。問她難道不擔心教出太多學生來競爭，何安蒔說具備個人特色很重要，而且這行真的沒有想像中容易和好賺。她鼓勵學生自創品牌，盡力做好每個案子，就會被看見。何安蒔說：「我是要推廣整理的概念，如果能多培養全台各地的整理師，讓更多有需要的家庭受惠不是更好嗎！」

整理前，委託人的廚房物品過量且雜亂；整理後，同類物品放在同一區，拿取方便，當物品數量一目了然，就能避免過度購買。 分享 facebook

衣櫥醫生看診囉

雖然整理師這行業在台灣還很新，但隨著這幾年投入的人漸增，要在整理的領域走出一條路，就必須找出個人特色，賴庭荷便以自己擅長的服飾穿搭，建立個人品牌「衣櫥醫生」，提供衣櫥規劃與穿搭配購的服務。

這天，我們跟著賴庭荷來到客戶家，只見她熟練地拿出各種顏色的測色布，在素顏的委託人胸口鋪上白布，隔絕其他顏色的干擾，接著便以一次兩塊色布開始測色。源自美國的四季色彩理論，以大自然呈現的四季景象將顏色分成屬於春、秋的暖色系，屬於夏、冬的冷色系，而春天色較清澈、秋天色偏混濁。同樣是紅、黃、藍、綠，在四季色彩裡因為彩度、明度的不同而有各式各樣的變化。

每個人的膚色、唇色、眼珠顏色都不同，藉由色布觀察顏色在臉部造成的變化，例如氣色變好、暗沉是否變明顯等，反覆測試，直到找出適合的季節屬性，以此做為挑選服飾、彩妝的參考。亞洲女生普遍追求皮膚白皙，當某些顏色讓膚色變白時便以為是適合自己的顏色，但卻可能使得臉部暗沉變得明顯，氣色變差，因此看起來「變白」不是絕對的標準。

賴庭荷表示，四季色彩的運用有天堂與地獄之分，有的人拿著色票挑選衣服，執著地要找到正確的顏色，喪失了購物的樂趣；天堂的使用方式，是知道自己適合哪些顏色，但會以自己為主體。例如同樣是秋天色，偏橘調的紅、黃給人活潑的感受，偏冷色調的藍、綠有知性的感覺，端看想要的形象去選擇。賴庭荷以自己為例，即使知道白色系不適合，但符合她想傳達的個人形象，她就利用秋天色系的絲巾或是彩妝品做搭配，只要將適合自己的顏色擺在靠近臉的位子，就能打造好看的造型，不被顏色制約。

在四季色彩理論裡，紅、粉、黃、藍、綠……各種顏色都有春夏秋冬的不同。 分享 facebook

穿對衣服，散發光芒

自2017年開始接案，賴庭荷常看到委託人被台灣主流的審美觀：白、瘦、美所困擾，好似在框架外就不夠好。如臉太長、眼睛太小等，這些委託人在意的地方，在賴庭荷眼中都是他們的特色，只要找到合適的穿著，便能充分發揮每個人的優勢。於是她分析經手的數百件案例，研究世界各國的人種，各地區服飾的特色、材質等，再比對臉型、身形，開發出「角色風格三原型」的論述。依據客戶的五官、臉長、身形，以及每個人的眼神、舉止所散發出的特質，分成照顧者、領導者、夢想家，發掘每個人適合的穿衣原則。例如具領導者氣質的人穿上西裝外套、風衣會很有氣勢；穿在夢想家特質的人身上，反倒像是小孩穿大人衣服，會有違和感。 賴庭荷（左）將衣服全部下架，請客戶檢視分類，在決定去留的過程中，客戶對自己的喜好會越來越清晰。 分享 facebook

做完測量與諮詢後，接著便把衣櫥裡所有衣物下架，把衣服分成喜歡、還好、不喜歡、居家機能、紀念品五大類。隨著整理的進行，客戶會漸漸的被分類後的衣服包圍，賴庭荷稱之為整理的魔法陣。當衣服都擺到正確的分類時，每件衣服要放到哪一類就會越來越明確，也容易有衣服的回音。例如不那麼喜歡卻捨不丟的衣服，當想放到喜歡那區時，心裡就會出現一個聲音，自問真的喜歡嗎？在分類的過程中賴庭荷會觀察客戶的表情，尤其是還好區的衣服，透過不斷地提問，抽絲剝繭委託人與衣服的連結：可能是親友送的，可能曾有過美好的回憶等，也有人因而發現自己總是活在他人評價裡，從未傾聽自己的聲音。如此探究，被客戶開玩笑地說是靈魂的拷問。

除了服飾，鞋子、包包、彩妝、髮型、眼鏡，舉凡跟造型有關的，全是賴庭荷的守備範圍。帶著客戶整理衣櫥後，賴庭荷會配幾套適合的穿搭，並給予髮妝的建議。一般人習慣單穿上衣加褲子，在賴庭荷巧手搭配下，素色連身裙內搭花領背心製造亮點、上衣前後顛倒穿竟能改善臉長的問題等。即使沒有明星般的長相，但穿對了衣服，人就會散發光芒。賴庭荷笑說，常有客戶分享改變穿著後獲得讚美，或是被告白，還有人在改造後找到了結婚的對象。

自成立「衣櫥醫生」品牌，環保始終是賴庭荷的初衷，挖掘每個人衣櫃都有讓人變美的潛力，透過讓客戶認識自己，就不會盲目的購買，讓人們從眼花撩亂的快時尚中解脫。誠如何安蒔所說：「『整』的是表面所繫的空間，『理』的是屋主混亂的思緒與疲憊的心。」整理師引領人們發掘問題、看透自己的本質，助人與更美好的生活相遇。