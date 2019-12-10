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中國影視產業惡化 綜藝節目逆勢成長背後的亂象

批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

攜手台灣 四國電視台寶島映像

2019-12-10 13:12台灣光華雜誌

【文˙曾蘭淑　圖˙林格立】

外交部國際傳播司（簡稱「國傳司」）首創與菲律賓、越南、印度與泰國的電視台合作，製播「攜手台灣（Embracing Taiwan）」電視特輯，製作團隊中有許多人曾製作過介紹台灣的旅遊節目，可以說是「台灣通」。但在此次拍攝的過程中，他們發現，台灣不只有101大樓、故宮與夜市，還有高技術能量的智慧科技、友善優質的留學環境，以及永續共好的美麗山林。

「攜手台灣」電視特輯將從2019年11月第一、二週，以當地語言在四個國家播出。有別於以往政府單位向外國旅客推薦的「101、故宮與夜市」行程，國傳司特別針對各國民眾的特性與愛好，呈現在地國與台灣的連結，可以說是「深度版」發現台灣的節目。

光華編輯團隊在四國電視台製作團隊來台取景時，隨行採訪拍攝行程與幕後製作花絮，發現台灣的人文風景、多元文化，都讓這些來過台灣多次的名主持人與網紅感動、驚豔！

印度籍主持人Shamoly Khera。
印度籍主持人Shamoly Khera。
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綠色農業，永續美景

菲律賓CNN PH電視台出動三架攝影機、九人的製作團隊，八月底來到台灣拍攝。在菲律賓十分受歡迎的電視綜藝節目「Ang Pinaka」主持人Rovilson Fernandez，與電視、IG網紅與知名部落客三棲的Valerie Tan兩人默契十足，唱作俱佳。

他們先到台糖官田有機園區，穿上農作服，協助施灑由蔗渣、稻殼作成的有機肥料，介紹台灣種植不使用化學肥料、農藥的有機蔬菜，達到提升地力、維護自然的目的。

製作團隊接著到宜蘭冬山河生態綠舟森林公園，搭乘小船遊河，小白鷺、黃尾鴝悠閒地在沙洲上漫步，在微微細雨的詩意中，感受台灣復育生態，重視環境教育的用心。

由於菲律賓沒有「無菜單料理」餐廳，策畫單位還特地安排至宜蘭掌上明珠餐廳體驗精緻饗宴。端上桌的鮑魚水晶凍、石鱸魚烤物、綜合刺身，每一道懷石料理有如令人垂涎的畫作，但為了節目需要，必須先讓攝影師以不同角度特寫與取景，美食當前，劇組人員忍住飢餓感，每一道菜得花上近一小時拍攝。導演一喊「開麥拉」，Fernandez與Tan立即展現專業態度，露出興奮笑容介紹美食。

充滿活力與熱情的 Fernandez，逛南庄老街時展露他的親和力與幽默感，告訴攤販老闆他在菲律賓很有名，自我推銷可以放他的照片在招牌上攬客！

有華人血統的Tan，中文名字是陳玉雲，可以說不錯華語的她，與Fernandez都來過台灣很多次，並且做過介紹台灣旅遊的節目，她說：「此次錄製『攜手台灣』的節目，到台南官田的農場，走過南庄小鎮，很感動。縱使在鄉間，街道也很乾淨，台灣民眾都是如此守秩序、有禮貌！」

菲律賓名節目主持人Fernandez與Valerie Tan兩人充滿活力、默契十...
菲律賓名節目主持人Fernandez與Valerie Tan兩人充滿活力、默契十足。
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科技亮點，嘆為觀止

菲律賓製作團隊復前往國家太空中心取景，介紹台灣自主研發製造的衛星福衛五號，與2019年6月剛發射的氣候觀測衛星福衛七號，呈現台灣在太空科技的研發能量。

同樣感受到台灣創新科技實力的，還有越南最大的電視頻道HTV。八人拍攝團隊，造訪全亞洲唯一的機器人觀光工廠──祥儀機器人夢工廠。籌設機器人夢工廠的祥儀企業是全球最大齒輪箱馬達的製造商，2005年起跨足智慧製造領域，觀光工廠中展示30多種機器人，包括造型可愛的迎賓機器人、會隨宮廟音樂搖擺的三太子機器人、履帶型的救難機器人等。被稱為是越南的F4、這幾年從偶像歌手轉型為網紅主持人的Quang Vinh，中文名為陳光榮的他，試著操作格鬥機器人進行打鬥，不知不覺間也著迷地玩了起來。

製作團隊接著到「虎頭山創新園區」，Quang Vinh搭乘無人車，並且實地到機房操作自動駕駛模擬訓練系統，呈現台灣「5+2產業創新計畫」中，結合人工智慧、物聯網等相關技術，發展自駕車、資安認證的科技力。

緊湊的行程沒有停歇，從花蓮六十石山，拍攝黃澄澄的金針花海、湛藍無際的清水斷崖，Quang Vinh再趕回台北，騎Gogoro電動機車，在台北西門町騎YouBike，介紹在台灣一卡在手，坐車、購物與旅遊的便利之後，他又穿上手術衣，實地觀看在台北醫學大學附設醫院進行達文西手術，醫師使用機器人手臂進行婦科手術，具有傷口小、出血量低，大幅減少住院時間的優點。

越南的工作人員獨鍾台灣的珍珠奶茶，每人、每天一定要買上一杯。他們透露，在越南也有賣台式珍珠奶茶，但價位比照上星巴客咖啡館。在台灣買不僅便宜，而且比越南還要好喝，尤其在西門町嚐到黑糖珍珠鮮奶，連主持人Quang Vinh都讚不絕口。

主持人Quang Vinh至「虎頭山創新園區」 體驗台灣無人車的科技能量。
主持人Quang Vinh至「虎頭山創新園區」 體驗台灣無人車的科技能量。
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友善優質的留學環境

歌聲好聽，親切沒有明星架子的Quang Vinh，在拜訪明新科技大學時，受到粉絲「蜂擁式」地歡迎，來自越南的老師與學生難以置信地發現，可以在台灣的校園遇見自己國家的明星，紛紛爭著與他合照、自拍。「看到許多來台灣留學的越南人，留在台灣工作很有成就，我也感到與有榮焉。」Vinh說。

明新科大有超過1,200位來自東南亞的外籍學生，校長林啟瑞認為，教育沒有邊界，這些來自東南亞的學生念書認真，而且要克服語言障礙，明新因此也訓練了許多具國際移動力的優秀人才。

由於台灣在半導體的成就與獎勵創新的研究環境，十分吸引印度學生來台灣念書，策畫單位安排印度最大電視台Zee TV的工作人員，訪問在清華大學攻讀碩、博士的印度學生、在高科技業工作的馬諾基，與在台灣落地生根的印度廚師馬友友，由他們現身說法，推薦台灣優質的留學環境與留在台灣工作的原因。

以拿外交部留學獎學金來台灣念書的馬諾基為例，他一畢業就進入台灣華擎科技上班，現於「世正開發公司」協助台印商業協會開拓印度市場，馬諾基以母語向印度拍攝團隊大力推薦台灣：「全球最大旅外人士網站InterNations公布，台灣是 2019 年全球最適合居住和就業國的榜首，因為台灣安全、便利、從容，以我工作所在的南港軟體園區而言，同時可以搭捷運、火車與高鐵；就連寶萊塢舞團從我剛來台灣是個位數，現今全台超過30個，顯示台灣流行的寶萊塢熱！印度餐廳現今也十分普遍。」馬諾基的推薦，讓大多是第一次來台灣的製作團隊感到十分好奇！

由於印度導演與攝影師有四人吃素，卻不太能接受台灣素食，前兩天皆以蘋果、葡萄與白開水果腹，直到安排採訪馬友友印度餐廳，工作團隊吃到道地的蔬菜咖哩、烤蔬菜與印度起士，才放開懷大快朵頤。

基於台灣日月潭的阿薩姆紅茶，係日治時期自印度引進，可以說台灣紅茶與印度有親戚關係。負責接待的和菓森林莊主陳彥權，拿出由台灣山茶與緬甸大葉種選育而成的台茶18號「紅玉」，與中國大陸祈門茶種與印度大葉種Kyang培育而成的台茶21號「紅韻」，讓印度攝影團隊品茗，同時也是製作印度知名「The Great Indian Global Kitchen」美食節目的製作人兼主持人Shamoly Khera，本人是不折不扣的美食家，她喝到日月潭紅茶，直呼清新鮮活，對甘泉魚麵與南投當地買的刈包則舉起大姆指說好吃。

印度籍主持人Shamoly Khera專訪外交部長吳釗燮。
印度籍主持人Shamoly Khera專訪外交部長吳釗燮。
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台印交流，五十年來高峰

台風穩健、才貌出眾的Shamoly Khera在台北賓館獨家專訪了外交部長吳釗燮。Shamoly Khera特別提問，台灣有何吸引人之處，可以向印度人推薦來台灣投資與旅遊？吳釗燮指出，根據富比士雜誌的排行榜，台灣是世界前15大最安全的地方，亞洲只有新加坡、日本與台灣上榜。不論是美食、便捷的生活環境及高品質的醫療水準，台灣都是旅客與外籍工作者的首選，更不用說台灣溫暖的人情味。

吳釗燮用數據強調台灣與印度不斷升溫的關係：「2018年台印雙邊的經貿額，是過去50年來的50％；2018年有2,500位印度學生來台灣留學，與2017年相比成長了56%。台印已經簽訂交通、農業與貿易等一系列交流協定，未來還會簽訂旅遊與文化方面的協定來深化雙方的關係。」

印度以軟體工業見長，外交部因此也安排印度拍攝團隊拜訪新竹科學園區與南港軟體園區，訪問東元集團會長、台印協會會長黃茂雄。黃茂雄說，他早在1972年即開始前往東南亞投資，35年前跟隨辜振甫到印度參加國際總商會的世界大會，至今已去過印度超過30次。黃茂雄在印度班加羅爾（Bangalore）與海德拉巴（Hyderabad）籌設工業區，提供台商佈局印度的基地，他不諱言地說，印度的法規很複雜，基礎設施仍有待加強，投資仍要很小心。

第一次來台灣的主持人Shamoly Khera事先從網路找了 許多資料來認識台灣，實際到台灣之後，她發現台灣的天氣與印度很類似，尤其是台灣基礎建設完善，高科技的發展及親切的文化面向，都是網路資料沒有發現的。

泰國主持人Khemanit Jamikorn體驗台灣的茶道文化。
泰國主持人Khemanit Jamikorn體驗台灣的茶道文化。
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文化交流，看見台灣

泰國最受歡迎的綜合頻道CH5，同步透過泰國TGN（Thai TV Global Network），向五大洲的170個國家提供24小時節目。此次泰國錄影團隊在四國電視台中陣仗最大，主演許多電視劇聞名的Khemanit Jamikorn（Pancake），除了經紀人，還帶著專屬服裝師、化妝師來台製作節目。

Jamikorn擁有許多追星的粉絲，也有以Pancake Khemanit為名的台灣粉絲團，她造訪興隆毛巾觀光工廠時，大採購二萬元的毛巾，作為送給粉絲的禮物。

泰國以文創工藝力與設計力聞名，策畫單位安排Jamikorn造訪主打台灣品牌文創商品的松山文創園區。

松山文創園區不僅與泰國創意經濟促進局合作進行「2019年台泰設計師交流計畫」，2019年10月更前進亞洲設計產業最具指標性的「曼谷國際禮品暨居家用品展（Style Bangkok Fair）」，帶領台灣12家在地設計商品，探尋東協市場合作商機，也將台灣優秀文創軟實力輸往海外市場，讓國際看見台北文創產業豐沛的能量。

泰國團隊也到台北發現茶館，由茶館主人Jean親自示範用直流壺沖泡鐵觀音、高山烏龍與日本綠茶，展現台灣茶道文化與喝茶的哲學。臉上有著波利尼西亞鬥士圖騰刺青的Jean說，直流壺泡出來的茶，也象徵地提醒每位客人，將昨天的情結仇恨全忘掉，好好享受今天。

由於採訪行程緊湊，沒有安排夜市行程，但工作人員特別央求要去逛夜市。電視製作人Ann Krissananan說：「現今泰國經濟發達、所得增加，台灣成為泰國人出國旅遊的首選。在我們印象中，台灣民眾十分謙遜、有禮貌，台灣是和諧又美麗的社會，讓泰國人對台灣旅遊抱持高度的興趣。」

這也是四國電視台工作人員共同的心聲，不論是見識了台灣科技發展的能量，體驗了傳統文化的豐富，或是品嚐了多元道地的美食，大家異口同聲的結論是，有機會一定要再來台灣玩！

棒球是台日重要的交集點，球場上最珍貴的不是勝利，而是台日友誼。 （莊坤儒攝影）
棒球是台日重要的交集點，球場上最珍貴的不是勝利，而是台日友誼。 （莊坤儒攝影）
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台灣光華雜誌

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