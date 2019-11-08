用技能改變世界！ 技職3.0─Skills for U

【文˙蘇晨瑜 圖˙Skills for U】

台灣社會體制長期崇文人、輕技能，不只展現在升學教育上，也體現在職場的每個角落。平心而論，技職人才是社會的基石，更是廣大社會的中堅，從做麵包、修水管、埋電路、焊鈑金，術業有專攻，才能讓各行各業百花齊放，也才能讓台灣穩步前行。

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八月底，台灣國際賽事傳回捷報，我國國際技能競賽代表團在俄羅斯喀山奪得5金、5銀、5銅，與23優勝，世界排名第四。

在此同時，選手在大會現場接受頒獎影片也在「技職3.0」臉書專頁流出。綜合機械銅牌鄭子暘獲知得獎時興奮振臂高呼；西點製作銅牌洪瑀襄奪牌大呼：「超想哭的，練到快崩潰！」；汽車鈑金銀牌顏翔昱握拳：「好想贏大陸！」流露遺憾不捨之情；麵包製作金牌謝協益則對著鏡頭老實說：「想回台灣吃滷肉飯！」

黃偉翔用筆桿翻轉社會對技職領域認知，成功帶給技職人光榮感。 （莊坤儒攝影） 分享 facebook

技職選手，台灣之光

這段超接地氣、青春洋溢的影片，秀出長串得獎者的姓名及榮銜，標示著台灣的榮耀。影片下方民眾留言：「感動哭了！你們是台灣的驕傲。」「謝謝你們，讓全世界看到台灣！」過去技職選手一直被鎂光燈忽略，透過影片的傳播，讓這群「台灣之光」被看見。

製作這支影片的幕後推手，是非營利組織Skills for U的執行長黃偉翔。在黃偉翔工作室裡，他俐落打開筆電，秀出畫面：「短短不到幾天，這支影片在臉書上不斷被瘋狂轉載，點閱流量已經超過百萬次。」

為了這次「國際技能競賽」的報導，黃偉翔透過網路募資籌集經費，帶領影像團隊遠赴俄羅斯喀山，不但每天連線報導即時賽況，更不斷回傳影像，提供報導素材給主流媒體使用，成功炒熱「技職議題」。

選手代表光榮歸國後，受到英雄式歡迎，總統蔡英文在府內接見，行政院長蘇貞昌更破天荒地在行政院會上播放這支熱門影片，原本不屬於技職圈的立委菁英與意見領袖，也紛紛在臉書上分享消息。

黃偉翔帶領技職國手進入小學，教導孩子做木凳，證明可以用技職的能力改變社會。 分享 facebook

台灣技職教育總被邊緣化

黃偉翔連拍幾支影片，在網路上掀起大量討論，兩年前，他獨自一人飛到阿拉伯聯合大公國阿布達比，準備報導第44屆國際技能競賽的台灣賽況。頭一次參加這種國際級賽事，自然難掩興奮。但是當他踏入國際記者室，卻意外發現，現場台灣來的記者，竟然只有他一人。

「兩年一度的國際技能競賽，是國際技職界的奧運！」這麼大的賽事，卻沒有台灣記者前來，黃偉翔不諱言自己的失望。當天記者室內，各國記者團隊盤據一方，第一步是先拿出自己國家的國旗，插旗劃地，連記者們都要在桌子上宣示主權。

國際技能競賽是技職圈中，最受人矚目的賽事。該項比賽1950年由西班牙發起，目前由國際技能組織（WorldSkills International, WSI）主辦，主要是讓各國技職人才能有國際觀摩、切磋技能的機會。目前全球會員國超過82個，「台灣從1970年就開始參加，其實是老班底了。」黃偉翔表示。

論起台灣孩子，從來技不輸人。歷年來，許多年輕技職選手出國征戰，在國際技能賽事中捷報頻傳，不過媒體對這類新聞多是草草帶過，技職選手得牌從來不是熱門話題。

當一位國手沒有被人看見，代表的是他背後一整群努力的團隊也被忽略。「這有點像產業鏈的概念。」一個孩子代表一個團隊，例如一位麵包國手，在他的背後還有著培訓的教練、裁判長，以支持他的贊助商。黃偉翔說，技職這個領域相當競爭，許多學技職的孩子花費青春，不斷精進一項技能，為的是獲得在該領域上的認可，如果辛苦努力的成果沒有被人看見，真的相當可惜。

黃偉翔在阿布達比的國際競賽會場許下心願，下次一定要帶一整個團隊來，讓台灣選手能夠被世界看見。

新北市萬里區大鵬國小旁停車場，經技職國手巧手改造，成為最美貨櫃屋教室。 分享 facebook

技職3.0：為技職報導發聲

奮力為技職發聲，因為黃偉翔也是技職出身。新北高工畢業，念完台灣科技大學機械工程系，又考上台大機械所。按照媽媽的期待，黃偉翔本來應該在畢業後，出國讀MBA，拿個商管學歷回來，再進入高科技或外商公司，「總之就是當工程師，走一條比較可預期的路。」

但是五年前，他卻選擇成立技職3.0的網站，想用自己的筆去報導技職邊陲的聲音。「五年前剛開始做，大家覺得我是個瘋子。」校長兼工友，要跑新聞、寫報導，又要做網站，也沒有固定薪水。黃偉翔靠兼差家教過活，曾經為了到高雄採訪，沒錢住宿，只能搭夜車，也經歷過到提款機領錢沒有錢可領的窘境。

媽媽擔憂他，親友攀比彼此的小孩，在夜深人靜時，黃偉翔常常天人交戰，吃年夜飯時也不敢面對親友「關愛的眼神」。

其實，創辦技職3.0時，連黃偉翔自己也不理解做這件事情背後所代表的社會意義，只是一股腦兒地覺得，要讓學技能的人獲得應有的重視。從不熟政府部會的跑線菜鳥，到慢慢到了解政策、熟悉技職圈的資深記者，黃偉翔用報導，做了不少改變技職體制的事。他成功促成「兵役法」修正案三讀，讓技職國手免除兵役。他探討技優生在科大端就學配套的問題，揭發乙級技術士證在升學端取用氾濫的弊端、關注技職考招制度調整等議題。他也成為行政院青年諮詢委員，教育部官員時常聽取他對技職教育的意見。

我國國際技能競賽代表團在俄羅斯喀山奪得5金、5銀、5銅，23優勝，為國爭光。 分享 facebook

發揮傳播力，為國爭光

今（2019）年國際技能競賽舉行前七天，黃偉翔帶著影像團隊一行六人飛到俄羅斯喀山，進行前置作業。因為是影像作業，事前進行場勘，各國選手在開幕式與閉幕式的走位、出場時間、比賽時段，都必須先做好功課，甚至連選手的個性、專長，都像長串清單，放在黃偉翔的腦子裡。國際賽事複雜多變，臨場需要更多專業新聞判斷，如何捕捉到「對的」瞬間，也考驗著整個團隊。

上一屆黃偉翔單打獨鬥，面對今年四天賽事，場地、交通與國際組織溝通，都得自己處理，複雜的新聞現場，讓他完全應接不暇。這次有了影像團隊加入，整個報導流程更有效率，影像內容豐富多元，讓人們更加了解選手背後苦練的艱辛。

此外，為了傳遞第一手消息，報導團隊比賽期間時常不眠不休、熬夜剪片、上字幕，對抗台灣與俄羅斯五個小時的時差，務求影片能在一早送到各大媒體手上。一路觀察、陪伴選手，黃偉翔與團隊除了剪出多支催人熱淚影片，回國後也沒有讓熱度減退，持續推出比賽花絮，深刻剖析選手賽前、賽後的辛酸點滴。比賽中的勝利與失落、練賽的孤寂、教練的鼓勵、失敗的自責等等，這些不為人知的幕後故事，伴隨著引人入勝的文字，真實呈現在觀者面前。

洪瑀襄（左）在「技職奧運殿堂」上發光發熱，奪得西點製作銅牌。國手楊婷喻（右）拿下台灣汽車噴漆史上第一面金牌，也獲選國家最佳選手。 分享 facebook

用技能與社會對話

「我覺得這樣的採訪，並不只是讓金牌選手被看見，而是希望鼓勵選擇技職的孩子，或是百工百業的人，願意投入技職領域。」黃偉翔舉例，像吳寶春可以成為典範，讓更多人願意投入麵包技能的學習，「技職選手也可以發揮影響力，讓年輕人願意走入各行各業，學習技能。」

去（2018）年1月，黃偉翔反思台灣對技職人才缺少實質關照，除了繼續透過他的技職報導傳遞聲音，也希望透過跟體制對話，實質改變台灣的技職領域。他與夥伴成立非營利組織Skills for Ｕ，推廣「用技能與社會對話」的理念，響應聯合國永續發展目標（SDGs）中的提升教育品質與減少不平等，讓擁有不同技能的人，得以發展出不同的解決方案，呼應不同的社會議題。

去年底，黃偉翔率領八位國手前往新北市萬里區大鵬國小，成功地把原先國小停車場旁的閒置空間，巧手改造成美麗的貨櫃屋教室，成為小朋友心目中的美術空間。Skills for Ｕ也嘗試開發課程，例如在木工科中，讓小朋友實作模型，模擬鄭和下西洋在何處上岸，以木工技能去承載地理與歷史的學習。同樣地，餐飲科學生可為獨居老人製作餐點，設計科學生可為弱勢者製作衣服等等，「透過技能，我們可以去跟不同的社會議題對話，解決不同的社會問題，並讓學習技能的孩子，能夠在學習過程中，與社會的問題產生鏈結。」

黃偉翔也鼓勵想走技職這條路的年輕人，除了考量未來薪水的高低，工作中的歷練、人生的累積也很重要，這些經驗都能在未來轉化成實質的收入。「擁有技能的技職人，不只是產業工人，而是促進社會共好與永續的重要人才。」這條道路是否漫長仍是未知，但黃偉翔知道他會一直走下去。