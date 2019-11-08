為大海請命 王銘祥打造軟絲產房

為了阻擋深澳電廠建立，王銘祥邀請美人魚遊歷「玫瑰珊瑚園」的特殊奇觀，盼更多人一同守護海底生態。 分享 facebook 【文˙蘇俐穎 圖˙王銘祥】

靠海維生的人多，但為海發聲的人卻少。許多人只知「討海」，但卻不知濫捕濫撈、海漂垃圾，早已讓理應美麗的大海滿目瘡痍。

愛海如癡的王銘祥是漁民，也是潛水教練，更是大海的最佳代言人，他傾盡一己之力，不計代價投入海洋保育倡議，好似哺育著他長大的這片汪洋，同樣無私付出。

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曾經在假日的基隆海科館見過王銘祥，那是個陰雨綿綿的天氣，遠道而來的遊人不減興致，就在半露天的戶外，王銘祥領著參加活動的一大群大人小孩，將蓬蓬的桂竹叢裁切成合適的長度，再以特殊的雙人結將竹枝一根根編織成扇形，模擬成柳珊瑚的造型，打造成「軟絲的產房」。

一旁協助的海科館工作人員，向民眾介紹他叫「活塞教練」，又叫「軟絲爺爺」，雖然王銘祥年紀不過50出頭，因為投入軟絲復育工作已經有12年，一年生的軟絲因此在東北角海域有了一片不受人為干擾的棲地，得以活命、代代相傳。

因此，一路從「軟絲爸爸」、「軟絲阿伯」、「軟絲阿公」到現在，王銘祥說，按照輩分論，該稱他「太公祖」啦。

仿效柳珊瑚的桂竹叢人工礁，為軟絲提供隱蔽性的產卵空間，上頭的大量卵莢，證明復育行動成功。 分享 facebook

愛海的男子漢

談起大海，王銘祥總是兩眼放光，滿腔熱情。基隆出身長大的他，從小看著海平線上的漁船來來去去，成長過程裡老是被長輩告誡：「海邊危險不要去。」愛海的他不聽警告，戲水回家後少不了一陣痛打，仍舊屢犯不聽。

「心情不好只要來到海邊，就會特別開心。」這樣的他長大以後，也有了自己的船，從小船玩到大船，最高紀錄同時擁有五艘，也獲得專業潛水執照，現在的他，主要工作就是帶著遊客從事潛水、海釣，或者協助海洋生態調查。

完全稱得上是「斜槓中年」的王銘祥，另一個重要身分是救難人員，參與支援救難工作超過20年，出入過許多滿目瘡痍的生死場，象神颱風、八八風災、復興航空空難，他都曾在第一現場支援。

又被喚作「活塞」的他，原來就是因著救災現場，救難兄弟忌諱直呼本名，加上家中同時經營機車行，也從事機車改裝，他索性以零件「活塞」作為代稱，就這麼跟著他一路至今。

因為看多了生離死別，了解到生命無常，王銘祥的人生觀格外豁達，投入海洋保育工作，至今花費超過百萬，他不以為意，「能做多少，就去做，做的時候也不去想會花多少錢，最重要的是，活著的時候可以對社會、對海洋做出多少貢獻。」他乾脆地說。

王銘祥帶領大人小孩將竹叢綁成軟絲產房，並藉機宣導保育觀念。 （林旻萱攝） 分享 facebook

海洋浩劫，喚醒環保意識

靠海生活的人，多有著「大海就是我們家的冰箱」的記憶，今晚要加菜，那就到海邊抓魚拾貝，王銘祥也不例外。但隨著生態環境的惡化，過去資源豐富的海域，早已今非昔比。

當魚越釣越少，疑惑的他潛水下去一探究竟，才發現過去還有龍蝦棲息的海域，如今卻充滿了不分國界的垃圾，甚至滿佈著被隨意丟棄的廢網，也因此喚醒了他的環保意識，成為潛水教練後，每每帶遊客潛水，要求客人先下海撿垃圾，撿完後才帶到景點遊覽。

12年以前，在漁民的邀請下，他協助幫忙在八斗子一帶放置竹叢。東北角雖是台灣軟絲最主要的產地，但因著自然環境被破壞，只能在海廢垃圾、漁網上產卵，他們為軟絲建造「人工的六星級產房」，希望藉此提升孵化率。

自此以後，王銘祥義無反顧地投入，每年的四到十月軟絲的產卵期，不管有沒有外來經費的奧援，或者是不是有人參與、關注，就這麼連年不輟地投入至今。

雖然起始時，政府單位因為認定竹叢算是人工魚礁的一種，投擲必需要申請核准，因此相當反對，但在海科館助理研究員陳麗淑等專家學者的大力支持下，加上逐年紀錄追蹤，證實方法確實有效，官方的態度才轉為支持。

談起海底見聞，王銘祥總是眉飛色舞，「我媽總是說，要是唸書有這麼認真，早就拿博士了啦。」見過竹叢上萬顆卵串的壯觀，也見證過小軟絲出生的動人瞬間，甚至曾被200隻軟絲所包圍環繞的他，回憶點滴於心，就是投入保育行動千金不換的回饋。

王銘祥下海，預備將桂竹叢拉到24公尺深的海底。 （林旻萱攝） 分享 facebook

劃保育區，留給「小的」一條生路

打造人工產房只是保育行動的起點。某一天王銘祥發現，竹叢投放的地點，居然成了釣客的天堂，「再不會釣的，在這邊都一定釣得到。」在口耳相傳之下，小軟絲的數量雖然大幅增加，大隻的軟絲依舊罕見。

但軟絲的壽命不過短短一年，「等同於四天就是人的一歲。」王銘祥解釋，吃得多、長得快的軟絲，只要有時間讓牠們長大，半年就重達兩斤，不僅讓物種得以延續繁衍，經濟價值也提高了。

為此，他對釣客苦口婆心地勸說，一面呼籲政府應盡速立法，希望禁止採捕販售15公分以下的小軟絲，「螃蟹都可以立法了，軟絲的數量甚至比螃蟹還更少，為什麼不行？」王銘祥這樣想，但卻遲遲得不到回應。

鍥而不捨的他最後轉彎，改由提案希望將鄰近海域劃定為保育區，希望能留給小軟絲一個無憂長大的環境，終於得到官員、學者的支持，在2016年拍板定案，宣告成立「望海巷潮境海灣資源保育區」，也開了基隆地區的先例。

這樣的改變，免不了引發在地漁民的抗議：「把我們家的冰箱關了，我們要上哪邊抓魚？」「過去天天在這邊討海，為什麼以前可以，現在就不行？」雖然反對的聲浪不少，但王銘祥依舊堅持著自己的初衷：「海不應該只屬於漁民，也是大家的。」他說明，台灣解嚴不過32年，在解嚴以前，確實整個海域都專屬於漁民，民眾連碼頭都禁止進入，更遑論下海，漁民會有著這樣的想法，也是情有可原，但隨著時代演進，觀念應該改變。

被隨意丟棄的流刺漁網纏繞在桶狀海綿上，影響海底生態。 分享 facebook

除了推動成立保育區，王銘祥也多管齊下，集眾人之力，將近海一帶海底的廢棄漁網撿拾乾淨，讓這些惡名昭彰的「死亡之牆」，不再將大魚小魚、蝦兵蟹將一網打盡。

也曾因著有漁民奚落他：「偷放流刺網的不抓，再劃什麼保育區也沒用。」衝著這句話，真性情的他駕船出海，協助海巡兄弟一同追捕偷放流刺網的不法漁船，直到殺雞儆猴地施以重罰；嚴加取締以外，同時敦促基隆市政府制定刺網實名制，落實每艘漁船在漁具管理的責任，種種作為，終於讓許多守法、對流刺網總是敢怒不敢言的漁民，了解到他「來真的」的決心，繼而刮目相看，轉為相挺。

「以前看到竹叢上生很多蛋，我很開心，現在生很多蛋，我不開心。」因著保育成果漸顯，海洋生態恢復，現在的軟絲可以在自然環境中產卵，自然也就不再像以前那樣仰賴人工竹叢礁。

但王銘祥念茲在茲的最終願景，是希望擴大保育區範圍，將整片望海巷灣（又稱番仔澳灣）都劃入。雖然漁民不能再在此進行採捕，但可以仿效如彰化芳苑「海牛採蚵」的做法，將獨特的在地文化轉化為發展休閒產業的資源，漁民可以利用原有的漁船載遊客出海作水上活動，藉此營生。

這片令他戀戀不忘的海洋，他想藉此讓更多人了解，這得來不易的美麗，值得你我一同來守護。