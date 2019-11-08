找出在地的味道 台啤百年的突破

台北啤酒工場現在主要生產精釀啤酒，並以北啤baby作為品牌名稱。 分享 facebook

【文˙謝宜婷 圖˙莊坤儒】

台啤2019年推出「百年限量禮盒」，內裝的三瓶啤酒，商標形象鮮明，分別是畫著日本武士的百年復刻高砂啤酒；標示「復興中華、建設台灣」的60年復刻台灣啤酒；及印有吐舌小精靈與北門的精釀啤酒，這三瓶風格迥異的啤酒，卻一齊述說著歷史遞嬗下的時代精神及口味。

走進台北啤酒工場，放眼望去，紅樓與綠樓相對立，木造建築群錯落其間，日治時代興建的廠房歷經百年時光，如今成為台北市市定古蹟，而廠房內卻運作著自動化的設備，空氣中瀰漫著一股淡淡的麥香味。

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歲月帶來的改變

台北啤酒工場的前身為「高砂麥酒株式會社」，於1919年創立，是台灣史上第一座啤酒工廠，於1945年台灣光復後，改由台灣省專賣局接收，並於1975年改名為「建國啤酒廠」。日本人離開台灣後，留下了製酒設備與基礎工夫，不過核心技術沒有被傳承，因此當時政府派人前往德國學習釀酒工藝並選育酵母，造就了具德式拉格型式的台灣啤酒，就此成為台灣啤酒的主流。

台灣啤酒的前身為高砂啤酒，日治時期的酒瓶商標畫有兩位武士。 分享 facebook

酒廠內保存著許多傳統的黃銅糖化槽，於兩、三年前停用，現在轉而使用不鏽鋼製的糖化槽，以便清洗。「黃銅製的糖化槽現在很罕見，所以很珍貴。有些拍攝復古戲劇的團隊，都會來這裡取景。」台啤副總經理吳輝煌引以為傲地介紹著台啤的歷史古物。

昔日的啤酒廠房已經成為古蹟保存工場，綿長的廊道裡，牆上懸掛著泛黃的黑白照片，述說著過去勞力密集的製酒年代。其中一張，建國啤酒廠附設幼兒園的學生畢業照，就是最好的證明，當時有許多婦女在酒廠上班時，將孩子交託給幼兒園，以專注於工作。

過去啤酒的發酵，需要人不斷地手動調整，有了自動化設備之後，人力需求大幅減少，每個時段只需要三個人操作，透過操控室儀板上的各式按鈕，調整溫度、濕度、壓力等等。操作員隔著玻璃牆，背後整個牆面都是按鈕，科技感的畫面與先前的復古照片，形成強烈對比。

黃銅製糖化槽逐漸被不鏽鋼製設備取代，目前台北啤酒工場內的已停用，轉為觀光用途。 分享 facebook

創新口味，回應挑戰

百年歲月，改變的不只是器材與人力，台啤的口味也不斷推陳出新。

台啤經典啤酒是最早的一款，改良了高砂啤酒，加入了台灣蓬萊米。一方面為了提升啤酒的香氣，減少原本的苦澀，另一方面，也為了幫助當時的農民，解決稻米過剩的危機。

50年來，經典台啤成為台灣人最熟悉的啤酒，酒罐上的藍色水波紋也成為品牌最令人難忘的印象。直到1990年代前後，開放歐美地區、日本及東南亞地區啤酒進口；2002年台灣加入WTO，取消菸酒專賣制度，面對這些變化與挑戰，公賣局為此也改制為台灣菸酒公司，更開始推出口味多樣的產品，以因應啤酒市場的激烈競爭。

當時啤酒口味趨向清爽，於是台啤推出金牌啤酒，回應挑戰。

「相較於經典啤酒，金牌啤酒的糖化程度提高，發酵更完全，喝起來更順口。此外，還提高了蓬萊米與芳香型啤酒花的比例，使整體香氣更為清新。」啤酒事業部副理陸耀明表示，這項新產品後來成功獲得大眾青睞，逐漸取代「經典」成為台啤的暢銷酒款。

承襲著金牌的好風味，18天生啤酒接著誕生。相較於熟啤酒，生啤酒少了高溫熱處理的步驟，因此，保留著啤酒的營養與生鮮的滋味，但保存期限因此大幅縮短，運送過程也必須低溫保存，架上的生啤酒一旦超過18天，一律回收處理，以維持品質。

18天生啤酒推出後，同樣獲得好評，而它的發想其實是個美麗的意外。當初民眾到啤酒廠參觀，試喝了一口新鮮、未經熱處理的啤酒，發現其口感、滋味與平常所喝的截然不同，清爽的感覺在喉中迴盪，因此激勵了台啤推出新產品的決心。

台北啤酒工場內保存日治時期建築──紅樓，其建築構造與同時期的總督府與專賣局類似。 分享 facebook

在地食材，才是「尚青」

「在地、新鮮」原本專屬於台啤的優勢，隨著外來啤酒廠商來台設廠，再次出現了挑戰。面對競爭者下的戰帖，台啤用「在地的精神」回應。產地直達、低溫配送的18天生啤酒已經是一大優勢，接下來更推出具「台灣味」的產品。

台灣身為水果王國，出產的果實都是農民的驕傲，顆顆香甜多汁，適合加入啤酒。於是台啤開始尋找搭配的水果，例如玉井的愛文芒果、關廟的金鑽鳳梨、二林的黑后葡萄，酸甜度高，又帶有迷人香氣，因此完美融入台灣啤酒。

上市後，不只吸引了國內消費者的注意，也讓在台灣的外國人愛不釋手，尤其是芒果啤酒，對韓國人的魅力，超越了對本國人的吸引力。根據台灣菸酒公司於2015年的韓國市場考察報告指出，位居溫帶的韓國，對芒果這類熱帶水果情有獨鍾，餐廳與咖啡店的菜單上，時常會出現芒果口味的飲品，因此台啤的芒果啤酒在韓國市場有很大的潛力。實際上，網路也出現了韓國人試喝台啤啤酒的影片，片中人物品嚐所有口味的台啤後，直呼芒果啤酒是他們心目中的第一名。

水果啤酒的創新，背後最大功臣是烏日啤酒廠的研發團隊。台啤在全台總共有四座啤酒廠，依建立時間排序為：台北、烏日、善化、竹南，以供應日益增多的啤酒需求。當初設址於烏日啤酒廠，是考量位於中部的地點，其交通運輸較合乎經濟效益，隨著時間累積，開始有研發雛形。加上2007年菸酒公司招考，一批新進同仁加入，其中幾位被納入研發團隊，台啤口味研發小組自此成形。

談起水果啤酒的研發過程，負責研發的成員江惠嫻表示，當初是為了加入台灣特色農產，也希望能做出一款酒精濃度較低、較清爽，能夠吸引女性的啤酒。當她看到網路上許多正面的評價，研發過程的努力都值得了。

「水果啤酒不是混合果汁與啤酒這麼簡單。果汁裡的果膠必須先去除，以免增加啤酒稠度、加快氧化速度，而鳳梨的酵素會分解蛋白質，瓦解啤酒的泡沫，因此要先熱處理。」江惠嫻說，除了果汁的處理，後續的溫度、濕度、壓力都要不斷試驗，才能找出製作水果啤酒的完美條件。

研發小組廣蒐具台灣在地特色的農產品，他們先在網路認識農作物特色，再到當地洽詢農夫與廠商，了解實際產況與合作機會。「我們會天馬行空發揮想像力，作任何有趣的發想，看似與啤酒不搭的食材，透過後續處理，兩者也可以擦出火花。」江惠嫻笑著說。

台啤近年走向創新，除了經典款啤酒，也開始研發多樣口味，而團隊成員多元的背景，更有助於發想新口味。有成員曾提出以台中的特色食材──麻薏搭配啤酒，認為這類蔬菜的苦味與啤酒的苦味，能夠混合產生有層次的風味。所有研發的在地食材，即使不會全部成為啤酒搭擋，但都會保存下來，建立資料庫。

台啤副總經理吳輝煌，見證品牌從公賣局時代到台灣加入WTO，走向多元研發與行銷。 分享 facebook

親近土地，連結人民

「台啤的精神，就是要親近這塊土地，連結人民的故事。」在台啤工作超過30年的吳輝煌說，做啤酒不只是一項技藝，還要懂得連結原料背後的故事，及消費者的感情。

台啤近期推出的新口味，除了水果，還使用了更具地域性的農產，例如深葉啤酒使用日月潭的阿薩姆紅茶；桂花雨精釀啤酒加入苗栗桂花，讓台啤更貼近土地。酒瓶上的塗鴉，也跟著轉變，出現「在地限定」的特色。

台南市政府與台啤合作，推出「成功啤酒」，讓鄭成功化身代言人，搭配精神口號「一定要成功！」，創造了極具在地歷史風情的一款商品。吳輝煌回憶，不僅國人搶購，許多到台南旅遊的日本人，也加入購買行列，帶回家鄉當伴手禮。後來有日本雜誌聽聞這創意，也專程到台灣採訪，「成功啤酒」儼然成為台灣之光。

不只台南，台啤也推出了「台北城市之酒」──北啤精釀，酒瓶上印有北門圖案，由市定古蹟台北啤酒工場製作，成為台灣史上首次以城市命名的國產啤酒。

在台灣的重要時刻，台啤也會變裝出現，與大眾歡慶。從傳統節日──中秋節、中元節與國慶日，到台灣主辦的國際賽事──2017台北世界大學運動會，甚至是蔡英文總統上任，每個屬於台灣的時刻，台啤都希望與這塊土地上的人民在一起，展現在地精神。

百年時光，台啤的包裝與口味不斷多元化，以回應時代的需求，但不變的是，內在的精神。如同台啤精釀啤酒的吉祥物──嘎姆，看似洋化的名字，卻是啤酒靈魂──酵母的台語。透過擬人化的比喻，展現出經典品牌活潑、年輕的另一面。