把種子「種」回生活 種子野台的保種運動

遠渡重洋的神父南耀寧，走進偏鄉部落，在教友家中主持禮拜，融入當地人的生活。 （林旻萱攝） 分享 facebook

【文˙鄧慧純 圖˙林格立】

一顆種子，不僅僅是生命的起源，更有自身的文化脈絡。因此，保種不僅是保存那僅此一株的生命體，更應是將其背後相關聯的文化體系、情感記憶、生態智慧等都能被傳承、保存。這種非典型的文化保種運動，簡子倫正用生命實踐著。

清晨五點，天剛濛濛亮，我們與簡子倫相約在花蓮車站，驅車往卓溪南安部落，開始一天的工作。簡子倫要拍攝小米收成和部落聚會所的開工儀式，並訪問部落種植小米和布農豆豆的達人。開著中古的手排車，一路顛簸震動，趁著這段長約100公里路程的空檔，簡子倫一路說著他人生從「古物」到「穀物」的歷程。

種子野台慢慢騎

小米採收。 分享 facebook

大學修習的是藝術，考上古物所的那年暑假，簡子倫卻在一趟澳洲打工度假的歷程中，對農作起了好奇，「種子」因之在他生命中發了芽。

他先在「農法學堂」學怎麼當一個農夫，之後繼續在花蓮「大王菜舖子」擔任菜車駕駛。將各類蔬菜送往迎來的過程中，他成了農業資訊的交流站，但也發現讓人費解的問題：「種子留就有了，為什麼一定要買？」進一步才了解到在商業機制的運作下，以求取產量為選種的標準，造成作物單一化，種子的多樣性逐漸喪失。

個性裡有一股傻勁，簡子倫想到就去做。覺得保種很重要，一定要跟大家多多宣導，利用農閒之餘，他騎著一台電動三輪車，車上載著種子和凱風卡瑪書店捐的生態書及繪本，在花東縱谷上慢速奔馳，一邊跟在地居民交換種子，一邊分享保種的概念，「但現在回想起來真的天真，種子交換真不是那麼單純的事情。」簡子倫說。

「人藏夢‧夢藏種‧種藏人」展覽結束後，一部分展品搬到傳統市集打游擊，同時進行傳統作物食譜工作坊。 （種子野台提供） 分享 facebook

保存種子背後的文化脈絡

2013年，他遠行到印度，為了了解當地的種子交換的機制。這個南亞大國當初引入基因轉作，致使跨國公司壟斷種子市場，農夫借貸買種子，卻因無力償還，造成許多小農破產自殺。鑑此，印度民間紛紛成立種子銀行，以不合作運動的概念，教導農夫自己設法留種，透過分享種子，跟基改說不，拿回種子自主權跟糧食自主。

去了一趟印度，簡子倫發現種子交換其實是一個龐大的機制，而不僅只是單純的交換種子，「其實難的是交換之後，要怎麼樣讓品種繼續留存。」「如果僅是保種，卻不知道怎麼照顧種子，及它背後的文化脈絡與情感故事，這樣的種子保存是很空洞的。」簡子倫說。

跟隨簡子倫一天的工作行程，我們才約略捕捉了一絲絲他所提的文化脈絡線索。

一早，抵達南安部落拍攝小米收成，跟tina（布農語稱呼女性長輩）潘竹菊聊今年的收成情況；上午十點，接續拍攝南安部落聚會所的開工儀式，看著部落頭目的祝詞、陳列的祭品、儀式的科典等，都與部落文化緊密聯繫，屬於部落生活的日常。

午後，我們再折返回tina家，簡子倫要為日後紀錄片的拍攝預訪準備。

潘竹菊面對鏡頭，把玩著手中拿來留種的布農豆豆，緩緩道出：

「這個bainu mew（部落暱稱八家將豆）不要曬乾，新鮮的來煮比較好吃，曬乾的話要煮很久才會一樣鬆軟」，蒸熟後打碎，（口感）就像麻糬一樣。」

「上回去埔里參加布農族運動會發現那邊還留有bainu（豆）mew （眉毛）的豆豆品種，才又找回來。」

細看她手中的品種，光豆類就有樹豆、花豆、萊豆、鵲豆、斑豆等，又可再從大小、顏色、花紋、質地等做出品系的區別，這位國寶級的部落豆豆達人藏種的多樣性可見一般。

文化脈絡這龐雜的體系著實過於抽象難以理解，細看簡子倫為拍攝紀錄片條列的採訪大綱，內容跨及夢的指引、農耕歲時、田間出現的物種、農作流程、農耕工具、煮食方式等面向，我們從採訪過程能窺見的實在有限，但從tina的話語中，約略體會到簡子倫所說種子的文化脈絡， tina對作物的情感，這些烹煮的知識與味覺的記憶，是保種任務中更需要傳承的，理解種子背後的故事，也是保種人的任務。

簡子倫不只想把種子再種回「土地」，還要再種回「生活」中。 分享 facebook

填補多樣性的家庭菜園

在四處遊走的經歷中，簡子倫開始接觸和聽聞各地方傳統作物，也發現村落「食」的品種逐漸減少，甚至消失。舉例來說，豆類是原住民族的重要食材，它易於保存，又是最好的蛋白質和蔬菜來源，至今他們仍保有食用豆子的習慣，「品種能夠留存不僅是商業因素，有些是情感，牽涉到情感因素就會跟文化扣連得很緊，阿嬤教他怎麼吃，他就繼續教他的孫子怎麼吃。可是當年輕人口外移，小孩子不在部落裡長大，這樣的味覺經驗、記憶在文化情感層面斷裂得很快。」簡子倫憂心地說。

所幸我們還有家庭菜園。「在保種的運動中，維持多樣性最強的角色是部落或地方的媽媽。」她們知道如何在一小片土地裡，維持最高的多樣性，養活一家人，這就是家庭菜園的概念。

簡子倫帶我們拜訪在南安遊客中心工作的宋大姊，她在遊客中心後方自家的菜園，種了小米、刺蔥、豆類及各類族繁不及備載的野菜。乍看之下這塊土地像被自然徵收般的雜亂無序，但跟著宋大姊的腳步，東一區小米、西一叢玉米，裡面還有重新種回來的龍爪稷，僅管會除草，但會特別留下野生的山萵苣，旁邊一棵大樹上攀附著八月豆的藤蔓，這才領略到家庭菜園的厲害之處。部落媽媽深深清楚土地的個性，保持原有的地貌，不做大規模開墾；智慧地選擇留下灌木，當作支架；她們挑選不需精細操作的物種，產量不高，但相對的栽培管理也比較輕鬆。

媽媽們就是靠一小塊地維持餐桌上的多樣性，同時也透過不斷的種植、分享來保種。

族人齊聚開工儀式，頭目念誦祝詞，簡子倫從旁記錄，可見每個人在保種行動中的角色。 分享 facebook

找到自己的保種位置

在印度觀摩了農業前端的交換機制，簡子倫又去了日本，想了解後端行銷的真義。在日本見習才發現他們把食物玩得很高段，「在我的角度看，它其實是一種食物策展。」日本對古來種（傳統品種）作物的飲食研究，還能追溯到德川幕府時期，甚至可以呈現料理的考古學，再現彌生時代的餐桌。

日本的經驗也讓簡子倫驗證了自己心中所想的：「在保種任務中，每個人都有自己的位置。」看到日本的合作機制，他領悟到保種不可能是單打獨鬥的事業，保種牽涉到的是整個產業環境的問題。產業有不同的分工，過程中每一種身分，如種植的人、保存傳統品種的人、做加工料理的人、做歷史研究的人、報導的人、做推廣教育的人，都有自己的位置，甚至「今天任何一個品種留下來，都是因為祖先們很認真地吃它們，努力地吃也是一種保種行動。」簡子倫眼睛發亮地說。

比如說，上午六點就下田，拿著小刀動作俐落地把一株株結實累累的小米穗採收下來的tina們是保種任務的種植者，也是留種者。

拿著攝影機，在一旁拍攝訪問的簡子倫是保種任務中的紀錄者。

邀請簡子倫參與這次的紀錄行動的是羅紀彥，在慈心基金會協助南安的稻田有機轉作和布農豆豆專案，是倡議者。

採樣的小米要作成標本，要送交到不在現場的研究者林志忠手中，這又出現了保種任務中學術研究者的角色。

少小離家的蘇志民，現在屏東經營「小農餐桌」，他帶著一家子回來，打算運用布農豆豆研發新菜色。他是保種中料理人的身分，同時也是文化的繼承者。

設計公司三月半負責計劃案整體形象設計和包裝。而支持這次文化紀錄計畫的是林務局花蓮林區管理處。

在南安遊客中心，遇見的tina Buni，她在遊客中心前擺攤賣布農豆豆，她向族人收購豆豆，最清楚部落裡種豆豆的情況，「這也是保種的一個角色，她是布農豆豆總經銷。」簡子倫說。

同一個場景，我們就見習了保種任務中每一個人的位置。

把種子和種子的故事傳續給下一代，在生活中保種，在日常裡實踐。 分享 facebook

喚回人與自然的連結

運用自己的專長，簡子倫投入許多非典型的保種，早些年的「種子野台」、「人藏夢‧夢藏種‧種藏人」傳統作物策展，希望大眾重視傳統作物的續存與記憶；在花東台11線上舉辦的森川里海濕地藝術季創作「有種棲息所pahanhan no sapaloma」，搭建一座意義轉化過的穀倉（阿美族語ariri），供人與種子共處以感受共同的生命時間，再牽續人與作物與自然的關係。他也拍攝紀錄片，還有為花蓮農改場80年場慶策展。

簡子倫戲稱「我就是雜務長呀！」「我會做那麼多雜事，是因為保種真的是需要從另一個角度被帶進生活。」當今現代人的生活與自然脫離太久，許多理所當然的事情卻被忘了。「保種如果不在生活裡實踐，就不具意義。沒有在生活裡佔有一席之地，它就會被遺忘，沒有和它產生關係，你就不會重視它。」

2016年，過度工作的簡子倫，無預警地倒下了。到院前沒了呼吸心跳，昏迷了七天，嚇死了身邊的親人朋友。

休養了一年，重新回到保種行動的簡子倫，仍持續自己從印度回來後堅持的就地、異地並行的保存機制，在自己的一小塊地種下分享來的品種，形成一份移地的備份，並堅持倡導種子就地保種的重要性，因為有了文化脈絡，種子才是活的，並有機會發展出新的多樣性。他也繼續選用不同媒介，說保種的故事，讓更多人知道保種的重要。

一路的探尋，簡子倫逐步修正自己的步伐與路線，一開始是孤身一人騎著三輪車的種子野台，如今，他學會兜攏一群志同道合的人，一起來實踐。他在中間成為媒合者，用攝影、用策展、用藝術，跨域的合作，建構相互理解的過程。

「幫大家找到保種運動中的位置，使保種與每個人產生關係，這樣就可能是改變的開始。」他的初心，始終沒變。