度咕屋 Do Good Things 何俊賢的非典型教育現場

遠渡重洋的神父南耀寧，走進偏鄉部落，在教友家中主持禮拜，融入當地人的生活。 （林旻萱攝） 分享 facebook

【文˙蘇俐穎 圖˙林旻萱】

早在真正踏進度咕屋以前，不曉得與它錯過了多少回。

屹立淡金公路旁，車輛呼嘯而過的跳石海岸邊，那沙漠色、蟻穴外型的房子，分外惹人留心。

它既非咖啡館，也非民宿，從高空俯視，像一隻蹲伏在海岸邊的海龜，房子的主人何俊賢將之命名為度咕屋。

它像閩南語諧音的「度咕」（打瞌睡），令人放鬆、舒心，也像英文名「DoGoodHouse」，被賦予使命，要藉此do something good。

還記得小時候與手足在家裡玩躲貓貓的光景，家裡成了處處玄機的遊樂場，充滿遊興，踏進度咕屋的心情，就像這樣。

不同多數建築的稜角分明、光滑無暇，拱形的結構體、扇形的窗櫺，牆面還有著凹凹凸凸的觸感，充滿了意趣。

2008年，屋主何俊賢領著一批建中、台大的學生，以及鄰近的農友親躬造屋，費時三個月完成，這間沒有冷氣，卻冬暖夏涼的小屋，讓他以素人之姿奪下第一屆台灣綠建築比賽首獎。

隨著聲名遠播，想拜訪度咕屋的人著實不少。三伏天裡，何俊賢迎來了一組又一組不畏炎熱的客人，包括我們。

曾是數學老師的他，言談裡還保有教師的威嚴，在介紹房子前，他先率著一大群人到對岸的海邊淨灘，一人撿一只擱淺在岸上的寶特瓶。

原來，當初買下這片面海背山的土地，何俊賢除了在這裡種菜，農閒時，他時常不畏豔陽地到海邊撿垃圾，即便當地人喊他「憨仔」也不以為苦，就這麼一撿就撿上了兩、三年。

不同多數建築的稜角分明、光滑無暇，度咕屋拱形的結構體、扇形的窗櫺，牆面還有著凹凹凸凸的觸感，充滿了意趣。 分享 facebook

與老天的一場對話

令人意外的是，那時的他並不快樂。

出身貧窮的何俊賢，從小就奮發苦讀，也爭氣地一路攻讀到台大工程科學及海洋工程博士，畢業後的他白手起家踏入補教業，也與太太生下兩個女兒，平步青雲的人生，已讓許多人望塵莫及。

「難道，人生就是不斷不斷地賺錢嗎？」彼時，理應邁向不惑之年的他卻提早發生「中年危機」，為了緩解無來由的鬱結，每天清晨四、五點，他摸黑出門打高爾夫，把北部的球場都打上了一輪。

直到在北海岸的球場上，一名球友向他分享個人的體悟：「為什麼要花這麼多時間，去賺自己用不到的錢？」啟發了他給自己一道命題：「如果只剩下一年的壽命，什麼事情是最重要的？」

「家人的健康。」答案呼之欲出。

因此，喜愛北海岸風光的他，買下了一塊農地，決定在這裡耕種，用健康的食物照顧家人，豈料卻因此開啟了一場「與老天無聲的對話」。

「一間奇特的房子，不是民宿也不是咖啡館，那主人一定有他的想法。」何俊賢這樣想。他建造度咕屋，藉機吸引人聽聽他的理念。 分享 facebook

把海廢變成「有用的東西」

作為農業的門外漢，何俊賢坦率地說，一開始的他也是漫無章法地亂種，到後來改採「三明治耕種法」，這種以一層有機土、一層穀殼與廚餘、一層有機土的種植方式，讓廚餘成了堆肥，且不會發臭，相當適合城市菜園。

無法杜絕的海洋廢棄物，也給了他許多啟發。為了清除被垃圾淤塞的涵管，他發明了特殊的工具，疏通以後，在潮間帶生活的海蟹循著水源到此繁衍，生態也因此豐富了起來。

他也觀察到了垃圾的變化，早年主要是台灣本地的，後來有大陸沿海省份來的，隨著對岸的發展，居然也有從內陸省份漂來的。他每天撿上三大袋，為了處理更是煞費苦心。

工學背景出身的他，做事講求科學基礎，發現問題後更要求解決問題。為了消化掉讓清潔隊員也頭痛不已的海廢垃圾，他帶著女兒用廢油炸保麗龍，體積一舉縮小50倍，但這樣仍然不夠。

垃圾終歸還是垃圾，「應該要讓害地球的東西變成愛地球的東西。」何俊賢動念想，坊間常見把垃圾製作成裝置藝術，但如果不實用，頂多延遲了再被丟棄的命運，只有讓垃圾變成實用性的東西，才能永續。

海邊常見、大大小小的浮球，經過他的巧思稍作加工，利用球體的形狀，做成燈飾、音箱、時鐘，甚至吸引到藝廊前來商量想合作販售。

巨大的保麗龍垃圾，也提供了他靈感。他將廢棄的保麗龍箱設計成蔬菜箱，下層蓄水、上層種菜，交錯堆疊，再以尼龍繩相互串聯，透過毛細現象調節貯水，讓作物仿擬野地裡的植物，可以靠「天水」養活，不需額外澆灌。

這一日，他則領著客人將寶特瓶加工，做成豬造型的撲滿，「只要今天做了一件對地球好的事，就在撲滿裡面投一塊錢，存滿了，拿去犒賞自己吃一頓大餐。」他鼓勵大家。

度咕屋一共有兩間，相互對望，洋人稱這是「哈比人的村落」。 分享 facebook

活用課本知識，蓋自然宅

因著長時間在田間勞動，讓何俊賢動念想蓋一間農舍。但既然要蓋，何不就學以致用？

「讀書有什麼用？」正規教育裡沒有回答的，就利用這一間房子說個清楚。

雖然，濱海嚴苛的溫度、濕度、鹽度，還有公路上的車輛所帶來的空汙，給了許多的挑戰，但也激發了他的想像。

他決定採拱型結構體，這是國中數學二次函數的線條，這種原始的建築型式，就像愛斯基摩人的冰屋，耐得住17級的颱風、8級的強震。

就在拜訪的當日，外頭近40℃的高溫，一行人迫不及待地踏入室內避暑。

這一間節能宅的秘密，簡單的國中物理就能解釋清楚。何俊賢說，首先在建材上不是使用最常見的鋼筋水泥，而是隔熱效果良好的砂質回收土；另外，在屋子的低處與高處，加開許多通風孔，風可以經過戶外草皮降溫，流到室內，熱空氣上升，則從上方被帶走；同時，西南向開的氣窗，可以迎接夏季的西南風，並阻擋寒冷的東北季風。

建造上，他選擇以層層堆疊的方式來構築圓弧的曲線，牆面刷上水性、多孔隙的奈米漆，讓水氣、熱氣均可以自由進出；最後在外層塗上光觸媒塗料，能夠自行分解油汙與動物糞便，因此即便經過了12年，依舊嶄新。

晌午，當陽光從屋頂的天窗，再經過頂樓的樓板折射後盈盈灑落，屋裡明暗交錯，形成何俊賢口中說的「用光線來作隔間」，在如此放鬆的空間，竟有待在昏暗處的客人，不知不覺瞌睡了起來。

何俊賢領著大、小學生一同以竹子編田埂。 （何俊賢提供） 分享 facebook

從國英數理化到生命教育

在海岸邊淨灘的日子，幫助何俊賢經歷了一趟自我療癒與身心的重構。他的朋友、台大心理系副教授連韻文告訴他，那沉浸當下且忘我的狀態，在心理學上稱這作「心流」。雖然日復一日地淨灘，看似機械化，但藉此先放下一切，僵化的心才會出現破口，讓新的想法、創意主動湧現。

「如果我只在乎自己，我就等於全世界的100％，但是，當我去做不只為自己好的事情，就算我不高興，也只佔了1％，若我關心的人高興，我還是會為了他們感到幸福快樂。」他有所體悟。

如今的度咕屋不僅是農舍，也是他推動「環保、綠建築、新農業」理念的夢奇地。6年前，他終於說服家人賣掉了公司，全心投入現在的人生志業。

雖然從教育的第一線離場，但作為一名教師，何俊賢對於學生的關懷卻沒有因此減少。

尤其，當他觀察到現今的社會的功利導向，雖然物質條件富裕了，但人的精神狀態卻更加貧病，「他們像玉一樣，沒有彈性。」許多次領著建中、台大的學生一起工作，他發現即便拔尖卓群的孩子，面對起大環境的考驗，也深感焦慮，但那樣的焦慮，極其隱微，連家長、老師都難以察覺。

因此，他開始利用目前的工作，教導學生在學校課堂上，老師所無法講授的內容，不是國英數理化，而近乎環境教育、人生哲學之種種。

離開教室、走下講台的他，卻更符合古人所說：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」

何俊賢在石碇和平國小的水梯田作品「山澗水」，教導學生水資源與糧食議題，同時結合了山中小學的地景。 分享 facebook

教室外的另類課堂

另一天的午後，我們跟著何俊賢來到繁華鬧區、位在101旁的博愛國小。這個暑假的他相當忙碌，趁著學童放假，同時在三所校園施作小規模的工程，這便是其中之一。

當我們拾級而上到三樓，只見一片綠意襲來。這片連接兩幢建築物間的露臺，本是烈陽直接曝曬的空地，如今在他的規劃下翻新成一處美麗的空中花園。

其中一側鋪上了離地種植的草皮，融融綠意象徵了毗鄰的象山；另一側排成了三座環型的蔬菜箱，高高低低的木箱象徵了鄰近的高樓華廈，裡頭種植的香草會依照季節輪轉生長──當然，這些全都沿用蔬菜箱的設計，只靠雨水，不須人工澆灌。

何俊賢邀請我們席地而坐，體驗這片草地的穩固與舒適，他一面啜飲著特地帶來的冰咖啡，眺望遠處的城景，「在這裡，不比到附近的飯店喝下午茶差吧。」語氣裡不無愜意。

位於台北另一頭的郊區石碇、倚山而建的和平國小，校內的水資源則在他的闢劃下建構出一套新論述。天然的山泉水以及學生洗手後的廢水，導引到了生態池，經過水生植物與曝氣作用的淨化，成為乾淨的水源，除了供學生戲水，也為一方水梯田作灌溉。

環保、食農、科學應用，通通都放在設計細節中，他說：「藉此，可以向孩子傳遞理念，也用不著講大道理。」

現在的何俊賢稱得上退而不休，他以校園作為輻輳點，推廣自己的理念，雖然時常往返奔波各地，相當辛勞，但談起與學生互動的點滴，卻神采奕奕。

問他，現在是否還去打高爾夫？「沒時間，也沒興趣了啦。」他朗笑回答。畢竟，現在的他已經找到了心之所向的幸福。