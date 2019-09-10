台灣劍道「一本」 徐家班的榮耀與傳承

【文˙鄧慧純 圖˙莊坤儒】

「一本」（日文讀音ippon）在劍道中代表一次有效的攻擊得分，但其更深的意涵是結合「氣勢」、「劍路」和「身體控制」，使出的完美一擊，即所謂的「氣劍體一致」。

台灣的劍道奠基於日治時期，之後再靠著一群愛好劍道的前輩們，篳路藍縷開出一條小徑，大家都不是專職的劍士，但屢屢讓台灣的名字登上世界盃劍道的排行，擊出漂亮的「一本」。

騎著機車，奔馳在巷弄間，徐恒雄穿著深藍色的道服，身上的護具還沒來得及脫下，摩托車在診所前停下，立馬鑽進診間幫病人看病。

桃園劍道故事館館長徐彥郎描述當年常見的景象，他的三哥徐恒雄（1940~2014）除了是桃園知名的耳鼻喉科醫生外，他更出名的副業是劍道的金牌教練，教劍道比當醫師還投入。在他一手調教下，桃園一群血氣方剛的孩子脫胎換骨，打出人生另一片天，寫下台灣區運動會劍道23連霸的紀錄。

劍道故事館裡的一景一物，都載滿記憶，天花板上，橫掛著徐家班弟子親筆落款使用過的竹劍。 分享 facebook

父子皆俠醫，仗劍懸壺

徐家一門，醫生最多。一家六兄弟中，有五位是醫生，他們的父親徐銀格（1909~1975）創辦私立桃園醫院，更是台北醫學院創辦人之一。

徐銀格接受日本教育，在新竹中學時期即修習劍道，曾代表台灣赴日參加劍道比賽。1959年台灣出版的第一本劍道書籍《擊劍入門》即出自徐銀格之手。為了推廣劍道運動，他與同好協力籌組「中華民國劍道協會」。1970年，他率中華隊參加世界盃劍道錦標賽，取得團體賽亞軍的佳績。徐銀格為劍道八段高手，過世後，感念他對台灣劍道的貢獻，受追贈為九段範士。

徐恒雄遺傳了父親的運動基因，年輕時是桃園市的籃球代表隊，後來改練劍道，就讀台北醫學院時期，他創設北醫劍道社。之後，徐恒雄返回桃園行醫，也開啟桃園劍道輝煌的篇章。

徐彥郎整理徐恒雄工作、生活的空間，籌設桃園劍道故事館，為父親與哥哥一生留下紀錄。 分享 facebook

徐家班成軍

返桃之初，徐恒雄曾代表桃園劍道隊出賽，由選手轉任教練後，更展現他在訓練傳承上出色的才華。

除了固定在桃園青溪、八德國中等幾間學校教劍道外，徐恒雄不時在路上撿回正值青春期叛逆、不愛念書的學生，教他們練劍。當時，銀格醫院所處的永樂街巷弄內，早晚都有劍道練習的吆喝聲，鄰居剛開始以為有人打架鬧事，實際上，卻是徐恒雄把這些曾在邊緣地帶徘徊的孩子，放在身邊照顧，用劍道消耗他們過剩的精力，不讓他們到外頭學壞，走偏路。

不只是劍道的老師，徐恒雄待這群子弟兵如自己的小孩。一生未婚，他投注了工作外所有的精力，看顧這些學生。他關心子弟與父母的相處情況，還不時充當親子間的溝通者。他的診所就是孩子們的家，他將住處與隔壁銀格醫院的頂樓闢為練習場，子弟們都在那兒練劍，徐恒雄利用看診的空檔指導學生動作，一整天都跟學生處在一起。

練劍之外的時間，徐恒雄像是個孩子王，帶著一群弟子到海邊玩，吃好料。他的弟子每回受訪，總不忘提到教練當年開著自家的救護車載他們參加比賽，比賽前大夥兒一起住在病房集訓的時光。

多次率領中華代表隊拿下世界盃劍道錦標賽銅牌的徐恒雄，推廣台灣劍道功不可沒。 分享 facebook

敬天上的教練

徐恒雄帶著孩子南征北討比賽，戰果豐碩，一面面獎牌建立孩子們的自信心，讓他們相信自己無窮的可能性與潛力。這群孩子在徐恒雄的訓練下，許多人獲保甄各體育學院，有了更寬廣的未來。徐彥郎說：「哥哥喜歡看孩子成長，有些孩子從什麼都沒有，因為學劍道獲得保送，這樣他最高興。」現在服務於桃園市青溪國中學務主任的黃光榮就曾說，沒有遇見徐恒雄，他今日不可能在教育界服務。

桃李滿天下，徐恒雄訓練的學生少說超過500人，而且師徒情誼一世不滅。

徐恒雄在2011年被發現肺腺癌第三期。治療期間，病床旁總能見到子弟陪伴。徐彥郎說：「謝吉林（徐恒雄的乾兒子）特別讓我們家族很感動，哥哥生病的時候，他辭了學校的工作，陪哥哥住在一起，就近照顧。」。

化療的辛苦，折磨這位鐵漢，但他待不住病房，又偷跑到榮總、北醫的劍道社團繼續教劍，看著回顧的影片，病中的徐恒雄，一拿起竹劍，聲音還是宏亮，擊劍的手法仍飛快，「他只要到劍道館（身體）就恢復了」，徐彥郎說。

2014年，徐恒雄不敵病魔離世。當年桃園劍道隊再次拿下全民運動會劍道冠軍，選手們排成一列，把獎牌舉向天，向在天上的教練致敬。

劍道強調氣、劍、體合一，才能得到完美的一擊。 分享 facebook

充滿記憶的劍道故事館

徐彥郎，徐家的第五個男孩。他笑稱：「因為我沒有練劍，所以成了劍道故事館的館長。」

在徐恒雄過世後，徐彥郎整理當初徐恒雄工作、生活的空間，想為父親與哥哥一生留下紀錄，而籌設了桃園劍道故事館。

徐彥郎解釋，一樓的空間，半邊是昔日徐恒雄看診的場所，半邊是劍道學生活動休息的空間，聽著徐彥郎的描述，彷彿能看到子弟們穿著道服，練完劍，自己開冰箱找東西吃的畫面。

二樓設計為「知內音樂廳」，提供音樂演出與講座之用，他也將徐恒雄的生平製作成影片，讓來訪的民眾透過影像了解爸爸和哥哥的事蹟。只是每當徐恒雄的弟子幫忙導覽，到了二樓這一關，他們都自動退避。「這支影片劍道學生不愛看，每個看了都掉眼淚。所以他們帶導覽，都讓民眾自己看，他們到樓下等。」不忍睹物傷情，足見師徒的情感深厚。

三樓作為劍道故事的主體，徐彥郎找上策展達人王耀邦，讓空間講述徐家班的故事。

天花板上，橫掛著徐家班弟子使用的竹劍，有大弟子黃光榮、岳建中、邱垂夕、黃靖哲、劉有元等，這些名字都曾在中華劍道代表隊中出現。

展場牆上堆疊的VHS，是徐恒雄當初錄下無數比賽的畫面，供子弟們檢討、觀摩動作之用。牆上的地圖，紀錄了徐家班出征世界劍道的足跡。徐家班的子弟兵屢次囊括多名國手席次，除了代表台灣出賽世界盃劍道錦標賽，在1991、1994、1997、2006年四度拿下團體賽季軍；並在台灣區運動會創下23年連霸（1979～2003），這幾乎是不可能的紀錄。

承襲徐恒雄的精神，劉有元（右四）繼續把劍道的精神發揚，調教下一代的國手，他的女兒劉家榕（左四）也是國手之一。 分享 facebook

開枝散葉的徐家班

2018年第17屆世界盃劍道錦標賽在韓國釜山舉辦，由徐家班劉有元擔任男子隊教練，拿下團體賽第三名，是睽違12年之後，台灣再次躋身世界盃的排名。

劉有元12歲那年遇見徐恒雄。家裡開武術館，劉有元卻愛往劍道館跑。他記得剛開始練習劍道的基本架勢中段，沒有竹劍，同伴多用竹掃帚柄代替，他耍帥拿了家裡武術館的木刀，沒想到練定力一站要站半小時，木刀比竹掃帚重多了，至今他仍拿這件事當玩笑講。但一路不放棄的堅持，是劍道那種對內心自我精神突破，讓他著迷於此，劉有元解釋。

一路上有許多業師指導過他，但徐恒雄對他的影響最大。徐教練的教導加上自身勤奮苦練，國三那年劉有元就拿到全國冠軍，開始出國比賽交流。

劉有元曾五度獲選為世界盃的國手，他自言1997年在京都的比賽打得最好，他和日本選手宮崎史裕（全日本選手權優勝）的延長賽今日仍在網上流傳，他也獲得當年年度的敢鬪賞。

劍道不僅修身也練心，劍道作為一項競技運動至今仍存有主觀判決的偏差，「修練到最後，我發現裁判因素只影響某一小部分，其實重點在選手的心態，你的抗壓性夠不夠。」不受競賽壓力的影響，打出讓人心服口服的「一本」，也是徐恒雄的教誨。

至今還堅持在劍道的路上，劉有元說：「想要傳承徐教練的想法和精神。」2000年，他開設了自己的道館，把劍道的精神傳承。

時間將近晚上七點，道館的學員陸續進來，跟教練問安後，從擦地整理環境開始，換好衣服後正坐默想。把心緒安定下來，才開始今日的修行。

從送足三步、面（めん）、小手（こて）、胴（どう）的攻擊，課堂上，劉有元一再強調腳步的重要性，觀察好與對方的距離，就很好得分。他要學員每一次的攻擊練習都使出全力，氣、劍、體配合。劍道攻擊的速度超級快，竹劍交擊大概只需0.19秒，這需要每天揮劍數百次，一次次來回的練習，讓身體肌肉自動記憶反應，才能在技競場上展現平日的修行。這些道理、基本功看似簡單，卻是知易行難，是修行者自己的課題，也正是道館牆上寫著「百鍊自得」四個大字的真義。

夜深了，整個道館還充斥著吆喝及竹劍敲擊發出「啪、啪、啪」的聲響，但空間內，一名國小學員瘦小的身影卻特別吸引我們注意。拿著快比她高的竹劍，眼神無畏、無懼，一再地跨出腳步，練習正擊面。讓人想起劉有元的話，「劍道帶給我最大的影響是『誠』這個字。很多事情需要用最真誠的力量去做，才是最真實的。」人生的道理在劍道中，自得印證，一路以來，台灣的劍道亦是如此。