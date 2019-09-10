親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

馬、韓今晚再同框 行程改為韓國瑜等馬英九

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手：我真的好愛台灣！

台灣劍道「一本」 徐家班的榮耀與傳承

2019-09-10 13:02台灣光華雜誌

【文˙鄧慧純　圖˙莊坤儒】

「一本」（日文讀音ippon）在劍道中代表一次有效的攻擊得分，但其更深的意涵是結合「氣勢」、「劍路」和「身體控制」，使出的完美一擊，即所謂的「氣劍體一致」。

台灣的劍道奠基於日治時期，之後再靠著一群愛好劍道的前輩們，篳路藍縷開出一條小徑，大家都不是專職的劍士，但屢屢讓台灣的名字登上世界盃劍道的排行，擊出漂亮的「一本」。

騎著機車，奔馳在巷弄間，徐恒雄穿著深藍色的道服，身上的護具還沒來得及脫下，摩托車在診所前停下，立馬鑽進診間幫病人看病。

桃園劍道故事館館長徐彥郎描述當年常見的景象，他的三哥徐恒雄（1940~2014）除了是桃園知名的耳鼻喉科醫生外，他更出名的副業是劍道的金牌教練，教劍道比當醫師還投入。在他一手調教下，桃園一群血氣方剛的孩子脫胎換骨，打出人生另一片天，寫下台灣區運動會劍道23連霸的紀錄。

劍道故事館裡的一景一物，都載滿記憶，天花板上，橫掛著徐家班弟子親筆落款使用過的竹...
劍道故事館裡的一景一物，都載滿記憶，天花板上，橫掛著徐家班弟子親筆落款使用過的竹劍。
分享

父子皆俠醫，仗劍懸壺

徐家一門，醫生最多。一家六兄弟中，有五位是醫生，他們的父親徐銀格（1909~1975）創辦私立桃園醫院，更是台北醫學院創辦人之一。

徐銀格接受日本教育，在新竹中學時期即修習劍道，曾代表台灣赴日參加劍道比賽。1959年台灣出版的第一本劍道書籍《擊劍入門》即出自徐銀格之手。為了推廣劍道運動，他與同好協力籌組「中華民國劍道協會」。1970年，他率中華隊參加世界盃劍道錦標賽，取得團體賽亞軍的佳績。徐銀格為劍道八段高手，過世後，感念他對台灣劍道的貢獻，受追贈為九段範士。

徐恒雄遺傳了父親的運動基因，年輕時是桃園市的籃球代表隊，後來改練劍道，就讀台北醫學院時期，他創設北醫劍道社。之後，徐恒雄返回桃園行醫，也開啟桃園劍道輝煌的篇章。

徐彥郎整理徐恒雄工作、生活的空間，籌設桃園劍道故事館，為父親與哥哥一生留下紀錄。
徐彥郎整理徐恒雄工作、生活的空間，籌設桃園劍道故事館，為父親與哥哥一生留下紀錄。
分享

徐家班成軍

返桃之初，徐恒雄曾代表桃園劍道隊出賽，由選手轉任教練後，更展現他在訓練傳承上出色的才華。

除了固定在桃園青溪、八德國中等幾間學校教劍道外，徐恒雄不時在路上撿回正值青春期叛逆、不愛念書的學生，教他們練劍。當時，銀格醫院所處的永樂街巷弄內，早晚都有劍道練習的吆喝聲，鄰居剛開始以為有人打架鬧事，實際上，卻是徐恒雄把這些曾在邊緣地帶徘徊的孩子，放在身邊照顧，用劍道消耗他們過剩的精力，不讓他們到外頭學壞，走偏路。

不只是劍道的老師，徐恒雄待這群子弟兵如自己的小孩。一生未婚，他投注了工作外所有的精力，看顧這些學生。他關心子弟與父母的相處情況，還不時充當親子間的溝通者。他的診所就是孩子們的家，他將住處與隔壁銀格醫院的頂樓闢為練習場，子弟們都在那兒練劍，徐恒雄利用看診的空檔指導學生動作，一整天都跟學生處在一起。

練劍之外的時間，徐恒雄像是個孩子王，帶著一群弟子到海邊玩，吃好料。他的弟子每回受訪，總不忘提到教練當年開著自家的救護車載他們參加比賽，比賽前大夥兒一起住在病房集訓的時光。

多次率領中華代表隊拿下世界盃劍道錦標賽銅牌的徐恒雄，推廣台灣劍道功不可沒。
多次率領中華代表隊拿下世界盃劍道錦標賽銅牌的徐恒雄，推廣台灣劍道功不可沒。
分享

敬天上的教練

徐恒雄帶著孩子南征北討比賽，戰果豐碩，一面面獎牌建立孩子們的自信心，讓他們相信自己無窮的可能性與潛力。這群孩子在徐恒雄的訓練下，許多人獲保甄各體育學院，有了更寬廣的未來。徐彥郎說：「哥哥喜歡看孩子成長，有些孩子從什麼都沒有，因為學劍道獲得保送，這樣他最高興。」現在服務於桃園市青溪國中學務主任的黃光榮就曾說，沒有遇見徐恒雄，他今日不可能在教育界服務。

桃李滿天下，徐恒雄訓練的學生少說超過500人，而且師徒情誼一世不滅。

徐恒雄在2011年被發現肺腺癌第三期。治療期間，病床旁總能見到子弟陪伴。徐彥郎說：「謝吉林（徐恒雄的乾兒子）特別讓我們家族很感動，哥哥生病的時候，他辭了學校的工作，陪哥哥住在一起，就近照顧。」。

化療的辛苦，折磨這位鐵漢，但他待不住病房，又偷跑到榮總、北醫的劍道社團繼續教劍，看著回顧的影片，病中的徐恒雄，一拿起竹劍，聲音還是宏亮，擊劍的手法仍飛快，「他只要到劍道館（身體）就恢復了」，徐彥郎說。

2014年，徐恒雄不敵病魔離世。當年桃園劍道隊再次拿下全民運動會劍道冠軍，選手們排成一列，把獎牌舉向天，向在天上的教練致敬。

劍道強調氣、劍、體合一，才能得到完美的一擊。
劍道強調氣、劍、體合一，才能得到完美的一擊。
分享

充滿記憶的劍道故事館

徐彥郎，徐家的第五個男孩。他笑稱：「因為我沒有練劍，所以成了劍道故事館的館長。」

在徐恒雄過世後，徐彥郎整理當初徐恒雄工作、生活的空間，想為父親與哥哥一生留下紀錄，而籌設了桃園劍道故事館。

徐彥郎解釋，一樓的空間，半邊是昔日徐恒雄看診的場所，半邊是劍道學生活動休息的空間，聽著徐彥郎的描述，彷彿能看到子弟們穿著道服，練完劍，自己開冰箱找東西吃的畫面。

二樓設計為「知內音樂廳」，提供音樂演出與講座之用，他也將徐恒雄的生平製作成影片，讓來訪的民眾透過影像了解爸爸和哥哥的事蹟。只是每當徐恒雄的弟子幫忙導覽，到了二樓這一關，他們都自動退避。「這支影片劍道學生不愛看，每個看了都掉眼淚。所以他們帶導覽，都讓民眾自己看，他們到樓下等。」不忍睹物傷情，足見師徒的情感深厚。

三樓作為劍道故事的主體，徐彥郎找上策展達人王耀邦，讓空間講述徐家班的故事。

天花板上，橫掛著徐家班弟子使用的竹劍，有大弟子黃光榮、岳建中、邱垂夕、黃靖哲、劉有元等，這些名字都曾在中華劍道代表隊中出現。

展場牆上堆疊的VHS，是徐恒雄當初錄下無數比賽的畫面，供子弟們檢討、觀摩動作之用。牆上的地圖，紀錄了徐家班出征世界劍道的足跡。徐家班的子弟兵屢次囊括多名國手席次，除了代表台灣出賽世界盃劍道錦標賽，在1991、1994、1997、2006年四度拿下團體賽季軍；並在台灣區運動會創下23年連霸（1979～2003），這幾乎是不可能的紀錄。

承襲徐恒雄的精神，劉有元（右四）繼續把劍道的精神發揚，調教下一代的國手，他的女兒...
承襲徐恒雄的精神，劉有元（右四）繼續把劍道的精神發揚，調教下一代的國手，他的女兒劉家榕（左四）也是國手之一。
分享

開枝散葉的徐家班

2018年第17屆世界盃劍道錦標賽在韓國釜山舉辦，由徐家班劉有元擔任男子隊教練，拿下團體賽第三名，是睽違12年之後，台灣再次躋身世界盃的排名。

劉有元12歲那年遇見徐恒雄。家裡開武術館，劉有元卻愛往劍道館跑。他記得剛開始練習劍道的基本架勢中段，沒有竹劍，同伴多用竹掃帚柄代替，他耍帥拿了家裡武術館的木刀，沒想到練定力一站要站半小時，木刀比竹掃帚重多了，至今他仍拿這件事當玩笑講。但一路不放棄的堅持，是劍道那種對內心自我精神突破，讓他著迷於此，劉有元解釋。

一路上有許多業師指導過他，但徐恒雄對他的影響最大。徐教練的教導加上自身勤奮苦練，國三那年劉有元就拿到全國冠軍，開始出國比賽交流。

劉有元曾五度獲選為世界盃的國手，他自言1997年在京都的比賽打得最好，他和日本選手宮崎史裕（全日本選手權優勝）的延長賽今日仍在網上流傳，他也獲得當年年度的敢鬪賞。

劍道不僅修身也練心，劍道作為一項競技運動至今仍存有主觀判決的偏差，「修練到最後，我發現裁判因素只影響某一小部分，其實重點在選手的心態，你的抗壓性夠不夠。」不受競賽壓力的影響，打出讓人心服口服的「一本」，也是徐恒雄的教誨。

至今還堅持在劍道的路上，劉有元說：「想要傳承徐教練的想法和精神。」2000年，他開設了自己的道館，把劍道的精神傳承。

時間將近晚上七點，道館的學員陸續進來，跟教練問安後，從擦地整理環境開始，換好衣服後正坐默想。把心緒安定下來，才開始今日的修行。

從送足三步、面（めん）、小手（こて）、胴（どう）的攻擊，課堂上，劉有元一再強調腳步的重要性，觀察好與對方的距離，就很好得分。他要學員每一次的攻擊練習都使出全力，氣、劍、體配合。劍道攻擊的速度超級快，竹劍交擊大概只需0.19秒，這需要每天揮劍數百次，一次次來回的練習，讓身體肌肉自動記憶反應，才能在技競場上展現平日的修行。這些道理、基本功看似簡單，卻是知易行難，是修行者自己的課題，也正是道館牆上寫著「百鍊自得」四個大字的真義。

夜深了，整個道館還充斥著吆喝及竹劍敲擊發出「啪、啪、啪」的聲響，但空間內，一名國小學員瘦小的身影卻特別吸引我們注意。拿著快比她高的竹劍，眼神無畏、無懼，一再地跨出腳步，練習正擊面。讓人想起劉有元的話，「劍道帶給我最大的影響是『誠』這個字。很多事情需要用最真誠的力量去做，才是最真實的。」人生的道理在劍道中，自得印證，一路以來，台灣的劍道亦是如此。

白紗線牆上以漸層的藍色紗線拼出一個奔跑的人形，彷若象徵台灣的紡織力正奔騰而起。 ...
白紗線牆上以漸層的藍色紗線拼出一個奔跑的人形，彷若象徵台灣的紡織力正奔騰而起。 （林旻萱攝）
分享

台灣光華雜誌

《台灣光華雜誌》記錄台灣最新的資訊新知、藝術文化、生態環境、社會經濟、休閒旅遊，以及台灣景觀和人文專訪，以中英文（紙本版及電子版）、中日文（電子版）三種語言版本，發行世界一百餘國家地區，讓你在忙碌的時候也有偷閒充電的滿足。

相關新聞

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

民間協力新南向 台亞基金會：看見台灣暖實力

2019-09-10 13:02

花蓮豐田人文景致 五味屋的共好旅行

2019-09-10 13:02

台灣創生前線 宜蘭斑大山北月

2019-09-10 13:02

告別塑食年代 從產地到餐桌的減塑行動

2019-08-12 14:34

騎行後山 踩踏台11線風景

2019-08-12 10:36

浴火結晶 樂陶然 釉發奇蹟的孫超

2019-08-12 10:36

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

為台灣而教 改變偏鄉教育的力量

2019-08-12 10:34

桌遊說故事 台灣原創正時興

2019-07-11 11:23

「紙」於至善 解碼紙雕創作家──洪新富

2019-07-11 11:22

種籽的奇幻之旅 千畦種籽博物館

2019-07-11 11:21

相遇風林火山 北海岸騎遇記

2019-07-11 11:20

行腳全台散播正能量 來自土耳其的吳鳳

2019-07-11 11:18

台星共創華劇新局 《你那邊怎樣，我這邊OK》

2019-06-10 11:48

逐海浮光 為海敘事的水下攝影師

2019-06-10 11:48

我們與星星的距離 星空守護聯盟

2019-06-10 11:48

十年工筆佛祖傳 許貿淞的漫漫人生

2019-06-10 11:48

食在有味 用食譜留駐遷徙記憶──程仁珮

2019-06-10 11:46

食鮮快遞 來自產地的地方食通信

2019-05-06 15:51

海廢浩劫 環境生態急急如律令

2019-05-06 15:51

遊戲場革命 把遊戲權還給孩子

2019-05-06 15:51

萬金聖母遊行 多元融合的宗教文化風景

2019-05-06 15:51

守護南迴的心跳 超人醫師徐超斌

2019-05-06 15:51

設計驅動創新思維 城市治理的新可能

2019-04-10 16:47

為修復設立標準 回溯時光的修復師──蔡舜任

2019-04-10 16:47

驚悚電影‧世界發光 特效化妝師儲榢逸

2019-04-10 16:47

當文化遇見科技 啟動想像力的新戰場

2019-04-10 16:47

設計×環保×公益 FNG世代設計寶特袋

2019-04-10 16:47

繽紛狂歡 彩色人生 印度好麗色彩節在台灣

2019-03-11 15:14

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:12

台灣味覺行腳 舌尖的未竟之旅

2019-03-11 15:09

全球客家研究重鎮 台灣多元研究 全球學術聯盟

2019-03-11 15:06

從美援到世界麵包冠軍 台灣飲食風貌變更

2019-03-11 14:49
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-04 15:44

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 13:32

夫妻政治立場不同 常爭吵 怎麼辦？

2019-09-06 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top