民間協力新南向 台亞基金會：看見台灣暖實力

【文˙蘇晨瑜 圖˙林旻萱】

去（2018）年在臺灣亞洲交流基金會舉辦的「玉山論壇」中，總統蔡英文提到台灣可以幫助亞洲，亞洲也能幫助台灣。區域互惠不只落實在台灣的新南向政策，台灣的民間也正默默地以各自的方式，與世界各國做朋友。

2015年4月25日，尼泊爾首都加德滿都附近發生規模7.9強震。地震來襲時，盤踞谷地東方的博達納特佛塔（Boudhanath Stupa）也震感強烈。驚慌失措的人們奔向佛塔，他們相信在這種危急時刻，佛塔可以保佑他們。

這場強震在尼泊爾造成重大傷亡與破壞，偏遠山區對外連繫中斷，道路震得肝腸寸斷，超過8,000人喪生。災後老舊建物倒塌，連知名古蹟也毀於一旦。物資、水、救難工具非常缺乏，就在最需要救援的時刻，尼泊爾政府卻祭出嚴厲的救災物資管制措施，物資很難進入尼泊爾，對救災工作相當不利。

玉山論壇是台灣民間與亞洲區域夥伴間重要的對話平台。 （台亞基金會提供） 分享 facebook

震災救援，台灣不落人後

半年後，台灣海外援助發展聯盟（Taiwan Alliance in International Development，簡稱Taiwan AID）理事長王金英與團隊挺進重災區「達丁」（Dhading）。達丁位於山區，距離加德滿都車程四小時，路況極差。王金英回憶：「沿途所見都是帳篷，地震都半年了，許多人還是住在帳篷裡，沒有潔淨水源，沒有廁所。」

此行是Taiwan AID配合外交部的救災計畫，將募得款項用於尼泊爾的災後重建。「台灣人真的很有愛心，」王金英提到台灣人的善心，眼睛瞬時發亮，「那時衛福部設立捐款專線，沒有特地宣傳，就募得新台幣一億元。」有了重建經費，Taiwan AID與合作夥伴彰化基督教醫院進入達丁山區，並透過當地非營利組織EPF（Ecological Protection Forum）的居中協助，重建了一座多功能社區發展中心（Community Development Center, CDC）。外交部的物資，也透過Taiwan AID與EPF非營利組織而順利進入尼泊爾，真正送到災民手上。

多功能社區發展中心興建完成後，已成為當地村民頻繁使用的場所。採用太陽能發電的社區中心，電力自給自足，活躍的尼泊爾婦女團體在中心內開設電腦班、烹飪班，讓整個社區動起來，而這裡也承擔衛教、醫療訓練及村民活動等多種任務。

青年領袖人才的交流，可加速拓展台灣青年的視野。 分享 facebook

台灣「暖實力」令國際動容

第二期的援助Taiwan AID打算興建綠能民宿，創造就業機會，並引進德國技術，讓當地人學習製作更適合防災的環保磚。令人感動的是，這座位於喜馬拉雅山麓兩層半的低矮建築外，飛揚著中華民國的國旗，並豎立告示牌讓眾人知道，這是Love from Taiwan，是「來自台灣的愛」。

類似Taiwan AID這樣的亞洲援助，被臺灣亞洲交流基金會（簡稱台亞基金會）董事長暨總統府資政蕭新煌稱為台灣的「暖實力」（Warm Power）。Taiwan AID是智庫台亞基金會眾多的合作夥伴之一，而台亞基金會自2018年成立，便不斷推動台灣與亞洲各國的全方位交流，以民間智庫角色，深化台灣與亞洲各國的夥伴關係。

「台亞基金會希望扮演的角色，是把台灣新南向的政策擴大。」蕭新煌指出，政府推動的新南向政策當中，有五大旗艦計畫，包括人才發展、創新產業合作、區域農業合作、醫衛合作及產業鏈發展，以及新南向論壇及青年交流。其中「玉山論壇」的舉辦便是一項創舉，這項論壇自2017年開始舉辦，已成為常態化的區域對話平台；2018年玉山論壇以「共創區域榮景」為主軸，聚焦於區域的繁榮與穩定，也讓亞洲各國看見台灣「新南向政策」和民間社會的區域行動力。當時邀請的講者包括有諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi），以及同為諾貝爾和平獎得主前南非總統戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）。

台亞基金會董事長暨總統府資政蕭新煌認為台灣具備了「暖實力」（Warm Power），更能幫助台灣走出去。 分享 facebook

民間交流走出去

此外，台亞基金會在新南向政策之外，推出五大核心計畫，範圍涵蓋社會公民合作、智庫交流、青年領袖的培養、藝術文化交流，以及亞洲區域韌性計畫，也就是防災。其中公民社會鏈結計畫便是與Taiwan AID合作，藉由Taiwan AID與國際非營利組織間的密切交流，把觸角伸向政府無法深入的角落。

總的來說，台亞基金會的任務，就是在替台灣「交朋友」，並促進區域之間的交流，也就是四個M，「Make Money、Make Jobs、Make Friends，以及Make Family。」在經濟上，促進雙邊甚至多邊的貿易，創造兩地更多的工作機會，照顧80萬名台灣移工與近18萬的外籍配偶。

「政府一直在講以人為中心，我們的五大核心計畫都是為了人。」蕭新煌說，防災是為了救人，青年是未來的主人翁，其他如智庫交流、公民社會鏈結等等，也都是與人息息相關，「而且我們不是單打獨鬥，只靠一個基金會，沒辦法做這麼多事情。」

台亞基金會的多項計畫，串聯台灣的Taiwan AID、遠景基金會、國家文藝基金會、臺北醫學大學、美國在台協會等合作夥伴，並與新南向國家當中理念相同的重要智庫、政策專家、駐台使節、現任及退休官員等進行深度交流，而很多事情都是默默在做，在政府的剛性政策以外，以民間柔性的力量，讓台灣廣結善緣。

台、越兩地藝術家透過台亞基金會的牽線，有了更為深度的互動與交流。 （台亞基金會提供） 分享 facebook

區域對話，文化交流

今（2019）年9月16日，台亞基金會與台灣民主基金會、英國智庫Chatham House舉辦研討會，探討亞洲移民與人口販賣問題對策；4月時則是與菲律賓麥格賽賽獎基金會、美國在台協會共同辦理「亞洲對話：轉型領導權的行動實踐」（Asian Dialogues: Transformative Leadership in Action），針對民主赤字、發展赤字、信任赤字等亞洲重大議題進行交流與對話。去年10月基金會邀請越南六位視覺藝術家來台灣與在台的藝術家、畫家、攝影家、雕刻家交流。基金會也與越南國家藝術文化研究院（VICAS）簽訂備忘錄（MOU），讓藝術文化交流在智庫交流結束後，仍能持續下去。

在防災方面，台灣與印尼、菲律賓等地常年遭受地震、風災、水災等侵襲，地理上屬同一個災難圈。今年5月時，台亞基金會便特別舉辦高峰會議，與越南、緬甸、印尼、菲律賓中級官員交流防災經驗，探討防災倡議。另外為了提升台商在世界各地的整體形象，台亞基金會也會與東南亞各國的當地人士深入訪談，並把訪談結果提供予台商商會，作為塑造台商形象的參考，或許能幫助台商在東南亞以全新面貌出發。

今年與AIT合辦的「台灣亞洲青年領袖交流計畫」，帶領青年至烏來原鄉泰雅部落參訪交流。 分享 facebook

平等分享，訴說台灣的故事

當台灣與亞洲區域各國在經貿上的鏈結越來越深，需要更為深廣的對話，才能帶來區域的和平穩定及繁榮發展。在這部分，蕭新煌認為，台灣與亞洲各國的交流，是基於平等的經驗分享，「我們願意分享，我們不小氣，而且我們能替台灣政府說台灣的故事。」

誠如王金英在海外援助的經驗一樣，當台灣的非營利組織前往亞洲援助時，「我們沒有任何其他意圖，不是為了去賺誰的錢。我們是真心想幫助對方，長期援助，真正做到不離不棄。」

當國際社會正對「銳實力」（Sharp Power）引以為戒的同時，台灣這座島嶼所散發的溫暖、友善，正藉由公私協力的新南向政策，傳達台灣獨有的「暖實力」，讓世界看到台灣對亞太區域的卓越貢獻。