紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

【文˙蘇俐穎 圖˙林旻萱】

你能否想像，一條纖維的細度，可達頭髮的百分之一，長度可綿延十萬公里不斷裂？

當多數人對於紡織產業的印象，仍停留在3K、夕陽產業的層次，台灣業者已將這一項古老的民生工藝結合了尖端科技，發展成堅強的國家實力。

稱台灣是世界的紡織廠，一點兒也不為過。去（2018）年才落幕的世足賽，雖不見台灣隊伍參賽，但放眼望去，包含德國、日本、摩洛哥、埃及等16支隊伍，竟都穿上了由台灣布料製成的運動服裝。

不僅如此，大型賽事刺激消費，球迷爭相購買的結果，該屆世足賽總計銷售超過800萬件球衣，再度印證台灣「隱形冠軍」的美名。

不說還真不曉得，看不見的尖端技術，就藏在看似平凡的經緯縱橫之間。 分享 facebook

機能布料，七成來自台灣

這已非第一遭。當2002年世足賽首次移師亞洲舉辦，彼時聲名大噪、首度踢入前四強的南韓隊，就以一身鮮紅戰袍在觀眾心裡烙下深深的印象。這件球衣的布料供應商，就是台灣的宏遠興業。

職業運動服飾的講究不需贅言，輕便、透氣、耐磨、高韌性是基本，最好還得兼有吸濕、排汗、消臭、防水、抗菌、抗UV、抗靜電等功能，同時還得經得起多次水洗，也不會消退。

台灣約從千禧年之際開始投入發展機能性紡織品，如今在全球的運動、戶外市場，能奪下高達七成市佔率，成績斐然的背後，也是歷經多次重大蛻變。

從戰後隨著國民政府撤退來台，紡織產業開始被帶進台灣，但因本地缺乏棉、毛等天然原物料，轉而將主力放在化學纖維上，甚至在1990年代，向日本人學習超細纖維的技術，開啟機能布料的濫觴。

然而，伴隨著經濟起飛，人力成本的提升，產業鏈開始外移，國際品牌採購據點轉往中國大陸，總產值的下滑，為業者敲醒警鐘。

「要是還回去做過去的市場，一定會面臨紅海的競爭，」中華民國紡織業拓展會秘書長黃偉基為我們回顧了那一段歲月，「那時的業者與經濟部工業局、技術處等政府部門就有了共識，一定要做出不一樣的產品，開創出藍海市場。」

紡拓會秘書長黃偉基娓娓道來，紡織產業從萌芽到不斷升級、蛻變的歷史進程。 分享 facebook

傳統產業步步蛻變

而台灣人也確實爭氣，從2001年開始，梭織廠也好、針織廠也好，彼時的龍頭企業如中興、東帝士、力霸等，連同大小業者，開始有意識地積極轉型，而發展機能布料當中尤其關鍵的化學助劑，令人意外地，竟由國人所創辦的福盈科技後來居上，超越外商大廠，在台灣一支獨大。就此展開從原料、紡紗、織布、染整的全面性重新布局，成功轉型，確立下機能性紡織品產業聚落的根深蒂固。

同時，延續發展機能性紡織品的路線，除了既有的衣著家飾市場，業者積極發展需要高技術含量的產業用紡織品，好比醫療口罩、空氣濾網、無塵衣、晶圓擦拭布等，在作出區隔性之餘，也將市場作大。

「目前台灣大概有4,300多家紡織工廠，絕大多數是中小型企業，但還能生產、持續營運的，手上都有自己一套的技術。」談起現況，黃偉基頗為肯定。

近年更喜聞國際知名品牌商在台灣挹資加碼不斷，甚至不少廠商從大陸地區回流，Nike、Adidas、Under Armour等知名品牌甚至與業者合作，設立研發中心，台灣產業的堅強實力不言可喻。

由紡織所研發的蓄光母粒（紗線的原料），吸光半小時就可放光5～6小時，常運用於特殊服飾，好比世大運期間志工所著的制服，即有加入蓄光紗的成分。 分享 facebook

紡織所：紡織產業萬能屋

說到台灣紡織，另外不可不提的是紡織產業綜合研究所（簡稱紡織所）。

踏入在土城的總部，接待我們的協理陳宏恩笑稱這裡「麻雀雖小，但五臟俱全」。外人難料想得到，這三棟大樓裡擁有從上游到下游一條龍的微型生產鏈，各種儀器與實驗室也一應俱全，除了供內部人員使用，廠商也可在此打樣，作試量化生產，以及進行檢驗測試與標章認證。

更重要的是，擁有超過300位專業人才的紡織所，三分之二均有碩博士學歷，除了從事學術研究，也是重要的幕僚、智庫，同時還得肩負人才培育之職責，到大專院校擔任業師，或者為廠商開班授課。簡直能說，舉凡紡織相關的疑難雜症在此都可獲得答案，像極了一所「萬能屋」。

當台灣紡織揚名國際，紡織所絕對稱得上是幕後功臣。「尤其台灣紡織業98.5％都屬於中小企業，沒有知名國際品牌的雄厚資本。」陳宏恩指出。

積極投入核心技術開發的紡織所，在此便發揮了重要作用，好比各種專利纖維，如具螢光效果的LumiLong、涼感吸濕的Aquatimo、抗菌消臭的Protimo，均已技術移轉給多家業者。雖然研發成本耗資甚鉅，但卻可供業界共享，而非由一家所壟斷，「擴散力強，C/P值特別高。」陳宏恩這樣說。

紡織所內建多個開放性實驗室，圖為工作人員正為智慧衣的功能進行檢測。 分享 facebook

綠領經濟以降

紡織品的不斷升級，從早年的一般性紡織品到機能性紡織品，而伴隨科技的進步與環保意識的抬頭，若想在下一世代仍屹立不敗，能否通過數位轉型與循環經濟兩大趨勢的考驗，是重要關鍵。

全面利用感測器、大數據的輔助進行智慧決策，提升產品的品質並精簡人力，已是基本。陳宏恩以紡織產業耗能最高的染整階段進一步說明，由於染整加工時會造成大量的廢水與汙染物，紡織所的專家試圖提出兩種解決方案。

其一，是藉由重新設計生產流程，在纖維、紗線的階段即先進行染色，其二，運用數位轉型的方法，改以數位染整、數位印花，先在電腦上進行配色，再將布料視為紙張，可在面料上直接進行精準的噴染；兩者都不再需要用到大量的水。

事實上，環保命題所帶來的並不只是為了達到節能減碳的各種限制，美國知名的環保運動家、同時也是前歐巴馬政府的特別顧問范‧瓊恩便指出，以環境保護及永續發展為訴求的綠領政策，可以是啟動經濟再次成長的動能。

讓我們走一趟位在台南山上區的宏遠興業就知道。

由宏遠自行開發，以煤渣製作成的磚材，不僅落實零排放，零售價格遠低於同類型產品。 分享 facebook

是工廠，也是生態園區

踏入宏遠的偌大廠區，只見中央的迢迢大路望不見底，廣達23甲的規模，首先印入眼簾的是一汪生態池，四周還長滿了風箱樹、水社柳、齒葉夜睡蓮、台灣萍蓬草等植物，池旁小徑還有鴨子大搖大擺，竟然完全不怕人，在建築周邊的，則是無所不在的高大綠樹與爬藤植物，儼然顛覆了工廠的既定印象。

全球氣候變異的現在，夏季屢屢逼近40℃的高溫，沒有冷氣空調的辦公室，卻沒有想像中的燠熱。迎接我們的是宏遠興業總經理室協理曾一正，他一把推開玻璃窗，一片蒼鬱的遮蔭襲來，這才讓人意會過來，「這是我們的綠色窗簾。」曾一正說。

宏遠的環保永續推動得早，2007年就開始力行，當年總經理葉清來的一聲號令，讓各部門如火如荼地動員，曾一正回憶著當時，負責生態池工程的他，甚至跑到屏科大、洲仔濕地、荒野保護協會，向生態專家請益，也為工廠帶回了不少稀有種。

作環保，並不需要高深的學問，這是宏遠得到的經驗。

「簡單、便利、低成本」是奉行的原則，從最簡單的綠化，積極種樹、種爬藤類植物開始，也大興土木在園區內建了四個生態池，建築周邊加裝水霧機，地面上捨傳統的柏油路改用自行製造、透氣透水的環保磚，室內改用節能電扇等，短短一年，全廠區就宣布全面停開冷氣。

成立了31年的工廠，經過循環經濟的洗禮，就如同陳宏恩的一段話：「在數位轉型、循環經濟的趨勢下，所有的紡織品都得經過這一段。通過的，就像電玩遊戲裡的角色裝備，擁有的裝備越多，角色越強，競爭力也越高。」

當我們踏入獲得鑽石級綠建築標章的紡織廠，這幢經過大改造的老廠房，過去為了降溫、全日運轉的冷凍機已經停機封存，被取代的，是一整面的水簾牆與巨大的排風扇，站在室內，竟能感覺到流動的徐徐微風。

提升綠實力的方案實在很多，小到重複利用出貨用的紙箱，或者運用保溫棉為機台保溫，避免熱能逸散，也可以加裝節能的廢熱回收機等。甚至在過去，染整階段所產生的煤渣，一天就超過十噸，原本需要動用卡車來清運，現在自行加工成可對外銷售的磚材，不僅省下大筆開銷，竟還能從中獲利。

工業耗能的尺度規模對一般人來說著實難以想像，尤其對於宏遠這種經過垂直整合，涵蓋紡紗、織布、染整、成衣各個環節的大型工廠，總的下來每年省下的費用竟高達2億元之譜。

紡織王國的下一步

近年紡織業者無不屏息以待的，是下一波即將來到的智慧衣風潮。

業界約從2010年開始投入，紡織所洞見先機，2005年即開始投入研發，目前已搶先開發出LED紗線，或者結合導電紗線的電熱織物等產品，前景可期。

台灣在3C產業的傲人實力，也為未來智慧衣的發展提供相當好的利基點，供應鏈的夥伴都留在自己家，不需特地到國外尋找，「不只紡織業強，資訊業、電子業也都很強，三種合在一起就成了超強組合。」陳宏恩相當樂觀。

至於談到循環經濟，不可不提業者積極研發，將各種將垃圾、廢料大翻身的環保紗線，好比興采實業的咖啡紗、遠東新世紀以海洋廢棄物製成的寶特紗、博祥國際的魚鱗紗等。

台灣的另一項罕為人知的世界奇蹟，是名列世界前三、超過50％的垃圾回收率，也是發展綠色經濟的助力，現今近100％回收來的寶特瓶，通通都送到紡織廠當作原料。

擁有多方優勢的台灣紡織產業，如日中天，誰說傳統產業注定窮途末路？「沒有所謂夕陽不夕陽，只有要不要努力。」陳宏恩說。