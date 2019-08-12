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告別塑食年代 從產地到餐桌的減塑行動

2019-08-12 14:34台灣光華雜誌

【文˙蘇俐穎　圖˙林旻萱】

一直以為，社群媒體上廣傳的海漂塑膠垃圾的照片，只是極罕見的案例，直到親自站上海岸線，滿布的寶特瓶、塑膠袋，數量一次比一次還怵目驚心。

這才讓人警惕，原來，塑膠汙染的問題，離你我那麼近。

後山日先照的花蓮，由於沒有工業汙染，政府借力使力，最早開始推廣無毒農業，經有機認證的土地面積，高居全台之冠。

淨土在人間

體感溫度飆升到40℃的盛夏，清早，對於都市裡的上班族來說，一日才正展開，然而，對於必須在田裡勞作的莊稼人家，早已辛勤工作過了一輪。

傳統農業社會所使用的包材，因應減塑再度重現。
傳統農業社會所使用的包材，因應減塑再度重現。
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「這個季節，超過十點鐘，就已經不適合在田裡啦。」來到花蓮瑞穗的彌勒果園，黃彥儒熱情地招呼著我們。曾經在精品店上班的他，六年前辭職，告別喧囂台北，回到老家與爸媽一同操持農務。

才九分六的果園，為毗鄰四周的大農戶所包圍，但特別的是，當鄰舍才正開始預備轉作有機，他的父親黃永兼在縣政府的輔導下，早在2010年已率先成為無毒農業的示範戶。

當我們走進採混林農業的農場，除了樟樹、楓樹等大樹交雜掩映，另有芭樂、晚崙西亞橙、木瓜、水蜜桃、火龍果等果樹，還有赤道櫻草、紫蘇、龍鬚菜、芋頭、山蘇等菜蔬散落各處，單一種類的栽種面積都不大，整座農場看上去紛呈多樣，格外有生機。

而此時，剛從田間回來的倆老，正在農舍旁的綠蔭下挑揀剛採收下來的葉菜，只見黃彥儒拾起鐮刀，割下田埂旁的月桃葉，預備當作待會分裝用的包材。

與母親總是鬥嘴當有趣的他，連包裝方式都能你一言、我一語地爭個不停，雖然常常意見相左，唯獨捨塑膠袋改用自然素材，倒是觀點一致。

只見他們就著四處撿拾來的姑婆芋、香蕉葉、月桃葉、香茅，將明日即將帶去市集上銷售的蔬菜逐一包裝，晴光下的一把把綠意，猶如花束一般的耀眼。

農民市集落實生產到銷售的永續之道。
農民市集落實生產到銷售的永續之道。
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從生產端做起

當「少塑」、「減塑」的呼聲不斷變大，不只是消費者，就連上游的生產者，也有所感應。因著投入有機耕作，這些農友，對於環境友善更具意識，即起即行。

雖然想減塑，付諸行動卻不容易。塑膠，這個發明至今還不過才滿百年的產物，因著便利、便宜，早已與人們的食衣住行密不可分。

超市裡一袋袋、一盒盒光鮮亮麗、裝在透明塑膠包材裡的食材，消費者不假思索地拿起，放入購物籃中，買到了東西，也一併購入了大量的塑膠垃圾。近年開始有支持減塑的朋友，自備容器、購物袋，轉往傳統市場採購。

但採有機耕作、友善農法的農友，受限於法規，產品上必須貼有認證標章，加上為了食材保鮮，也為了銷售上的方便，終究少不了用到一次性包材。

反觀傳統市場裡裸賣的蔬菜，常見一條橡皮筋束起就直接販售，難怪曾聽有機農友私下表示：「有機雖然在生產的時候友善土地，但到了銷售的時候，反而比慣行農法更傷害環境。」

幸好，直接與消費者面對面的農夫市集，為這個問題找到解方。

來到花蓮的翌日，我們前往了在每個周六固定舉辦的花蓮好事集，這個花蓮最早發起的農夫市集，群聚著一群堅持友善土地的農夫。

市集上，不乏如同彌勒果園一樣，響應以天然包材作包裝的農友，即便想採裸賣，通過有機驗證者，只需出示驗證證書即可。市集運作了九年，長年下來也與消費者培養出了默契，多數民眾都曉得自備購物袋或重複使用的塑膠袋，即便忘了帶，直接手拿，或由農友提供重複再使用的袋子。

在這裡，生產到銷售的減塑運動，得以貫徹始終。

雖然跟隨處可見的塑膠包材相比，減少的數量猶如九牛一毛，但生活在這片得天獨厚的土地上，他們依舊保有這份不因善小而不為的堅持。

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裸賣不經包裝的蔬果，更突顯出食材生機的模樣。
裸賣不經包裝的蔬果，更突顯出食材生機的模樣。
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塑膠、塑膠，到處都是塑膠！

目光拉回到消費端，在減塑這條路，自發性開始的往往是家裡的婆婆媽媽。

1987年，在塑膠還不如今日普及的年代，林貴瑛就已預見現在的局面，開始帶著購物袋上市場。加入主婦聯盟環境保護基金會超過30年，曾擔任過董事長的她，入會的起因也與減塑相關。

「那時候，在電視上看到陳來紅（創會秘書長）拿著購物袋倡議，我心想，這不正是我在擔心的事嗎？」她回想著。

作為踏實的生活者，主婦除了掌管著一家子的三餐，常還得負責家用採購、倒垃圾，剛巧歷經了從傳統到現代社會的蛻變，隨著生活型態轉變，眼看垃圾量逐漸增加，想到過去，阿祖阿嬤還不就是提著菜籃、棉布袋上市場買菜，從沒有用過一次就丟的浪費行徑。

就這樣，傳承下勤儉、惜物等傳統美德的她們，紛紛入會，藉著組織互通聲氣，站上街頭倡議，這群「來真的」的女人除了積極向社會大眾推廣自備餐具、購物袋，甚至協助政府推動資源回收、垃圾隨袋徵收等政策。

然而，當免洗筷、美耐皿等一次性餐具，經過食安問題的辯論，逐漸從餐桌上退場，但塑膠袋、塑膠膜、塑膠盒、塑膠托盤等容器，仍舊氾濫成災。

直到今（2019）年3月，綠色和平環保組織在網路上發起要求超市減塑的連署，才短短三個月，人數就已超過八萬，熱烈的迴響反映了民眾高漲的環保意識。

綠色和平減塑專案主任張凱婷引述世界經濟論壇《新塑膠經濟：反思塑膠未來》的調查報告，原來，全球塑膠產業竟有26％都用在包裝上，而95％都是一次性使用。

即便號稱可回收，但居然只有14％被回收再利用，高達三分之一進入了自然環境，日趨嚴重的海洋塑膠垃圾問題，原來由此而來。

海洋塑膠汙染將是繼氣候變異以後重大的全球危機，刻不容緩的此時，除了民間響應減塑，更仰賴政府、企業界的總動員。

綠色和平以淨灘所收集到的寶特瓶做成的裝置藝術，警示人們海塑問題迫在眉睫。
綠色和平以淨灘所收集到的寶特瓶做成的裝置藝術，警示人們海塑問題迫在眉睫。
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超市減塑大作戰

終端零售業的消費產品，佔了塑膠垃圾的絕大多數，光鮮亮麗、用過即丟的塑膠包裝，已是現下鼓勵消費的資本主義社會難以割捨的一部分，如何逆勢而為？

在人口稠密的三重開設裸賣商店Unpackaged.U商店的黃尚衍，嘗試了一條不一樣的路。

踏入50餘坪的偌大空間，涵蓋了500種以上的賣店，販售米榖雜糧、油鹽醬醋、堅果果乾、茶葉零食，足以滿足開門七件事。

排滿了一整面牆、盛裝著五穀雜糧的長型貯存罐，最是吸睛，除了白米、胚芽米之外，竟還有罕見的糯麥、扁豆、鷹嘴豆，透明的瓶瓶罐罐與五顏六色的產品，令人有說不出的熟悉，像極了已消逝的柑仔店，也像過去流行一時的小豆苗。

下午五點，向晚時分，寧靜的商店湧入人潮，不少年輕媽媽帶著孩子上門，她們早已熟稔這家店的消費規則，先將自備的容器拿到櫃台秤重，將容器重量扣除後，再開始選購。

廠商能否提供大包裝，是黃尚衍採購的重要準則，進貨動輒從五公斤起跳，再按照食品分類放入不同的保存容器，不再經過包裝，上門的消費者自備容器，要多少買多少。

黃尚衍說：「煮一頓飯的一杯米，20、30克，我們都賣。」忘記帶容器，或者臨時起意購買該怎麼辦呢？不要緊，店內也有販售玻璃罐，無論如何，就是將塑膠的使用量降到最低。

裸賣商品常被質疑的產品標示、保鮮等問題，他在進貨時便要求廠商一併提供SGS檢驗報告，每一項產品的品牌、產地、開封日期、保存期限及營養成分等，都在說明牌上標示得清清楚楚。黃尚衍又說，其實裸賣的商品都流動得很快，會過期的，反倒都是少數有包裝的商品。

始終走在前頭的主婦聯盟是另一例。由於發展得早，1993年便開始了共同購買行動，從剛開始一、兩百人的規模，到現今成立超過50家的取貨站所，有超過七萬名會員支持運作，充分展現出「用消費決定我們所想要的世界」的精神。

生鮮食材難以迴避的包材，合作社也經歷了各式各樣的實驗，從早期嘗試以紙包菜，或者將包材回收重複使用。然而，一來，供貨量隨著社員成長越來越龐大，二來，包材重複使用，難免有交叉汙染的食安疑慮，在運作一陣子以後只好宣告終止。

「我們都曉得，生活裡難免還是會有一些塑膠。」林貴瑛說，但即便如此，還是盡力為之。

寧願選擇成本較高的紙盒、紙盤取代塑膠；又好比火鍋肉片、冷凍包子，只是為了美觀而墊上塑膠托盤，那索性就此割捨；用來裝根莖瓜果類，可回收的網袋，鼓勵社員回收；最後萬萬不得以用上塑膠，原則上也是越薄越好。

裸賣的油品，用多少、買多少，免去囤積、放到過期的問題。
裸賣的油品，用多少、買多少，免去囤積、放到過期的問題。
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好習慣，再加上一點創意

告別塑膠，意味著對抗時代潮流，起頭總是不容易。

7月開始，政府減塑政策再擴大，限制公部門、百貨公司等四大公共場所內用不得使用塑膠吸管，包含速食業龍頭的麥當勞也積極響應，重新設計杯蓋，以符合將來消費者以口就杯的習慣。

聽林貴瑛、胡雅美、謝璧如一群主婦聯盟志工，談起數十年前就開始自備餐具、杯子，自詡「基本教義派」的她們，早年因著無人理解，一度連家人都不願意跟她們一塊外出吃飯。

但她們不改初心，因為認真生活的主婦最明白，那些日常裡微小的行動，才是扭轉社會的關鍵。

突襲她們的包包，購物袋、餐具袋、保溫杯、便當盒一應俱全，問她們怎樣才不會忘記帶，早已晉升阿嬤的她們，大笑著紛紛表示：「就跟記得帶老花眼鏡出門一樣。要是掉過50雙筷子，就會記得了啦。」

我想起了過去曾造訪的，開在台南藍晒圖文創園區裡的日記商號。這間由圖文作家徐玫怡所經營，致力於推動plastic-free的小賣店，兜售的品項並不多。

記憶猶深的是三種不同尺寸的素色棉布袋，可以用來購買麵包、米穀、菜蔬，圓角的設計不僅可愛，也方便洗滌；另一款三種尺寸的方巾手帕，體現了靈光乍現的創意，綁上兩條皮繩，就成了迷你小提包，不同的打結方式，可當便當的包巾，甚至飲料杯的提袋。

減塑，也許不如想像裡困難，只需要好習慣，以及一點願意經營生活、巧手慧心的創意，就夠了。

高雄那瑪夏區民權國小師生，在圖書館內上課。 （林格立攝影）
高雄那瑪夏區民權國小師生，在圖書館內上課。 （林格立攝影）
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