浴火結晶 樂陶然 釉發奇蹟的孫超

【文˙李珊瑋 圖˙孫超】

用窯火淬煉出無可預期的奇蹟，孫超做到了。1987年「國家文藝獎」得主，2018年獲頒國家工藝成就獎，用生命為結晶釉做註解，蜚聲國際。由具體形器到大幅瓷版畫，一甲子間，創作無數。2000年時，一趟旅法行程，讓孫超幡然頓悟，以全新理念的生花妙手，創作出瑰麗無雙的藝術結晶。以瓷土為畫紙，釉藥為色料，噴槍為畫筆，窯火為發色劑，用返璞歸真的意念，止於至善。

高齡90的孫超，始終保持熱忱的創作力，不斷求新求變，追求卓越。開創「結晶釉」陶瓷，是國內第一人。集結30年用釉心得之精髓，出版《窯火中的創作》，詳實解說釉藥配方和燒製流程，無私提供後進者捷徑，恢宏胸懷，堪為傳承典範。

孫超，1987年「國家文藝獎」得主，2018年獲頒國家工藝成就獎，用生命為結晶釉做註解，蜚聲國際。 （莊坤儒攝） 分享 facebook

浴火重生寫傳奇

「火，改寫了我一生的命運。」1929年出生在江蘇徐州的孫超，是寶貝長孫，家境優渥。沒想到一場戰火，翻轉人生。

八歲那年，與家人失散，靠著乞討，流浪了兩年多，由江蘇跑到安徽合肥。寒風刺骨下，瑟縮在荒蕪的小廟裡，緊咬著牙，鎮夜打顫。「我的耳朵特別薄，就是那時候凍壞的。」

嚴謹家教，養成孫超根深蒂固的自律。「我始終保持身上唯一的衣裳是整潔的。」忍受歲月的煎熬，也不能違背奶奶的教誨。「一個人，要對自己負起責任。」妻子魏彤珈婚後，也十分訝異孫超可以因為奶奶一句話，近乎自我苛求的奉守終身。

直到11歲，孫超才在乞討間，被鄉紳收留。正在飯館裡用餐的養父，憐憫眉清目秀的孫超，把他帶回家中。「我最大的遺憾，是沒有讀書的機會。」戰火平息後，雖然滄海桑田，故鄉早已不復昔日風貌。但是宛若洄游的鮭魚，孫超用生命的直覺，獨自摸索，找到外婆家。

《星河動遠空》以結晶釉創造出有若宇宙黑洞和流星劃空的深邃悠遠。 分享 facebook

求知若渴，轉換跑道

跟隨青年軍來台，進入裝甲兵服役，戰火再一次淬煉著孫超。歷經漫天烽火的823砲戰之後，開始在碉堡裡，隨手塗鴉。「我的素描是靠青年戰士報練出來的。」

退伍後，憑著自學的繪畫功力，以36歲高齡，如願進入當時的「國立藝專」，學習雕塑。畢業後一年，進入國立故宮博物院器物處工作。

「當時沒有人有燒窯的經驗。」負責保管陶瓷和玉器的孫超，為了要用科學數據，精準判斷寶物的年代、產地、真偽，開始對多變的釉彩，產生濃厚的興趣。「我就捧著化學課本研究，一有空就跑鶯歌，到處去請教。」那種不弄清楚絕不罷休的個性，明明知道有危險性，還是不斷地做實驗。

「轟的一聲，火就竄出來了，我的眉毛和頭髮都燒焦了。」孫超撫著銀白的長壽眉笑著說。「還好沒有傷到眼睛。」

「燒窯是一門獨門技術。」孫超體悟到陶釉最關鍵的環節，就在於火候。「陶瓷藝術就是火的藝術。」固守在窯爐旁，研究窯內氣氛，看著火焰的色澤由玫瑰紅、大紅、深紅，到高溫下的晶白剔透，磨出「爐火純青」。因為長時間專注地近距離看著窯火的變化，導致幾度一氧化碳中毒，差點救不回來。「我好多次都大難不死啊！」

《晚暮》以大量的結晶釉創作出花朵盛開的效果，炫麗永恆。 分享 facebook

窯火萬化結晶釉

「愛是貢獻，不是占有。」因為埋首研究，窮的連自己都快養不活的孫超，年近50，才敢走入婚姻。

「結婚的時候，因為內子是台大助教，又身兼數職，收入比我要高很多，說好女主外，男主內。」但是結婚不到兩天，他就被禁足，不准進廚房。第一任妻子關鄭女士，督促孫超要把時間用在研究上。從故宮退休後，孫超開啟了陶藝生涯。

「我一到這兒，就覺得非常適合。」偏遠的三芝鄉，杳無人煙，寧靜而幽遠，田心窯在此落腳。「這裡每棵樹都是我親手種的。」胼手胝足，移土填窪，孫超親力親為，打造陶藝家的世外桃源。「那時候真是身無分文。」為了生計，白天做菩薩像，晚上研究陶瓷，焚膏繼晷，尋求突破。

「我嘗試用單一原料氧化鐵來做，結果成功了。」對釉色感應敏銳的天賦，完美啟動，水到渠成。孫超指著一件圓型瓷盤說，由乳黃到黃，由黑到紅，不同的呈色，都是鐵的變化。「其實奧妙就在於化學作用。」由三角座標配釉法入門，一次又一次精密地調配比例。「很像藥劑師在配藥，要用微量天秤，錙銖必較。」

田心窯入門牆上一幅抽象陶板畫，是加入銅、錳、鈷等不同的原料後，因為溫度、時間、材質的交錯，像是魔法師的調色盤，藍、綠、粉、黑隨心所欲，無限繽紛。「其實題材很簡單，倒過來看，就是由我家望出去的大屯山和庭園。」孫超像個童心未泯的孩子，開心地沉醉其間。

每一件作品都是心血的結晶，珍愛地望著第一次燒製成功的結晶釉瓶，像是初生的寶貝。「當時有人出價6萬元，我都不捨得賣。」晶亮剔透的瓶身，繁花似錦，隨著曲線，奔放舒展，雖然歷經歲月的淘洗，依舊鮮活迷人。

「這是我由法國回來後，做的第一件大陶板。」跳動的釉彩，像是注入了生命力，美學強度，早已跨越東西文化，雋永地就像一瓶愈陳愈香的佳釀。「陶土最有趣的，就是能隨心塑形。」意念轉換後，跳脫了形器的侷限。那種開闊延展的暢快，自由揮灑的藝術空間，令孫超歡愉入迷。

孫超自己畫設計圖，製作電窯，特別注重均溫及傾斜角度。 （莊坤儒攝） 分享 facebook

恢宏潑墨，自在揮灑

陶瓷創作不僅是美學藝術，更是精密工藝。「要能自在灑脫，又要一絲不苟。」孫超由中國傳統彩陶、黑陶入手，到多元嘗試結晶釉，走出自我的炫麗風格。

「我的心愈來愈大，既有的窯爐滿足不了我。」孫超充分發揮工程師理性的特質，自己畫設計稿，請人製作。工作室裡的電窯，「由尺寸高度到搖轉角度，都要精密計算；每一個線圈的排列，都是他設計的。」細膩的程度，連魏彤珈也嘆為觀止。

「我其實是讓窯爐替我創作。」在搖晃間，讓釉藥流動自如，施展魔法。「有的地方噴的厚，有的地方噴的薄，出來的效果就會不同。」孫超深深了解釉藥的敏感性，掌握差以毫釐，失之千里的精密度。

「釉是很奇妙的，會隨著你的想法去流動。」運用相隨心轉的法門，在濃淡自如間，如雲彩般幻化，產生無限張力。潑畫山水的流暢灑脫，浴火重生的意外之美，就是讓孫超衷心迷戀，愛慕無悔的魅力。

「上釉過程是非常耗費體力的，中間不能停頓。」握著沉重的噴槍，在噴釉檯前，經常要站立一到兩個小時，所有的畫面都要一氣呵成。在一片灰白渾沌間，所有的藍圖，全都存放在孫超的腦海中，用透視的鷹眼，精準的揮灑。

晶釉畫最奇妙有趣的地方，就在於看似同樣的條件，但只要在最細微的地方，有些許無法用人力掌控的差異，就會產生截然不同的結果。那種無法預期的窯變，每每讓人難以捉摸，可能是驚喜，也可能是敗筆。「我是完美主義者，不滿意就敲掉。」即使是細如髮絲的瑕疵，也逃不出他銳利的目光。

「他的作品可以遠觀，也可以微觀。」金工藝術家魏彤珈總能用欣賞的目光，擷取孫超作品的美。當妻子把廢棄結晶釉中的美麗晶體，巧心切割，製成精緻的作品時，連孫超都驚嘆，「怎麼失敗的東西，到妳手裡，竟然變得那麼美。」

溫婉細心的魏彤珈，總是用欣賞崇敬的目光看著孫超，用滿滿的愛，接納他的一切。「我現在很幸福。」走出十多年的喪妻之痛，孫超和第二任妻子魏彤珈心靈契合，伉儷情深。

孫超追求完美，不滿意的作品就一榔頭敲碎。妻子魏彤珈巧心擷取其中的晶體，做成首飾，賦予廢陶板嶄新的生命力。 （莊坤儒攝） 分享 facebook

放棄理想會讓靈魂起皺紋

「不要糾結在錯的事情裡，要向前看，把錯誤當成教訓。」影響孫超一生。不向命運低頭，不向挫敗妥協，總能找到生命的出口。

高齡90依然精神矍鑠的孫超認為，年齡只是一種心理狀況。害怕、失望、不自信，才是使人衰老的真正原因。「年齡會讓皮膚起皺紋，但是放棄理想，會讓靈魂起皺紋。」

2018年獲得國家工藝成就獎，「我的人生中，只有努力兩個字」。當年15歲的孫超連自己的姓都不會寫；憑藉著不斷地努力，中年之後開創璀璨人生。

孫超用釉畫為人生藝術寫註腳，溫潤間，閃耀著人文的光芒，飄散著耐人尋味的詩意。「每個時代，都有獨特的代表性。」宛若大漠星空的穹蒼系列，開闊的心靈視野，彷彿回到人類誕生的原點。

窯爐像母親的子宮，釉藥就像精卵的結合，在爐火的淬煉中，創作出無可預期的奇蹟，傳遞出人類的情感，和真善美的意境。這是孫超的快樂人生，也是結晶釉的傳世永恆。