為台灣而教 改變偏鄉教育的力量

【文˙陳群芳 圖˙小眼攝影/傅祐承攝】

當貧富不均、城鄉差距等議題讓社會瀰漫低迷的氛圍時，有群年輕人選擇收起抱怨，進入問題的核心。他們擁有令人稱羨的學歷，可以成為工程師、醫師等，但他們選擇將青春投入偏鄉教育，陪伴孩子度過一個又一個寒暑，帶來許多生命影響生命的故事。因為他們相信，「Teach for Taiwan，為台灣而教」會是改變社會的契機。

大學校園的就業博覽會裡，有個攤位人潮聚集，以為是哪間跨國企業開出誘人職缺，一問之下才知道，年輕人搶破頭的，竟是到偏鄉當老師！

教育，是一世代的使命

上述情境，是非營利組織「為台灣而教教育基金會Teach For Taiwan」（以下簡稱TFT），每年在校園舉辦徵才活動的實況。

(小眼攝影提供/傅祐承攝) 分享 facebook

創立於2013年的TFT，旨在改善教育不平等。我們常在報章媒體看到流浪教師的新聞，以為老師這工作，是供給大於需求；但實際上，偏鄉的學校經常是一招、二招……，一路到九招甚至到開學還是徵不到老師。偏鄉資源不足，與都市形成貧富差距，原本應是平等受教的權利，卻因為孩子的出身決定了教育的品質，命運難以翻轉，貧富與城鄉的差距只會越來越大。

2012年，當時人在美國工作的TFT創辦人劉安婷，從父母口中獲知台灣偏鄉教育的狀況，提出了「Teach For America，為美國而教」的例子，一個每年募集優秀大學畢業生到弱勢地區教書的組織。像是找到解方般，劉安婷與爸媽就這樣在越洋電話裡編織起了TFT的夢想。

劉安婷隨即透過各種管道聯繫TFA，她的父母也在台灣串聯關注偏鄉教育的組織與個人，經過一段時間的研究與聯繫，TFT的樣子逐漸成形。當時在美國知名顧問公司工作的劉安婷，原本只是將自己以顧問角色擬定企劃書，但她越是投入，心裡對台灣偏鄉的牽掛也越深。

面對內心的掙扎，公益平台文化基金會董事長嚴長壽的一番話安定了她的心，「你們現在做的事，不論成功與否，都必須是預備你們這個年輕世代，能有使命、有能力去扛台灣的未來。」劉安婷也曾在《出走，是為了回家》一書中提到，「到頭來，為什麼要做TFT？不只要改變偏鄉，更需要改變我們的世代：收起批評，捲起袖子從自己開始，做改變的起點。」

TFT號召有志青年，一起改變教育不平等。 分享 facebook

跨出舒適圈，追求另一種成功

2008年劉安婷以全額獎學金進入美國普林斯頓大學就讀，一個人克服語言、文化等各種障礙，度過無數個快被擊倒又站起來的日子，最後她獲得威爾遜論文獎畢業，並進入知名顧問公司工作。劉安婷擁有人人稱羨的學經歷，她自述從小就是不斷以主流成功餵養自己的餅乾怪。直到迦納與海地的教師經驗，她體悟了生命的富足並非來自名利，見識了生命如何堅韌不放棄，明白傾聽與陪伴，是教育，也是人與人之間珍貴的價值。

最終她放棄了在美國努力掙到的一切，回到台灣，等在她前方的是一條未知且難走的教育改革之路。

也許就是劉安婷這股放棄一切主流選擇及堅毅向前的使命感，吸引了許多跟她一樣擁有光環的菁英。查閱TFT執行團隊與歷屆教師名單，有不少人畢業自台灣知名大學，也有人是國外留學回來，他們原本可能是工程師、設計師，甚至是IBM的顧問。關於未來，他們眼前有眾多的選擇，卻因為認同TFT的理念，也讓他們有勇氣重新定義主流價值裡的成功，共同成就教育的百年大業。

TFT透過各式培訓課程，讓TFT老師不僅具有教學力，更能從中思考未來在教育領域扮演的角色。 分享 facebook

海選有使命感的教師

偏鄉除了招不到老師，有時前來任教者，帶著過渡的心態，一有更好的機會，毫不猶豫就離開。如候鳥般的老師，對偏鄉孩子來說，反而是種傷害，彷彿在告訴孩子：你們不值得我留下來，宣告被放棄。

即使眼前的偏鄉教師荒是如此龐大，TFT並非來者不拒。必須經過書面審查、網路面試、現場面談三個階段，其中現場面試又分成團體教學情境模擬及面談，縱使應徵者的教學經驗不豐富，藉由觀察其面對困難的反應，以及他對偏鄉教學工作的理解，也有機會加入TFT計畫。如此嚴謹的徵選機制，目的是尋找具有使命感，在孩子遇到學習狀況時，願意傾聽、同理的青年教師。

偏鄉的教學現場不只在課堂裡，學校、家庭、社區都充滿著老師需要面對的挑戰。因此TFT重新定義參與計畫的老師，除了教學能力，更需具備解決問題、自我覺察、挫折復原、溝通、領導等能力。帶著這樣的標準，從第一屆到第五屆，TFT收到了超過1,700份的履歷，送出120位TFT教師，足跡遍及38個鄉鎮，錄取率不到10％！

通過徵選後，必須經過六週的密集培訓，並通過最後一週的實習。學員實際帶班教學，並有一排督導在教室後方觀察坐鎮，每晚老師的教學工作結束後，就會進行面談，為當天的教學提供建議。通過這高壓又密集的一週，才能正式派往偏鄉，開始兩年的教學工作。

青年用愛灌溉偏鄉，引領孩子看見未來的無限可能。 分享 facebook

拯民國小實踐TFT精神

九成的師資皆出自TFT的培訓系統，位於雲林的拯民國小應該是最貫徹TFT精神的學校了。匯聚了一群對偏鄉教育有使命感的老師們，以提升孩子品格力與學習力為宗旨，所有的課程設計以孩子為出發，將生活情境融入教學，引起學習動機，培養孩子自學的能力。讓拯民從瀕臨廢校，後來卻轉變成鄰近社區搶著入學的學校。

例如帶著孩子上超市，透過購物經驗連結先乘除後加減──兩步驟計算的概念。又或是拯民特有的評量週，不以單次的月考來評核，而是由每位老師設計實作測驗、紙筆試題等各種形式，讓孩子用所學解任務。最後的評量結果不只有分數，還有老師對孩子學習過程的質性描述，曾是第二屆TFT老師、現為拯民國小總務主任的宋婉榕表示，「考試不是要定義孩子考幾分，而是透過評量了解孩子學會了多少，不會的部分我們再努力就好。」這些教學方法都與傳統方式有很大的不同，需要老師投入大量心力，並不斷因應孩子的狀況調整學習步調，若非全校老師有很強烈的共識基礎，真的不容易達成。

品格力又是另一項困難的命題，當孩子擁有正確的品格，這將會是一輩子受用的能力，但該怎麼教？拯民透過環境的潛移默化，將品格教育內化在每個細節。例如每天放學時，全校會坐在草地上舉行「夕圈」，由老師分享今天看到哪個孩子做的好品格，同時也鼓勵孩子分享同學對自己的正向舉動。另外還有許多「微時刻」，只要孩子做了提升品格的行為，不論何時何地，老師當下便確切告訴孩子做了什麼、有什麼正向影響力。老師們不是教而是做，將品格化作日常的實踐，一點一滴累積。

放學前的夕圈，是拯民國小師生凝聚品格力的美好時刻。 分享 facebook

改變契機在教室之外

曾經有位在屏東新埤鄉一所小學任教的TFT老師，她嘗試各種方法來引起孩子學英文的興趣，卻一直不見起色，老師一直消瘦、狂冒痘痘；直到後來她偶然承接了學校在晚上為社區長輩開設的樂齡班。社區的年輕人都到外地打拚，這裡的隔代教養很常見，這些前來上課的爺爺奶奶其實就是學校孩子的家長，孩子沒人照顧，也就帶著一起來上課。

阿公阿嬤想學英文的動機出乎意料，例如看懂肇事逃逸的英文車牌、買衣服的尺寸等，如此貼近生活的需求，老師也因應設計課程。漸漸地，孩子發現阿公阿嬤的英文好像比自己好了，家長也有了和孩子對話的自信。孩子從在教室後面玩耍，到後來主動一起上課，甚至還能在課堂見到老少PK英文的畫面。這群孩子後來成為全校第一批通過英文檢定的孩子，老師也在阿公阿嬤熱情的照料下逐漸圓潤，還差點被拱去選里長。這一切不是瞬間的轉變，而是這位TFT老師在偏鄉蹲點一年後才逐漸看到自己教學的曙光。

用一團火，掀起社會的溫柔革命

參與TFT計畫的兩年期間，TFT老師進到教育現場看到了偏鄉的問題，接下來便是思考自己可以做什麼。有的人選擇留在偏鄉，或許是當老師，也可以是深耕社區參與整體營造，也有人發現了其他可能。像是第一屆校友巫家蕙，就在服務期間看見偏鄉英語師資不足，而且老師還要負責全年級英文課及校內英文相關的行政工作。於是服務期滿後巫家蕙另創了「因為所以教育協會」，致力為偏鄉打造在地化的英文教材，減低老師負荷，做偏鄉老師的後援，用自己的方式改變教育的環境。

TFT對外關係組組長鍾艾凌表示，曾經有位學校主任對來任教的TFT老師不是很喜歡，以為她的過度積極是要來改革，但日子一久，看到了這位老師的努力與真心為孩子好的那份心意，主任彷彿看見當年還是實習老師的自己。TFT不只是提供優質的教育，讓偏鄉出身的孩子也能擁有改變的機會，更希望透過TFT老師為台灣的教育注入能量。

一個人跑得快，一群人走得遠。Teach For Taiwan不只是一個組織的名字，而是一個世代都可以共同擁有的使命。

採訪的尾聲，鍾艾凌說到，今年第六屆的招募計畫中有位年近60歲的爸爸，在平均26、27歲的TFT教師中獨樹一幟，他說工作一段時間、小孩也大了，終於能實現自己的理想。聽了這番話，我們不禁期待，這股改變的力量能在每個世代發生。