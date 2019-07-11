桌遊說故事 台灣原創正時興

【文˙陳群芳 圖˙莊坤儒】

台灣一年有超過100款原創桌遊問世，機關團體選擇以桌遊介紹長照政策、推展觀光，作為向大眾溝通的媒介；公司行號透過桌遊訓練員工談判技巧，培養創業靈感。台灣原創桌遊主題五花八門，富娛樂性，又具收藏價值，展現台灣文創新動力。

查閱維基百科，桌上遊戲簡稱「桌遊」，泛指不插電的遊戲，舉凡卡牌、擲骰、圖板、跳棋、撲克牌等都算是廣義桌遊的一種。這幾年桌遊店在台灣街頭興起，大眾對桌遊的認知不再只有大富翁。如今提到桌遊，大家腦中就會浮現一群人圍坐在一塊兒，玩著具有圖板、卡牌、小配件的遊戲，成為休閒娛樂的一種選擇。

點滴推展原創桌遊

談到桌遊，「亞灣文具」出版的大富翁算是伴隨多數台灣人長大的經典。2008年，亞灣成立2Plus桌遊設計工作室，隔年推出《狡兔三窟》、《虎口拔鬚》、《火牛陣》3款原創桌遊，成為台灣原創桌遊的先驅。不過當時，台灣的桌遊市場仍以歐式遊戲為主，走進桌遊店，幾乎不見台灣原創的身影。許多玩家開始自問，「為什麼知名好玩的桌遊都是國外的作品？台灣是不是也能設計出好桌遊。」

如何將點子具象化，是多數桌遊設計者最需要克服的關卡。於是資深桌遊玩家Smoox號召了幾位同好，在2012年4月開始了第一次的台北桌上遊戲測試聚會。他在網路上邀請對桌遊設計有興趣的民眾，帶著作品前來測試討論。除了透過測試讓遊戲機制完整，也互相分享資源，一起構築台灣原創桌遊的藍圖，在早期台灣原創桌遊發展過程中扮演關鍵角色。

測試聚會從2012年起固定每月舉辦一次，連續七年不曾間斷。Smoox分享，當年參加第一次聚會的成員中，許多都是沒有桌遊出版經驗的菜鳥，大家懷抱著對原創桌遊的熱情一步步前進；而他們現在都已是線上桌遊出版社的核心成員，例如摩埃、愛樂事等，至今仍持續堅持走在原創桌遊的路上。

台灣原創桌遊主題五花八門，富娛樂性，又具收藏價值，展現台灣文創新動力。 分享 facebook

議題＋募資＝桌遊新契機

一款桌遊的問世，通常會經過點子萌芽、製作樣品、測試修改、出版、參展與通路行銷等階段。Smoox笑說，這樣傳統按部就班的方式，卻在2013年《美麗島風雲》橫空出世後，有了另一種可能。

看準年輕人對於政治人物打口水戰，或是選前選後不同調的現象感到厭煩，鬱悶的心情需要出口，更希望喚起民眾對政治的興趣。設計師伍博暘將台灣人最熟悉的選舉議題，製作成《美麗島風雲》。將民眾熟知的政治人物創造成遊戲的虛擬角色，選舉裡常出現的助選、競爭策略也都化作有趣的卡牌，以玩遊戲的方式打一場虛擬選戰。挾帶著話題性，讓這款桌遊甫出版就備受新聞媒體關注，短時間就賣出幾千套。

《美麗島風雲》的銷售佳績，開啟了話題性桌遊的風氣，非桌遊玩家的民眾受到議題吸引而接觸桌遊。再加上這幾年募資平台越來越成熟，桌遊出版可以先在網路上吸引粉絲，籌措百萬以上的資金後再進行正式出版，大幅降低風險，也讓台灣原創桌遊更加百花齊放。

台灣一年有超過100款原創桌遊問世。 分享 facebook

意想不到的桌遊題材

跳脫單純以太空冒險、虛構中世紀人物為遊戲背景的純娛樂桌遊，擅長將桌遊出版異業結合的大玩桌遊，則推出了許多意想不到的好玩桌遊。

2015年出版的《歐盟議會》，是大玩桌遊與歐洲經貿辦事處合作發行的作品。以讓台灣民眾認識歐盟為目標，大玩桌遊參照歐盟的歷史背景與議會開會流程，並以實際政黨與歐盟審議過的法案為雛形，讓玩家扮演歐盟裡的政黨，透過談判交涉，努力讓自己提出的政策法案通過。遊戲時玩家間互相遊說或辯論，可能是胡扯也可能是具體實例，在一來一往的對話中，不僅讓遊戲氣氛熱鬧、增添趣味，玩家也在無形中熟悉歐盟。「許多企業在辦理內部教育訓練時，也會將這款遊戲導入，藉此了解國際關係，增加員工談判技巧。」亞洲遊戲化創新教育協會理事長陳婉瑜表示。

從自主設計桌遊跨到接案合作，大玩桌遊自稱是最會跨界的桌遊出版社。執行長楊東岳說：「全台只有我們把桌遊當成行銷工具，當媒體來操作。」桌遊除了作為遊戲商品，保有娛樂性外，若能帶有故事性，就可以透過桌遊傳達概念，去年大玩桌遊推出的《長照規劃師》即是一例。

有鑑於民眾對長照概念的模糊，中華民國身心障礙聯盟找上大玩桌遊，希望在教育現場有講課以外的可能。大玩桌遊取材自政府長照2.0的給付和服務項目，並以真實個案設計成虛擬角色，讓玩家透過情境模擬，體察年長者、身心障礙者以及照顧家屬的需要。今年「亞洲遊戲化創新教育協會」便以這款桌遊在北中南開設「用遊戲看懂長期照護」的課程，一改長照給人的沉重感，以輕鬆的方式與民眾拉近距離，讓課程場場爆滿。

台灣原創桌遊主題豐富多樣，展現優秀的創造力。 分享 facebook

台灣原創專賣店

不同於其他產業的競爭性，還在起步階段的台灣原創桌遊，同業間彼此扶持，有著共同把市場做大的決心。位於台中的「寶島桌遊」就是一間因應而生的台灣原創桌遊專賣店。創辦人林家進本身也是桌遊出版社「莫仔有限公司」營運總監，當初抱著要跑桌遊店推銷自家產品，不如順帶把朋友的桌遊也一塊帶上，因而有了寶島桌遊。

店內清一色都是台灣原創桌遊，主題包羅萬象，原住民、捷運、電力公司、台灣花磚都能成為桌遊設計的素材。林家進表示，2015年成立時店內品項大概20種，隨著這幾年台灣原創桌遊蓬勃發展，如今店內至少130款桌遊，見證台灣桌遊的興起。

挾著台灣創新教育的實力，以桌遊輔助教學受到學校老師及家長的青睞，也使得台灣原創桌遊有朝教育發展的現象。因此不同於坊間桌遊店獨立開在街邊，以桌遊玩家為主要客群；位於百貨公司專櫃裡的寶島桌遊，主要消費群則是以親子為主。讓小孩遠離3C、創造陪伴小孩成長的親子時光、玩桌遊能增加思考和反應，這些都是家長選擇桌遊的原因。

除了店面銷售，有些教育意味高的桌遊，也常被顧問公司作為人力訓練的教材，例如林家進以自身創業經驗所設計的《青創十力》。有感於傳統學校教育多以培養職員，指導學生在職場上所需技能為主，關於創業的Know how，大家都是邊創業邊摸索，過程很辛苦，所以林家進才有了在遊戲中體驗創業的靈感，試圖藉由桌遊來減少創業者碰撞的機會。

桌遊不僅是娛樂，還能刺激思考和想像力。 分享 facebook

全世界都是台灣桌遊舞台

除了針對國內議題而設計的桌遊外，大多數的台灣原創桌遊都是有機會銷往國際的。在桌遊的世界裡，遊戲機制相通，有些只需數字加減即能進行，再加上許多原創桌遊堅實的美術功力，使得台灣原創桌遊經常在國際展會上獲得國外玩家青睞。例如大玩桌遊與插畫家邱馨怡合作的《四季之森》，卡牌上繪有台灣水果與特有動物，細緻又魔幻的畫風，彷彿藝術品，讓桌遊不純然只有娛樂，還具收藏價值。2017年在德國埃森桌遊展上首次亮相時，不到3天就把帶去的250組全部賣光。不僅被外交部選為2018年台灣特色伴手禮，還有代理商簽下銷售全歐洲的版權。

楊東岳表示，大玩桌遊在設計桌遊時，看中的是未來5年持續銷售的潛力，所以願意在美術花上6位數的製作費。看似成本高，但若將市場放在全世界，納入攤提概念，這樣的投入非常值得。要讓忙碌的現代人願意在電影、手機遊戲等眾多娛樂消遣中選擇桌遊，所以更需要用精緻的產品，為消費者留下難忘的遊戲經驗。

人與人之間的真實互動，讓桌遊充滿樂趣。 分享 facebook

台灣桌遊下一步

2018年台灣有超過100款的原創桌遊出版，與桌遊相關的展會一年高達五、六十場，甚至同時有5款桌遊在平台上募資，種種跡象都顯示桌遊在台灣正蓬勃發展。

在桌遊的世界裡，玩家的每一步、每個選擇都是自己思考的結果。有些遊戲，選擇不只關係自己的勝負，也會影響其他玩家，遊戲中玩家彼此合作、卡位、阻撓……，互動直接且真實。不僅為桌遊玩家帶來樂趣，看準桌遊能刺激思考、啟發學習動機，也引起許多教育工作者的注意。

當越來越多人投入原創桌遊的開發，桌遊也透過各種管道被民眾認識，但消費者的荷包不會因為產品增加而變大，所以更要積極開拓市場。陳婉瑜認為，樂齡桌遊將是未來可以嘗試的方向。透過桌遊活絡腦部發展、擴大長者的社交圈、增加與兒孫的互動，甚至成為推廣桌遊教學的一員，讓退休生活充滿各種可能。

與其他內容產業如動畫、繪本面對一樣的問題，代理國外作品不但省時省事，且已有市場口碑；但為何桌遊出版社甘願付出更高的成本，冒險堅持台灣原創？或許就像楊東岳說的：「要為台灣文創走出一條路。」台灣原創桌遊將是文創產業發揮的新舞台。