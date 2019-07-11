「紙」於至善 解碼紙雕創作家──洪新富

【文˙李珊瑋 圖˙扶風文化提供】

四歲因為一架紙飛機而入迷，倏忽近半世紀，取得無數紙藝原創專利，不斷精益求精，追求紙藝最高境界。洪新富把發明融入生活，以助人為推展動力。無私分享創作理念，透過遊戲，啟動觀察力，達成自主學習目標。

2003年獲得全國十大傑出青年桂冠，達成「大孝顯親」心願，自詡為社會公器，永遠的文化志工，將榮耀回饋孕育他的家園。用台灣文化底蘊為養份，滋潤作品，立體呈現台灣的生態之美。展示足跡遍及全球20多個國家、100多個城市的洪新富，以熱情和智慧進行國民外交，用紙藝創造台灣傳奇。

一架紙飛機，啟蒙創意人生

「我從小愛玩，沒有想到竟然玩出一點兒名堂。」半個世紀前的童年，對洪新富來說，市售童玩是不易親近的奢侈品。「最容易拿到的是日曆紙，用來摺飛機。」和別的孩子不同的是，小小年紀的洪新富很執著，專注地思考要怎麼做才會更好，且不斷重覆練習，改良修正。小小的紙飛機，不僅要會飛，還要飛的又高又遠。

國小四年級，外婆一句：「有本事就證明你的價值」，懵懵懂懂的洪新富受到激勵，立志要用小小一張紙，摺出自己的大志業。兩年後，外婆去世，這句童稚的誓言，成為洪新富一生無法悔約的承諾。

洪新富常保赤子之心，要讓摺紙有趣好玩。 （莊坤儒攝） 分享 facebook

幸運鼠，結識十萬朋友

走進擁擠的工作室，洪新富才剛坐下，立即拿出四方形的色紙，靈巧的把刀模線翻轉結合，粉紅色的紙老鼠瞬間出現眼前。洪新富隨手在他自稱的戰袍口袋裡，掏出一顆小彈珠，放入紙老鼠的腹部，彷彿變魔術一般，原本靜置的紙老鼠，隨著平板的搖晃，竟然快速地奔跑起來。「紙老鼠會跑，其實是運用地心引力和慣性作用。」簡單有趣的玩具，透過口耳相傳，三年間，賣了10萬隻。洪新富開心的說，「只要見到這隻老鼠，就知道是朋友，或是朋友的朋友。」

「這項原創專利，其實是窮則變的小把戲。」創業初期，洪新富經常三餐不繼，朋友們輪流請他到家中做客，因為拿不出伴手禮，只能動腦筋哄小孩。為了更加生動有趣，洪新富絞盡腦汁，跨越傳統紙雕的框架。「我做紙藝有三項原則，第一是一紙到底，第二是具有動感，第三是不用膠水。」先運用凹凸還原手法，將一張平面的紙轉變為立體，再運用物理現象來驅動，由靜止變動態。

琳琅滿目的展示架上，隨處都是洪新富的心血結晶。一隻卡通造型的小猴子，不但是可愛的裝飾品，兩手一拉一鬆間，還能上下前後翻滾，動感十足。「這隻羊，我花了很多心力。」誇張的大眼配上醒目的金羊角，寓意「財神下凡賜福祿，金羊運財步步來。」洪新富把紙羊放在傾斜的平版上，極具喜感的羊兒，就左右搖擺地向你走來。不用電池就能動，在遊戲中，把知識融入生活。

洪新富設計的紙蝶手機架，成為外交部各駐外館處的國慶禮品。 （莊坤儒攝） 分享 facebook

立定志向，摺出完美人生

「我的曾祖父洪萬美，經營蠟燭生意，據說曾經是迪化街首富。」但是有見地的老人家，寧可拿錢救助貧苦，也不願嬌慣子孫。「我們家三代都是白手起家，我現在也這麼教育孩子。」雖然父親經營電器行，家道小康，但是傳承「窮養子」的家訓，洪新富從小就開始打工。「男人就是要有責任感，首先要能養活自己，再來要能養活父母，然後才談得上結婚生子。」身教勝於言教，洪新富和妻子同心，以孝為先，重視家庭，講義氣、守信用。「我覺得這些傳統的核心價值，才是人生中最重要的基石。」

自小成績優異的洪新富，為了迅速養成一技之長，高中聯考時，技巧性高分落榜，如願進入當時的五專──現在的世新大學，準備畢業後，就朝向創業之路邁進。「我向爸爸保證，畢業前，一定拿到職場聘書，才獲准入學。」立定目標後，所有的力量都向職場邁進。「我想到用社團來發展事業。」在校期間，憑藉摺紙的功力，成為社團講師，也集結了一批志同道合的夥伴，認識了事業的貴人。

「不要以為玩是壞事，只要方向掌握對了，可以玩出完美人生。」洪新富在世新玩了五年，鍛鍊出辦事邏輯、表達方式和領導力。「其實我是邊做邊學。」一次又一次的磨練，把原本嚴重口吃、內向羞怯的洪新富，訓練成口若懸河的紙藝魔術師。大學畢業前取得全國卡片設計銅牌獎，生產立體卡片，集結歷年作品出版，實踐了對父親的承諾。

青澀年華的洪新富，已展現成熟多樣的摺紙技藝。 分享 facebook

感佩恩師，學無止境

「我很感恩有好多名師指導我。」如同幽谷中的扶杖、懸崖上的支撐。「19歲的我，照著翁參隆老師的書，摺出作品，踏入師門。」兩人情同父子。「成為學生的墊腳石，是老師的天職。」翁參隆這句話，成為洪新富的座右銘。面對學生，總是傾囊相授。

洪新富身材不高，心志卻比天還高，不只做職人，更要成為達人。「紙藝的範圍很廣，真的是學無止境。」由翁參隆、陳惠蘭，到余爾莉、簡福龍、賴禎祥、蔡爾平，都是他的恩師。這些跨域的養份，引領洪新富開拓多元的方向，異材質的嘗新，滋潤作品的底蘊。

「老師教導的不只是技術，更是珍貴的觀念，用身教馴化我這匹野馬。」學習的動力要由心出發，才能真實領悟，進而脫胎換骨。透過摺叠切割剪裁，翻花借紙等各種手法，生活中熟稔的任何事物，都是創作的題材。作品可以柔美浪漫，也可以剛硬堅強；忽而簡約樸拙，轉身華麗精緻；外表無色平實，內在多彩繽紛。

水中游龍展現物境一體的意境。 分享 facebook

打破框架，天地開濶

「名片是我的敲門磚」，這張立體紙雕名片，對摺後印現一隻鸚鵡螺，打開後卻變為翻轉的宇宙，寓意深遠又活潑有趣。「第一眼就讓人印象深刻。」成功打造出紙藝家的形象。

為了希望紙雕更加親民，進而量產，洪新富想到用刀模壓線，不必使用專業筆刀，就能動手把玩。蟬聯多年入選為元宵提燈，人人都能輕鬆DIY。因為線條細緻複雜，工廠老闆看到他就搖頭，「少年吔！麥亂啦！」（台語發音）。從兇巴巴的拒絕，到歡喜討論協助，洪新富用真誠和磨功，打開通路。「第一副刀模作品是三姐的喜帖。」半甲子來，嘗試用不同的刀模製作，活脫脫是產業進化的見證人。

洪新富講求作品的真善美，希望讓紙藝成為藝術收藏。「有時候太逼真，也是一種困擾。」洪新富回憶在校際巡迴展時，一隻幾可亂真的蚊子，數度慘遭觀眾撲殺。弄得主辦單位緊急在作品旁立牌：「蚊子勿打」。栩栩如生的「洪氏紙蝶」更招來環保人士的撻伐。每件作品都要花費1年以上，才完成設計的「軍武系列」，更是贏得美軍顧問團的關注。「我花了很多錢買國內外的圖鑑，仔細研究。」參考書多到滿坑滿谷，洪新富對這項投資從來不手軟。

「不要被框架侷限」，不斷有新點子冒出來的他，像個好奇寶寶，不管是積木、玩具槍、鐘表，身邊所有東西，在他眼裡都具有研究的價值。「我最喜歡逛跳蚤市場。」尋找奇怪的老東西，不斷地拆解、重建，成為新創。洪新富一直像個拚命三郎，運用電影分鏡手法，分解運動路徑。「為了思考一個動作，有時候我會忙到沒日沒夜，可以在沙發上睡三個月。」即使雙手因為長期切割剪裁而疼痛變形，洪新富也不改初衷，樂此不疲。沒有人能憑空成長，唯有不怕苦的紮實功力，才能超越巔峰。

洪新富用摺紙做公益，串起童稚純真的心。 分享 facebook

玩具創客館，用愛串連

2003年經小西園掌中戲團執行長許國良推薦，獲選為全國十大傑出青年。「我只是平凡的台灣囝仔，因為平凡更能引起共鳴。」自嘲學習慢半拍的洪新富，雖有天馬行空的夢想，卻老老實實的一步一腳印，逐夢踏實。

「所有的成果，都源於兒時的夢想。」童年時欣羨的立體書，開啟了洪新富的異想世界，2012年立體書展中，創下24萬人次的傲人成績。2013年在台中市政府廣場，集結70多位美術老師的集體創作，總長106公尺，148個跨頁的立體書，在眾人的歡呼聲中，成功挑戰金氏世界紀錄。

「運用扣件，讓立體書能夠無限長的串聯延伸。」申請多國專利的源起，就是十指交扣的簡單動作。在生活中找靈感，寓教於樂的觀念，在這項行動中向下扎根。「我希望把複雜的東西簡化，把死板的公式活化。」洪新富運用數理公式，建構出教學立體書，希望孩子快樂學習。「我深愛著養育我成長的這片土地，希望把快樂的種籽，散佈在每個角落。」

「我下一個夢想是打造一座『玩具創客館』。」在失敗中獲得成功的洪新富，深深體會不計成敗，苦幹實幹，上天總會給你機會。「動手做出來的，都是生命的延續。」洪新富希望在『玩具創客館』中，人人都能動手學習。「過程比結果重要」，心手相連，激發出更多的可能，就像他一樣，達到「紙於至善」。