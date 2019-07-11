行腳全台散播正能量 來自土耳其的吳鳳

【文˙陳群芳 圖˙吳鳳】

吳鳳來自土耳其，本名吳承鳳，曾獲金鐘獎最佳行腳節目主持人。從外國留學生、臨時演員、外景主持、台灣女婿，如今是領有身分證的台灣人，吳鳳用自己的力量，勇闖台灣演藝圈。他說要把自己這顆鑽石，放在對的地方。透過吳鳳的詮釋，讓台灣人更了解台灣，共同挖掘這塊土地的美好。

初夏的午後，我們來到與吳鳳約好的咖啡廳，剛結束上一個採訪的他，禮貌地起身招呼：「朋友，不好意思讓你們久等了。難得有空檔，所以一次排了兩個採訪，一石二鳥嘛！」成語就這麼自然地從異國面孔說了出來。

積極敲門，來台築夢

吳鳳來自土耳其，本名吳承鳳，曾獲金鐘獎最佳行腳節目主持人。 分享 facebook

吳鳳的流利中文，源自於2002年在土耳其安卡拉大學修讀漢學系，中華的歷史文化令他著迷不已。吳鳳大一就下定決心，要拿台灣教育部獎學金來台留學。為更深入了解台灣，吳鳳主動到我國駐土耳其代表處表達想認識台灣人的意願。在代表處安排的飯局裡，吳鳳結識了幾位來自台灣的好朋友，彼此除了交換語言，還常常一起出遊。過新曆年時，吳鳳也盡地主之誼邀請台灣朋友到自己家過節，撫慰遊子的思鄉之情。

大學四年都保持優異成績的吳鳳，2006年8月順利申請到獎學金，搭上他人生第一次的飛機，來到相距8,000多公里的台灣。熱！是吳鳳下飛機的第一印象，「熱情」則是他在課本裡沒有感受到的台灣。

來台先學了一年的中文後，吳鳳申請進入師大政治學研究所就讀。吳鳳的論文題目《自強運動背景下中國的軍事現代化與李鴻章的影響》，令人好奇為何要選擇對外國人來說頗有難度的題材，他說：「要了解清朝末年的歷史，才能進而了解現在的台灣。」有鑑於自己在安卡拉就讀時，土耳其很缺乏這方面的資料，吳鳳將研究所兩年所學，再自己鑽研兩年，看了上百份的書籍文獻，不斷地向老師請教，將論文內容以土耳其語擴寫成《中國現代化的歷史》在土耳其出版。

多年前吳鳳來台留學，愛上這塊土地，如今在此成家立業，台灣已是他另一個故鄉。 （林格立攝） 分享 facebook

堅持勇闖演藝圈

就讀研究所期間，吳鳳學到更深刻的台灣歷史與文化，課堂之外，台灣的美食小吃、治安好、環境佳，所有他對台灣的想像全化為真實。越了解台灣社會，吳鳳越愛這塊土地，再加上他偶然被找去公視客串演出，初嘗舞台滋味，吳鳳看到外國人在台灣演藝圈的發展潛力。於是他繼續申請就讀師大的教育所博士，為自己爭取留在台灣的時間，同時向各家經紀公司毛遂自薦，但語言文化不同，面試時總被主觀認定不適合亞洲市場，兩年下來，不斷被拒。

即使一個月頂多一、兩個零星的通告機會，工作斷斷續續、酬勞微薄，但吳鳳仍繼續堅持。「當時只要接到通告電話就很開心，也遇過拍兩天外景只拿到500元。」吳鳳表示，「找機會的過程很辛苦，被拒絕很苦，但沒有人相信你，才是真的辛苦。」在台灣找不到發揮的舞台，朋友心疼他像小丑般做著無意義的演出，紛紛勸他回土耳其。但吳鳳不甘心放棄，在土耳其擁有雙學位，會中、英、德、土多種語言，「我知道回土耳其當導遊，賺十幾萬沒問題，可是那太容易了，我想試試看自己可以在台灣做到什麼程度。」於是他將存款妥善分配，租頂樓加蓋的房間，他告訴自己，直到口袋最後一毛錢花完之前，絕不輕易放棄。

吳鳳的好廚藝承自阿姨，希望孩子能品嚐他記憶的味道，也透過出書將這滋味與更多人分享。 分享 facebook

金鐘主持在地風土

終於他在2011年9月接到了外景旅遊節目「愛玩客」的主持機會，與經紀公司簽下五年合約。吳鳳成了台灣電視史上第一位，在晚間十點黃金時段主持節目的外國人。吳鳳坦言，演藝圈的汰換率很高，當初製作單位也是抱著試試看的想法，如果觀眾反應不佳，兩到三個月失去新鮮感就換掉。

然而吳鳳過去在土耳其擔任導遊的經驗，讓他很自然地帶著電視機前的觀眾遊覽大街小巷，加上吳鳳對台灣文史的涉略，讓他懂得適時提問，觀眾看節目不單純只看到台灣哪裡好吃、好玩，更藉由吳鳳的主持了解飲食文化與當地的歷史脈絡。雖然中文不若台灣人流利，吳鳳略帶口音的中文，偶爾穿插幾句台語，以外國人的視角提出逗趣的問題，自然不造作的主持方式，深受大眾喜愛。不僅在2012年獲得金鐘獎最佳行腳節目主持人的肯定，也是愛玩客節目自2011年開播至今，唯一一位還在的第一代主持人。

旁人看來出外景很輕鬆，好像邊玩樂還能邊賺錢，但其中的辛苦真的只有當事人知道。幾年前，電影《賽德克‧巴萊》正紅，愛玩客搭上風潮，吳鳳和製作團隊前進南投霧社山區，帶觀眾一探莫那魯道撤退的最後一個戰場──馬赫坡岩窟。這段山路崎嶇難走，沿途不只有高達2,500米、無柵欄遮蔽的斷崖，還有崩塌地、迷霧森林、下切溪谷，吳鳳說難走指數破表，若沒有熟悉路線的原住民帶路，一下子就迷失在山林中。當時他在岩窟裡聽到奇怪聲響，一問之下才知道附近發生土石流，吳鳳說：「不開玩笑，就差300公尺的距離，差點連骨頭都找不到了。」

吳鳳與愛玩客製作團隊上山下海，將台灣各地的美好帶到觀眾面前。 分享 facebook

向世界分享美好台灣

因著節目的關係吳鳳看遍台灣的人文與自然景致。其中他最感興趣的是台灣廟會祭典。親身參與鹽水蜂炮、媽祖遶境等，感受信仰帶給民眾生活的力量。媽祖遶境時上千位信徒匯集，到處都是鞭炮、煙火，還有熱鬧的八家將出巡，吳鳳形容就像嘉年華會，是台灣具代表性的民俗活動，值得向國際宣傳。

除了讓台灣民眾在習以為常的事物中發覺美好。吳鳳也帶著外景團隊到土耳其，介紹自己家鄉的人文風土。像是文化大使般，他還受邀上土耳其當地的新聞節目，分享如何以外國人之姿在台灣演藝圈闖蕩，並帶著精心挑選的布袋戲偶作為伴手禮，讓土耳其民眾一睹台灣文化的風采。

兩年前吳鳳與經紀公司的合約到期，點子多、行動力強的他決定不續約，希望與妻子陳錦玉自由選擇做些對社會有貢獻的活動。即使旁人看來收入不高，但對吳鳳而言，不追求短暫絢燦，他更看重未來長遠的影響。例如他與遠見《未來少年》雜誌合作的連載專欄「跟吳鳳遊台灣」，由吳鳳設計生動有趣的故事讓學童認識台灣。吳鳳表示，目前已推出第一話「天使的眼淚──嘉明湖」，未來還會陸續介紹台灣生態、民俗等，敬請大家期待。

來自土耳其的吳鳳（左1）勇闖台灣演藝圈，成功證明外國人也能主持在地的行腳節目。 （林格立攝） 分享 facebook

愛家，理所當然

作為演藝人員，吳鳳希望以自己的方式帶給大家開心和正能量。吳鳳表示：「我把自己當成鑽石，放在適合的地方仔細琢磨，才能發光。」隨著網路新媒體的興起，吳鳳也從去年開始經營自己的YouTube頻道，以簡單的器材記錄生活，並自學剪輯，一點一滴摸索。即使工作再忙，吳鳳仍堅持一周至少上傳三支影片，以記錄生活的方式，和民眾分享他的心情與想法。

例如吳鳳帶著土耳其親友搭捷運逛台北市立動物園，小朋友看到貓熊的喜悅；也有陪老婆做產檢，紀錄新生命誕生的點滴。或是吳鳳夜宿台北車站，以紀錄片的方式關懷街友，他甚至揪心地在鏡頭前落淚。又或是拍攝自己上醫院的經歷，向大眾介紹台灣健保與醫療的進步。頻道裡的影片還會加上土耳其的字幕，透過網路的傳播，讓更多人看到台灣。

已經出過《土包子愛台灣》、《來自土耳其的邀請函》兩本書的吳鳳，第一本描寫他眼中驚奇有趣的台灣；第二本則是以生動又深刻的文字，讓台灣人認識他成長的土耳其。最近他則是以家庭的視角，將傳承自阿姨的土耳其家常菜，以飲食文學的書寫，將土耳其人的餐桌搬到大眾面前。

從隻身一人來台求學，如今吳鳳已在台灣娶妻生子、落地生根。當了爸爸的吳鳳，台灣更像他的家了，喜歡自己的家、包容家的優點與缺點，對他來說理所當然。每當有人謝謝他愛台灣，吳鳳就會覺得納悶，台灣本來就有很多值得大家驕傲的地方，只是台灣人自己不知道，所以他想透過自己的方式，讓大家看見這塊土地的珍貴。

去年吳鳳取得台灣身分證，吳鳳的爸爸終於放下心來，表示兒子在台灣不只有人照顧，而且生活更有保障了。雖然今年初吳爸爸已因病過世，相信他會在天上看顧著在台灣踏實生活的吳鳳一家。