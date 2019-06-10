我們與星星的距離 星空守護聯盟

【文˙鄧慧純 圖˙莊坤儒】

“Space, the final frontier.”（宇宙，人類最後的疆界）

1966年美國科幻影集《Star Trek》，艦長Kirk以帶著詩韻的口吻述說這段全球科幻迷都熟悉的口白。靠著想像，我們早已在科幻電影中遊走各星際間，甚至接納外星人在地球定居了。但對太空的追尋、對天文的認識，源出自每位天文愛好者，無數個徹夜不眠的觀察，一個星點、一個星點地勾勒出天體的位置，一點一滴解開星空的奧秘。

鄰近玉山國家公園，座落在鹿林前山、海拔2,862公尺的鹿林天文台，隸屬於國立中央大學，擁有台灣口徑最大（1公尺）的天文望遠鏡，除了是台灣天文觀測研究重地之外，亦參與多項國際天文計畫。

台北出發，從國道3號下名間交流道，經台16線轉台21線（新中橫公路），進入玉山國家公園區域，到達鹿林前山的登山口，車行需6小時。卸下裝備，還需步行約六百公尺，才到達白色的天文台基地，是國際間少數車子到不了的天文台。

天體距離我們幾萬光年的距離，難以用裸眼觀測，我們所見美麗的星體照片多是透過長時間曝光拍攝而成。圖為梅西爾天體編號M20三裂星雲（右）與編號M8礁湖星雲（左）。 分享 facebook

仰望星空的每一天

一路與我們同行的是天文台台長林宏欽。這一帶他熟門熟路，除了是工作場所，1990年，還是研究生時，林宏欽跟著指導教授蔡文祥參與天文台選址。走遍各地，候選地點包括大雪山、合歡山、阿里山、墾丁等地，「北台灣易受東北季風影響，南部有西南氣流，所以選在中台灣比較適合。另外，天文台通常會蓋在高山上，避開一兩千公尺低層雲氣的干擾。」林宏欽釋疑。

決定落腳在鹿林前山後，接續還有實地天文觀測調查，林宏欽回想，當初他們定期揹水揹油揹望遠鏡設備上山，觀測一周再把資料帶回分析，那是年輕時才有的衝勁。畢業後，他到竹科工作，再轉職台北市立天文科學教育館，2002年，鹿林天文台一公尺望遠鏡（LOT）正式落成，他再回到中央大學與天文台再續前緣，因此，他笑稱自己是替自己製造工作機會的案例。

天文台的生活規律且單純，除了台長林宏欽外，還有兩位觀測員林啟生和蕭翔耀，及4位原住民助理負責天文台的維運，確保一年365天只要天氣好就能觀測。

夜間觀測時間寶貴，天文台望遠鏡的使用時間是開放給國內外天文研究提交觀測計畫，經評選後分配使用觀測時段。但天候天註定，也曾碰過排定了日期，卻因為天候不佳無法觀測。溼度會損壞望遠鏡及儀器，當戶外濕度達95%便須中止觀測（國外標準為80%），我們笑稱這一行是標準的「看天吃飯」。

林宏欽解釋，台灣的天文觀測地點雖不如美國夏威夷、智利等天文台址優越，但整體來說不算太差，平均一年約有一半的天數能進行天文觀測。且位在低緯度地區，可以觀測到大部分南天區域，較高緯度國家具有優勢。此外，我們位居太平洋西側第一道觀測站點，如果美國、夏威夷的大天文台群發現某特殊目標時，鹿林天文台均能及時在第一時間確認與觀測。

入夜，在深藍的天幕下，天文台是我們一探數萬光年星空奧秘的起點。 分享 facebook

觀星任務啟動

接連幾日的雨，晴空總算偷了個檔期出現。傍晚，觀測員蕭翔耀正打開天文台的天窗，準備晚上的觀測工作。

台灣的天文發展最早可追溯至日治時期，但直到中央大學天文所在鹿林前山建置一公尺望遠鏡，台灣的天文觀測有了重大突破，也多了機會加入國際合作計畫。如中美掩星合作計畫（TAOS）、美國夏威夷大學天文所及美國空軍合作的泛星計劃（Pan-STARRS）、超新星巡天計畫、EAFoN-東亞 Gamma Ray Burst （GRB）觀測網等。

多年來，天文研究的熱點之一是小行星的觀測與發現。小行星大多數分布在木星與火星之間的小行星帶，林宏欽比喻，小行星是太陽系形成過程中所剩下的一些碎屑，就像做完麵包會有很多殘餘的麵粉一般。1994年彗星撞木星的事件，讓天文學者意識到天體撞擊地球不無可能。科學家推論，恐龍滅絕的主因恐亦是小行星撞擊地球，導致全球氣候劇變所致，由此天文學家才開始關注這太空中未知的威脅。

鹿林天文台加入巡天的行列，從2002年開始，已經發現八百多顆小行星。林宏欽解釋，小行星一經發現回報給國際小行星中心，經軌道確認後，發現者可有命名權，迄今鹿林山天文台的努力，已在浩瀚的星空中留下許多關於台灣的名字，如「陳樹菊」（第 278986 號小行星）、「吳大猷」（第256892號）、「鄧雨賢」（ 第255989 號）、「嘉義」（ 第147918號）、「鄒族」（ 第175586號）、「合歡山」（第207661號）。

命名之外，尋找小行星更重要的意義在於，未雨綢繆地防範地球遭天體撞擊。目前直徑超過一公里、可能造成致命毀滅的小行星已經有九成以上被發現，未來的任務將聚焦在數百公尺大小的小行星，這般尺寸雖不至造成人類物種絕跡，卻可能造成城市的毀滅，科學家們正集思廣益、創意發想解決的方案，蕭翔耀笑說：「所以你也可以稱我們是『地球防衛隊』。」

海拔2,862公尺的鹿林天文台，鄰近玉山國家公園，與壯闊的玉山群峰相伴。 分享 facebook

人與星星的連結

仰望著同一片天空，著迷於星際的無垠，還有一群業餘的天文愛好者，合歡山鳶峰是他們的聖地，每逢朔日，總能見著他們卸下車上數箱裝備，再細心組裝，等著天黑由眾星主演的星際大戲。

劉志安是當中的一員，也是台北市天文協會常務理事、臉書社團「台灣星空守護聯盟」創辦人暨版主。從小就喜歡看星星，他對星空的認識靠著跑圖書館自學而來，為了看星星，他到光學公司工作，學到許多關於望遠鏡與光學方面的知識與技術，也存錢買了自己的第一台望遠鏡。三十餘年的觀星經歷，他是亞洲第二個完成「梅西爾馬拉松」110個星體觀測者，同伴們稱他是「人體GOTO」（GOTO是望遠鏡自動導航程式），星圖都在他腦海中，「只要星星出現，我就找得到它。」

「人類對於星空的著迷是與生俱來的。」劉志安說。看著他架起望遠鏡，不借助任何輔助工具，轉個向就找到美麗的球狀或是疏散星團。透過天文望遠鏡，看到數萬光年外的星體，還可見月亮上的坑洞、木星的橫紋、土星的環，真是讓人連連驚呼的神奇體驗。劉志安還樂於分享自己的所學、所識，在鳶峰採訪時，遇到來自新加坡的朋友，他熱情地遞過鏡筒，邀請他們一窺管中的天文世界。

鹿林天文台擁有台灣目前口徑最大的一公尺望遠鏡（LOT），仰賴工作人員全年無休維運，確保一年365天只要天氣好就能觀測。 分享 facebook

守護星空聯盟

星空成了劉志安生命中不可或缺的一張地圖，但從觀星意外轉向光害防制，是地圖上另一條路徑。

2013年，南投縣政府在合歡山鳶峰設置LED紀念碑，卻讓一群追星同好集結搶救岌岌可危的觀星環境。

劉志安舉紐西蘭的迪卡波小鎮為例，這個僅三、四百人的小鎮，透過光害防制，保存下美麗的星空，成為世界第一個星空保護區。認證一通過，全球的追星人都追到迪卡波，帶動當地的星空旅遊。

仿效迪卡波小鎮的思維，劉志安和同伴們從觀光切入，遊說清境當地民宿光害防制的概念，並號召觀星同好義務上山舉辦星空導覽的教育訓練，希望讓觀星旅遊的知識在當地自主發展。

劉志安帶我們拜訪了清境地區率先響應的兩間民宿：佛羅倫斯山莊和觀星園，民宿使用的燈具各有不同，但他們各自發揮巧思，如將庭園燈上方塗黑，燈具內加鋁箔，遞減燈具的瓦數，汰換燈具為霧面玻璃等等，避免光線上溢，造成天空的光害。清境地區業者也相約晚上9點後關閉戶外大型的發光體，把夜晚的舞台讓給星空。

社會輿論常認為有光才安全，劉志安舉證，過亮的燈反而容易造成炫光及視覺死角，他們並非要關掉所有的燈，重點是「適切的照明」。路燈的燈面只要垂直面下，就能減少30～40%的光線射向天空，照明也該有夜間模式，調整亮度，不僅節能，還能保護眼睛。

官方看見這群觀星人的決心，也投入相關戶外照明公約規範制定。2018 年 7 月，由南投縣政府、清境觀光協會及天文團體合作，向國際暗天協會（ International Dark-Sky Association, IDA ）遞出申請，規範從鳶峰前兩公里處至合歡北峰登山口，長度約15公里的範圍，為「合歡山國際暗空公園」。

合歡山區擁有絕佳的觀星條件，但仍難避免來自城市的光害（圖左下黃光處）。 分享 facebook

其實清境的星空早已吸引鄰近香港、澳門、東南亞等國的朋友定期到台灣報到。台灣的地利之便，一下飛機，只需兩個多小時車程，就能到達海拔2,000公尺以上的高山觀星，是光害嚴重的香港、新加坡追星人所欣羨的。

去年年底，國際暗空組織IDA已來台灣考察，台灣有望繼韓國永陽螢火蟲保護區、日本西表石垣國家公園，成為亞洲第3個國際暗空公園。

今年4月1日，劉志安在臉書上宣告自工作退休，這不是愚人節的玩笑，才53歲的他早早退休，要全心守護星空，為孩子保留住一片美麗的星空；他擔心現有的成果，若少了人繼續添柴火，「火滅了，要再起就很難了。」他說。

仰望著繁星，與我們相距如此遙遠的光年，它們的美麗身影，成為人類文明綺麗的神話；人類對其無盡的好奇，也開啟了我們宇宙的旅程。走一趟觀星的旅程，我們發現，我們與星空的距離，不如想像的遠。