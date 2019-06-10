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逐海浮光 為海敘事的水下攝影師

2019-06-10 11:48台灣光華雜誌

【文˙蘇俐穎　圖˙林旻萱】

天空中隱藏的祕密讓島嶼上空的風雲徘迴不去，山林的祕辛，交由草樹間穿梭的大小生命來一一敘說。每條魚的來去游蹤，譜寫島嶼海域的過往今昔。

當海島居民可以訴說、可以敘寫自己的故事時，這座孤島將再次揚動，重新啟航。

──廖鴻基《大島小島》

聽說，喜歡貓和喜歡狗的人，代表了兩種截然不同的性格。那麼，喜歡鯨豚，與喜歡海龜的人呢？

為海托起的島嶼，周遭難以計數的水下生物，依海生存，與島相遇，然而，牠們的美麗不為人所知，唯有熟識水性、執掌鏡頭的海職人所帶回的一幀幀影像，可供指認。

彷彿老天賞臉，初抵時雨絲緜緜的花蓮，卻在翌日放晴，晴光溫煦的大清早，擔任解說志工的金磊站在港口的賞鯨船上，等待著遊客魚貫登船。

小船離港，出海不消十分鐘，便傳來鯨豚的消息，只見結隊游行的牠們朝船靠近，乘著船頭帶來的水流借力使力地往前，偶爾還有幾隻從水面飛旋跳躍，惹得遊客陣陣驚呼。

站在船頂的金磊不疾不徐地解說，同時不忘在空暇時舉起長鏡單眼，按下快門。

飛旋海豚、花紋海豚、熱帶斑海豚……一趟2小時的航程，前前後後邂逅了這些擁有流線身形的美麗生物，襯托著背景無盡的碧海青空，彷彿也懂得了，為何會有人如此著迷於這種生物，並甘願為追逐牠們到天涯海角。

（金磊提供）
（金磊提供）
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在花蓮，等待每一年夏天的出航

無聲勝有聲，影像敘事不需冗詞贅言，就能擁有直指人心的能量。

或許，有不少人雖不曉得金磊，卻早已看過由他拍攝的鯨豚影像。作為台灣第一位專門拍攝水下鯨豚的攝影師，那些尺度超凡的海中生物，在他的鏡頭下一一定格，充滿詩意與張力的畫面，令人想起了盧貝松以知名潛水運動員與海豚為題的經典電影《碧海藍天》。

如今，一年平均有1/3的時間都在國外的他，足跡踏遍世界各地，斯里蘭卡、日本、東加王國、挪威、阿根廷等地……只要是賞鯨勝地，都有他的足跡，「但每一年的夏天，我都一定會在台灣。」個頭高大、講話溫厚的他篤定地說。

來到每年6～8月，海象平穩的盛夏，每年一度的賞鯨旺季，也是他最審慎以待的季節。

金磊說，在台灣拍攝鯨豚，就像闖關遊戲，關關難過關關過。幸而擁有超過20年海上經驗的他，逐步累積下豐富的鯨豚知識與人脈，俱已成為攝影工作的強大後盾。

每當從黑潮海洋文教基金會的人際網絡傳來外海有鯨豚出沒的消息，若天候狀況許可，他旋即聯絡熟識且空暇的船家，出海搜尋。

然而，就算千里迢迢，終於發現「獵物」的蹤跡，也不能即刻下水，得先觀察鯨豚的游速、狀況，是否會躲避、下潛，「畢竟，人也不可能游過牠，而像抹香鯨，可以下潛超過100分鐘，等到再出現，也不曉得在哪裡。」金磊說。

那分秒必爭、「喀擦喀擦」的短短幾秒，得到的兩、三張照片，往往就代表了一整年的全部收穫。

登船前，金磊先為遊客講解鯨豚知識。
登船前，金磊先為遊客講解鯨豚知識。
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台灣是家，也是開始的地方

可想而知，拍攝水下鯨豚並不容易，也許不是沒有人想做，只是成功者少矣。

那是因為，「在台灣的鯨豚，大多是路過，移動速度非常快。」比較過在國外拍攝的經驗後，金磊有所領悟。

由於和人類一樣是哺乳類，鯨豚寶寶在出生後，還有長達1年半左右的育幼期，好比特地到東加王國生產、哺育下一代的大翅鯨，因著居住時間拉長，不僅狀況較穩定，也為了配合小鯨魚的速度，游速緩慢了下來。

時間回到2010年，彼時在水面上拍攝鯨豚已逾十年的他，才剛花費了2年，完成了台灣首部鯨豚紀錄片《海豚的圈圈》，然而屢屢受制於環境，必須從水上拍攝水下生物，難免像隔靴搔癢，不夠痛快。

看著國外精彩的水下作品，心癢難耐的他，憑著土法煉鋼地摸索，結果卻不盡人意，這才讓他痛下決心，索性直接砸重金買了裝備，飛到南太平洋上的島國──東加，參與國外的水下攝影師所開設的工作坊，直接觀摩學習。

而倘若問金磊，台灣鯨豚水下攝影如此高風險、低報酬，為什麼還如此地堅持？

他不作他想：「因為台灣是家，也是開始的地方。」

一趟與鯨豚的奇遇，就在東岸近海發生。
一趟與鯨豚的奇遇，就在東岸近海發生。
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因為海龜，留在小琉球

金磊的執著，令人想起了海龜。

聽說，海龜是具有一種神奇能力的生物，與人類壽命近似的牠們，不管長大以後遷居到哪，總會記得回到出生地產卵，繁衍下一代。這種對家鄉念茲在茲的生物，正像極了走遍世界，卻對台灣戀戀不忘的海人。

「你沒有聽說過，什麼樣的人，就會喜歡什麼樣的生物嗎？」潛水教練蘇淮這樣說。稱自己是「海龜痴漢」的他，目前以東港外海的離島──小琉球作為據點，在浮潛之餘，不忘提起相機為海龜拍下一張張寫真。

就像鯨豚彷彿在呼喚著金磊，一派悠緩，隨著潮汐載浮載沉的海龜，也深深吸引著蘇淮。

這也許是因著，像極了旅行家的海龜，看似獨來獨往，在世界各地漫遊，心裡卻始終惦記著回家的航道，恰如他一般。長年在澳洲、東南亞各地浪遊，走過千山萬水，卻總覺他鄉非故鄉的蘇淮，最後，這個全世界獨一無二的海龜島，吸引了他返鄉落腳。

看過不少的奇絕風景，蘇淮認為，台灣的海洋資源並不比國外差，只是疏於管理，也未被重視，他與朋友陳芃諭成立「島人海洋文化工作室」，想以一己之力，喚醒國人的海洋意識。

擁有相當稀有、國際潛水PADI系統「海龜專長潛水證」的他，先從潛水教練的工作起步，近年則逐步轉移重心到影像工作。

台灣海域的美麗，生態的豐富多樣，海底塑膠垃圾的怵目驚心……該如何讓更多人知道？「靠著教潛水，太慢了，況且教潛水的人那麼多，也不差我有一個。」因此他選擇拿起相機，小琉球隨處可見、格外討喜的海龜，自然而然成為了鏡頭下的主角。

從水底到水面一條龍的實踐，蘇淮與陳芃諭共同經營，以推動海洋教育為主的獨立書店「小...
從水底到水面一條龍的實踐，蘇淮與陳芃諭共同經營，以推動海洋教育為主的獨立書店「小島停琉」。
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婆娑之洋，美麗之島

曾與蘇淮一同在澳洲打工度假的陳芃諭回憶著，澳洲的生態保育不僅是全球典範，但令兩人印象最深刻的，是當地人對海洋抱持的開放態度。

「他們相當歡迎人們下海，但海域哪邊安全、哪邊危險，可以做哪些活動，又有哪些規範，在告示牌上都寫得清清楚楚。」陳芃諭說。

相較於台灣，雖然四面環海，也許加上過去戒嚴時期，由於岸邊不少軍事重地，限禁民眾靠近，導致多數人對於大海總是戒慎恐懼，也常見只要溺斃事故發生，鄰近海域便全面禁止下水。

就如同你我一般，在這樣的環境成長下的他們，也不是天生親水。

北部都會出生長大的金磊，「以前去海邊，聞到海水、藻類被烤乾在岩石上的味道，就忍不住想吐。」在台南安南區長大的蘇淮，頂多是在海邊烤肉的記憶，「那時候，長輩通常都會叫你不要靠近海邊，因為很危險。」

然而，親近了、認識了，才曉得美麗何在。金磊說：「如果問我和蘇淮對於台灣海洋的想法，那就是，台灣真的很厲害！」他進一步解說：「世界各地的賞鯨勝地，通常去了都只為了看那特定的1種。」但全世界近90種鯨豚，據紀錄，台灣海域就曾經直擊1/3的品種，遊客搭一趟由花蓮港出海的賞鯨船，常見的種類動輒超過10種，其中又好比生活在深水海域，相當罕見的花紋海豚，受惠於東岸的陡降地形，目擊率也相當高。

至於海龜，目前統計共有7種，台灣有機會目擊到其中5種，小琉球除了最常見、列為瀕危物種的綠蠵龜，另有列為極危物種的玳瑁，高達9成的目擊率，套句金磊的玩笑話，「全世界沒有一個地方可以像這樣，隨便都可以踩到海龜。」

因此，那一張張水底造像，除了為作為攝影師的他們帶來成就，更重要的是，可以藉此傳遞出一般人所不知的海洋。

固然看不到、不知道，對人類來說並沒有額外損失，「但常發生鯨豚纏網的問題，還是有少數不守法的漁民，直接把鰭割掉，讓牠們直接陳屍海底。」金磊說。

提著防水相機、預備下海的蘇淮。
提著防水相機、預備下海的蘇淮。
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這些問題，若非有人關注，那麼鯨豚斷鰭的浩劫，同樣沉寂無聲，不予人知。

但不知道，並不等於不存在。蘇淮則show出了一段水下錄影，一隻畏人的海龜，誤食海洋廢棄物的牠，居然拉出了塑膠袋的糞便，情況苦不堪言，幸而他出手相助，重獲新生。

海洋保育、海洋塑化等問題，誠然迫在眉睫，但他們並沒有像許多自詡正義的環保人士，咄咄逼人，影像是最直接也最貼近真實的方式，蘊藏著善意，想要你我都從中上一堂無聲的環境教育課。

新加坡著名景點天空樹，各種熱帶植物攀附其上，宛若垂直花園。 （林格立攝）
新加坡著名景點天空樹，各種熱帶植物攀附其上，宛若垂直花園。 （林格立攝）
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