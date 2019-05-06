守護南迴的心跳 超人醫師徐超斌

以理念結盟，台日攜手協作，運用創意為地方找回競爭力。 （林旻萱攝） 分享 facebook

【文˙鄧慧純 圖˙林格立】

「身為醫界的一員：我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務；病人的健康與福祉將為我的首要顧念。」──2017年〈日內瓦宣言〉

台灣的偏鄉有如此一位醫師，恪守著「病人的健康與福祉是醫師的首要顧念」，甚至燃燒自己，將生命全然投入，在工作崗位中風倒下後，他仍撐著尚能運動的右半側繼續行醫，他是南迴地區的超人醫師——徐超斌。

「超人醫師」名稱其來有自。在南部人北漂，台東人逐工作而居，東西南北亂漂時；畢業於台北醫學院，經歷奇美醫院急診室完整歷練的徐超斌卻選擇東漂回故鄉，用精湛的醫術守護故鄉的族人。看見部落的欠缺，他像超人一般拚搏的用生命看護家鄉族人的健康；像超人一般奔馳巡迴各地診治醫療，一個星期的車程逼近環台一周的里程數1,173公里。

他是南迴地區的超人醫師——徐超斌。 分享 facebook

那些關於南迴地區的數字

在徐超斌服務的偏鄉，時間和交通的概念與都會很不同。在南迴地區，常常說到隔壁一趟，是翻過一個山頭的意思，去一趟7-11，開車要半小時。部落裡沒有公共運輸，上市場買菜包車單趟500元，到鄉公所辦事收費700元，到台東市區看病要價1,500元。

南迴公路全長一百多公里無一間醫院。2002年徐超斌回鄉服務時，達仁鄉的人口數計4,141人，醫生僅他1位。當地居民繳交與都市相同的健保費用，但周間晚上和周六、周日不能生病，因為沒有看診服務。

2006年，在徐超斌的努力下，總算在南迴公路上的大武鄉成立了第一間24小時急救站，但他依舊維持著一個月400小時的超人工作時數；2006年9月19日凌晨1點，徐超斌已經連續值班80個小時，他在大武急救站處理完最後一位病人，準備稍事休息時，卻在值班室中昏眩倒下，再次醒來時，身體左半側已癱瘓失去功能，那年他才39歲。

南迴協會成立長照中心，提供中重度失能的居民全日照護。 分享 facebook

那些關於南迴地區的數字

出身台東縣達仁鄉土坂部落，徐超斌10歲被父親送到都市求學，直到35歲才回故鄉，但他與部落的臍帶未曾被切斷。他算是另類的隔代教養案例，父親忙於工作及照顧體弱的母親，徐超斌被託給外公外婆照顧，「我的教育環境是父母親給我的，但人格教育則來自外公外婆。外婆是排灣族的巫醫，她告訴我排灣族的神話故事，我們是很有智慧的民族，讓我因身為排灣族而驕傲，外公教導我，做人要勇敢、要謙卑、要善良，是他給我的身教。」也因此，徐超斌總是自信且驕傲，不覺得原住民就矮人一截。

從求學到工作，徐超斌都是團體中的風雲人物，長得帥氣，熱情風趣，能彈吉他唱歌帶動氣氛，又是運動健將，還醫術高明，待人和善，徐超斌不諱言，當年的他很自負，「大家都會覺得這個傢伙很臭屁，卻不讓人討厭，就因為有真本事。」徐超斌這樣形容當年的自己。

在台南奇美醫院5年的歷練，徐超斌也是奇美醫院第一位內外科兼修的急診專科醫師，人生正處最顛峰的時期；但徐超斌卻辭了西部收入豐厚的醫院工作，決定回到東岸的家鄉。

「其實我掙扎有半年之久。我也是普通人，我知道薪水、生活環境的落差非常大。」但想起當醫師的初衷，「我是為了要回家才學醫的」，那年他才7歲，二妹因為送醫不及而過世，年幼的他對著黑夜發誓，「將來我要當醫生，不再讓族人在送醫途中枉死。」

視病如親的醫病關係，徐超斌重視偏鄉居民生活的品質勝於生命的長度。 分享 facebook

視病如親的醫病關係

回到家鄉，任職台東縣達仁鄉衛生所，他發現部落急需夜間及假日看診服務，便開始以建置24小時急救站為目標，並在夜間、周末加開門診，延長診療時間，方便民眾就醫。偏鄉醫生只有一位，幾乎所有的班表都他一個人包辦，他自恃年輕，一個月工作超過400小時。問他怎能操勞至此，徐超斌卻反問，「你有徹夜看金庸小說的經驗嗎？常常一入迷，驚覺就已經凌晨4、5點了。」滿懷壯志也「樂在其中」的徐超斌，終於在2006年成立24小時的大武急救站，讓偏鄉的夜晚，病人不再求助無門。

但同年，徐超斌也因過勞導致腦中風，雖被救回一命，卻失去了身體左半邊的自主。

僅休息半年，心情還是在谷底，徐超斌卻心繫故鄉的族人，回到工作崗位。但他躊躇、忐忑，擔心病患看到肢障的醫師心裡做何感想；卻沒想到迎來的是一張張期盼、關切的臉，一樣的信任，一樣的依賴，甚至有人指名找徐超斌動手術，話至此，徐超斌苦笑：「我都不知道到底是我太勇敢，還是他們太無懼。」為此，他還努力在工作之餘，訓練自己單手縫合。「是這些病人教會我如何當一個好醫師，我又怎能不用生命去回應他們呢？」

採訪當天，是徐超斌的休假日，我們跟著他走訪位在土坂部落的達仁鄉老人日間照顧服務中心，該中心承辦中重度長者的日間照顧工作。只見徐超斌以排灣族母語跟一位高齡八十多歲的阿嬤親切對談，形同祖孫，兩人不時笑得燦爛。再續往更偏遠的新化文化健康站，此處是他任職衛生所巡迴醫療必經的點，我們抵達時已近中午，許多長者都準備騎車回家了，聽到徐超斌來訪，又把車頭迴轉。阿公阿嬤迎來劈頭就問：「徐醫師，你怎麼那麼久沒來？」大家一起跟徐超斌練習要上台表演的歌曲，空氣中充滿歡笑聲，還一起拍了徐超斌的獨門姿勢「歪頭裝可愛」，長者們口中唸唸有詞的要徐超斌答應至少一個月來社區一次，才一歡而散。

這樣親如家人的醫病關係，讓人動容。在都會區，一名醫生少則看診上百位病人，又要擔心醫療糾紛；但在偏鄉，我們卻親身見證人與人之間最單純的信任與託付。徐超斌問診時，總是親切地與病人聊天問候，話家常，許多病人只吃他開的藥，已經搬到台中的患者還會翻過半個台灣，來找徐超斌看診，「我重視的是他們的生活品質，怎麼樣提高他們的生活品質比平均餘命更重要。」

病後的徐超斌更能感同身受病者的苦痛，更能夠體會病人的焦慮跟無助，他自言：「我更能夠從病人的角度來看待醫病關係，是病後的自己最大的不同。」

「健康是身體的、心靈的、社會的穩定狀況。」徐超斌解釋，在都市，健康是單純的醫療問題，但在偏鄉，健康議題其實是複雜的社會問題，可能包含資源不足、交通、生活習性、文化衝突、低社會地位等因素。而他夢想中的南迴醫院，「是一個與民眾生活息息相關的社區型醫院，它或許買不起昂貴精密的儀器，但它絕對是一個溫暖的空間，讓每一個前來祈求醫治的病體，不僅能解除病痛，更能獲得心靈的撫慰。」

徐超斌（右）在廣播節目中訪問台東藝術家伊命瑪法琉，他定期在空中與支持者話家常。 分享 facebook

視病如親的醫病關係

復健的過程中，徐超斌不只一次問上帝，「為什麼不晚一點？為什麼不等到我完成南迴醫院、完成更多的夢想後再讓我倒下？」他探究上帝的旨意，覺得上帝是要他停下腳步好好思考。他開始不去想他僵硬的左半側，而將眼光放到還靈活的右手右腳。除了繼續在部落巡迴診治外，徐超斌在鍵盤前，用還靈活的右手一字一句敲出他生命的故事，出版《守護4141個心跳》，在社會上掀起大大的迴響。

原本風流倜儻的他，因為過去的鋒芒，不願意出來拋頭露面，卻被編輯的一句話「怎麼不趁這個機會把偏鄉的需要讓更多人知道」所勸動，他開始接受採訪、四處演講，讓偏鄉的困境讓更多人知道。「上帝知道靠我一個人的力量是有限的，祂希望我用社會大眾的愛心跟力量來去完成南迴醫院。」

曾經想放棄嗎？「幾乎每天」，徐超斌說。「我每天都在掙扎，但只要太陽升起，我照鏡子看，發現自己還是很帥，還是可以為部落做一些事情，可以發揮我的剩餘價值，就又能重新奮起，繼續努力。」總是稱自己是最帥的徐超斌，不改幽默。

他發動籌建南迴醫院的計畫，成立「社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會」（簡稱「南迴協會」），為「醫療財團法人南迴基金會」募款。偏鄉常見的高齡化、隔代教養問題，南迴協會都一肩扛起，執行居家照護服務，陪伴獨居的長者；成立長照中心，對中重度失能的居民提供全日照護；打造方舟教室，進行學童課後輔導，讓部落孩子在面對全球化的大海嘯時，能藉由更豐富多元的課後學習培養自信。

徐超斌從孤身一人，到成立南迴協會，募集了更多人投入南迴地區的照護工作，「我以前再怎麼厲害就是一個醫術還不錯的醫師，願意服務，可是一個人的能力就是有限，現在我可以吸引更多的力量，一起來挹注南迴地區，一起提升醫療、教育的水平，這是以前的我做不到的。」

「你不覺得我已經超越以前那個只能做醫療的我嗎？」採訪結束後，徐超斌的這句話一直盤旋在耳邊。南迴醫院的申請案還在審查途中，但他始終相信台灣民間的力量，能支援南迴醫院的夢想成真。