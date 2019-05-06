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遊戲場革命 把遊戲權還給孩子

2019-05-06 15:51台灣光華雜誌

台北市政府回應特公盟的要求，在青年公園重建歷史悠久的太空堡壘。
台北市政府回應特公盟的要求，在青年公園重建歷史悠久的太空堡壘。
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【文˙曾蘭淑　圖˙林旻萱】

為母則強。「我們的孩子激發了我們拿出專業，爭取遊戲權。」還我特色公園行動聯盟的媽媽們，透過社群網路動員、作簡報陳情、寫文章倡議，參與公部門整建公園遊戲設施，以及號召各地居民「自己的公園自己救」等行動，三年多來推動了一百多座特色公園的設立，改變了台灣遊戲場的面貌。

「以前只有塑膠遊具的時候，因為不好玩，2歲大的孩子覺得無聊，都會拉著我的手對我說，媽媽陪我玩。」催生台北市牯嶺公園改造的蔡青樺，邊看著她的孩子樂樂，正與在公園認識的小朋友一起攀爬著Monkey Bar，邊說：「現在不只我們每天來，下午小學生放學後，與晚上還有另一波人潮，許多大孩子可以像蜘蛛人一樣快速攀越繩索，順著Monkey Bar瘋狂地旋轉溜下來！」

特公盟發起人林亞玫（中）、秘書長張雅琳（右）、成員蔡青樺（左）一起為守護自己的公...
特公盟發起人林亞玫（中）、秘書長張雅琳（右）、成員蔡青樺（左）一起為守護自己的公園而努力。
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守護自己的公園

蔡青樺是樂樂兩歲多時，在參加一次台北城市散步導覽時，接觸了「還我特色公園行動聯盟」（簡稱「特公盟」）。她發現身為一位家庭主婦與「全職媽媽」，也可以「改變」樂樂眼中不好玩的遊戲場。

蔡青樺先是詢問里長，里長推給了公部門，即公園的管理單位：台北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱「公燈處」），她向公燈處表達希望改造牯嶺公園兒童遊戲場的需求，並且找到社區近一百人的連署。在奔走連署的過程中，受到感染的社區媽媽、阿公阿媽們，遇到里長也跟著「追」問進度，蔡青樺則「追」著承辦人。在蔡青樺與里民們不放棄地緊迫盯人下，公燈處從善如流，將牯嶺公園列入2018年「改善及更新工程」的名單中。

2019年初春改造完成的牯嶺公園，以超過250萬元的預算做了多元探索組合的溜滑梯、螺旋攀爬架，還有串連遊具與遊具之間的木椿。在當地社區媽媽意見參與下，推翻了原本設計只有90公分與120公分高的土丘，以及原本只有人造草的鋪面。因為對5歲的小朋友來說，沙丘太矮沒有挑戰，更不用說學齡兒童；而且大量人造草容易造成靜電，會「電」到小朋友，最後改成核心用自然材質的木屑、外圍用人造草鋪面。

牯嶺公園，只是「特公盟」這三年多來，由居民自發要求改造遊戲場的公園之一。「自己的公園自己救」的呼聲，從2015年台北市拆除一系列有危險的磨石子溜滑梯，以聚乙烯（PE）或玻璃纖維強化塑膠材質（FRP）俗稱「罐頭遊具」的設施所取代，由此引發了一位媽媽林亞玫的怒火開始。

不同特色的遊具，可以滿足不同年齡層兒童的需求。
不同特色的遊具，可以滿足不同年齡層兒童的需求。
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不只我家附近的遊戲場被拆

「原本就有聽說台北知行公園、原住民文化主題公園的磨石子溜滑梯被拆，我還不以為意，結果拆到我家附近青年公園的水泥磨石子溜滑梯。我打電話詢問，公部門回答很簡單，因為年久失修，不安全，所以要拆。」特公盟的發起人、留著一頭短髮的林亞玫，說起開始關注兒童遊戲空間的緣由。

「青年公園有3個歷史悠久，卻十分有特色的遊具，鐵製溜滑梯、磨石子溜滑梯，以及為紀念太空人阿姆斯壯上月球做的太空堡壘，承載了許多人的回憶。」為了讓女兒小夏，還能繼續在她兒時的秘密基地遊玩，當全職媽媽前，曾在勤業會計師事務所擔任副理的林亞玫做好了圖文兼具的簡報，準備充份地向萬華區議員陳情。

這份捍衛「兒童遊戲權」的簡報，承載了重視兒童表意權與公民參與的力量，2015年底開始，簡報一路從議員、公燈處處長，到台北市政府公務局長，2018年甚至在柯文哲市長面前報告；台北市政府也願意傾聽民意，編列超過上千萬元的經費，興建超過卅座的特色與共融遊戲場，並且成為柯P競選時「兒童友善城市」的政績之一。

因為不只林亞玫，特公盟秘書長張雅琳家附近的大安森林公園也是相同情況，磨石子溜滑梯被拆，一樣以「罐頭遊具」複製貼上。張雅琳說：「2015年台北市原有76座磨石子溜滑梯，因為不符合CNS（中華民國國家標準）而不安全的緣故，拆了60座，只剩16座。大家都知道不同年齡層的孩子，需要不同刺激與挑戰，但我們戶外的遊戲場卻只是千篇一律的罐頭遊具！」

林亞玫與曾在外商公司擔任品牌經理的張雅琳，把對市府便宜行事的不解，分享給週遭同是媽媽的朋友們。透過社群網絡的串連，號召了超過上千位的連署，這群對政治冷感的媽媽們，為了自己孩子的遊戲空間，出來捍衛兒童遊戲權，找里長、議員溝通。就在2015年12月動員近一百位親子到台北市政府前陳情，「拒絕公園遊具罐頭化！」就此敲開了公部門的大門，展開「兒童遊戲場革命」。

小孩玩沙，可以挖、塑形、建築工事、做水坑或水道、探索沙的質地，既療癒又發揮創造力...
小孩玩沙，可以挖、塑形、建築工事、做水坑或水道、探索沙的質地，既療癒又發揮創造力。
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安全性與特色遊具的拔河

其實，在與市府的協調會中，官員們提出必須依法行政的解釋，給了這些熱情的媽媽們當頭棒喝：「遊戲場的設施必須遵守中央的法規CNS！妳們要我們違法嗎？妳們要枉顧兒童的安全嗎？」

為了符合官員口中「安全」的規定，這些媽媽們打點完家務後，熬夜研讀有關遊戲場的法規，並成立線上小型讀書會。同時網羅不同領域的朋友，找英文好的翻譯國外的文獻，找職能治療師與兒童心理師提供有關兒童心理、幼教等相關知識，求教建築、景觀的專家學習看設計圖。

林亞玫與張雅琳因此號召有志一同的媽媽們成立了「還我特色公園行動聯盟」，以專業的知識與數據，要求政府興建符合在地需求的兒童遊戲場，而且兒童遊戲的空間要能有效提供孩子在不同身心發展階段中，所需的體能鍛鍊、感覺刺激和情緒支持。

透過網路的宣導與串聯，林亞玫說，有一個感動她的時刻。2016年底市府在中研公園會勘時，從中研院有十多人走出來，這是第一次她看到在地居民站出來，拒絕罐頭溜滑梯，共同參與遊戲場的改造。公燈處在這裏設置了兼顧不同年齡層的沙坑、圓盤型盪鞦韆、極限飛輪、搖搖馬、旋轉搖搖杯等各式遊具，以及台北市第一座取代黑色橡膠地墊的人工草皮。

林亞玫說：「我們要的不只是磨石子溜滑梯，或是一個盪鞦韆，我們要的是一個適合孩子的遊戲空間。」特公盟更希望公部門與設計師在規劃時納入「兒童的參與權」，聽聽兒童的聲音，了解他們遊戲的方式，設計符合兒童需求的遊戲空間。

以「沙坑」為例，從公部門的角度，沙坑常有貓狗來大小便，下完雨後更是不易維護。但對孩子而言，玩沙很療癒，堆沙可以發揮創造力。

為了把「沙坑」的重要性說清楚，特公盟因此請兒童心理師江淑蓉寫文章、投稿，她提到：「孩子在玩沙的世界裡可以發展自我、轉化情緒、激發創造力，沙可以接納孩子的一切，把他的內在世界建構表現出來。」再拿文章去與里長與公部門「理論」。

負責翻譯國外文獻的李玉華說，翻譯許多國外的文章，並且接觸國外倡議兒童權利的組織後，更加肯定「玩」對孩子身心能力完整發展的重要。

為了更了解國外的作法，特公盟的夥伴媽媽們，連出國玩，也把國外的遊戲場列為必玩的「景點」之一，帶著小孩一起去「考察」遊戲場。這樣的衝勁也感染了新北市的公務人員，出國玩，也順便「玩」外國公園的遊戲場，樹林區東昇公園以彩色織網設計兩層樓的主滑梯，就是承辦單位參考日本沖繩公園做出的成果。

使用自然素材─木屑作為遊戲場鋪面，提供孩子接觸自然的媒介。
使用自然素材─木屑作為遊戲場鋪面，提供孩子接觸自然的媒介。
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特色遊戲場全省遍地開花

林亞玫還與夥伴們到台中、高雄，拿著A3大的海報，到各公園去宣導特公盟的理念，「自己的公園自己顧！」一直喊到喉嚨沙啞。很快地，這把要求改造的火，蔓延到新北市，「我的公園也想要有特色！ 」吸引更多認同特公盟理念的「盟友」參加，桃園、台中、台南、新竹、基隆、高雄等各縣市，陸續跟進，進行遊戲場改造。

新北市由於有更大的空間可以利用，遊戲場的設施可以做到分齡、適能。以林口區為例，「小熊公園公23」是共融式遊戲場，不分年齡一起玩；「樂活公園」則為挑戰型，4米高超陡溜滑梯與鏤空攀爬網，適合大一些的孩子，可以學松鼠般在網間穿梭；中和的錦和公園設計了6米高攀爬網和28米長的滾輪滑梯；號稱「五星級」的員山公園還有更具挑戰性、9.3米高的磨石子溜滑梯。

特公盟因此提出「衛星公園」的主張，以區域規劃的概念，藉由「分齡分區」的原則，來做到差異化的滿足，讓「不同的社區公園，可以陪伴孩子長大」。

街道就是我的遊戲場

然而，有許多人的家附近沒有遊戲場、沒有公園，孩子只能在家看電視、玩3C。作為倡議兒童遊戲權的組織，特公盟決定從公園走出去，除了繼續推動特色遊戲場的改造，今年訴求就是「街道就是我的遊戲場」。

透過群眾募資，今年將舉辦3場「馬路變遊戲場」活動，為孩子爭取更多自由遊戲的空間。第一場4月在台北市府廣場前，用紙箱、木板、泡泡進行各種街道遊戲。特公盟主張，只要經過社區、里的同意，可以申請「封街」，像「選舉造勢、藝術踩街、嘉年華封街」一樣，讓小朋友到街道遊玩，甚至鄰里的居民也可以走出來認識彼此，社區共融。

聯合國《兒童權利公約》第31條規定中，保障兒童的遊戲權，因為孩子是透過遊戲理解這個世界，孩子在遊戲中學習。就像特公盟所引用天野秀昭教授的話：「孩子不能玩耍，靈魂就會死去。孩子的靈魂是成人的責任。」

以理念結盟，台日攜手協作，運用創意為地方找回競爭力。 （林旻萱攝）
以理念結盟，台日攜手協作，運用創意為地方找回競爭力。 （林旻萱攝）
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