食鮮快遞 來自產地的地方食通信

以理念結盟，台日攜手協作，運用創意為地方找回競爭力。 （林旻萱攝） 分享 facebook

【文˙蘇俐穎 圖˙林旻萱】

發源於日本，可看、可吃的食鮮限時批，除了將產地的一線情報快遞到消費者手中，更刺激了城鄉之間的聯繫，引發了一場跨越國界的食農革新運動。

台北某幢挑高的民宅，楊璨如、魏曉恩、鄭雅珺、月足吉伸，還有正在線上的李宜倩，這一群國籍、職業、年齡各自座落在不同象限的人，遠道而來齊聚一堂，他們黏合在一起的理由，便是來自於日本的「食通信」。

一份食材情報誌，同時附上一份當令食材，除了圖文並茂的產地情報與優質農友介紹，更將產地食鮮一同送到讀者手中，打造出一場擁有多重感官體驗的閱讀饗宴。

這樣的概念猶如寧靜的社會革命，從最源頭、由日本人高橋博之所創辦的《東北食通信》開始延燒，至今在日本國內已有35本姊妹誌響應創辦，台灣則有《東台灣食通信》、《雲林食通信》、《旅人食通信》、《中台灣食通信》等4部創刊。

會形成這樣廣泛、甚至是跨越國界的迴響，也許是高橋博之所不曾料想到的。曾經是縣議員的他，在日本三一一大地震之後投入災後重建，為了振興在地農業，創辦了結合刊物出版與食材宅配的《東北食通信》，然而，城鄉發展失衡、生產者與消費者斷鏈、地方財政困難等種種問題，多數已開發國家面臨的問題不無相似，也讓這項創舉意外流行到了海外。

（旅人食通信提供） 分享 facebook

關懷食農，人人都可投入

在台灣，率先接駁起交流橋梁的是在工程顧問公司上班的楊璨如，工作與食農全然搭不上邊的她，單純被高橋博之的著作《食鮮限時批》所感動，「一本書一個禮拜就讀了好幾次。」她這樣說。

她自告奮勇地募資，邀請高橋博之與日本食通信聯盟的夥伴赴台交流，這一簇火種就由此傳遞到了台灣。經過書籍出版後一段時間的發酵，被高橋博之的精神所感召的人紛紛出列，他們展開行動，擔任起編輯長之職，楊璨如則是中介，同時邀請到中華MOA協進會執行長月足吉伸擔任台日之間的窗口，以食通信台灣事務局的名義與日方對接，短短兩年之間，台灣版的食通信遍地開花。

即便獨立刊物在出版品百花齊放的時代，競爭激烈，但食通信仍具有獨樹一格的魅力，這主要是因為，「可以把不同領域，但對食農有興趣的人包在一起。」楊璨如解釋：「這本刊物最大的魅力，就是打破同溫層。」與其說是刊物，倒不如說是開放式的平台，開啟了對於農業的想像與對話，哪裡有好農好食材？想了解農村相關議題？甚至有意想返鄉移住青年，都可以藉此找到解答。

以精神理念結盟的食通信夥伴，攜手協作，不分彼我。 分享 facebook

細工慢活的農業近身報導

除了由事務局代表與日本食通信聯盟簽訂共同協定，確保精神理念均一致，不濫用品牌之名，並同意共同推廣、共享資源。落實在具體的企劃、開本、風格上，日方並沒有設下太多的限制。

就如日本的卅幾本食通信一般，面貌大異其趣，4部台灣版食通信亦如是。編輯長的背景、性格與關注的議題，展露無遺，加上地域的特性與資源上的不同，各具特色。

踏入宜蘭最南端的南澳，在這個為山環抱，時常被遊客視為過境的偏鄉，業務範圍涵蓋整個宜花東地區的《東台灣食通信》，就選擇以此作為基地。

刊物的靈魂人物、主編長蔣沛妍，曾經在台北從事過企劃、編輯工作，做事謹慎，步調完全快不起來的她，踟躕了半年才決定從台北遷居到南澳，在創刊之前，又再花1～2年的時間舉辦行腳會議，親自拜訪農友、聆聽鄉親的建議。

「東部沒有中央山脈的屏障，加上東北季風吹拂，天候惡劣，農夫在這裡靠自己的力量跟智慧與自然搏鬥，應該有自己的尊嚴與榮耀，而不是被同情的角色，」蔣沛妍侃侃而談自己的理念，「因此我們想做的，是去了解農夫心理上深層的動力，以及生產者的哲學。」要做到這件事，唯一的辦法就是親自「撩下去」。

藉由農友的口碑推薦，尋找到不曾被媒體採訪的「素人」農友，「他們時常連坐下來談的時間都沒有。」蔣沛妍回憶著。他們索性跟著一同下田種作、飼養牲畜，再利用零碎的時間訪談。由於作物的生長有時，為了取得完整的素材，編輯作業時間動輒數個月以上，慢工細活的操作方式，與一般追求效率的商業雜誌截然不同，更像是樸實的手工藝，而非量化生產的工廠製品。

「我們沒有選擇一條比較好走的路，卻也因此挖掘到很多不同的素材。」雖然辛苦，但蔣沛妍仍覺得非常值得。

月足吉伸談起與高橋博之初識的情況，理念相近的兩人一拍即合。 分享 facebook

年輕人眼中的產地魅力

食通信的感染力也號召了年輕學子參與，楊璨如說：「日本也有高中生辦的食通信。」目前還在念研究所的魏曉恩，即是台灣最年輕的主編長，大學就讀新聞系的她，曾因著參加水保局「大專生洄游農村計畫」，到了彰化埔鹽的永樂社區駐村，協助行銷當地的農產品，因此與農村結下不解之緣。

然而當計畫結束回到台北，彷彿又與農村失去聯繫的她，心裡不無遺憾。因此，當第一次接觸到食通信的概念時，「真的覺得太好了！」她雀躍地形容著。可以將新聞系所學得的專業學以致用；可以不囿限於產地在當前居住的台北執行；甚至還能吸引年輕人走入農村，一如她當年。

原本以為畢業以後理所當然會進入媒體成為一名記者的她，卻有了微幅的轉彎，當2017年2月高橋博之首次來台；4月，魏曉恩與兩位夥伴便如火如荼地投入採訪；6月，台灣第一部《旅人食通信》便發刊了。

這組年輕的團隊擅以活潑的風格形塑出刊物的辨識度，翻閱最新一期，雙封面的設計，一面是象徵消費端的冰箱，另一面則是象徵生產端的水果紙箱，邀請讀者揭開一趟從產地到餐桌的風土旅程；他們也將不同品種的鳳梨擬人化，進行穿搭街拍，桀驁不馴的土鳳梨、時尚辣妹的金鑽鳳梨、溫潤可人的牛奶鳳梨等，年輕人視角的企劃令人在閱讀之際常能發出會心一笑。

魏曉恩說：「旅行的時候，我們都會放大感官，看起來習以為常的事情都會因此感到有趣，我希望能用這樣的視角來看待產地。」每一期的刊物，習以為常的生鮮食材、鄉村風景，都重新被賦予新意，像一趟令人引頸期盼的產地踏查。

刊物與食材一併配送，為讀者帶來超越紙本的感官體驗。（東台灣食通信提供） 分享 facebook

創造城鄉「關係人口」

在地方創生的大方向底下，近年日本國土交通省將「關係人口」列為重要策略，在民間，高橋博之、樂活雜誌《ソトコト》（Sotokoto）編輯長指出一正等人也積極倡議。

所謂的「關係人口」，根據明治大學教授小田切德美的解釋，指的即是「與在地有關係的人口」。當偏鄉人口大幅流失，若僅憑著鼓勵生育或青年移住，由於實際行動上的困難度，效果相當有限。

因此，好比給予地方經濟支援，甚至會固定探訪、短期定居的「關係人口」，在近年開始受重視。這些人雖然不能計入在地人口，但卻與地方有著或深或淺的關聯，他們是活化地方的動能來源，甚至經過長期的潛移默化，有極大可能會成為將來的移居人口。

在關係人口的策略下，食通信將是推動創造關係人口的方法之一。尤其，食通信尤其珍貴的，是能打破雜誌的限制，從刊物出發，藉著編務、食材體驗、文化體驗活動，猶如楊璨如說的：「去找到有趣的連結。」令一片死寂的農村，因著與消費者的多元聯繫，能藉此轉動起來。

從消費者到行動者，刊物的編輯長自身就是絕佳案例。隻身移居南澳的蔣沛妍，藉著刊物連結東岸各地的生產者，甚至團結起移居南澳的青年一同參與編輯，也由於東岸的特殊性，他們也積極舉行文化體驗活動，邀請讀者親炙來自大山大海的生命力。

又好比目前仍在台北求學的魏曉恩，除了自己因著食通信的緣故得以與農村再續前緣，甚至進一步進入生物產業傳播暨發展研究所（即是以前的農推所）就讀，「開始學習用比較嚴肅的角度來看待農業。」她有所體悟。另一方面，她提出「參與式編輯」的概念，將編務開放，「這不是我一個人的雜誌，只是我比較早接觸到食通信的概念。」秉持著這樣的想法，她廣邀在學青年共同參與，藉由帶領著編輯團隊下鄉採訪，使得生活空間與農村甚遠的年輕學子，能有機會踏入偏鄉農村。

由此看來，食通信的意義除了是一份來自產地的食鮮快遞，更是擔起激發城鄉交流使命的平台，除了創造出城鄉之間有意義的連結，也試圖為凋敝的農村尋覓生存下去的可能，一如高橋博之所盼望的：「讓彼此持續地連結與交流，並為此使命而展開行動，彼此守護。」