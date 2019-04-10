設計×環保×公益 FNG世代設計寶特袋

用設計結合環保與公益，FNG期望集眾人之力，為下個世代帶來改變。 分享 facebook 【文˙陳群芳 圖˙林旻萱】

據環保署統計，2018年台灣的寶特瓶回收量約為52億支。如此龐大的數量，可塞滿超過三座的台北101，回收場內堆積如山的寶特瓶磚，即使回收也不能否認塑膠對環境造成的負擔。社會企業「FNG世代設計」致力為回收寶特瓶尋找解方，並以5倍價格收購的方式關懷回收者，希望用設計喚醒大家對減塑的認識，創造良善的循環。

2018年群眾募資平台上最受矚目的募資案竟是一只環保袋！不僅有許多環保團體支持響應，吸引了媒體的目光，最後還創下台灣募資平台環保概念產品最多人次贊助的紀錄。這只看似日常的提袋究竟有什麼魅力，何以獲得民眾青睞？

裝載理想的提袋

社會企業「FNG世代設計」致力為回收寶特瓶尋找解方。 分享 facebook

這款名為「寶特袋」的提袋是FNG世代設計（以下簡稱FNG）費時兩年開發，每個提袋的材料都是100%回收寶特瓶及3顆木質鈕扣，力求減少對地球資源的使用。

寶特瓶的原料為PET塑膠，經過回收清洗、壓碎後，熔融成聚酯粒，再經過抽絲、紡紗、織布等步驟，讓寶特瓶再生為寶特瓶回收紗，運用在服飾織品裡。台灣製作寶特瓶回收紗的技術已非常成熟，許多國際品牌服飾裡都有台灣環保紗的身影。例如2018年的世界盃足球賽，就有16國的球員穿著台灣寶特瓶回收紗製作的球衣。

FNG創辦人蔡僅鵬（綽號「蔡蔡」）表示，雖然台灣的寶特瓶回收紗技術成熟，但大部分的服飾品牌每件產品使用的回收紗約在10～50％之間。沒有百分之百使用，不是因為技術達不到，而是成本考量。寶特瓶回收後，必須先以人工揀選，將不同顏色的寶特瓶分開，並挑出髒污嚴重的，像是內含菸蒂、檳榔渣的寶特瓶就必須挑出來加以清洗，若是含有油漆則無法使用；加上寶特瓶回收紗的製程複雜、技術門檻高，使得寶特瓶回收紗的成本比以新料製作的紡織纖維多約40％。

即使成本高出許多，一心想實踐循環經濟理念的蔡蔡認為，唯有材料百分之百使用寶特瓶回收紗製作，當產品用壞了以後還能回到它原本的樣子，重新回收利用，才能真正落實循環經濟、「從搖籃到搖籃」的理念。因此他希望FNG設計的產品在到達使用年限、破損不能用時還能回收再利用，不會成為垃圾，也不會對環境造成負擔。

除了關心環境，蔡蔡也希望幫助弱勢團體，所以寶特袋的募資案同時蘊含了回收者友善收購計劃。FNG與長期關注回收者的社會企業「人生百味」合作，以5倍市價向回收者收購寶特瓶。

FNG世代設計創辦人蔡蔡，運用設計力讓回收後的寶特瓶有了新生命。 分享 facebook

曾有人質疑為何不直接捐款給回收者？蔡蔡表示，回收者常被汙名化，並非不想工作才撿拾回收物，每位回收者背後都有各自辛酸的故事。回收工作時間長，可能撿一整天才換得幾百元的收入，選擇回收是沒有選擇的選擇。但回收者仍努力以勞力換取收入，若能提高寶特瓶的回收價格，讓弱勢擁有自己的力量，提供合理報酬，不僅對回收者的經濟有所幫助，也是對認真生活的他們的一種尊重。

不想打著環保與公益的口號來販售普通的環保袋，蔡蔡更希望FNG設計的寶特袋必須美觀、實用，因此在袋型開發上費了許多苦心。寶特袋除了是手提袋，經過摺疊就能變身手搖杯飲料提袋；高30公分以上的寶特袋摺疊收納後不到一個手掌大，方便攜帶。展開寶特袋，全部材料只有寶特瓶回收紗和3顆鈕扣，就能使提袋形體產生三種變化，鈕扣的位置除了收納，還要考慮變身飲料提袋時的重心，諸如此類的小細節都是1公厘1公厘慢慢地調整，讓看似簡單的手提袋變得不簡單。

紡織業資深師傅們的力挺，讓FNG順利推出百分之百寶特瓶回收紗製作的寶特袋。 分享 facebook

整合紡織產業鏈

FNG雖然在2018年才正式成立，但首次推出的寶特袋就令人驚豔，背後靠的是創辦人蔡蔡20年紡織業經驗的累積。

一般而言，回收紗的受力會比新料差一些，若希望寶特瓶回收紗製作的產品質感、受力比新料好的話，就必須靠經緯紗的編排，包括紗線的粗細、編排方式等不斷地調整，從紡織技術去克服，最終使寶特袋達到耐重15公斤、防潑水、不易髒的特性。

寶特袋的製作流程是在織布廠抽紗、織布後，然後印刷，再裁剪、車縫。傳統的作法是將布料裁剪後再印刷，但考量寶特袋外觀設計上的特性，蔡蔡與具有四十多年資歷的裁剪師傅溝通，改變傳統流程。起初刀膜必須時時調整，師傅得一片一片裁，經過許多技術和工具的運用後，如今一次可以裁剪20層，還能保持最上層和最底層的切線一致。

蔡蔡表示，寶特袋的製作工廠們，其實就是國際品牌訂單在台灣的紡織產業鏈。這些工廠都具有全球回收標準（GRS）認證，代表工廠的產品至少需含有20%的原材料是由回收纖維組成，並且是100%無污染的。過去在紡織產業累積的人脈與經驗，讓他能找到具有GRS認證並願意支持FNG理念的工廠，一起嘗試新的做法與技術，甚至推掉部分代工訂單，共同堅持製造屬於台灣自創品牌的包袋。

將車縫工作交由代工媽媽執行也是FNG顛覆傳統的嘗試。過往接到訂單，就是將材料送到縫製的代工廠，所有的出貨數量、進度，都只要向代工廠溝通即可。一只提袋的縫製，提把、鈕扣、布面接縫等，每個部位需要的機器和技術都不一樣。一間工廠可以完整車縫一個袋子，但每位代工媽媽都只有一台機器，只能負責一個部分，必須由團隊將半成品逐一按步驟送往不同代工家庭縫製。就像一間間四散各地工廠，團隊必須花費更多時間溝通管理，也使得出貨時間更難掌控。即便如此，FNG仍選擇了代工媽媽，希望能為這些媽媽們提供穩定的收入。

FNG與關注海洋環境的海湧工作室合作，計畫將海廢再製成夾腳拖鞋。 分享 facebook

寶特袋後的下一步

發起寶特袋募資時，雖然設定的提案金額為30萬；但蔡蔡坦言，「實際上必須要到300萬，才能勉強讓這個計畫在小賠的狀況下完成。」但沒想到，最後超乎預期地募資1,800萬，獲得一萬人次以上的贊助與肯定。這宛如一劑強心針，讓團隊能加快腳步實踐理念。

在工廠及代工媽媽們的多方努力下，目前已將募資計畫的6萬多只寶特袋順利出貨，並持續開發便當袋、結合野餐與桌遊的野餐遊戲墊……，同樣以百分之百寶特瓶回收紗製作，希望為寶特瓶回收運用找到更多的出路。

在回收者友善收購計劃後，FNG與人生百味、連鎖飲料品牌迷客夏、自動回收系統凡立橙有限公司合作，推出「友善回收計畫3.0」，計畫在飲品店外設置自動回收機。除了寶特瓶也增加飲料杯的回收項目，並持續以5倍價格向回收者收購。改善原本以定點向回收者舉辦收購活動的方式，希望藉由自動化機台的拓點，擴大服務範圍，幫助更多的回收者。民眾若使用自動回收機亦能集點兌換消費折抵券或是愛心捐款，鼓勵大家一起加入資源回收、減少垃圾的行列。

誠如FNG的理念：「我們的每一個選擇，都是在替未來投票。」致力以環保回收紗開發具設計感的生活用品，並提高產品的耐用度，當消費者買了喜歡、實用的產品，讓產品用久一點，就能減少過多的購買，減少對地球資源的消耗。每個人的一點點善意，將能為環境帶來更良善的循環。