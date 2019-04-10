當文化遇見科技 啟動想像力的新戰場

i-Ride飛行劇院九成以上均是在地製造，智崴集團執行長歐陽志宏擦亮MIT招牌。 分享 facebook 【文˙蘇俐穎 圖˙林旻萱】

科技的躍進，翻轉了習以為常的觀念。當理性與感性相濡以沫，創意、技術、知識、娛樂的分野漸次模糊，文化在科技裡激盪出絢爛的火花，前所未見，任憑想像力馳騁的新戰場，正向所有人開放。

猶記得，兩年前令全民共榮的世大運，聖火一路由玉山傳遞到會場，陳金鋒的一記強力揮棒，瞬間點燃了巨大的機械聖火台，這個結合了體育與藝術展演的魔幻時刻，就連在電視機前觀賞的觀眾，也為此激動不已。

打造這個巨型裝置的「豪華朗機工」，即是台灣當前以跨界聞名的多媒體藝術團隊。這個整合藝術、機械、科技、建築、哲學等不同領域的組合，乍聞之下雖令人匪夷所思，實際上卻是當前最具潛力的發展模式，他們向世人作出宣示，單打獨鬥的時代已是過去。

新方法，新公眾

（何理互動設計有限公司提供） 分享 facebook 豪華朗機工之外，這幾年新媒體藝術團隊簡直如雨後春筍，作品形式往往不拘陳格，常常就出現在你我的身邊。而返溯這樣的風潮，估計醞釀期逾二十年，科技的發展是核心關鍵，當大數據、雲端計算、物聯網、人工智慧等各項技術趨於成熟，使用門檻也隨之下降，不僅藝術家嗅聞到新機，文武百業也因應發生質變。

就連作風相較保守的博物館群也靜極思動。2018年的世界博物館日，國際博物館協會便提出「新方法、新公眾」的口號，好似正與之呼應。

台北教育大學文化創意產業經營學系教授，同時也是教育部智慧博物館專辦主持人林詠能便解釋，由於博物館的硬體設備維持時間較長，因此通常會等待科技成熟後才採用，一來出於成本考量，二來故障率也較低；不過，隨著近年不僅技術臻於純熟，甚至有許多免費資源，今之博物館也正與時俱進地演化。

科技始終來自於人性，博物館科技的演進全民雨露均霑。以民眾來說，運用App協尋特定的展品、藏書；展覽資訊的主動推播通知；館所周邊的餐飲、旅遊景點等資訊的串聯；不同館所之間的館藏資訊整合等，好處多多。

於館方而言，主要用於學術研究與博物館管理，林詠能舉例，近年由Apple所推出的iBeacon（低功率藍芽的微型定位技術）便是一項利器，台北科教館已率先在館內建置474個服務點，當民眾使用科教館的行動導覽App，軟體除了提供數位學習服務，同時能以去識別化的方式分析到每位民眾的參觀動線、停留時間、情緒反應等大數據，除了可依據民眾需求，客製化參觀路徑，疏解人潮壓力，館方同時也能針對人流與民眾的回饋，進一步優化展覽的動線與內容。

跨域時代，混種新生

歸功於北藝大鼓勵多元學習的環境，由此畢業的莊杰霖（左）、葉彥伯（右）共同創業。 分享 facebook 對於媒材最敏感的藝術家，尤其勇於嘗試。正如豪華朗機工一般，民間現已有不少成軍不滿十年的年輕團隊，創辦元老均相當年輕，平均落在三十歲上下。

他們擅長的領域、技術各有不同，發展的進路也大異其趣；但相同的是，核心成員多擁有跨域的學養背景，藝術、設計之外，不乏資工、機械、數學等理工領域，他們儘管擁有科學素養，但本於對創作的熱情，讓他們在畢業以後自然而然重新回歸創意工作。

「現在沒有一個職業可以那麼好玩。」在去年底由文化部主辦的文化科技論壇上，受邀與談的何理互動設計執行副總葉彥伯在座談會上這樣說。

「科技藝術有特殊的迷人之處，擁有前所未有的可能性，可以看到以前從來沒有看過的事情。」同一場活動上，參與對談的叁式有限公司總監曾煒傑也有所共鳴。

由3位台北藝術大學數位藝術研究所（現已改為新媒體藝術學系碩士班）同學所共同創辦的何理，致力於電子造景藝術創作，主要作為豪宅公共空間的藝術品、商業性地標。這些作品與傳統靜態大型雕塑截然不同，團隊除了針對場域的背景文化作設計，同時經常用上燈光、機械結構等元素，透過光影、機械動力的效果，創造出根生土長、動靜皆宜的作品。

至於擅長於數位體驗設計的叁式，在展覽、活動、品牌行銷等場合，都有發揮的空間。叁式的強項在於運用設計、程式打造出一套客製化的數位體驗，這與純粹的藝術創作不同，由於每個案子的背後，都有著明確的需求，承接任務的他們，就像要依業主指示的命題，完成解題任務，由於沒有前例可循，「就連業主也不知道會買到什麼東西。」曾煒傑說。

以品牌行銷為例，傳統方法不外乎刊登戶外看板廣告、發送傳單、邀請民眾玩小遊戲送贈品等，但時髦的多媒體體驗遊戲，不僅更容易吸引到消費者主動參與，在遊戲中融合品牌形象訴求，效果事半功倍。

插旗全球，MIT的飛行劇院

即便創業多年，面對新的合作案，曾煒傑仍保有躍躍欲試的玩心。 分享 facebook 作為舉世聞名的科技島，台灣在科技藝術的發展潛力，也許遠比你我的想像都來得大。

讓我們把鏡頭拉回到今年才剛開幕的微風南山，在這個各大品牌的兵家必爭之地，由智崴集團所營運的i-Ride Taipei飛行劇院，在以零售、餐飲服務為主的商場中一枝獨秀。

具有太空科幻感的情境吸引著遊客一步步踏入劇院，當燈光驟暗，座椅被緩緩抬升，推入巨大球幕前，像被投入天際一般，一段結合視覺、風動、水氣、香味，必須全神投入的飛行旅程，就此展開。

而這套高度整合軟硬體，甚至奪得歐洲地區主題樂園最佳新設備獎的高科技設備，包含：擁有獨家專利，享有6個自由度，可輕鬆前後、上下、左右移動的飛行椅；專門供給高級跑車使用，可隨時將人緊緊縛住沒有空隙的安全帶；可輕鬆將人托住不會搖晃的網布座椅；由本來是製作鋼雕藝術的廠商，跨界出手打造的曲線投影螢幕……竟是道道地地的made in Taiwan。

而這一切，除了源於敢夢敢想的心，還得要擁有懂得跨域妙用的靈活腦袋，同時能將計畫不斷推進、糾錯、解決問題的實踐力；而藉著這一套飛行劇院，將全台各地製造業的隱形冠軍相互串聯、重新擦亮使之熠熠發光的幕後推手，正是智崴集團執行長歐陽志宏。

「台灣有很多厲害的小工廠，專門生產零件在高級產品上。」、「台灣不是我們想像中那麼貧乏的地方，只是都各做各的。」歐陽志宏觀察到。

本業是工程師的他，公司最早由手機軟體起家，當10年前，義大世界想仿效迪士尼樂園建置飛行劇院，才發現重要的專利被迪士尼壟斷，難以突破，在多數人不看好的情況下，他自告奮勇地投入千萬重本，自行研發，才成就了今日娛樂設備製造商的龍頭地位。

如今這一套設備，不僅可與迪士尼獨家的飛行劇院匹敵，在世界上各大遊樂園插旗無數，市佔率高達六成，更被許多歐美老牌的娛樂設備廠商視為可敬的對手。

歐陽志宏回憶，當他8歲時第一次踏入電影院，看的就是科幻電影《星際大戰》，一個井底之蛙的鄉下孩子猶如看見了另一扇窗景，自此決定走上理工之路，雖然長大後才了解到，電影裡的星際旅程難以實現，但虛擬體驗足以彌補遺憾。如今從科技領域大膽跨足到可天馬行空的娛樂產業，「大概是潛意識裡的驅動。」他開玩笑地說。

而這個異軍突起的案例，似乎在告訴我們，科技與文化，從來都不相違。

共融╱榮新世代

叁式與表演藝術家合作，打造出可配合人體動作變化的劇場特效。 （叁式有限公司提供） 分享 facebook 文科、理科逕渭分明，轉眼已成舊世代的思維，重視跨領域的整合與合作的新世代驟降。許多因循已久的觀念逐漸在鬆動，好比歐陽志宏便談到，除了進軍各大遊樂園，他們也進一步思考將這一套設備結合教育內容，為娛樂事業的意義更上一層樓。

葉彥伯則提及，因商業地標的大型電子藝術裝置，往往能吸引人潮回流，因此他們的作品，不只被列入藝術預算，甚至也被涵納行銷費用的範疇。曾煒傑則分享，民眾參與多媒體互動裝置的現場，再透過攝影、錄像，重新剪輯成短片，於業主而言也是由設備衍伸的一套行銷利器。

若從政策面來看，近年連同文化部、科技部，甚至故宮，首開先例向科技部等部會爭取科技與前瞻計畫預算，每年的總額高達5～6億之譜。

文化部政務次長丁曉菁指出，當文化與科技匯流，也許多數人僅懵懵懂懂感覺到趨勢變化，但站在公部門的高度，「要解決什麼問題？達到什麼效果？過去也許很模糊，但這幾年在戰略上的位置，都已被釐清。」

除了有意識地梳理產業趨勢發展的背景脈絡，政府部門也積極以國家資源建制良好的發展環境，「台灣數位模型庫」為國家資源建置出共享的高階3D模型平台；「國定古蹟3D掃描計畫」針對國定文化資產建置模型，確保文化資產能在雲端永存，降低因天災人禍造成的損失，更為內容產業好比小說、電影等，提供創意發揮的舞台。

是以，當文化遇見科技，文化產業同時亦是科技產業；娛樂的同時，也能兼顧教育；經由科技的轉譯，藝術品紆尊降貴，不再高處不勝寒，反倒因通俗的魅力，能為商業行銷所用；透過科技的普及，甚至能弭平階級差異，落實文化平權……種種革新正在同時間發生，恰如電影《一級玩家》所講述的，一個吸引所有人前仆後繼地前往的新綠洲，正在形成。