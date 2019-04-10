驚悚電影‧世界發光 特效化妝師儲榢逸

【文˙郭玉平 圖˙林格立】

「路就是這樣，走著走著一定會找到路的。」採訪這天，儲榢逸輕聲細語為迷路的工作人員指路，也偶然說出他的生涯寫照。

年輕，是他的優勢，當眾人還在觀望年輕人的表現，他已繳出了電影《紅衣小女孩》、《美人魚》和電視劇《麻醉風暴2》三張特效化妝指導的成績單，不但紅遍國際，也踏上金鐘獎、好萊塢和馬德里國際電影節的紅地毯，走出一條台灣特效化妝的不思議之路。

特效化妝是什麼？「只要你看到的不是普通妝，都是。」儲榢逸入行10年來，常和人說明自己所從事的工作，不只是撲白粉扮鬼妝爾爾，特化師是實現導演天馬行空想像的關鍵人物之一，而且總是藏身幕後，直到電影上映的那一刻，令人驚呼的特化畫面將為電影帶來最大的話題爆點。

特效化妝師儲榢逸 分享 facebook 名揚國際的《紅衣小女孩》

若要描述台灣驚悚電影的流變，2015年由程偉豪導演的《紅衣小女孩》會是一個重要的里程碑。

電影的故事結構和造型設計，都將本土驚悚片提昇到更高的水平，不僅國內賣座，更受到國際的矚目。其後接連推出國內票房破億的第二部續集和去（2018）年的《人面魚：紅衣小女孩外傳》，是台灣唯一有「三部曲」的恐怖片，而這恐怖駭人的「紅衣小女孩」造型就是出自他的手。

紅衣小女孩取材自民間的V8靈異影片，儲榢逸為了呈現民眾記憶中的女孩，考究民間傳說、到影片現場勘查，融合當地百年榕樹糾纏變形的型態，塑造了「都會版」、「叢林版」兩款造型。

一派沉穩靦腆的他，這時興奮地和我們介紹他最滿意的作品，「劇照裡面有拍到，她整隻手上面有很漂亮的榕樹紋路。」

「我們特效化妝有一個好處，大家都以為只是化妝而已，其實加上特化可以讓電影一夕之間從凡人變巨星。」儲榢逸說明特化的神奇點綴，以紅衣小女孩為例，原本是傾向描述台灣文化的電影，經導演修改後，把特效化妝融會貫通在所有角色上面，電影就變得更具驚悚特色。

刀傷妝從塗抹矽膠、塑型、上色再到打粉定裝，儲榢逸花不到10分鐘便迅速完成。 分享 facebook 自學入行的契機

回溯入行的機緣，現年27歲的儲榢逸，16歲那年，為了讓高中同學能從創意園遊會上脫穎而出，他四處找尋道具，幫大家化上與眾不同的活屍妝。這看似高中生涯一段小插曲的校慶活動，卻成了儲榢逸的人生轉捩點。

考試成績是高二學生每日必要面對之惡，「還好我大考小考都一樣，零分。」儲榢逸風趣地自我調侃，眉宇間卻不經意地微微皺起，「我以前真的找不到讀書的熱情跟夢想，看不到未來，但是，我還是要找一個自己的方向和出路。」

校慶之後，他持續到採買道具的西門町花莉特效化妝店，日以繼夜地研究原文書、透過YouTube和向國際知名特化師請益自學；再和特化店長到各大專院校辦講座，鼓勵影視創作、美妝科系的學生多發想特化相關的題材。

偶然機緣下，他加入導演錢人豪《Z-108棄城》電影特化團隊，儲榢逸回想起來，第一次拍電影，就要一口氣為217人化上喪屍妝，「一場戲的化妝量聽說是一整季的《陰屍路》的量。」片場完全比照好萊塢分站化妝的模式，化妝師於各站定點不動，由演員繞點化妝，「多虧那部片讓我們練就了一身快速的功夫。」

儲榢逸打開自己的化妝包，比起一般化妝師，更多了矽膠、血漿等昂貴的特化道具。 （金宏澔攝） 分享 facebook 跨國合作，金鐘肯定

有人說：「攻頂，不是爬山唯一的目標。」儲榢逸攻頂之後，是緊接著攻掠下一座高峰。陸續擔任周星馳電影《美人魚》、公視電視劇《麻醉風暴2》的特化指導，更在2018年以後者拿下第53屆金鐘獎美術設計，再創新的高峰。

《麻醉風暴2》定位為專業醫療劇，以每一集1場手術戲，和多達5場的爆炸畫面的節奏作為劇本設定。

持續和好萊塢特化師作交流的儲榢逸分析，相較於歐美特化著重在大方向的戲劇效果，台灣則更重視細節和拍攝的質感。力求寫實，他用自己的身軀翻模製作擬真的假人體，內部加裝開腹手術時製造湧血效果的幫浦，假人體既能切、割、挖、剖，還可以重複使用。

「完全不能天馬行空，不管是開刀場次、化什麼傷妝，全部都要按照醫院的規則來走。」儲榢逸和演員們都接受了近四個月的專業醫療訓練，了解縫線、鉤針、止血夾怎麼使用，還有手術室裡所有流程，從洗手到戴手套口罩、遞手術刀……程序複雜到令儲榢逸印象深刻。

《麻醉風暴2》帶給他另一個難忘的經驗是到戰地拍攝。參與到首部赴約旦取景的台劇，需要克服的困難更多，必須更有效利用資源，包含材料與劇組人員的時間。「像第一場爆炸戲，蕭政勳（黃健瑋飾演）的妝認真化要一兩個鐘頭，但是我們6分鐘就完成了，這是我有史以來最快最快的速度。」

無論是《美人魚》和《麻醉風暴2》，都需要與多國人員溝通，在極度高壓的拍片環境中，所幸儲榢逸的態度溫厚、配合度高，沒有遇到太多的溝通問題，也在工作中學習到不同專業的技術。

北護大學生在「標準化病人」課程中學習化傷妝，也學習如何克服面對重大創傷的心理壓力。 （金宏澔攝） 分享 facebook 為醫學教育盡一份心

戲劇以外，儲榢逸將特化發揮在醫學教育領域。

我們跟著儲榢逸到國立台北護理健康大學（簡稱「北護大」），參加他在「標準化病人」（standardized patient）課程的講座。

邀請他演講的陳皓羽老師，是臺北醫學大學標準化病人訓練師。她提到2015年八仙塵爆事故發生當下，許多第一線醫護人員面對大量的爆炸傷患是不知所措的，因此，醫學界更加重視「標準化病人」的訓練。

透過標準化病人（又稱「模擬病人」）忠實表現病患的傷勢和反應，準醫生提前做好心理建設，以備實務時能做出準確的判斷。

而儲榢逸閱讀過的身體構造書籍，在這時派上用場，「傷口邊緣會因為細菌感染發炎而凸起，且呈現不規則狀……」他一邊說明一邊在學員身上化傷妝，連不常見的燒傷、斷指之類的嚴重傷勢，都能如實地創作。

「有些人不知道實際現場會有多可怕，我們先呈現出來，讓他之後遇到時能冷靜急救、包紮，或防範突發狀況。」儲榢逸說，特化與醫院合作，是為特效化妝界開闢另外一條道路，也希望自己能為台灣醫學教育界貢獻一份心力。

10年的片場經歷，儲榢逸練就專注化妝的同時，還能觀察四周的變化。 分享 facebook 轉型幕前，展開新旅程

關於特化培訓，儲榢逸說，只要學生有熱誠和態度，他願意毫無保留的傳授，也讓學生參與影劇實作。

而他自己則是逐步實現最初定下的導演夢想，以及轉型作歌手和演員，走向幕前。

特化使他長時間處在相當負面的情緒狀態中，「可是在演戲的狀態裡，又好像慢慢找到了自己，有一種情緒被釋放開來的感覺。」儲榢逸透過演戲和唱歌來調節自己的氣場，「期待有一天可以創造一個完全屬於自己的角色，之後，我們再打敗他。」而多元的身分也使他的特化有了不同的層次。

身為基督徒的儲榢逸用「曠野之地」來形容特化師這份工作，看似物質缺乏的荒野，但在一無所有中卻蘊含著特別的祝福。

正如金鐘得獎感言「忘記背後，努力向前。」儲榢逸將和特化師們持續不懈地把台灣的特效化妝從在地推向國際。