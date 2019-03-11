繽紛狂歡 彩色人生 印度好麗色彩節在台灣

【文˙曾蘭淑 圖˙林格立】

好麗色彩節（Holi Festival）是印度三大節慶之一，「Holi」 在印度語是「色彩節」的意思，在強調種姓制度的印度教規範中，只有這一天，可以讓人忘記種姓與階級的不同，向彼此潑灑五顏六色的顏料，一同平等過節。

由於一位印度女婿，與知名華裔大提琴家同名的馬友友（Mayur Srivastava）之倡議，讓印度人的傳統節慶在台灣，成為不分國籍、宗教，大家都可以一起歡樂的慶典。不論是紀念過去一年的豐收；或是迎接未來嶄新的一年；或只是想狂歡一場，你準備好五顏六色的顏料了嗎? 3月16日在台北華山文創園區一同高喊 「Happy Holi」！

好麗色彩節又叫灑紅節、五彩節，台灣夢想印度博物館館長吳德朗指出，好麗色彩節是印度的三大傳統節日之一。另外兩個重要的傳統節日：一是大約每年10月～11月之間的排燈節，就像新年；另一是在每年 9～10 月舉行的十勝節（ Dussehra ），又名凱旋節，為慶祝羅摩（ Rama ）戰勝十首魔王拉瓦那（ Ravan ）而設的節日。

印度人在過節時都會唱歌、跳舞慶祝。 分享 facebook

慶豐收、迎春天

關於色彩節的起源有許多說法，吳德朗說，其中之一的傳說是「毗濕奴神」的分身之一「奎師那神」（Krishna）生性調皮，喜歡在牧羊女身上灑彩色粉末，神話流傳千年後，成為印度當地特有的習俗。

在印度最普遍的傳說是根據印度著名史詩《摩訶婆羅多》記載，傳說中有一國王希蘭亞卡西普（Hiranyakashipu），他受到梵天的保佑有不死之身，卻生性驕縱殘暴，禁止國民崇拜天神毗濕奴（Vishnu），只能崇拜他。

偏偏他的兒子Prahlad是虔誠崇敬毗濕奴的信徒，國王懷恨在心，屢次想謀害王子未成，最後國王找來不怕火的妹妹女妖霍利卡（Holika）， 抱著王子跳入火堆，但王子安然無恙，反而霍利卡化為灰燼。人們為了慶祝王子平安無事，紛紛向王子灑上七色彩粉或水，讚頌他的善良和勇氣。

「馬友友印度廚房」主廚馬友友說，在印度南部，當地人會在春季的第一天慶祝色彩節，除了代表色彩單調的冬天已經結束，大地萬物即將重生，迎接春暖花開的春天；另外也有祈求新的一年五穀豐收之意。尤其是農民剛收割完稻穀，利用沒有耕種的農田種植花卉，而不同顏色的花卉作成天然的彩粉，正好用來慶祝色彩節。因此，好麗色彩節又叫印度春之節（Spring Festival of India）。

不論來由如何，好麗色彩節這天，當地人播放著印度傳統音樂，隨著dholak鼓的節奏，忘情地唱歌跳舞，不管大人小孩，全都走上街頭，將彩色粉末，點抹在對方額頭以示祝福，更多人是直接抓起粉末互相噴灑「攻擊」，從頭到腳，所到之處皆是不可思議的繽紛世界，連空氣裡都懸浮著彩色粉末，頑皮的孩子們甚至還加水調合，以水桶、水球或水槍「掃射」每一個遇見的人。

排燈節是印度的新年，大家會盛裝打扮慶祝。 分享 facebook

分享印度文化之美

好麗色彩節由於印度籍廚師馬友友的倡議，擴大舉辦為不分國籍，大家都可以一起歡樂的慶典。 分享 facebook 好麗色彩節成為印度節慶的傳統，至今已有近千年歷史，隨著印度學生、移民足跡遍及全球，逐漸成為國際慶典。

來到台灣已卅多年的台北印度人協會會長Vijay Kapadia說，台灣慶祝好麗色彩節歷史悠久，印度鄉親每年都會慶祝排燈節、色彩節。

像11月的排燈節是印度的新年，印度人會盛裝打扮，透過在台灣的社團招聚鄉親一起過節：放煙火、一起跳舞、吃應景的印度食物，主辦者為尊重耆那教徒在飲食上的戒律，會特別為耆那教的鄉親準備不含根莖類，例如馬鈴薯、洋蔥、大蒜等食物。

「在印度我們是各自過年，反而因為在台灣，我們不分宗教，一起慶祝，大家就像一家人一樣。」台灣印度人協會會長Shan Manish說，透過這些活動也讓我們的子孫認識自己的傳統文化與習俗，人在異鄉也不忘本。

對馬友友而言，今（2019）年是他來到台灣的第12年，來自印度德里的他，不只在台灣開了7家餐廳，同時也在台灣娶妻生子，他也將台灣視作第二個家。熟知台灣文化的他，發現許多台灣民眾並不了解印度，因此從2013年開始，透過舉辦好麗色彩節，開放給一般大眾參加，期待更多民眾了解印度的文化、理解屬於印度的故事，今年更會在台北、桃園與新竹同步舉辦，現場還會有印度舞團的表演。

「甜點是印度慶典中很重要的一部份。」馬友友說，印度人祭拜神明大多使用甜點作為供品，節慶時互相祝福，唱歌、跳舞，吃著應節的美食，很像台灣人在拜拜後會吃拜拜的東西，但印度人除了吃素食咖哩、優格，甜點一定不可少。

印度年節慶典準備的甜點，例如用鷹嘴豆粉、酥油，混合堅果、糖漿捏成球狀的甜點拉杜（Laldoo），或是用乾果、堅果與紅糖包成餃子形狀的甜角（Gujiya），以及素食的咖哩餃，這些甜點也會提供給購買門票的民眾，藉此體驗印度的飲食文化。

跨越國籍，一同Holi！

印度有21個省份，從南到北大家膚色都不同，只有在好麗色彩節，大家都是一樣的，都變彩色的。馬友友強調，好麗色彩節傳達一個很重要的訊息，大家不分黑白、貧富，每人都是平等的。不分宗教、種族，每人都可以在這裡一起唱歌、跳舞。

愈來愈多的印度籍工程師與學生來台灣工作與留學，對來到台灣的印度鄉親來說，好麗色彩節是回憶鄉情的美好、聯結台灣經驗的時刻。

「小時候都是與在印度德里的鄰居一起慶祝好麗色彩節。」馬友友以流利的中文說，在台灣很不同，由於愈來愈多人知道好麗色彩節，並且他會通知巴西、西班牙等在台灣的同鄉會參加。2015年起每年均超過上千人參加，四分之一是在台灣的印度人外，其餘全是在台灣的外國人與台灣人，台灣的好麗節變成跨越國籍的慶典。

馬友友推廣好麗色彩節，還有一個原因。他透露，很多外國人都以為台灣是中國大陸的一省，他希望透過舉辦好麗色彩節，讓這些來自三十多個國家的外國人，同時在社群媒體Twitter與Instagram放上在台灣參加好麗色彩節的訊息或照片，同時可以告訴別人，台灣是一個很棒的國家。

「我的孩子在台灣出生，我希望台灣愈來愈好！」比台灣人更愛台灣的馬友友希望，台灣成為在印度之外，全亞洲最大舉辦好麗色彩節的國家。

如何參加好麗色彩節？最好不要攜帶沒有防水的電子用品，穿著簡單的T恤，並且要有衣服全毀的心裡準備，盡情玩鬧、學習原諒並體驗印度傳統。你準備好參加瘋狂、七彩絢麗的好麗色彩節嗎? 體驗色彩的一天，街道是彩色的，人生是彩色的。

好麗色彩節必吃的甜點：蔬菜咖哩角。 分享 facebook