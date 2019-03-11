親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

繽紛狂歡 彩色人生 印度好麗色彩節在台灣

2019-03-11 15:14台灣光華雜誌

【文˙曾蘭淑　圖˙林格立】

好麗色彩節（Holi Festival）是印度三大節慶之一，「Holi」 在印度語是「色彩節」的意思，在強調種姓制度的印度教規範中，只有這一天，可以讓人忘記種姓與階級的不同，向彼此潑灑五顏六色的顏料，一同平等過節。

由於一位印度女婿，與知名華裔大提琴家同名的馬友友（Mayur Srivastava）之倡議，讓印度人的傳統節慶在台灣，成為不分國籍、宗教，大家都可以一起歡樂的慶典。不論是紀念過去一年的豐收；或是迎接未來嶄新的一年；或只是想狂歡一場，你準備好五顏六色的顏料了嗎? 3月16日在台北華山文創園區一同高喊 「Happy Holi」！

好麗色彩節又叫灑紅節、五彩節，台灣夢想印度博物館館長吳德朗指出，好麗色彩節是印度的三大傳統節日之一。另外兩個重要的傳統節日：一是大約每年10月～11月之間的排燈節，就像新年；另一是在每年 9～10 月舉行的十勝節（ Dussehra ），又名凱旋節，為慶祝羅摩（ Rama ）戰勝十首魔王拉瓦那（ Ravan ）而設的節日。

印度人在過節時都會唱歌、跳舞慶祝。
印度人在過節時都會唱歌、跳舞慶祝。
分享

慶豐收、迎春天

關於色彩節的起源有許多說法，吳德朗說，其中之一的傳說是「毗濕奴神」的分身之一「奎師那神」（Krishna）生性調皮，喜歡在牧羊女身上灑彩色粉末，神話流傳千年後，成為印度當地特有的習俗。

在印度最普遍的傳說是根據印度著名史詩《摩訶婆羅多》記載，傳說中有一國王希蘭亞卡西普（Hiranyakashipu），他受到梵天的保佑有不死之身，卻生性驕縱殘暴，禁止國民崇拜天神毗濕奴（Vishnu），只能崇拜他。

偏偏他的兒子Prahlad是虔誠崇敬毗濕奴的信徒，國王懷恨在心，屢次想謀害王子未成，最後國王找來不怕火的妹妹女妖霍利卡（Holika）， 抱著王子跳入火堆，但王子安然無恙，反而霍利卡化為灰燼。人們為了慶祝王子平安無事，紛紛向王子灑上七色彩粉或水，讚頌他的善良和勇氣。

「馬友友印度廚房」主廚馬友友說，在印度南部，當地人會在春季的第一天慶祝色彩節，除了代表色彩單調的冬天已經結束，大地萬物即將重生，迎接春暖花開的春天；另外也有祈求新的一年五穀豐收之意。尤其是農民剛收割完稻穀，利用沒有耕種的農田種植花卉，而不同顏色的花卉作成天然的彩粉，正好用來慶祝色彩節。因此，好麗色彩節又叫印度春之節（Spring Festival of India）。

不論來由如何，好麗色彩節這天，當地人播放著印度傳統音樂，隨著dholak鼓的節奏，忘情地唱歌跳舞，不管大人小孩，全都走上街頭，將彩色粉末，點抹在對方額頭以示祝福，更多人是直接抓起粉末互相噴灑「攻擊」，從頭到腳，所到之處皆是不可思議的繽紛世界，連空氣裡都懸浮著彩色粉末，頑皮的孩子們甚至還加水調合，以水桶、水球或水槍「掃射」每一個遇見的人。

排燈節是印度的新年，大家會盛裝打扮慶祝。
排燈節是印度的新年，大家會盛裝打扮慶祝。
分享

分享印度文化之美

好麗色彩節由於印度籍廚師馬友友的倡議，擴大舉辦為不分國籍，大家都可以一起歡樂的慶...
好麗色彩節由於印度籍廚師馬友友的倡議，擴大舉辦為不分國籍，大家都可以一起歡樂的慶典。
分享
好麗色彩節成為印度節慶的傳統，至今已有近千年歷史，隨著印度學生、移民足跡遍及全球，逐漸成為國際慶典。

來到台灣已卅多年的台北印度人協會會長Vijay Kapadia說，台灣慶祝好麗色彩節歷史悠久，印度鄉親每年都會慶祝排燈節、色彩節。

像11月的排燈節是印度的新年，印度人會盛裝打扮，透過在台灣的社團招聚鄉親一起過節：放煙火、一起跳舞、吃應景的印度食物，主辦者為尊重耆那教徒在飲食上的戒律，會特別為耆那教的鄉親準備不含根莖類，例如馬鈴薯、洋蔥、大蒜等食物。

「在印度我們是各自過年，反而因為在台灣，我們不分宗教，一起慶祝，大家就像一家人一樣。」台灣印度人協會會長Shan Manish說，透過這些活動也讓我們的子孫認識自己的傳統文化與習俗，人在異鄉也不忘本。

對馬友友而言，今（2019）年是他來到台灣的第12年，來自印度德里的他，不只在台灣開了7家餐廳，同時也在台灣娶妻生子，他也將台灣視作第二個家。熟知台灣文化的他，發現許多台灣民眾並不了解印度，因此從2013年開始，透過舉辦好麗色彩節，開放給一般大眾參加，期待更多民眾了解印度的文化、理解屬於印度的故事，今年更會在台北、桃園與新竹同步舉辦，現場還會有印度舞團的表演。

「甜點是印度慶典中很重要的一部份。」馬友友說，印度人祭拜神明大多使用甜點作為供品，節慶時互相祝福，唱歌、跳舞，吃著應節的美食，很像台灣人在拜拜後會吃拜拜的東西，但印度人除了吃素食咖哩、優格，甜點一定不可少。

印度年節慶典準備的甜點，例如用鷹嘴豆粉、酥油，混合堅果、糖漿捏成球狀的甜點拉杜（Laldoo），或是用乾果、堅果與紅糖包成餃子形狀的甜角（Gujiya），以及素食的咖哩餃，這些甜點也會提供給購買門票的民眾，藉此體驗印度的飲食文化。

跨越國籍，一同Holi！

印度有21個省份，從南到北大家膚色都不同，只有在好麗色彩節，大家都是一樣的，都變彩色的。馬友友強調，好麗色彩節傳達一個很重要的訊息，大家不分黑白、貧富，每人都是平等的。不分宗教、種族，每人都可以在這裡一起唱歌、跳舞。

愈來愈多的印度籍工程師與學生來台灣工作與留學，對來到台灣的印度鄉親來說，好麗色彩節是回憶鄉情的美好、聯結台灣經驗的時刻。

「小時候都是與在印度德里的鄰居一起慶祝好麗色彩節。」馬友友以流利的中文說，在台灣很不同，由於愈來愈多人知道好麗色彩節，並且他會通知巴西、西班牙等在台灣的同鄉會參加。2015年起每年均超過上千人參加，四分之一是在台灣的印度人外，其餘全是在台灣的外國人與台灣人，台灣的好麗節變成跨越國籍的慶典。

馬友友推廣好麗色彩節，還有一個原因。他透露，很多外國人都以為台灣是中國大陸的一省，他希望透過舉辦好麗色彩節，讓這些來自三十多個國家的外國人，同時在社群媒體Twitter與Instagram放上在台灣參加好麗色彩節的訊息或照片，同時可以告訴別人，台灣是一個很棒的國家。

「我的孩子在台灣出生，我希望台灣愈來愈好！」比台灣人更愛台灣的馬友友希望，台灣成為在印度之外，全亞洲最大舉辦好麗色彩節的國家。

如何參加好麗色彩節？最好不要攜帶沒有防水的電子用品，穿著簡單的T恤，並且要有衣服全毀的心裡準備，盡情玩鬧、學習原諒並體驗印度傳統。你準備好參加瘋狂、七彩絢麗的好麗色彩節嗎? 體驗色彩的一天，街道是彩色的，人生是彩色的。

好麗色彩節必吃的甜點：蔬菜咖哩角。
好麗色彩節必吃的甜點：蔬菜咖哩角。
分享

台美關係隨著時光的遞嬗，亙久而堅定。 （林旻萱攝／外交部資料／農委會提供）
台美關係隨著時光的遞嬗，亙久而堅定。 （林旻萱攝／外交部資料／農委會提供）
分享

台灣光華雜誌

《台灣光華雜誌》記錄台灣最新的資訊新知、藝術文化、生態環境、社會經濟、休閒旅遊，以及台灣景觀和人文專訪，以中英文（紙本版及電子版）、中日文（電子版）三種語言版本，發行世界一百餘國家地區，讓你在忙碌的時候也有偷閒充電的滿足。

相關新聞

全球客家研究重鎮 台灣多元研究 全球學術聯盟

2019-03-11 15:06

從美援到世界麵包冠軍 台灣飲食風貌變更

2019-03-11 14:49

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:12

台灣味覺行腳 舌尖的未竟之旅

2019-03-11 15:09

土地的滋味 茶山保育 生態永續

2019-01-31 15:50

站上高處的視角 為樹服務的攀樹師

2019-01-31 15:50

絲絲入扣 眾生入畫 錦繡妙筆的畫家──柯鴻圖

2019-01-31 15:50

最會「請尪仔」的人間國寶 掌中戲藝師──陳錫煌

2019-01-31 15:50

用熱情推進火箭 吳宗信──少年阿伯的太空夢

2019-01-31 15:50

為世界培育未來人才 太平洋島國青年領袖培訓計畫

2019-01-10 10:40

回家的路上 阮義忠台灣故事館

2019-01-10 10:40

足智多謀 踢別鄉愁 台灣盃移民足球賽

2019-01-10 10:40

台灣原創動畫下一步 說自己的故事到IP出口

2019-01-10 10:40

英姿煥發 裙襬搖搖 LPGA台灣高爾夫球錦標賽

2019-01-10 10:40

永不絶響的相聲 說學逗唱30年──劉增鍇

2018-12-10 12:02

甦醒的柬埔寨 民間交流無國界

2018-12-10 11:45

既國際又在地 長出來的衛武營

2018-12-10 11:44

台灣戲劇耀「演」國際 公視打造影視沃土

2018-12-10 11:42

劃時代之研 中研院90年 迎向大眾

2018-12-10 11:41

攝影的變與不變 張照堂、沈昭良的攝影觀察

2018-11-13 14:31

打造「寧靜」光城市 台灣「光」環境獎

2018-11-13 14:31

新舊交融微笑禮樂 儒學道統萬古常新

2018-11-13 14:31

資料經濟大未來 開放資料催動生活再進化

2018-11-13 14:17

世紀之音永續發聲 央廣九十年歷久彌新

2018-11-13 14:14

千年女王的回眸 野柳珍稀地景與漁村史料

2018-10-11 11:30

南迴地景再想像 南方以南藝術計畫

2018-10-11 11:26

台三線「樟之細路」 浪漫與慢行的大道

2018-10-11 11:23

東北角最美校園 鼻頭龍洞環境教育

2018-10-11 11:21

茹苦含辛20年 山苦瓜的蛻變

2018-10-11 11:18
看更多

熱門文章

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:07

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

當代醫俠陳志瑜 榮獲台灣十大傑出青年

2019-03-07 09:20

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

2019-03-07 09:17

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

做一套失敗一套！老遊戲股王轉型 曾卡在「員工看不起手遊」

2019-03-08 09:36

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

美國素食變速食 高科技素肉主攻肉食族

2019-03-08 16:30

電商重創 實體鞋店轉型如何砸對錢？逆轉65年首虧損

2019-03-08 09:40

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:27

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 13:49

美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31

教育新南向政策變調 從四贏變全輸？

2019-03-07 12:07

晟德拚生技每股獲利王

2019-03-07 11:51

選總統 吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 09:19

內需股抬頭 這三檔趕上潮流

2019-03-07 14:30

大陸研修生成金雞母 台灣高校向中國政治力低頭

2019-03-07 09:11

因應台商回流 工業用地之策略性規畫

2019-03-08 09:22

謝金河：A股遮蔽台股光芒

2019-03-07 14:34

Joeman擄獲141萬粉絲 「要讓討厭我的人很沮喪」

2019-03-07 12:05

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 12:08

宣德：受惠蘋果供應鏈大洗牌

2019-03-07 11:52

新北／輕軌通車添利多 淡水交易量奪冠

2019-03-07 09:41

吳清友精神貫穿誠品 吳旻潔：父親仍在everywhere

2019-03-07 15:41

台灣味覺行腳 舌尖的未竟之旅

2019-03-11 15:09

從美援到世界麵包冠軍 台灣飲食風貌變更

2019-03-11 14:49

負面情緒太可怕 透過社交媒體如散播病毒

2019-03-08 15:17

強勢股追緝令

2019-03-07 14:33

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:27

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 11:50

俠女賈靜雯 仗義執言沒在怕

2019-03-08 16:24

受惠人民幣升值的汽電零組件股

2019-03-07 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top