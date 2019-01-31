站上高處的視角 為樹服務的攀樹師

坐在大樹的肩上，就能看見不曾見過的新風景。 分享 facebook 【文‧蘇俐穎 圖‧莊坤儒】

早已習慣生活在水泥叢林，對於山野難免有幾分疏離，即便市景裡有不少行道樹日日相伴，對於樹並不覺得陌生，但談到爬上一棵大樹？這樣的念頭，倒是少之又少。

隆冬的早晨，難得的晴光朗朗，這一日採訪團隊來到了苗栗通霄的荒僻郊野，透過GPS的定位，才找到了位在苗48鄉道旁的一處私有地，也許將規劃為露營區，目前裡頭正在進行零星的小規模施工。

這裡的植物被放任生長了多時，除了野草叢生以外，還有高高低低、枝葉茂密的大樹，仔細觀察，除了枯枝夾雜，還有不少附生植物緊緊攀附在枝椏上，只見團團的樹影之中，幾抹人影矯健地穿梭。

修剪樹木作為一種職業

攀樹師深入大樹之中，為樹木作細部修剪。 分享 facebook

年紀稍長的一輩，也許還有爬到樹上玩樂的經驗，但對於這群樹上的七、八年級生來說，想爬到動輒離地一、二十公尺的高度，雖然起心動念並沒有太大差別，不同的是，他們都是通過國際樹藝協會（International Society of Arboriculture，簡稱ISA）考試，並授予專業證照的攀樹師。

當筆者站在樹下，好奇地觀察攀樹師翁恒斌的工作。在工作時極度專注的他，甚至要求不得與他閒談。原來，修剪樹木可是相當高風險的工作，若不留神，動輒摔落地面、被斷枝砸到或壓傷，甚至還可能被機械割傷，因此，他們必須聚精會神地隨時注意現場狀況。

只見翁恒斌對著其中一棵苦楝反覆打量。原來，這株大樹看似亭亭高聳，仔細一看，其中的一個側枝卻已經枯死，死去的枝幹像是心有未甘，依舊試圖一搏，從與主幹的分岔處另長出一株新分枝。

不過，依照樹勢生長的常態判斷，即便新枝能保命一時，若持續長大，仍會與主幹競爭生存空間，對整株樹來說並非好事。經過一番勘查與評估，翁恒斌與他的夥伴──同時也是攀樹師的杜裕昌，果斷地決定要將整個側枝砍掉。

只見他身手俐落地將投擲袋丟到椏杈上，再將後頭連接的投擲繩換成正式的攀樹繩。重裝上陣的他戴著頭盔，身上纏著繩索，另外還有吊帶、鉤環、手套、護目鏡，乍看令人眼花撩亂。而這一切進行地相當快速，不消一會兒，就已經站上了高處。

踏穩步伐的他，呼喚著樹下的夥伴，杜裕昌將小型鏈鋸藉繩索運到樹上，只見他手執機械，穩健地下刀，粗大的側枝節節地斷裂，掉落至地面，最後順利完成工作，回到地下。

修樹工作猶如消防員救火，不僅耗體力，更務求專注。 分享 facebook

全台灣僅有10人的新興職業

被暱稱為「鴨子」的翁恒斌，身材精悍、在樹上來去自如，根本更適合被稱作猴子。全台灣第一個取得攀樹師證照的他，小時在雲林長大，他坦率地笑稱自己是一名鄉下人。

這個喜歡自然懷抱的野孩子似乎從來沒長大過。長大後雖然念了土木系，卻花了大把時間在童軍社團，「應該說念土木社、童軍系啦！」翁恒斌自我調侃著。

也因此，他順理成章地讀了環境教育研究所，擔任荒野保護協會的解說志工，並曾在推廣體驗戶外活動的公司工作。

「當初學攀樹，只是因為想玩。」翁恒斌說得理所當然。

由於過去台灣並沒有專業攀樹師，他的老師，是來自香港的樹藝師前輩，包括前香港ISA會長歐永森等人。藉由老師每隔一段時間來台教學的方式，斷斷續續將這套專業技術教給學生。這批學生在2015年3月到香港參加由ISA舉辦的證照考試，通過考試的其中3人，成為台灣首批攀樹師。

如今，全台不過才10名攀樹師，完全稱得上是新興職業。翁恒斌說：「我們公司也有全台灣第一位女攀樹師哦！」從大學期間就開始接觸攀樹活動的許荏涵，目前才畢業2年，也是台灣最年輕的攀樹師。

攀樹資歷邁入第7年的翁恒斌，在2年前與朋友合夥，成立了以樹木工作為主的公司「攀樹趣」，除了樹木修剪，他們也從事攀樹體驗活動與攀樹專業教學。

攀樹運動激勵莘莘學子，只要不放棄，就可以靠自己的努力一步步地往上爬。 分享 facebook

能解樹語的攀樹人

如果說，翁恒斌與其他的攀樹師有什麼不同，除了作為全台第一個取得ISA證照的人，另外就是他對自然的喜愛與尊重。每次帶學員攀樹，除了為人開啟與自然親近的一扇窗，更為推動環境教育不遺餘力。

藉著他們在樹木上專業知識，解讀身旁的每一棵樹，也讓學員在無形中潛移默化，開始留意到近在身邊的樹。

除了最基本的樹種、樹勢、高度，每一棵樹的生長狀態，都蘊含著大量的訊息，好比被增生組織包覆起來的傷口結痂；或者因為腐朽菌入侵而裸露、空洞的心材；還有因外力被大面積截斷，為了極力求生而在短時間內長出的水芽……。

只要親自看過他們的工作現場，就能了解到修樹工作的細膩，他們深入吊車無法抵達的樹冠深處，經由專業的判斷，將錯綜複雜的枯枝逐一剪除，又不傷害到健康的枝幹。只是，以時間成本來說，1位攀樹師1天至多可修到3棵樹，自然不比一般便宜行事的作法──出動吊車，一整排快速地齊頭式截斷。

但對一棵樹來說，負責行光合作用的樹葉，如同一顆樹的生命來源，被齊頭截斷的大樹往往為了求生存，用盡僅存的養分，在短時間內長出大量的新葉，雖然能夠撐過一時，卻因為新生的枝葉過度茂密，風無法穿過，加上枝椏分岔的地方，組織較不密實，長大以後，反而更容易斷裂、倒塌。由此看來，草率對待樹的結果，最後傷害到的還是人自己。

「過去看到這樣的樹，一般人的反應頂多說，好醜哦！」翁恒斌說。他們不厭其煩地講解，喚起人對樹的關注，「如果有越來越多人知道這樣不好，那事情也會跟著改變。」

「能夠愛樹就會愛環境。」他肯定地說。

正在為學生進行攀樹行前教育的許荏涵，是全台第一位女攀樹師。 分享 facebook

如同樹上的生物一般

就像翁恒斌所說：「以前雖然喜歡自然，一有機會就往戶外、山裡跑，但卻不太有機會爬到樹上。」若非因為攀樹，我們對樹的認識、互動，依舊相當受限，甚至是相當了解樹的樹醫生，因為不會攀樹，也錯過了眼見為憑的機會。

「剛開始學攀樹的時候，常常很驚嘆，可以對照到書上的知識，發現到這些原來都是真的！」他說。

而終年屹立在同一處的大樹，雖然沉默無語，卻永遠無私地向任何生物張開雙臂，「一棵樹就是一個生態系，」翁恒斌想起自己在大樹上看過的絕奇風景，「有些生物，終其一生，甚至是下一代，都只生活在樹上，沒有下來過。」

當然，樹也歡迎著人的造訪。依照ISA的規定標準，只要直徑超過3英吋的健康樹幹，就適宜攀爬；更瘋狂的，他們會在樹上綁上俗稱樹船（tree boat）的專用吊床，仿效樹上生物，在樹上過一夜。

雖然，這讓人難免有些遲疑，難道不會掉下來嗎？「很多時候，要相信你的氣場。」翁恒斌說得玄祕。

也許，攀樹最難以言傳的，就是在攀爬的過程中，與大樹心領神會的相交過程吧──雖然，也有令人不安的時刻。

「那是一棵很孤寂的樹。」杜裕昌回憶著，那是位於神木村的萬年神木，也是他唯一一次攀爬神木的經驗。

名列台灣十大神木第九名，也是唯一一棵闊葉樹的萬年神木，默默存在了一、兩千年，甚至比你我的祖先都還更早存在這片土地上，現今卻單獨聳立在土石流的河道旁，四周盡是裸露的大地，從高處看來，格外怵目驚心。

而對於每一位攀樹師來說，心中難免有一份夢想攀爬的名單，但出乎意料，翁恒斌篤定地說，最想爬的，還是台灣的樹。

「台灣真的是寶島！」他忍不住滔滔不絕，「你想想，台灣的土地面積真的很小，但全世界的檜木共有6種，光是台灣就有2種；不僅超過3,000歲以上的神木很多，還有像棲蘭神木園區的神木群；甚至把台灣十大神木拿到日本，絕對都可以排進前三名！」

因為攀樹，他們像踏在大樹的肩膀上，因為站得更高，可以看得更遠，卻也更珍重腳下的土地，這也是大樹帶給人的一項無形餽贈。