親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

中選會決議 2020總統、立委同日投票

不理以核養綠公投？ 經濟部拍板核能不延役、不重啟

站上高處的視角 為樹服務的攀樹師

2019-01-31 15:50台灣光華雜誌

坐在大樹的肩上，就能看見不曾見過的新風景。
坐在大樹的肩上，就能看見不曾見過的新風景。
分享
【文‧蘇俐穎　圖‧莊坤儒】

早已習慣生活在水泥叢林，對於山野難免有幾分疏離，即便市景裡有不少行道樹日日相伴，對於樹並不覺得陌生，但談到爬上一棵大樹？這樣的念頭，倒是少之又少。

隆冬的早晨，難得的晴光朗朗，這一日採訪團隊來到了苗栗通霄的荒僻郊野，透過GPS的定位，才找到了位在苗48鄉道旁的一處私有地，也許將規劃為露營區，目前裡頭正在進行零星的小規模施工。

這裡的植物被放任生長了多時，除了野草叢生以外，還有高高低低、枝葉茂密的大樹，仔細觀察，除了枯枝夾雜，還有不少附生植物緊緊攀附在枝椏上，只見團團的樹影之中，幾抹人影矯健地穿梭。

修剪樹木作為一種職業

攀樹師深入大樹之中，為樹木作細部修剪。
攀樹師深入大樹之中，為樹木作細部修剪。
分享

年紀稍長的一輩，也許還有爬到樹上玩樂的經驗，但對於這群樹上的七、八年級生來說，想爬到動輒離地一、二十公尺的高度，雖然起心動念並沒有太大差別，不同的是，他們都是通過國際樹藝協會（International Society of Arboriculture，簡稱ISA）考試，並授予專業證照的攀樹師。

當筆者站在樹下，好奇地觀察攀樹師翁恒斌的工作。在工作時極度專注的他，甚至要求不得與他閒談。原來，修剪樹木可是相當高風險的工作，若不留神，動輒摔落地面、被斷枝砸到或壓傷，甚至還可能被機械割傷，因此，他們必須聚精會神地隨時注意現場狀況。

只見翁恒斌對著其中一棵苦楝反覆打量。原來，這株大樹看似亭亭高聳，仔細一看，其中的一個側枝卻已經枯死，死去的枝幹像是心有未甘，依舊試圖一搏，從與主幹的分岔處另長出一株新分枝。

不過，依照樹勢生長的常態判斷，即便新枝能保命一時，若持續長大，仍會與主幹競爭生存空間，對整株樹來說並非好事。經過一番勘查與評估，翁恒斌與他的夥伴──同時也是攀樹師的杜裕昌，果斷地決定要將整個側枝砍掉。

只見他身手俐落地將投擲袋丟到椏杈上，再將後頭連接的投擲繩換成正式的攀樹繩。重裝上陣的他戴著頭盔，身上纏著繩索，另外還有吊帶、鉤環、手套、護目鏡，乍看令人眼花撩亂。而這一切進行地相當快速，不消一會兒，就已經站上了高處。

踏穩步伐的他，呼喚著樹下的夥伴，杜裕昌將小型鏈鋸藉繩索運到樹上，只見他手執機械，穩健地下刀，粗大的側枝節節地斷裂，掉落至地面，最後順利完成工作，回到地下。

修樹工作猶如消防員救火，不僅耗體力，更務求專注。
修樹工作猶如消防員救火，不僅耗體力，更務求專注。
分享

全台灣僅有10人的新興職業

被暱稱為「鴨子」的翁恒斌，身材精悍、在樹上來去自如，根本更適合被稱作猴子。全台灣第一個取得攀樹師證照的他，小時在雲林長大，他坦率地笑稱自己是一名鄉下人。

這個喜歡自然懷抱的野孩子似乎從來沒長大過。長大後雖然念了土木系，卻花了大把時間在童軍社團，「應該說念土木社、童軍系啦！」翁恒斌自我調侃著。

也因此，他順理成章地讀了環境教育研究所，擔任荒野保護協會的解說志工，並曾在推廣體驗戶外活動的公司工作。

「當初學攀樹，只是因為想玩。」翁恒斌說得理所當然。

由於過去台灣並沒有專業攀樹師，他的老師，是來自香港的樹藝師前輩，包括前香港ISA會長歐永森等人。藉由老師每隔一段時間來台教學的方式，斷斷續續將這套專業技術教給學生。這批學生在2015年3月到香港參加由ISA舉辦的證照考試，通過考試的其中3人，成為台灣首批攀樹師。

如今，全台不過才10名攀樹師，完全稱得上是新興職業。翁恒斌說：「我們公司也有全台灣第一位女攀樹師哦！」從大學期間就開始接觸攀樹活動的許荏涵，目前才畢業2年，也是台灣最年輕的攀樹師。

攀樹資歷邁入第7年的翁恒斌，在2年前與朋友合夥，成立了以樹木工作為主的公司「攀樹趣」，除了樹木修剪，他們也從事攀樹體驗活動與攀樹專業教學。

攀樹運動激勵莘莘學子，只要不放棄，就可以靠自己的努力一步步地往上爬。
攀樹運動激勵莘莘學子，只要不放棄，就可以靠自己的努力一步步地往上爬。
分享

能解樹語的攀樹人

如果說，翁恒斌與其他的攀樹師有什麼不同，除了作為全台第一個取得ISA證照的人，另外就是他對自然的喜愛與尊重。每次帶學員攀樹，除了為人開啟與自然親近的一扇窗，更為推動環境教育不遺餘力。

藉著他們在樹木上專業知識，解讀身旁的每一棵樹，也讓學員在無形中潛移默化，開始留意到近在身邊的樹。

除了最基本的樹種、樹勢、高度，每一棵樹的生長狀態，都蘊含著大量的訊息，好比被增生組織包覆起來的傷口結痂；或者因為腐朽菌入侵而裸露、空洞的心材；還有因外力被大面積截斷，為了極力求生而在短時間內長出的水芽……。

只要親自看過他們的工作現場，就能了解到修樹工作的細膩，他們深入吊車無法抵達的樹冠深處，經由專業的判斷，將錯綜複雜的枯枝逐一剪除，又不傷害到健康的枝幹。只是，以時間成本來說，1位攀樹師1天至多可修到3棵樹，自然不比一般便宜行事的作法──出動吊車，一整排快速地齊頭式截斷。

但對一棵樹來說，負責行光合作用的樹葉，如同一顆樹的生命來源，被齊頭截斷的大樹往往為了求生存，用盡僅存的養分，在短時間內長出大量的新葉，雖然能夠撐過一時，卻因為新生的枝葉過度茂密，風無法穿過，加上枝椏分岔的地方，組織較不密實，長大以後，反而更容易斷裂、倒塌。由此看來，草率對待樹的結果，最後傷害到的還是人自己。

「過去看到這樣的樹，一般人的反應頂多說，好醜哦！」翁恒斌說。他們不厭其煩地講解，喚起人對樹的關注，「如果有越來越多人知道這樣不好，那事情也會跟著改變。」

「能夠愛樹就會愛環境。」他肯定地說。

正在為學生進行攀樹行前教育的許荏涵，是全台第一位女攀樹師。
正在為學生進行攀樹行前教育的許荏涵，是全台第一位女攀樹師。
分享

如同樹上的生物一般

就像翁恒斌所說：「以前雖然喜歡自然，一有機會就往戶外、山裡跑，但卻不太有機會爬到樹上。」若非因為攀樹，我們對樹的認識、互動，依舊相當受限，甚至是相當了解樹的樹醫生，因為不會攀樹，也錯過了眼見為憑的機會。

「剛開始學攀樹的時候，常常很驚嘆，可以對照到書上的知識，發現到這些原來都是真的！」他說。

而終年屹立在同一處的大樹，雖然沉默無語，卻永遠無私地向任何生物張開雙臂，「一棵樹就是一個生態系，」翁恒斌想起自己在大樹上看過的絕奇風景，「有些生物，終其一生，甚至是下一代，都只生活在樹上，沒有下來過。」

當然，樹也歡迎著人的造訪。依照ISA的規定標準，只要直徑超過3英吋的健康樹幹，就適宜攀爬；更瘋狂的，他們會在樹上綁上俗稱樹船（tree boat）的專用吊床，仿效樹上生物，在樹上過一夜。

雖然，這讓人難免有些遲疑，難道不會掉下來嗎？「很多時候，要相信你的氣場。」翁恒斌說得玄祕。

也許，攀樹最難以言傳的，就是在攀爬的過程中，與大樹心領神會的相交過程吧──雖然，也有令人不安的時刻。

「那是一棵很孤寂的樹。」杜裕昌回憶著，那是位於神木村的萬年神木，也是他唯一一次攀爬神木的經驗。

名列台灣十大神木第九名，也是唯一一棵闊葉樹的萬年神木，默默存在了一、兩千年，甚至比你我的祖先都還更早存在這片土地上，現今卻單獨聳立在土石流的河道旁，四周盡是裸露的大地，從高處看來，格外怵目驚心。

而對於每一位攀樹師來說，心中難免有一份夢想攀爬的名單，但出乎意料，翁恒斌篤定地說，最想爬的，還是台灣的樹。

「台灣真的是寶島！」他忍不住滔滔不絕，「你想想，台灣的土地面積真的很小，但全世界的檜木共有6種，光是台灣就有2種；不僅超過3,000歲以上的神木很多，還有像棲蘭神木園區的神木群；甚至把台灣十大神木拿到日本，絕對都可以排進前三名！」

因為攀樹，他們像踏在大樹的肩膀上，因為站得更高，可以看得更遠，卻也更珍重腳下的土地，這也是大樹帶給人的一項無形餽贈。

一杯好茶，可以連結人與人，人與自然的關係。 （林格立攝）
一杯好茶，可以連結人與人，人與自然的關係。 （林格立攝）
分享

台灣光華雜誌

《台灣光華雜誌》記錄台灣最新的資訊新知、藝術文化、生態環境、社會經濟、休閒旅遊，以及台灣景觀和人文專訪，以中英文（紙本版及電子版）、中日文（電子版）三種語言版本，發行世界一百餘國家地區，讓你在忙碌的時候也有偷閒充電的滿足。

相關新聞

土地的滋味 茶山保育 生態永續

2019-01-31 15:50

絲絲入扣 眾生入畫 錦繡妙筆的畫家──柯鴻圖

2019-01-31 15:50

最會「請尪仔」的人間國寶 掌中戲藝師──陳錫煌

2019-01-31 15:50

用熱情推進火箭 吳宗信──少年阿伯的太空夢

2019-01-31 15:50

為世界培育未來人才 太平洋島國青年領袖培訓計畫

2019-01-10 10:40

回家的路上 阮義忠台灣故事館

2019-01-10 10:40

足智多謀 踢別鄉愁 台灣盃移民足球賽

2019-01-10 10:40

台灣原創動畫下一步 說自己的故事到IP出口

2019-01-10 10:40

英姿煥發 裙襬搖搖 LPGA台灣高爾夫球錦標賽

2019-01-10 10:40

永不絶響的相聲 說學逗唱30年──劉增鍇

2018-12-10 12:02

甦醒的柬埔寨 民間交流無國界

2018-12-10 11:45

既國際又在地 長出來的衛武營

2018-12-10 11:44

台灣戲劇耀「演」國際 公視打造影視沃土

2018-12-10 11:42

劃時代之研 中研院90年 迎向大眾

2018-12-10 11:41

攝影的變與不變 張照堂、沈昭良的攝影觀察

2018-11-13 14:31

打造「寧靜」光城市 台灣「光」環境獎

2018-11-13 14:31

新舊交融微笑禮樂 儒學道統萬古常新

2018-11-13 14:31

資料經濟大未來 開放資料催動生活再進化

2018-11-13 14:17

世紀之音永續發聲 央廣九十年歷久彌新

2018-11-13 14:14

千年女王的回眸 野柳珍稀地景與漁村史料

2018-10-11 11:30

南迴地景再想像 南方以南藝術計畫

2018-10-11 11:26

台三線「樟之細路」 浪漫與慢行的大道

2018-10-11 11:23

東北角最美校園 鼻頭龍洞環境教育

2018-10-11 11:21

茹苦含辛20年 山苦瓜的蛻變

2018-10-11 11:18

爺嬤正潮！自信 敢秀 做自己

2018-09-10 13:02

窺天象創商機 氣象科學跨域應用

2018-09-10 13:02

歷史洪流下的公民 客家運動30年

2018-09-10 13:02

台灣文學廣傳世界 《葫蘆巷春夢》越南文本

2018-09-10 13:02

花蓮懷舊之旅 縱谷騎行木建築群

2018-09-10 13:02

城市的進化論 智慧方城市

2018-08-13 14:11

人之島──蘭嶼

2018-08-13 14:11

科學繪圖 啟蒙多元世界

2018-08-13 14:11

見證時代的林業變遷 挑戰木構建築極限──德豐木業

2018-08-13 14:11

台南紡織業綠實力 廢棄魚鱗變身機能纖維

2018-08-13 14:11
看更多

熱門文章

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 08:54

韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統

2019-01-30 15:21

命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面

2019-01-30 15:19

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內

2019-01-30 15:22

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

2019年令人期待的8款新車！

2019-01-31 13:16

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 09:26

單身不是一個罪 林志玲：現在就是最好的時光

2019-01-31 08:52

柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？

2019-01-30 15:22

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 09:45

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 09:39

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

科技+管理 中華電信迎戰退休潮

2019-01-31 13:14

常以「對吧」做結 林俊傑是無可救藥浪漫主義者

2019-01-31 09:57

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 14:34

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:17

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07

冬天吃補「藥」小心：視體質選藥材保您安康

2019-01-28 11:52

品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷5關鍵

2019-01-29 09:39

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

2018-2019中國地產設計大獎Debby陳琬婷席捲設計新風尚！

2019-01-30 11:32

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

5G 走出實驗室誰能得利?

2019-01-31 16:25

《擁抱脆弱》：玫瑰 ──揮不去的自責

2019-01-29 13:47

綠色旅館

2019-01-31 09:45

魯肉飯保衛戰》民眾抗「疫」非洲豬瘟

2019-01-31 09:45

出去玩？「綠」友友們正夯

2019-01-31 09:45

光映自然

2019-01-28 10:19

旅遊愛好者必學的手機攝影 手機界奧斯卡獎得主菜菜子教你怎麼拍

2019-01-31 15:43

特斯拉登陸 志在龍頭寶座

2019-01-31 14:34

年度精選 台灣通路行銷10大案例

2019-01-29 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top