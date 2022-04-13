北京觀察／經濟下行壓力驟增 李克強頻發警示訊號

【文．王新】

「要高度警惕國際國內環境一些超預期變化，經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰，要統籌疫情防控和經濟發展。」——上海新冠肺炎疫情形勢洶湧、輿論關切上海市委書記李強仕途是否會因此受到影響之際，中國大陸的經濟下行壓力驟然加大的現實也不容忽視地顯現。

4月11日，中國大陸國務院總理李克強在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會，再次就中國的經濟形勢發出警告，透露了中國經濟面臨的不確定性信號。李克強要求各地方領導層增強緊迫感，保持中國經濟基本盤的穩定。

四天之前的4月7日，在國務院舉辦的專家和企業家座談會上，李克強已經發出類似的警告之詞：「當前世界局勢複雜演變，國內疫情近期多發，有些突發因素超出預期，對經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰。」被邀請參加會議的中國經濟學者也透露，會議內容主要就是講問題，提對策建議，不是去說成績，李克強鼓勵與會人員講真話「直面困難」。

當天除了正在上海督戰疫情的孫春蘭，中國國務院另外三位副總理韓正（政治局常委之一）胡春華和劉鶴均出席會議；四位國務委員中，除了國防部長魏鳳和，專職國務委員王勇、擔任國務院秘書長的肖捷、擔任公安部長的趙克志，以及中國國家發改委主任何立峰也都參加了會議。

中國經濟媒體4月9日援引參加7日會議的中銀證券全球首席經濟學家管濤透露的消息稱，李克強對很多事情，無論是宏觀還是微觀層面，都從不同渠道掌握了解信息。李克強在與企業家代表交流相關行業情況時，對行業的具體困難與問題如數家珍，「大家可能擔心高層未能了解當前形勢的具體情況，但實際上他對各行各業的情況應該是很了解的。」

2022年4月11日，中國國務院總理李克強在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會。 （央視視訊截圖）

近幾年來，在中國社會民族主義思潮有抬頭趨勢，許多人對中國國情存有虛幻想像。作為具體負責經濟工作的領導人，李克強一直扮演著「直面挑戰，頻敲警鐘」的角色。

比如2020年，中國全面脫貧接近尾聲，民間出現對中國經濟發展的自滿情緒，當年的中國全國兩會閉幕後的記者會上，李克強講出「大實話」：「6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1,000元（人民幣）左右」，將中國民間輿論視線從想像拉回現實，警醒諸如「厲害了，我的國」這樣的虛幻狂想。

一個月前的3月11日，北京人民大會堂三樓金色大廳，在自己的最後一次總理記者會上，李克強繼續保持這種對中國經濟面臨挑戰的憂慮狀態。他說，「今年是本屆政府最後一年，也是我擔任總理的最後一年。困難和挑戰依然很重，」雖然這場記者會問題覆蓋多個方面，但滿屏可見「困難和挑戰依然很重」。

2022年3月11日，李克強作為中國國務院總理，最後一次出席記者會並回答中外記者提問，圖為人民大會堂金色大廳全景。 （新華社）

不僅近期關於「突發因素超出預期」的警告，2021年年底中國中央經濟工作會議的「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力」結論，也和李克強的多次調研息息相關。

2021年11月22日，距離當年中央經濟工作會議還有一個月，李克強就對中國經濟形勢頻發警示信號。當時在上海考察的李克強召開了一次部分地方政府主要負責人座談會。針對中國當時的經濟情況，李克強警告稱，中國發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。

上海因為疫情的停擺，將對整個中國的進出口產生巨大影響，不論對於長三角，還是對於整個中國經濟，對於實現2022年中國經濟成長5.5%的目標，都至關重要。圖為2022年3月29日，疫情防控下的上海浦東。 （視覺中國）

四天前的2021年11月18日，李克強在中南海國務院第一會議室，也召開了一場針對經濟形勢的專家和企業家座談會。當時李克強稱，2021年以來中國發展遇到疫情多地散發、嚴重洪澇災害、大宗商品價格快速上漲、電力煤炭供應一度緊張等多重挑戰。李克強當時的講話，被解讀為預示2022年中國經濟下行壓力很可能繼續存在，甚至加大。

儘管中國2022年1月至2月宏觀經濟數據表現良好，但3月以來新冠肺炎疫情在深圳、上海等經濟發達地區擴散蔓延，中國多地防疫政策紛紛收緊，對中國3月以及一季度經濟增長造成影響，多家機構調降對於中國2022年二季度和全年經濟增速預測。

經濟學家汪濤此前預計2022年一季度中國經濟同比增速為4.2%。高盛經濟研究報告指出，3月最後兩周高、中風險地區城市占到中國GDP的三分之一，對疫情實施嚴格限制的省份生產中斷；一些省份暫停外出就餐服務，對消費的打擊可能更大。不過因強有力的政策支持，固定資產投資增長受疫情影響或較小。對於此番疫情重災區的上海，ING銀行最新發表的評論認為，假如上海的封城措施只在整個4月持續，估計上海的GDP將損失6%，並對中國全國GDP帶來2%的損失。該行並將中國今年第二季的GDP同比增速預測，由原來的5%降至4%，全年預測則由4.8%調低至4.6%。

正如中共體制內經濟學家所透露的，中共高層對目前中國經濟形勢面臨的壓力並非不了解。高層壓力已經體現在近期的考察動態上。不僅李克強4月11日離京考察江西，督促各地政府大員要穩定經濟基本盤面。中共總書記習近平也於4月10日離京到海南考察，官方報導稱，習近平在海南省三亞市「先後考察了崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院，了解海南支持種業創新、發展海洋科技等情況」。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。