裴洛西因確診延遲訪台 美國未放棄在台海複製「美麗風景線」

【文．伍逸豪】

日本富士新聞台（FNN）4月7日發出獨家報導，稱美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將啟程日本與岸田文雄會面後，取消原訂下一站韓國行程並轉往台灣，以此表達俄烏戰爭之際美國對台灣的支持。事態不到一天，裴洛西辦公室發言人哈米爾（Drew Hammill）在推特（Twitter）宣布，裴洛西因新冠（COVID-19）檢測為陽性，開始隔離，推遲亞洲之行。即將點燃的台海引信，隨之被病毒給拆了彈。

裴洛西訪台傳聞一出，引起台海兩岸震盪。民進黨立委王定宇第一時間在臉書（Facebook）轉發FNN報導，視之為「台灣重要外交消息」，喜悅之情溢於言表；民進黨政府則相對低調，外交部僅表示有具體行程再公布，後又發表回應祝願裴洛西早日康復。而陸方反應相當激烈，先是大陸外交部發言人趙立堅以四個「嚴重」回應、表示已向美方提出嚴正交涉，接著國台辦發言人馬曉光稱「將堅決回擊」；大陸外長王毅也明確表態，指美國公然踐踏「一個中國」紅線，若裴洛西「明知故犯」、「一意孤行」訪台，「中方必將作出堅決反應」。《環球時報》前總編輯胡錫進「獻策」，建議陸方可關閉台灣上空、實施禁飛，或者解放軍戰機在當天飛越台島。裴洛西推延行程之後，大陸外交部除表慰問之外，還表示她應該立刻取消訪問，而非僅是推遲。

由於陽性消息發布時機點過於巧合，關於裴洛西訪台傳聞的「陰謀論」紛至沓來。有看法認為恐怕她早已確診，拋出訪台消息以測試風向，眼見北京態度強硬，從而以確診訊息作為下台階。也有台灣專家質疑，美國官方從未證實裴洛西訪台消息，台北政壇卻又隨日媒起舞、積極回應，是否中了「認知作戰」圈套？

2022年2月4日，裴洛西於國會大廈就《2022美國競爭法》發表講話。該法案以應對中國競爭為名，為美國半導體製造業撥款520億美元，為改善美國供應鏈撥款450億美元，為汽車、消費者電子商品和國防系統生產的關鍵部件撥款20億美元。 （Getty）

然而，無論消息虛實，一場台海風暴確實因此被捲起。裴洛西訪台之說，符合美國當屆政府切香腸式「以台制華」的節奏與步調，藉由最高領導人向中方釋出「四不一無意」的「保證」，而政界其他人則分進合擊，透過各種「台灣牌」的遍地烽火，不斷掏空和虛化「一中」，從而試圖將北京往底線進逼、甚至是在台海「誘打」，如同華府在俄烏問題上所為，以此消耗對手的實力與耐性。從立陶宛設立台灣代表處，到國會通過各項「挺台」法案，再到巨額對台軍售、「特使團」快閃台灣等等，裴洛西訪台傳聞之所以被認為具有可能性，便在於其契合華府對華棋局的下一步推進。

與此同時，媒體也無不放大裴洛西可能是25年來再次訪台的美國現任國會議長，相比於1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台並會晤李登輝，如今反中、抗中、防中的氛圍更是美國不分黨派的政治共識與集體氛圍。在操作掣肘中國的「台灣牌」與「香港牌」上，裴洛西可說是無役不與，她曾力挺《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）、《台北法》（TAIPEI Act）、《美國競爭法》（America COMPETES Act）；也曾與副總統賴清德舉行視訊會談，又接見定居台灣的大陸民運人士吾爾開希。2019年香港反修例期間，裴洛西不只替黃之鋒發聲，並將當年香港維園六四晚會的示威行動讚譽為「一道美麗的風景線」（a beautiful sight to behold），隨後7月1日便發生抗爭者闖入香港立法會大樓的衝撞事件。

2019年9月18日，裴洛西在美國國會歡迎黃之鋒、何韻詩等香港「反修例」活動人士。她表示，將在眾議院快速通過《香港人權與民主法案》，保護香港應該享有的民主自由。 （Getty）

「一道美麗的風景線」，既是裴洛西個人的感觸，更是美國圍堵中國戰略「浪漫化」的縮影與體現。從川普（Donald Trump）跨越到拜登（Joe Biden），從西藏、新疆、香港到台灣，美國政客心中一道又一道的風景線，其實是擊向中國的一拳又一拳，就算烏克蘭戰事令其分心，仍從未忘懷自身在亞洲所設想的心頭大患，而台灣自然是其寄予厚望的「致命一擊」。倘若裴洛西最終沒有踏上台灣，也會有其他代表美國的頭面人物代替其執行任務，目的自然是在台海築起新一道「美麗的風景線」。

美國聲東擊西的心思，北京看在眼裡記在心裡。這也是何以3月18日與拜登視訊通話時，習近平強調這段話的原因：「中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處」，意即在兩國領導人面對面的場合，特別就台灣問題的重要性再次給美方做了婉轉但硬氣的「提點」。

裴洛西口中的「美麗風景線」，不僅曾在香港上演，更在烏克蘭展現，2014年的廣場示威被西方盛讚為「凜冬烈火」，更別說當下人民蒙受的犧牲，已被推向「抵抗英雄」的祭壇。蔡英文政府或許極其自信願意充當美國在台海的這道「美麗風景線」，但人民何其無辜被拖向殘酷戰火淪為砲灰，只為滿足美國政治人物的「審美」與地緣欲望？

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