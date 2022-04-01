專訪台大教授何思慎／對俄不同調 安倍與岸田背後的「兩個自民黨」

【文．祁賓鴻】

自2月24日俄烏衝突爆發起，日本成了東亞地區最積極響應美國號召的國家，不僅在外交上高調譴責俄羅斯，更跟進對俄制裁；見此發展，俄羅斯也在北方四島議題上展現強硬立場，並宣布退出日俄和平條約談判，東亞頓時湧上一片波詭雲譎。對此議題，《多維新聞》訪問到輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系兼任教授何思慎，探討俄烏戰爭對日俄關係的衝擊，以及對中日關係的可能影響。

多維：此次俄烏衝突爆發後，日本高調響應美國號召，譴責並制裁俄羅斯。不知此般舉措背後，有何國際政治考量？

何思慎：日本這次制裁俄羅斯的規模比2014年來得全面，也更加實質。2014年克里米亞危機後，日本的表現更多是一種「形式的懲罰」，只禁止了克里米亞地區相關產品，而沒有上升到對俄羅斯的制裁。這背後當然與安倍晉三的對外政策有關，我們都知道，安倍在改善日俄關係上用力甚深，一直希望完成日俄和平條約談判。

與此同時，2014年的美國態度也不如此次強硬，這次俄羅斯還未正式出兵，美國便已啟動對俄制裁的相關準備。其實衝突爆發前，日本對於是否跟進對俄制裁「有所保留」，我想是因為日本自己判斷，俄羅斯大概率不會出兵，所以一開始並沒有積極跟進，當然從後續發展來看，日本的早期判斷有所失準。但衝突爆發後，相較於韓國與新加坡的低調制裁，日本的表態相對「敲鑼打鼓」，就跟台灣一樣。

而分析日本現任首相岸田文雄的動作，他大概有兩大對外考量。首先，日本作為G7成員，面對俄羅斯入侵烏克蘭這一明顯事實，自然要跟其他G7成員國站在一起；第二，岸田希望日本成為美國在東亞的最主要盟友，能作為美國政策在東亞的前鋒，特別日本現在正是「四方安全對話」（Quad）的輪值國，5月下旬很快就要召開峰會，在這個節骨眼上，日本很難與美不同調。

輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任、台灣大學日文系兼任教授何思慎。 （多維新聞）

在岸田的規劃裡面，Qaud不只是抗衡中國的機制，更是美日印澳多方同盟的象徵，甚至未來尹錫悅正式上台後，日本也可能說服韓國加入。當然尹錫悅是否接受還是未定數，畢竟尹錫悅要考慮此舉對半島局勢的影響，以及對中韓關係的衝擊。

此外在Quad四方中，美日澳對於俄羅斯的立場並無顯著分歧，倒是印度特立獨行。因此我們也能看到，岸田在3月19日出訪印度，便是希望傳達「不要認為俄烏衝突事不關己」這句話。日本想讓印度明白，「抗中不抗俄」看似簡單，其實是在為俄羅斯的入侵背書，如此一來，恐會對中印邊境衝突產生「不好的示範」。換句話說，日本為求說服印度，不惜把中國比喻成下一個俄羅斯，「指著禿子罵和尚」。

但其實對印度來說，他也有實質的困難。一來印度60%的軍備來自俄羅斯，二來冷戰時代的美印關係並不好，倒是蘇印關係穩定發展，為今日的俄印關係奠下基礎。如今的印度看似在「抗中」議題上與美綁定，其實外交手段相當靈活，美印或許可以在某些議題上合作，印度卻無意與美結成「戰略同盟」，這次的俄烏衝突便是典型案例。

日本的擔憂是，倘若印度與Quad其他成員對衝突的理解不同、甚至為此離心，恐會導致此一組織「腦死」，屆時便不是「Quad+」，而是「Quad-」。我認為岸田將Quad當成日本重要的政治舞台，既要藉此將拜登（Joe Biden）迎來東亞，也想擴大日本在東亞的影響力，更要強化日本在安全議題上的結盟勢力。因此岸田在處理俄烏議題時，立場非常偏向美國，而沒有顧慮到安倍之前積極經營的日俄關係，包括北方四島、日俄和平條約談判等議題。

3月24日，美國總統拜登（右）與日本首相岸田文雄（左）在比利時布魯塞爾北約總數出席七國集團領導人峰會期間搭肩並行。 （AP）

多維：您提到了岸田處理俄烏衝突時的對外考量，包括維持美日關係、強化Quad職能、提升日本在東亞的戰略存在等。不知若由日本內政的角度來看，岸田的行動有何用意？

何思慎：岸田也想證明，自己的外交政策比安倍更高明，但後者在現階段似乎不這麼覺得。

平心而論，安倍確實是個善於外交的首相，在其任內，德國、法國、加拿大等G7成員國皆與川普（Donald Trump）處得不好，只有安倍能將川普伺候得服服貼貼；2014年俄羅斯舉行索契冬奧時，許多歐美國家皆出聲抵制，但日本並未參與。過往歐巴馬（Barack Obama）政府時代，美國便對安倍的對俄路線有所不滿。

而在安倍思路內，其主要是認為，日本不能「兩面受敵」，也就是其必須先解決北面的日俄爭議，才有餘力加壓中國。如果安倍能將俄羅斯拉向美日陣營，便有機會孤立中國、避免中俄「背靠背」的情況出現，但如今的局勢發展，恐會讓安倍的盤算落空。其實中俄的靠近未必是雙方喜歡彼此，而是中美關係出問題、反將中俄推在一起。我們可以看到，3月18日拜習再度視訊，其實就是想讓中美關係重回「護欄」，這其中就牽涉到了如何「夯實」一中政策，也就是美國能否在台灣問題上遵守「三個公報」。

回到日俄關係的議題，岸田在處理日俄關係上確實不如安倍。但我們也不能用岸田的對俄態度來推測其對華態度，不能機械化地將其理解為跟蔡英文一樣的「對美一邊倒」。從地緣政治的角度來看，中俄對日本的意義本就有所不同，北面的俄羅斯確實也是威脅，但岸田還是更看重Quad這個平台，想讓這個非正式安全對話機制，成為東亞的多邊安全維繫機制，既能防範中國，也能力阻俄羅斯。

2022年3月19日，印度總理莫迪和日本首相岸田文雄在新德里舉行會談。 （AP）

多維：綜觀日本此次對俄制裁項目，從瞄準國防外交官員、軍火製造商與出口商、加徵海鮮進口關稅，到限制對俄央行交易、禁止出口半導體產品及技術至俄羅斯，程度層層升級。如此限制不知對雙方而言影響如何？即是否能在關鍵項目上打擊俄羅斯，日本又會否反受傷害？

何思慎：其實日本之所以高調表態制裁，還有一關鍵原因，那便是日俄經貿不如中日經貿盤根錯節，倘若今日是要制裁中國，日本便會有很多考量。

但面對俄羅斯，不論是在產業鏈還是市場依賴上，日本皆不用顧慮太多，至於凍結俄羅斯寡頭、高官的在日資產，這些人究竟會有多少資產在日本？將俄羅斯踢出SWIFT一舉，其實全球多國皆將俄羅斯踢出去了，也不差日本一個。簡言之，對日本來說，許多其參與的對俄制裁項目，並不具有對日俄雙方經濟體的實質殺傷力，終究是宣傳意義大於實質影響。

而論及能源與糧食價格的上漲，其實不論日本是否制裁俄羅斯，兩者價格皆受俄烏衝突擾動，本就會上漲。其他例如晶片等商品，日本自己就不是晶片輸出大國，其晶片幾乎全靠進口，諸如Panasonic等公司自己都很悲觀，認為未來日本的晶片出口可能會降為0，如此境況，要怎麼在這種議題上制裁俄羅斯？

從數據來看，日俄貿易大宗除了能源外，便是農產品、原物料與中間材，短時間內會有價格波動，但皆能找到替代供貨方，日本對俄羅斯的能源依賴並不重，石油主要仰賴中東，液化天然氣則是美國。因此所謂對俄制裁，日本可以把話說得很漂亮，但傷害性真的不大。

多維：在日本高調宣布制裁後，俄羅斯於3月21日宣布退出二戰和平條約談判，同時退出領土有爭議的千島群島（其中含北方四島）聯合經濟開發項目談判，更取消日本公民旅遊北方四島免簽證，過往多年日俄修補關係之努力，可謂毀於一旦。不知您如何看待北方四島議題的未來發展？

何思慎：其實我是這樣認為，即便俄羅斯沒有退出與日本的二戰和平條約談判，雙方目前也很難談出實質結果。因此俄羅斯的退出，主要效果就是羞辱日本，發出「日俄關係可能嚴重倒退」的訊號，意味著安倍過往7年8個月的努力瞬間歸零。

嚴格來講，北方四島問題若不談判，便永遠不會有解決方案。回顧雙方談過的種種方案，不論是1956年日俄建交時，俄羅斯曾經承諾的「歸還兩島」，或是日本後來如意算盤一撥，提出的「雙方按面積均分四島」，也就是日本得到三分之一的擇捉島，加上國後島、齒舞群島、色丹島，現在都只能擱置，因為俄羅斯的態度就是「我不想跟你談」。但這並不代表「以後不能再談」，只是日俄若要重開相關談判，可能還要一段時間。

而從日本自由民主黨（一般簡稱自民黨）的組成來看，繼承「自由黨」傳統的「宏池會」，也就是吉田茂、池田勇人、岸田文雄這派，向來就是比較配合美國；「民主黨」系統則相對保守，包括鳩山一郎、岸信介、安倍晉三等人。戰後盟軍佔領日本時，對曾與軍國主義過從甚密者罰以「公職追放」（將右翼與保守勢力大規模免職），但冷戰開始後，美國取消了此一禁令，這批人又重回政壇成立「民主黨」，並在美國指示下，與同為泛保守系的「自由黨」結盟，而有今日的自民黨。然而「自由黨」與「民主黨」之間，向來都是涇渭分明，就像韓國的革新系與保守系。

以1956年推動「日蘇國交正常化」為例，當年主導此事的，便是出身「民主黨」系統的鳩山一郎，其之所以拉攏蘇聯，有一原因便是不滿出身「自由黨」系統的吉田茂過於親美、唯美是從。因此安倍之所以在任內著力日俄外交，既有「家學淵源」（岸信介為其外祖父），也受「民主黨」系的傳統影響。

而俄羅斯在與日本互動時，看到出身「民主黨」系統的首相，總是比較放心，看到出身「自由黨」系統的首相，則會有「跟著美國走」的既定印象。若比較安倍與岸田的對俄路線，也確實會有這種感覺。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。