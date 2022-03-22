曹興誠喊「台灣需要兩國論」 中華民國靠借殼台獨自保？

【文．衛城】

聯電榮譽董事長曹興誠3月21日透過立法院民進黨團總召柯建銘發文，大動作表態「真正能為台灣帶來長遠和平的，是故總統李登輝和總統蔡英文提出的兩國論」，強調「保衛中華民國，需要兩國論」，言論一出隨即引發媒體與輿論矚目。

曹興誠早在2011年因「和艦案」訴訟以及新加坡政府的大力邀請，正式申請入籍新加坡，並宣布放棄中華民國國籍，其過往曾提倡「兩岸和平共處法」，怒批陳水扁操弄台獨議題，並曾因致力提倡「統一公投」構想，而被視為親中派。然而，隨著烏俄戰事越演越烈，曹興誠近來相繼發表「兒子回台剿共」與「台灣需要兩國論」的說法，從來不被視為獨派的曹興誠，其「中華民國派」的政治認同竟對接上了兩國論，以為有效保台，立場變化相當明顯。

儘管到目前為止，曹興誠的政治主張仍屬一家之言，但在民進黨群眾高捧下，頗有順勢將台獨、兩國論、中華民國派等概念符號尾串成圈的盤算。

若無各表 即當否定九二共識？

民進黨立法院黨團總召柯建銘的媒體群組，21日發出曹興誠的最新文章，並歡迎媒體轉載。曹興誠的文章提到，強者如果喜歡霸凌弱者，弱者當然想要自保。如果有旁觀者說，弱者的自保，是對強者的「挑釁」，實在讓人難以苟同；然而台灣鼓吹這種錯誤邏輯的人卻為數不少，其代表人物，就是前國安會秘書長蘇起。

曹興誠認為，台灣提出兩國論，能增加台灣的安全，也就增加了中國大陸吞併台灣的困難。「如果大家認為台灣海峽兩岸只有一國（中華人民共和國），認為台灣不是獨立的國家，只是中國的一省，中國則可以宣稱兩岸爭議是內政問題，就可以阻止外國干預」。

除了立地力挺兩國論外，曹興誠也抨擊做為兩岸政治互信基礎的九二共識，認為藍營咸信的「各表」是騙人的，根本不存在。「失掉了各表，中華民國就消失了，九二共識也就成了台灣向中共投降的共識」。換言之，「華派」如曹興誠者，昔日可以遙想兩岸不排斥統一、為反台獨大罵陳水扁，但今日也可為保中華民國政權的各表空間，寧捨九二共識也在所不惜。「華派」的政治排序毋庸置疑是將中華民國政權的存在放諸首位，於焉才有包含各表意涵的九二共識做為手段支撐起兩岸關係。

中華民國逆向借殼台獨「兩國論」

除了點名批判蘇起外，曹興誠在烏俄開啟戰事後，即多有政治性發言，此前針對台灣社會憂心台海一旦開戰，美國會不會派兵來台協防的問題，曹興誠遂稱「台灣即至少擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？」並指「兩個兒子都是中華民國籍，台灣有事，他們都會回來剿共」。其中的「剿共」一詞尤為「復古」，當代的曹興誠喊起兩蔣時期的政治口號，相當吸引輿論目光。

就此，結合「剿共」、捍衛「各表」以圖保中華民國政權維續，甚至不惜以「兩國論」抗衡抵禦北京「吞噬各表」，曹興誠登高一呼，民進黨眾百應的樣態，相當程度提醒了兩點政治效果或在發酵。首先是中華民國派是否在一定條件下，將漸進接受兩國論？光譜主要分佈在國民黨泛藍群體內的中華民國派他日是否朝向靠攏「條件兩國論」發展，值得進一步關注。

其次，民進黨從過往的顯性台獨近年遁入隱性台獨，終於不在檯面上「搞法理台獨」，改以文化台獨等不一形式續走「去中國化」，到蔡英文時代甚以「中華民國台灣」六字寄生，是謂「寄生台獨」，或曰「台獨寄生中華民國」借殼上市。孰料昔日台獨密集操作借殼中華民國的結果，今日竟在曹興誠的言論中，得到了逆向的「反饋」——中華民國從被依附的客體搖身一變，回頭借殼台獨圖謀的「兩國論」主張，在烏俄情勢緊張引發台海憂戰，以至於對中華民國存在空間被消滅的恐懼下，「華派」如曹興誠者反倒企圖以台獨主張來庇護中華民國國體。

就此而言，民進黨戮力使台獨寄生中華民國還未完待續，卻驚見喊著要「剿共」的「華派」反過來以台獨、兩國論貼了回來，可謂拍案驚奇。當統獨光譜上不同位置的兩點開始聚合，結果無疑將強化蔡英文「中華民國台灣」的基礎，儘管「中華民國台灣」在法理上說不通，但在統獨支持群體間，顯然具有共鳴，否則不會有今日的曹氏之言。這也足以解釋柯建銘何以急著要大舉傳發曹興誠的文章，曹興誠或許無意台獨，只求中華民國政權的存續，但求仁不得仁，民進黨見台獨主張與中華民國終於在曹氏語言中交集了這一回，自然打蛇隨棍上，畢竟不在此時，更待何時？

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