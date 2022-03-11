台灣搶當「勇武派」 先看清波蘭戰鬥機「曲線援烏」的神操作

【文．伍逸豪】

俄烏戰局牽動台海情勢，台灣政治人物不分藍綠紛表達自我防衛、抵禦中共的決心。近期傳出美方有意將原定售予台灣的F-16戰機，提供給波蘭作為其支援烏克蘭俄製戰機的補償，波蘭方面則提議以具有相應作戰能力的二手戰機當作交換，但隨後美台國防部均澄清「傳言不實」。有媒體解讀，這是波蘭具體軍事援烏的訊號，並暗示波方為了不影響台灣F-16交機時程，從而願意退而求其次與美方交換二手戰機。

蔡英文3月9日在民進黨中常會表示，要「提升自我防衛決心，才能捍衛國家安全」；行政院長蘇貞長3月8日在立法院接受質詢時亦表態，「烏克蘭老爺爺、老奶奶拿著木槍也是幹」，他「雖然已70幾歲，就算沒有武器，拿著一根掃把都跟他打」。而外交部近日向立院提交一份書面報告，內容強調「國際民主國家不會容忍以武力破壞任何國家領土主權完整，若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價」。此外，被稱為「史上最硬」的新制教召登場，各界密切關注後備部隊訓練抗敵的成果；已入籍新加坡的聯電榮譽董事長曹興誠也「霸氣宣示」，稱兩個兒子在台灣有事時必「回來剿共」。

在當前台灣不分朝野聲援烏克蘭、對抗「侵略」的高昂鬥志氛圍下，自然而然地將波蘭與美國關於戰機援助烏克蘭的「互相挖坑」，看成是西方民主陣營齊心協力「保烏」與「保台」的完美故事。當烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在台灣化身為「抵抗英雄」形象時，面對台海可能的戰爭衝突危機，台灣政治人物挾著民粹情緒將民意往「勇武派」引領，恐怕需要先把波蘭移交戰機與美國之間峰迴路轉的「神操作」弄清楚，才能讀出其中具有啟示意義的弦外之音。

劇情要從3月5日澤倫斯基與近300名美國參眾議員視訊通話看起。當時他提出希望能從北約獲取俄製戰機的建議，儘管已被部分東歐北約成員反對，但依舊得到美國國會議員的支持，致信拜登（Joe Biden）稱若波蘭願意向烏克蘭提供俄製戰機，他們將全力支持美國用F-16戰機增援波蘭。與此同時，白宮發言人強調「絕不反對波蘭向烏克蘭運送戰機」，而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦表示美國會積極考慮用F-16替代米格戰機作為交換的可能性。英國方面於3月8日接力宣布，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）稱，如果波蘭決定為烏克蘭提供戰機，英國將「支持和保衛」波蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基3月8日透過視訊連線向倫敦下議院的英國議員發表演講，敦促英國加大對俄羅斯的制裁，承認俄羅斯是「恐怖主義國家」，並確保烏克蘭的空域安全。 （AP）

在美英兩國合力向波蘭敲邊鼓後，包括波蘭總統、外交部副部長和政府發言人等政要第一時間都在不同場合極力「澄清」，接連否認波蘭將向烏克蘭派遣戰機，以及允許其使用該國機場，只表示會在其他領域提供幫助。

然而，戲劇化的轉折出現在3月8日。波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）當天表示，可以立即將所有米格-29戰機免費送到位於德國的美軍拉姆斯泰空軍基地（Ramstein Air Base）供美軍部署，並敦促斯洛伐克和保加利亞等其他擁有米格-29戰機的北約成員國跟進，同時要求美國提供具有相應作戰能力的二手戰機。波蘭單方面宣布的「曲線援烏」方案，令美國大吃一驚，五角大廈立刻發表聲明對此斷然拒絕。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，將戰鬥機轉移到烏克蘭的提議具有「複雜性」，因為戰機運往烏克蘭存在一定的困難，且俄方已明確表示將攻擊任何攜帶武器進入烏克蘭的車隊。柯比還批評波蘭想法「過於冒險」，因為美國和北約試圖避免與俄羅斯發生直接衝突。

美國國防部發言人柯比3月8日發表聲明表示，波蘭要把米格-29戰機交給美國的提議行不通。 （AP）

事實上，不只是拜登多次申明不會向烏克蘭派兵，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）曾在3月1日與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面時表明，波蘭「不會向烏克蘭領空派遣任何飛機」，「因為那將意味著對（俄烏）衝突的軍事干預，北約不是這場衝突中的一方」。而史托騰柏格隨後也在聯合記者會上強調，北約「不會派兵進入烏克蘭或派遣飛機進入烏克蘭空域」。

可以看得出來，隨著俄烏戰事拉長，美國和北約非但沒有伸出援手，美英反而以袖手旁觀的姿態，無視俄羅斯「提供機場視同參戰」的警告，鼓動接壤西烏的波蘭軍事介入。而波蘭更非省油之燈，宣布將戰機移交到德國美軍基地，把「出兵」的皮球又踢回美國，既博得援烏美名，且不開罪俄羅斯，精明得避免自己陷入可能的戰爭泥淖之中。波蘭此一石三鳥之計，裡外皆贏，更將美國「死道友不死貧道」的偽善面具揭露開來。

3月8日下午，習近平與馬克宏（Emmanuel Macron）、蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊峰會，三方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。 （新華社）

「聲援烏克蘭」的「口惠」依舊在地緣政治的影響下喊得震天價響，也令旁觀的人們感動不已，但同時卻可見許多國家明哲保身的避險與避禍，並啟動尋找各種對己有利的解套方案。例如同樣被台媒視為「挺烏」的土耳其，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）日前與普亭（Vladimir Putin）通話，提議使用盧布、人民幣和黃金等開展雙邊貿易，同時得到普亭承諾放行滯留在亞速海（Azov Sea）的土耳其運糧貨船。還可以看到，歐盟大國法國與德國領導人，也於3月8日與習近平進行視訊會談，尋求與中國加強溝通協調、勸和促談。

在各自利益的考量下，就算澤倫斯基聲淚俱下的呼喊求援，但大小國家都「看、不過去」，不願意捲入戰爭，甚至美國與歐盟內部也開始分裂，「民主自由」等政治意識形態的號召，最終只剩下空虛無力的口號。這才是波蘭戰機「神操作」背後給台灣最大的借鏡，烏克蘭人民正在用自己被政客犧牲的代價，回應著民進黨政府「國際民主國家不會容忍」的豪言；也是台灣人民被政客「攬炒」為「勇武派」時，需要不斷清醒反思之處。

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